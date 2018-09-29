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Молдавия потребовала вывести российские войска с "её территории"

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Кишинев требует от Москвы "убрать свои войска с территории Молдавии". Об этом заявил премьер-министр Павел Филип с трибуны Генеральной ассамблеи ООН, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу правительства Молдавии.

Молдавия потребовала вывести российские войска с "её территории"


По словам молдавского премьера, Молдавия еще раз призывает Российскую Федерацию прекратить "незаконные и провокационные действия и безоговорочно и безотлагательно возобновить процесс вывода своих военных сил и вооружений" с территории Молдавии. Россия должна действовать в соответствии с обязательствами, взятыми на себя на саммите ОБСЕ в Стамбуле в 1999 году. Нежелание России вывести свои войска нарушает суверенитет Молдавии и ее территориальную целостность.


Он добавил, что 22 июня 2018 года Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, в которой заявлено о нарушении Россией международных норм за отказ вывести свои войска и вооружения с территории Молдавии.

Премьер Молдавии заявил, что проводимые совместные военные учения Оперативной группы российских войск с неконституционными военными формированиями Приднестровья являются "грубейшим нарушением молдавско-российского соглашения о прекращении вооруженного конфликта, подписанного в 1992 году".
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com/
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62 комментария
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  1. Кавалерист
    Кавалерист Сегодня, 15:56
    -7
    "убрать свои войска с территории Молдавии".

    Заплатите за все , уйдем..!
    1. mvg
      mvg Сегодня, 16:03
      +3
      По-ходу опять михан нарисовался. Крен сотрешь такого неумного человека.
      1. Тралл
        Тралл Сегодня, 16:56
        +1
        Когда учился в Донецке, самым популярным персонажем украинских анекдотов был молдаванин. Интересно, кто сейчас в лидерах? smile
        1. Angel_and_Demon
          Angel_and_Demon Сегодня, 17:23
          0
          Цитата: Тралл
          Интересно, кто сейчас в лидерах?

          укрошумер
    2. ДРЕВНЕЙШИЙ
      ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 17:11
      0
      он вообще живет на свете по доверенности,и с нашего молчиливого соглашения am
  2. НЕКСУС
    НЕКСУС Сегодня, 15:57
    +6
    Не выведут...миротворцы -единственный гарант мира на молдавской земле
    1. Black Sniper
      Black Sniper Сегодня, 17:28
      +1
      Конечно не виведут, контингент на территории ПМР, в данном случае мнение Молдовы вообще как-то фиолетово. hi
      1. Vladimir 5
        Vladimir 5 Сегодня, 17:48
        0
        Почему не решают в Москве затянувшиеся конфликты. Приняли бы независимость республики Приднестровья , как Абхазии и Южной Осетии, и с юридической точки дело бы приняло совсем легитимный характер ( можно защищать примером Косова). Теперь ни войны ни мира,- как у троцкого, тогда другие займут всё и не спросят, к тому всё идёт.....
    2. Нормаль ок
      Нормаль ок Сегодня, 18:17
      0
      Молдова, каждый год делает такое заявление. Это как обряд, что-ли. О чём тут говорить?
  3. максим1987
    максим1987 Сегодня, 15:58
    +10
    как эти шавки уже надоели
    1. Severski
      Severski Сегодня, 16:44
      -17
      Американцы тоже считают Россию шавкой. Нравится ли такой подход России.
      1. NKT
        NKT Сегодня, 16:56
        +2
        Неа, точно не считают, у них на это просто ума не хватит.
      2. Тралл
        Тралл Сегодня, 16:58
        +2
        Один американец засунул... И думает что он... smile
      3. ДРЕВНЕЙШИЙ
        ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 17:13
        +2
        северский-кто бы тут в адрес нашей страны рот разивал,будет нам истенный хозяин мирового терроризма права качать-формой лица не вышли fool
      4. Setrac
        Setrac Сегодня, 17:25
        +3
        Цитата: Severski
        Американцы тоже считают Россию шавкой. Нравится ли такой подход России.

