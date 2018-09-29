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Косовский спецназ занял ГЭС. Армия Сербии приведена в боевую готовность

61
Вооружённые силы Сербии приведены в состояние высшей боевой готовности из-за действий косовского спецназа. Соответствующий приказ отдал президент Сербии Александр Вучич, передает агентство Танюг со ссылкой на администрацию Вучича.

Косовский спецназ занял ГЭС. Армия Сербии приведена в боевую готовность

сербский боец спецподразделения


Согласно опубликованной информации, в высшую степень боевой готовности приведены армейские подразделения, соответствующий приказ передан начальнику Генерального штаба сербской армии. Кроме этого, в полную боевую готовность приведены все специальные и особые подразделения Министерства внутренних дел Сербии, заявил сербский министр полиции Небойша Стефанович.


Как стало известно, ранее около 60 бойцов специального подразделения МВД самопровозглашенной республики Косово ROSU заняли позиции вблизи аккумуляционного озера гидроэлектростанции (ГЭС) "Газиводе", находящейся под контролем Белграда, а также заняли центр экологии и спорта вблизи плотины на севере края в населённом пункте Зубин Поток. При этом были задержаны сербы, "не совершившие никаких правонарушений". Данная ГЭС восстанавливалась на сербские средства, за последние годы сербские власти вложили в её инфраструктуру, а также в другие объекты, относящиеся к плотине, около 2 млн. евро.

В то же самое время сообщается, что размещение косовского спецназа на границе Сербии и автономного края Косово и Метохия, было связано с визитом на это озеро главы косовской администрации Хашима Тачи.

В феврале 2008 года косовско-албанские структуры в Приштине в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. В России Косовскую республику не признают, а также ее не признают Сербия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и другие государства.
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com/
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61 комментарий
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  1. игорка357
    игорка357 Сегодня, 16:20
    +8
    Не понял,еще одно начало?
    1. Пользователь
      Пользователь Сегодня, 16:33
      +25
      Косово не имеет сил/средств/и тд, чтобы действовать и принимать такие решения самостоятельно. Значит, это все часть чего-то большего.
      Вон и Молдавия подала голос, о выводе миротворцев. Не к добру все это.
      1. Серж Горелый
        Серж Горелый Сегодня, 16:40
        -6
        Ну что за дурацкие закосы под "Экспресс газету" и "Спид Инфо"?
        Заголовок:
        Косовский спецназ занял ГЭС. Армия Сербии приведена в боевую готовность


        Далее по тексту:
        подразделения МВД самопровозглашенной республики Косово ROSU заняли позиции вблизи аккумуляционного озера гидроэлектростанции (ГЭС) "Газиводе", находящейся под контролем Белграда, а также заняли центр экологи и спорта вблизи плотины на севере края


        Скандалы, интриги, расследования?
        1. Терский
          Терский Сегодня, 18:14
          0
          Цитата: Серж Горелый
          Ну что за дурацкие закосы под "Экспресс газету" и "Спид Инфо"?

          Не согласны с темой новости? Ну так не читайте. Оно Вам как то вредно, это видно по 31 минусу которые Вы щедро раздали практически 80% пользователям прокомментировавших эту новость. Причем по комментариям противоречившим друг другу.
      2. МойВрач
        МойВрач Сегодня, 16:44
        -1
        Цитата: Пользователь
        Косово не имеет сил/средств/и тд, чтобы действовать и принимать такие решения самостоятельно

        На основании чего такие выводы?
        1. Пользователь
          Пользователь Сегодня, 17:15
          +3
          Цитата: МойВрач
          На основании чего такие выводы?

