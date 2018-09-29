Молдавия потребовала вывести российские войска с "её территории"

Кишинев требует от Москвы "убрать свои войска с территории Молдавии". Об этом заявил премьер-министр Павел Филип с трибуны Генеральной ассамблеи ООН, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу правительства Молдавии.По словам молдавского премьера, Молдавия еще раз призывает Российскую Федерацию прекратить "незаконные и провокационные действия и безоговорочно и безотлагательно возобновить процесс вывода своих военных сил и вооружений" с территории Молдавии. Россия должна действовать в соответствии с обязательствами, взятыми на себя на саммите ОБСЕ в Стамбуле в 1999 году. Нежелание России вывести свои войска нарушает суверенитет Молдавии и ее территориальную целостность.Он добавил, что 22 июня 2018 года Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, в которой заявлено о нарушении Россией международных норм за отказ вывести свои войска и вооружения с территории Молдавии.Премьер Молдавии заявил, что проводимые совместные военные учения Оперативной группы российских войск с неконституционными военными формированиями Приднестровья являются "грубейшим нарушением молдавско-российского соглашения о прекращении вооруженного конфликта, подписанного в 1992 году".