        В истории человечества не было случая чтоб американцы были правы.
      5. Angel_and_Demon
        Angel_and_Demon Сегодня, 17:25
        +1
        Цитата: Severski
        Американцы тоже считают Россию шавкой.

        считать они умеют, но боятся однако
      6. nov_tech.vrn
        nov_tech.vrn Сегодня, 17:25
        +2
        вот только, кроме как гавкать на Россию и гадить втихую СШПисты не решаются, а повесить Павлика Филипка за шею, как два пальца об асфальт
      7. mavrus
        mavrus Сегодня, 17:33
        +1
        Хоть у вас сейчас и "республиканцы" рулят, но русские всех янки всё-равно ослами считают. А мнение ослов нам как-то... фиолетово.
      8. Incvizitor
        Incvizitor Сегодня, 17:34
        0
        Если шавка выбирает президента ФШИ тогда ФША кто?
      9. intuzazist
        intuzazist Сегодня, 17:55
        +1
        Россию шавкой?! А будка не треснет?! Ох огребётесь ребята! А наш спецназ у вас ещё и весь пипифакс стырит...…..
      10. morpogr
        morpogr Сегодня, 18:06
        +1
        Как раз америка и ведёт себя как шавка лает, кусает,а чуть что серьёзное начинает скулить про демократию.
  4. Orkraider
    Orkraider Сегодня, 16:07
    +9
    Как срежисированно выступают, этот спекталь кто-то подготовил. Сначала Грузия, потом Молдова, следом Крайна..

    А призыв убратся с Сирии не хотите услышать? И еще из пару мест, исключительные, блин!
  5. Горный стрелок
    Горный стрелок Сегодня, 16:08
    +6
    Напряжение наращивают. Снабжение возможно только через Украину... Тут Порошенко подсуетится. Блокаду организуют. И что нам делать? Пробивать коридор? Они ведь добиваются именно этого...
    1. Лара Крофт
      Лара Крофт Сегодня, 16:21
      +2
      Цитата: Горный стрелок
      Напряжение наращивают. Снабжение возможно только через Украину... Тут Порошенко подсуетится. Блокаду организуют.

      Тогда Одесская область Украины превратится в ОНР...
      1. Мистер Кредо
        Мистер Кредо Сегодня, 16:30
        0
        Ещё в самом начале пытались подвести Харьков под вторую столицу Украины. Видимо был план противостоятояния Киев- Харьков. И возможно была надежда на Януковича как законного президента. Но ХПП не удался. Почему сегодня должно получится противостояние? Особенно учитывая что тех кто противостоял в вооруженном сопротивлении благополучно ликвидировали. И кто теперь будет возглавлять сопротивление?
      2. МойВрач
        МойВрач Сегодня, 17:28
        -2
        Цитата: Лара Крофт
        Тогда Одесская область Украины превратится в ОНР...

        Не думаю что Одесситы позволят использовать себя. Не думаю что там найдется хоть один нормальный кто захочет участи ЛНР и ДНР.
    2. игорка357
      игорка357 Сегодня, 16:24
      0
      Спросите у мишико,он точно знает что будет!!!
    3. НЕКСУС
      НЕКСУС Сегодня, 16:28
      +4
      Цитата: Горный стрелок
      Напряжение наращивают

      Ну вот и Сербию пытаются разжечь...а Параша из кожи лезет,чтоб ввести на Восток Украины миротворцев,что неминуемо приведет к очередному витку войны на Донбассе...
  6. Правовед
    Правовед Сегодня, 16:10
    +4
    Додону надо помочь.
    1. Лара Крофт
      Лара Крофт Сегодня, 16:21
      -6
      Цитата: Правовед
      Додону надо помочь.

      Помогай.
    2. НЕКСУС
      НЕКСУС Сегодня, 17:13
      +4
      Цитата: Правовед
      Додону надо помочь.

