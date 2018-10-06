Загадка рогов из Галлехуса

Как известно, земля Дании в буквальном смысле этого слова «напичкана» древними артефактами, причем среди них немало самых настоящих сокровищ. Но два золотых «рога из Галлехуса», тем не менее, не выделить среди всего этого богатства просто невозможно. А сравнить… сравнить их можно разве что только опять же с датским «котлом из Гундеструпа», потому что и котел этот, и рога все покрыты изображениями фигурок людей и животных и, безусловно, представляют из себе предметы культа. На одном из рогов есть руны начала V века, которые могут быть переведены так: «Я, Хлевагаст из Хольта, (или — сын Хольта) рог сделал». То есть это местное, а не привозное изделие.Первый рог нашли в 1679 году, а второй, неподалеку от того места, где нашли и первый, лишь в 1734-ом в Северном Шлезвиге, недалеко от деревни Галлехус. Очевидно, что эти рога образуют пару, хотя и нашли их по-отдельности. Сменив многих хозяев, они попали в коллекцию древностей, принадлежавшую датской короне и находящуюся в Копенгагене. Понятно, что в ученом мире их находка вызвала настоящий фурор, ведь их можно было вволю изучать, описывать и строить самые замысловатые теории. Забавно, что несмотря на очевидную ценность рогами этими пользовались по их прямому назначению: наиболее почетным посетителям в одном из них подавалось рейнское вино. Но в 1802 году некий вор по имени Нильс Хейденрейх сумел их украсть. А затем он расплавил оба рога и наделал из них украшений. Так что когда ученые задумали эти рога восстанавливать, то им пришлось ориентироваться на их описания и зарисовки, сделанные их предшественниками еще в XVIII веке. Однако, те рога, что сегодня экспонируются в Национальном музее Копенгагена, действительно золотые, и на них с максимальной точностью воспроизведены все те изображения, что были и на древних рогах. Впрочем, сколько раз эти рога крали и восстанавливали в точности неизвестно. Рассказывают об этом по-разному, в том числе и музейные гиды…Вот они, золотые «рога из Галлехуса». Прекрасный образец древнего мастерства.Позднее Нильс рассказал о рогах много интересного, чем и оставил по себе не только плохую, но и хорошую память. По его словам, оба рога были сделаны из листового золота высокой пробы, и скреплены широкими кольцами, из сплава золота и серебра. Их покрывали изображения человеческих фигур и различных животных, птиц, рыб, звезд и орнаменты. Последние, скорее всего, смысловой нагрузки не несли и служили обычным украшением. Но некоторые рельефные изображения имели определенное значение, вот только какое, сказать похититель, естественно, не мог. Что мог означать, например, человек с тремя головами? Впрочем, в попытках интерпретировать изображения на рогах недостатка не было.«Рога из Галлехуса» в экспозиции Национального музея в Копенгагене.Одни видели в них персонажей скандинавской мифологии, кто-то считал, что они выполнены в кельтских традициях, или что это… акробаты и танцоры, которых создатель рогов увидел на византийском ипподроме. Каждый новый исследователь при этом что-то добавлял от себя, но к единой точке зрения в отношении того, что же рога изображают, нет по сей день!Один рог подлиннее, другой – покороче.Опять же с чем можно их сравнивать? Только опять же с «котлом из Гундеструпа». Что если и котел, и рога были задействованы в каком-то древнем ритуале, да скорее всего так оно и было. То, что из рогов пили – несомненно. Но что? Вино, воду, пиво, кровь, молоко? То есть история нам свидетельств их практического использования, к сожалению, не оставила.Их трудно фотографировать, во-первых, потому что они за стеклом, а во-вторых потому, что изображения на них очень уж мелкие.Изображения на утерянном роге из Галлехуса без рун.Впрочем, если мы посмотрим на фигурку длинноволосого человека во втором ряду сверху, то увидим, что у него в руках рог для питья. Рядом с ним какое-то животное, скорее всего, лошадь, лежащая на земле (поскольку расположено эта фигурка под углом к остальным фигурам). Неподалеку стоит человек с луком и целится в это животное. Далее мы видим человека с копьями в обеих руках, направленных наконечниками вниз. Еще один мужчина едет на лошади верхом. Есть предположение, что если рассматривать эти фигурки в следующей последовательности: всадник, человек с копьями, лучник, человек, держащий рог, то почему бы не представить, что перед нами показана сцена жертвоприношения?