          Если глянуть на соотношение территории и населения Косово/Сербия, то это будет 10/88 тыс. км2 и 1,8/7 млн человек соответственно. Все остальное будет иметь похожее соотношение. Военная конфронтация без без серьезной поддержки извне -- откровенное самоубийство. А данный силовой захват является агрессией откровенной и необоснованной.
          1. хрыч
            хрыч Сегодня, 18:19
            0
            Да, просто косовские бандиты, которые назвались полицией, но мЫшление то осталось прежним, вот и решили отжать лакомый экономический-энергетический объект, расчет на вялость и инертность второй стороны, покажут сербы зубы, то эта рвань сразу ретируется. Тем более сербы же не подняли в небо ВВС, а так полицейский спецназ с дробовиками laughing
        2. mavrus
          mavrus Сегодня, 17:22
          +4
          А с чего им быть другими. Не будь за ними НАТО, никогда бы не было этой "республики".
    2. meriem1
      meriem1 Сегодня, 16:54
      +4
      Надо заходить ТУДА!!! Нас по сусалам бьют и улыбаются. Пора это заканчивать!!!!!!!!!!!!!!
      1. Бультерьер
        Бультерьер Сегодня, 17:00
        +6
        Ну зайдите!!! Вас кто то держит?)))
        1. Злой543
          Злой543 Сегодня, 17:05
          +2
          Заходить как будем? Через парадную, т.е. прорубим коридор через Европус тремительным броском данковых дивизий. belay Или через черный вход, хорватам накидаем, и зайдем? angry
  2. Сергей уи
    Сергей уи Сегодня, 16:22
    +6
    Этого нам не хватало
    1. Сергей39
      Сергей39 Сегодня, 16:26
      -5
      Пусть сами разбираются
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 16:36
        -3
        Опять ГЛЮК с +\-, пардон!
      2. Гиря
        Гиря Сегодня, 16:42
        +3
        а потом еще *сами*, потом еще,потом еще- и тут раз- и мы....а потом как жители одной страны- а нас за что?
        1. rocket757
          rocket757 Сегодня, 17:05
          0
          Мы должны типа отделять желания\чаяния народа который братушки, но правительство ИЗБРАЛ то, которое его в ЕС ведёт .... у них типа и выбора иного нет???
          Так не бывает. Тот, который за наши беды лишь издалека сочувствовал, прислонившись к "тёпленькой" гейропе, а как только, так сразу к братским чувствам взывает ..... убереги от таких друзей, а с врагами и сами справимся!
          Мож и не все у них такие, наверняка, но они САМИ избрали такое правительство.
          1. Гиря
            Гиря Сегодня, 17:14
            +3
            А вы в курсе почему Сербы ближе к нам чем Болгары? Вот когда почитаете в инете-Потом будете говорить про * САМИ избрали такое правительство*.... Нет человека *правильного* как и нет государства такого же...Где -то кого-то и кто-то всегда продает, покупает и временный *местечковый интерес* выбирает в угоду других....Не нам судить ..Да и Сербы всегда были больше Наши,чем украинцы....
            1. rocket757
              rocket757 Сегодня, 17:33
              0
              СЕЙЧАС уповать только на близость КОРНЕЙ, ДУХА, РЕЛИГИИ и что самое мерзкое, исторических происшествий, пережитых ВМЕСТЕ ....НАИВНО!!!
              А историю я ХОРОШО знаю, но по жизни большой циник и РЕАЛИСТ!.
              Будем смотреть на сейчас, из того прогнозировать потом .... а историю знать необходимо, шоб старые грабли не мешали.
              1. Гиря
                Гиря Сегодня, 17:55
                +1
                Не будешь уповать на *близость КОРНЕЙ, ДУХА, РЕЛИГИИ*- увидишь что станет с тем местом где живешь...Тебе мало примеров? исторических происшествий, пережитых ВМЕСТЕ ....НАИВНО- согласен на все 100%, но есть одна вешь- КТО МЫ С ТОБОЙ и Народ?Народ так не думает...Народ чтит и Память и Веру и Дух...Или мы с тобой умней? Мне кажется что наш цинизм надо !!!!! засунуть и думать что с нами не так...Мы можем прогнозировать но наши прогнозы только с подножья горы,не зная как ТАМ с вершины.. Грабли они такие,всегда дают по лбу если ЗАБЫЛ..
          2. Vard
            Vard Сегодня, 17:33
            0
            Ну так мы то же избрали такое правительство... Иногда кажется что мы живём в оккупации... Только не очень понятно кто нас оккупировал...
            1. rocket757
              rocket757 Сегодня, 17:49
              0
              Я за ЭТИХ не голосовал, никогда ... по факту, сие не важно, власть избрана\лась с ней и живём.
              У меня и к сербам вопросов НЕТ .... вот слезливых речей в их сторону исполнять не буду.
              Просто вот так.
  3. НЕКСУС
    НЕКСУС Сегодня, 16:24
    +3
    Хотят англо саксы и в Европе костер разжечь,раз в Украине все на убыль пошло...и у них это получается,тк противоречий внутри ЕС хоть задом ешь. Разожгли БВ,пытаются разжечь ЕС, на очереди Азия?
    1. Angel_and_Demon
      Angel_and_Demon Сегодня, 17:14
      -1
      Цитата: НЕКСУС
      Разожгли БВ,пытаются разжечь ЕС