      Додона то отстраняют от правления,то он снова возвращает статус кво. Чем ближе выборы,тем больше проевропейской вони будет.
  7. Rusj
    Rusj Сегодня, 16:11
    +9
    Вы кто такие вообще ??????????? Молдаване гуцулы ! Вы страной то остались лишь благодаря России . Блин я думаю лет 5 осталось им тяфкать . Чуток Россия не успевает . Я всем просто не завидую кто рядом с Россией и те кто её за пятки кусает . Их первыми будут ломать
    1. игорка357
      игорка357 Сегодня, 16:23
      +4
      Ломать не будем,освобождать будем!И ведь тв...ри с цветами встречать будут!!!!!
    2. Severski
      Severski Сегодня, 16:46
      -7
      Молдаване вообще к независимости не стремились. Они считали себя румынами и жили в составе Румынии.
      1. Лара Крофт
        Лара Крофт Сегодня, 17:15
        0
        Цитата: Severski
        Молдаване вообще к независимости не стремились. Они считали себя румынами и жили в составе Румынии.

        Какой период времени, по сравнению с тем, когда они жили в составе др. государств?
      2. НЕКСУС
        НЕКСУС Сегодня, 17:20
        +5
        Цитата: Severski
        Они считали себя румынами и жили в составе Румынии.

        Серьезно? Вы это Штефану Великому расскажите,ага..
    3. НЕКСУС
      НЕКСУС Сегодня, 17:19
      +4
      Цитата: Rusj
      Вы кто такие вообще ??????????? Молдаване гуцулы !

      Вы смотрю с Казахстана...а если вас будут звать не казах,а скажем чурка вам это понравиться?
      Молдоване-это молдоване...не цыгане,не румыны,не гуцулы...нам русским не по душе ,когда нас ватниками зовут или лапотниками...так с какого овоща вы пишите такую ересь?
      Или может по вашему мнению это молдавский народ требует вывода миротворцев? Молдавский народ пророссийского президента выбрал.
    4. МойВрач
      МойВрач Сегодня, 17:33
      0
      Цитата: Rusj
      Молдаване гуцулы ! Вы страной то остались лишь благодаря России

      Так там и хотят избавиться от независимости, объединиться с Румынией.
  8. Петр1
    Петр1 Сегодня, 16:12
    -2
    Пахнет войной..
  9. игорка357
    игорка357 Сегодня, 16:23
    -1
    Дожимают "партнеры" ......брату...."братушек", ну ладно, "братушки" вспомнят о братстве, когда шагать по земле их будем!Отвратительные действия!
  10. Рав Рав
    Рав Рав Сегодня, 16:25
    -1
    Филька,ты беленов обьеялся???Или жёлтую воду пил?А,румышкам за 30 серебрянников продался?
  11. Сергей-8848
    Сергей-8848 Сегодня, 16:26
    +6
    А в Молдавии никого и нет! В ПМР - да, есть.
    1. Лара Крофт
      Лара Крофт Сегодня, 17:37
      0
      Цитата: Сергей-8848
      А в Молдавии никого и нет! В ПМР - да, есть.

      Отнюдь. ПНР никем не признана, в т.ч. и РФ, а Молдова член ООН и признанное всеми государство в т.ч. и РФ...
      Потеряв Украину, РФ утратила и Молдову и ПНР...
      Не будет же РФ начинать ТМВ или какую-либо другую из-за ПНР и терять членство в ООН...
      ПНР закрытый проект и все об этом знают, наши же в/сл (большое кол-во, которых являются местными) являются в сущности заложниками ситуации в т.ч. с определением их статуса...
      Экономика ПНР держится на дотациях и субвенциях РФ, за время независимости ПНР так и не стало полноценным государством, а ее экономические связи ограничены РФ...(есть о чем подумать ЛДНР)...
      Хорошая заметка про ПНР, добрая:
      Весь мир думает, что Приднестровье - это Молдавия. Само Приднестровье думает, что они - это Россия. Россия думает, что Приднестровье - это независимое государство, но при этом поставляет туда газ бесплатно.

