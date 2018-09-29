"Косовский спецназ занял ГЭС. Армия Сербии приведена в боевую готовность"

сербский боец спецподразделения

Вооружённые силы Сербии приведены в состояние высшей боевой готовности из-за действий косовского спецназа. Соответствующий приказ отдал президент Сербии Александр Вучич, передает агентство Танюг со ссылкой на администрацию Вучича.Согласно опубликованной информации, в высшую степень боевой готовности приведены армейские подразделения, соответствующий приказ передан начальнику Генерального штаба сербской армии. Кроме этого, в полную боевую готовность приведены все специальные и особые подразделения Министерства внутренних дел Сербии, заявил сербский министр полиции Небойша Стефанович.Как стало известно, ранее около 60 бойцов специального подразделения МВД самопровозглашенной республики Косово ROSU заняли позиции вблизи аккумуляционного озера гидроэлектростанции (ГЭС) "Газиводе", находящейся под контролем Белграда, а также заняли центр экологии и спорта вблизи плотины на севере края в населённом пункте Зубин Поток. При этом были задержаны сербы, "не совершившие никаких правонарушений". Данная ГЭС восстанавливалась на сербские средства, за последние годы сербские власти вложили в её инфраструктуру, а также в другие объекты, относящиеся к плотине, около 2 млн. евро.В то же самое время сообщается, что размещение косовского спецназа на границе Сербии и автономного края Косово и Метохия, было связано с визитом на это озеро главы косовской администрации Хашима Тачи.В феврале 2008 года косовско-албанские структуры в Приштине в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. В России Косовскую республику не признают, а также ее не признают Сербия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и другие государства.