      вот пускай гейропейцы и мучаются, меньше нас трогать будут
      1. НЕКСУС
        НЕКСУС Сегодня, 17:22
        0
        Цитата: Angel_and_Demon
        вот пускай гейропейцы и мучаются, меньше нас трогать будут

        А с ЕС у нас очень длинная граница и новый костер у наших дверей нам надо?
        1. Angel_and_Demon
          Angel_and_Demon Сегодня, 17:44
          0
          Цитата: НЕКСУС
          А с ЕС у нас очень длинная граница и новый костер у наших дверей

          посмотрите - какая граница? укрошумерия уже горит, а поляки бузить не собираются, лаять за пайку будут, но не бузить, они очень прагматичные люди, а припалты, так покуда соберутся, так и война уже закончится
    2. Терский
      Терский Сегодня, 17:48
      +1
      Цитата: НЕКСУС
      Разожгли БВ,пытаются разжечь ЕС, на очереди Азия?

      А она из этой очереди ни куда и не отлучалась. Просто керосин любители костров перенесли к другим кострам, вон как на БВ пылает. Андрей, drinks , рад возвращению!
      1. НЕКСУС
        НЕКСУС Сегодня, 17:57
        +1
        Цитата: Терский
        Андрей, , рад возвращению!

        Спасибо,Витя! drinks И я рад тебя видеть! hi
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 16:34
    -1
    Хотят в гейропу, стерпят и это .... там жеж "рулят" политики "мирового масштаба".
    Да, там полосатые реально правят во всём и те которые "мирового масштаба" для них эт так ....
    Вопрос о том, можем\должны помочь, мож даж не рассматривать!
  5. Razvedka_Boem
    Razvedka_Boem Сегодня, 16:40
    -2
    Россия выразит озабоченность..
    Может даже в СБ ООН что-то скажет..
    1. Терский
      Терский Сегодня, 16:58
      +9
      Цитата: Razvedka_Boem
      Россия выразит озабоченность..

      Продолжу Вашу "мысль" - Узбекистан введет войска, Беларусь с Арменией начнут бомбардировку Приштины, Казахстан объявит и введет санкции.
    2. Бультерьер
      Бультерьер Сегодня, 17:00
      0
      А что она должна сделать то?)))
  6. Житель Урала
    Житель Урала Сегодня, 16:43
    0
    "Косовский спецназ занял ГЭС. Армия Сербии приведена в боевую готовность"
    Напоминает анекдот.
    Штирлиц шел по аллее, рядом взорвалась граната. Штирлиц насторожился.
    Походу Сербию в покое не оставят - отовсюду будут втихаря выталкивать, пока президент "добрый".
    1. Angel_and_Demon
      Angel_and_Demon Сегодня, 17:16
      -1
      Цитата: Житель Урала
      отовсюду будут втихаря выталкивать, пока президент "добрый".

      у них он очень добрый -настоящий гейропец
  7. Кит Сухопутный
    Кит Сухопутный Сегодня, 16:45
    -15
    Никак не могу понять, почему если "Косово - это Сербия", то "Крым - это Россия"? Ведь и в Косово, и в Крыму люди проголосовали за независимость (Косово), или за вхождение в состав России (Крым) - но почему-то для россиян волеизъявление жителей Косова вообще невалидно и вообще не важно, а волеизъявление жителей Крыма - супервалидно и чрезвычайно важно. Почему такие двойные стандарты?
    1. Тралл
      Тралл Сегодня, 16:50
      +4
      Я вам больше скажу. 19 мая 2010 года Сомали признало независимость Косова. Весь мир с Сомали.
      Блин, с Косово же... Или с Украиной?
      Я, короче, запутался.
      Там так все рядом... smile
    2. Товарищ Берия
      Товарищ Берия Сегодня, 16:53
      +11
      Цитата: Кит Сухопутный
      Ведь и в Косово, и в Крыму люди проголосовали за независимость (Косово), или за вхождение в состав России (Крым)

      В Косово, в отличие от Крыма, не было всенародного референдума. Независимость была провозглашена "парламентом", в котором сербы не были представлены.