      https://sergeydolya.livejournal.com/1327483.html
  12. Black_PR
    Black_PR Сегодня, 16:33
    +3
    О, очередная жижа забродила... Кто-то дрожжи бросил...)))
  13. Генерал Песчаных Карьеров
    Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 16:43
    +1
    Молдавия туда же. Под башмаком у матрацев. Неужели им нравится быть холопами?
  14. Severski
    Severski Сегодня, 16:43
    -9
    Официально Россия не признает Приднестровье, и признает целостность Молдовы. И на стамбульском саммите Россия обязалась вывезти свои войска из Молдовы.
    Так что Молдаване правы, как ни крути. Поэтому российский МИД ничего не ответит.
    1. anjey
      anjey Сегодня, 16:58
      0
      Молдавским ртом говорят западные расшатыватели этого мира ,во главе с янки, ну молдоване погавкайте еще на Россию , где же братья гагаузы на юге затаились, сидят тише воды, неужели совсем под молдован легли, а как говорили и воевать будем и землю румынам не отдадим а в итоге...
    2. Бультерьер
      Бультерьер Сегодня, 17:06
      0
      Там давно всем все ответили. С 1999 прошло почти 20 лет.
    3. Симон
      Симон Сегодня, 18:18
      0
      Мы в обиду своих не дадим
      Цитата: Severski
      Официально Россия не признает Приднестровье, и признает целостность Молдовы. И на стамбульском саммите Россия обязалась вывезти свои войска из Молдовы.
      Так что Молдаване правы, как ни крути. Поэтому российский МИД ничего не ответит.

      Мы своих в обиду не даем, не то, что американцы, как жарко становится, то бросают своих "союзников"
  15. Metallurg_2
    Metallurg_2 Сегодня, 16:51
    +4
    На территории Молдавии нет российский войск, следовательно выводить нечего. Приднестровье не является Молдавией.
  16. pepel
    pepel Сегодня, 16:55
    +3
    Беспокоится о Румынии. Той ведь нужен промышленный потенциал Приднестровья, а не селюки- молдаване, селюков своих девать некуда.
    1. Лара Крофт
      Лара Крофт Сегодня, 17:52
      0
      Цитата: pepel
      Беспокоится о Румынии. Той ведь нужен промышленный потенциал Приднестровья

      Не смешите мои тапки. Какой потенциал, еще скажите оставшийся после Союза....1/4 века уже прошло...
      1. pepel
        pepel Сегодня, 17:58
        0
        Хоть что- то да осталось, а коренная Молдавия- ПОЛНЫЙ НОЛЬ!!! laughing
  17. Berkut24
    Berkut24 Сегодня, 17:03
    0
    Тряпочная кукла на руке Румынии не только не может ничего требовать, но и разговаривать самостоятельно тоже не может. Будет грубить, бить будем по ширме.
  18. Николай Петров
    Николай Петров Сегодня, 17:16
    +1
    Да что же это такое? Чем меньше клоп, тем вонючей! Молдавия если что и сможет потребовать, так более качественный клей для плитки на российских стройках.
  19. nov_tech.vrn
    nov_tech.vrn Сегодня, 17:21
    +1
    понос Фили как информационный повод? это тело не прекращает издавать звуки про российскую агрессию и вывод войск, практически с территории Румынии, гражданином которой, он как правоверный молдавский демократ, обязательно является
  20. Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ
    Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ Сегодня, 17:39
    +1
    Молдавия потребовала вывести российские войска с "её территории"


    А то шо?

    laughing
    1. Генерал Песчаных Карьеров
      Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 17:52
      0
      Будут плохо штукатурить дома олигархов в Москве)))
      Такие вот гастарбайтер-санкции))
  21. Darth Gazgkull
    Darth Gazgkull Сегодня, 17:42
    +2
    Штукатуры - а вы ничего не перепутали?
  22. Лара Крофт
    Лара Крофт Сегодня, 17:47
    0
    Цитата: Severski
    Американцы тоже считают Россию шавкой. Нравится ли такой подход России.

    Против какой-то шавкой санкции не наклывают и ВБ не окружают...
  23. Пленник
    Пленник Сегодня, 17:50
    0
    А ты забодай- забодай. (с)
  24. Симон
    Симон Сегодня, 18:11
    0
    Нельзя выводить российские войска с Приднестровья, начнется сразу резня. Надо идти своим путем, защищать народы лояльные к нам.