      Цитата: Кит Сухопутный
      Почему такие двойные стандарты?


      Суд ООН признал независимость Косово, и никогда не признает независимость Крыма. А ведь независимость Крыма была провозглашена раньше, чем вхождение в РФ.
      1. Кит Сухопутный
        Кит Сухопутный Сегодня, 18:04
        0
        Независимость была провозглашена "парламентом", в котором сербы не были представлены.

        А не были они представлены в парламенте потому, что они проигнорировали выборы в этот парламент. Точно так же проигнорировали "референдум" в Крыму крымские татары - но РФ же не интересно и не важно мнение каких-то там крымских татар. Так же как и косовским албанцам не важно мнение сербов.
        1. Товарищ Берия
          Товарищ Берия Сегодня, 18:19
          0
          Цитата: Кит Сухопутный
          А не были они представлены в парламенте потому, что они проигнорировали выборы в этот парламент.

          Сербам было выделено 10 мест в этом парламенте из 120. 109 проголосовало ЗА, все 10 сербов-Против. Почему так мало?
          А просто их, сербов, в Косово почти не осталось.
    3. Бультерьер
      Бультерьер Сегодня, 16:58
      +5
      Волеизъявление? Это каким это образом?))) референдум там не проводили вообще то.
      1. Кит Сухопутный
        Кит Сухопутный Сегодня, 18:10
        -3
        Международный Суд ООН признал законность провозглашения независимости парламентом Косова, который был избран в полном соответствии с международными требованиями, в отличие от т. н. "референдума" в Крыму, который ни по одному пункту не соответствует требованиям, предъявляемым к проведению референдумов. Так что статус Косова более легитимен, чем статус Крыма.
    4. meriem1
      meriem1 Сегодня, 17:00
      +2
      ОТВЕЧАЮ!!!! Когда без НИЧЕГО Без опросов и Референдума ы ТАК решили...То это открытая дверь!Россия предупреждала. К тому-же украина не воевала за КРЫМ. Там кровь Русская.. Если что не понятно теперь, то говорить не о чем. Всё побережье ПРИСОЕДЕНИЛИ к"украине"при вступлении в СССР. Только нужно почитать договор Союзный... Двигайте в свои пенаты "дорогие". Вышли. Возвращайтесь в свои территории.. Опять не понятно? Если нет..то..Обратитесь к психиатру.
    5. Сармат Саныч
      Сармат Саныч Сегодня, 17:05
      +6
      Между ситуацией в Косово и в Крыму есть ряд важных отличий.
      При отделении Косово Сербия имела легитимную, свободно избранную власть и была готова к переговорам.
      В Крыму ситуация была обратная, в течение 20 лет статус Крыма деградировал, он сужался, в том числе путем отмены конституции. В условиях антиконституционной смены власти в Киеве и последующей за ней волны национализма существовала угроза того, что народ Крыма полностью лишится своих прав.
      Декларация независимости Косово была принята временными институтами самоуправления Косово без учета мнения всего населения, тогда как вопрос о независимости Крыма был решен путем народного голосования.
      Россия не вмешивалась в этот процесс, при этом в Косово Запад проводил многолетнюю политику поощрения сепаратизма.
      Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014-го референдума, на котором 96,77% избирателей РК и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. Вопрос Крыма закрыт окончательно.
      1. Товарищ Берия
        Товарищ Берия Сегодня, 17:35
        0
        Спасибо, коллега. Вы подробно развернули мою мысль.
    6. Комментарий был удален.
    7. Roma-1977
      Roma-1977 Сегодня, 17:16
      +1
      В Косово не голосовали. Просто убили и изгнали сербов.
    8. ДРЕВНЕЙШИЙ
      ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 17:20
      0
      кит сухопутный-потому что косово как и укроина искуственное государство на чужой земле,и косоварам место на их исторической родине-албании.
    9. Sasha333
      Sasha333 Сегодня, 17:24
      0
      То , что вы не знаете это не ваша вина, хотя я почему то знаю, а вы нет. Когда то сербы приютили албанцев на своей земле ,а теперь они говорят это наша земля. Это как у нас турки месхитинцы прожили на ставрополье несколько лет и теперь оказывается их земля, а Путин созерцает ибо нерусь он. Насчёт Крыма уж сколько там русской кровушки пролито.
  8. Black Sniper
    Black Sniper Сегодня, 16:51
    +1
    Перешли границу, захватили ГЭС (стратегический объект), и всё так запросто?! У нас на ТЭЦ не пройдёшь - военизированная охрана, у них там что проходной двор... laughing lol
    1. Бультерьер
      Бультерьер Сегодня, 16:59
      0
      А где вы там увидели ,что кто то границу пересёк?
      1. Злой543
        Злой543 Сегодня, 17:08
        0
        Тачи на шашлыки на озеро заглянул . А чтоб подавился и его на органы сразу.
  9. Николай Петров
    Николай Петров Сегодня, 16:55
    +2
    Сербия Умерла в 1999 году при бездействии вечно пьяного э-э-э-россиянина и его подельника витьки газпромщика (черномырдина). А сгинула после продажи Милошевича и национальных Героев - Младича и Караджича. Теперь только сотрясание кулаками после драки. Тьфу...!
    1. Тралл
      Тралл Сегодня, 17:02
      +1
      Цитата: Николай Петров
      Тьфу...!

      Не нужно на ВО плеваться.
      Ну-ка приберите smile
      1. Николай Петров
        Николай Петров Сегодня, 17:21
        0
        Причём ВО? Я про сербов. На ВО тоже не праздную, тотальный еврейский контроль. Можете сказать про кого угодно, что угодно. Но против евреев ни-ни. Да пусть банит. Чихать с высокой колокольни.
      2. Angel_and_Demon
        Angel_and_Demon Сегодня, 17:21
        -1
        Цитата: Тралл
        Не нужно на ВО плеваться.

        он не плевался - он просто на харкив
  10. ДРЕВНЕЙШИЙ
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 17:17
    0
    нужно выгнать этих какосовцев в их албанию,а земли вернуть сербам. negative ещё один замороженный конфликт подлые янки размораживают.
    1. Товарищ Берия
      Товарищ Берия Сегодня, 17:39
      0
      Если бы было так все просто.
  11. Volos
    Volos Сегодня, 17:39
    0
    [/quote]Косово всегда оставалось для Белграда большой головной болью. Во второй половине 1970-х регион получал больше дотаций из центра, чем, к примеру, союзные республики Босния и Герцеговина, Македония, Черногория. Албанское население Косова продолжало увеличиваться за счет притока из самой Албании, где условия жизни были на порядок хуже. Но прибывающие албанцы ориентировались не на Белград, а на лидера Албании Энвера Ходжу, и мечтали о создании «Великой Албании».[quote]


    История с Косово похоже ничему наших политиков не учит, при любом удобном случае полыхнёт Кавказ, пока из задабривают деньгами, но вечно так продолжаться не может.....
  12. Darth Gazgkull
    Darth Gazgkull Сегодня, 17:42
    0
    Пора зачищать албанцев.
  13. Examenatornick
    Examenatornick Сегодня, 17:44
    0
    Сербы,держите аэродром сухим .Россия в этот раз не повторит ошибок ельцина.
    1. Вадим237
      Вадим237 Сегодня, 18:20
      0
      Россия вмешиваться в этот конфликт не планирует.
  14. revnagan
    revnagan Сегодня, 17:59
    0
    А сколько её признают?Сколько стран?Ну эту самую "Косовскую республику"?
    1. ДРЕВНЕЙШИЙ
      ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 18:12
      0
      те ,кто парадил это уродливое оброзавание на теле сербии, в основном натовщина и сша и поддерживают это.