На роге без рун мы видим поединок двух человек, лица которых закрывают маски животных. Рядом с ними изображен кентавр. Вполне возможно, что это различные обряды, связанные с… чем? Вот этого-то сказать и нельзя. Об этом мы можем только лишь гадать и самое доказательное предположение в итоге может оказаться ошибочным и наоборот – самое бездоказательное – верным.Два обнаженных человека с мечами и щитами на коротком роге. Кто они? Берсерки, танцоры, боги? Неизвестно!Рог с рунами несет на себе похожие сцены. Но здесь присутствует трехглавый великан с козлом, которого нет на роге без рун. И опять-таки, кого этот персонаж изображает, с какими обрядами и верованиями он связан, к какой культуре принадлежит?Фигура с рогами и с серпом, изображенная на более коротком роге.В верхней части рога с рунами есть два человека, обнаженных или одетых в набедренные повязки. Обратите внимание на их шлемы с изогнутыми рогами, распространенные в Дании в эпоху бронзового века. Во всяком случае они похожи на знаменитые «шлемы из Вимозе». Один держит в руках серп и жезл, а другой — короткое копье, кольцо и жезл. Далее здесь мы видим воинов с мечами и щитами и, весьма возможно, они тоже танцуют. Но зачем-то здесь изображена еще и лошадь или олень с лунообразно изогнутыми рогами.Многие ученые старались доказать, что изображенные на рогах человечки — это боги, и даже отождествляли этих танцующих персонажей с Тивазом, Воданом или Фрейром. Трехголовый гигант с козлом, по их мнению, являлся Тором, в лучнике они видели Улла. Но вполне возможно, что изображены здесь совсем не боги, а обыкновенные люди. Вот и в шлемах с рогами тоже люди или, если уж более конкретно, жрецы. Ну, а воины с мечами и щитами, скорее всего, жрецы бога войны.Изображения на утерянном золотом роге без рун. По рисунку, сделанному в 1734 г.Изображения на утерянном золотом роге с рунами из Галлехуса, Дания. По рисунку, сделанному в 1734 г.Интересно, что изображения людей с копьями в руках и в рогатых шлемах мы встречаем на пластинках, украшающих знаменитый шлем из Саттон-Ху, и такие же пластинки найдены среди так называемых «вендельских шлемов» VII века. Возможно, что эти изображения как-то связаны с богами-близнецами, которых описал римский историк Тацит, сыновьями бога неба. Тацит также сообщает, что они покровительствовали путешественникам. Ну, а человек, с серпом и копьем в руках, мог быть одновременно и богом неба, и одним из его жрецов – кто знает, что стремился передать своими изображениями древний чеканщик.Изображения чаще всего совершенно непонятны….Фигурки богини плодородия здесь нет, но есть символы - кольцо и змея, которые могут символизировать божество плодородия… мужчину, изображение которого есть на «котле из Гундеструпа».Звезды и вверху, и… внизу. Почему?Фигурка лошади, приносимой в жертву, связана с обрядом, пришедшем из Индии, то есть это может быть связано с арийской культурой племен, пришедших в Европу с Востока. В Скандинавии такие жертвоприношения могли осуществлять воины, просившие богов о победе над врагом и отдававшие им самое ценное, что у них было – боевых лошадей! До этого в жертву в предыдущий период ее истории приносили быков.Жертвоприношение лошади и трехголовый великан с козлом.В Дании, видимо, тоже существовал обычай конского жертвоприношения. Например, на острове Борнхольм в ходе раскопок одного из домов эпохи Великого переселения народов в Сорте Мульде было обнаружено явное жертвоприношение лошади. А почему жертвоприношение? Да потому, что кости животного не были обглоданы собаками. Нашли конские черепа и кости и в торфянике в Рислеве (Зеландия), и во многих других местах. Во всяком случае изображения человека рядом с лошадью на «котле из Гундеструпа»., и всадника на «рогах из Галлехуса» однозначно свидетельствуют о высокой роли лошади в обществе древних датчан.Вот он – «котел из Гундеструпа»А это одна из изображенных на нем фигур. На голове оленьи рога, в руках змея и кольцо – символы обручения с природой или власти над ней?В общем, пока что все попытки объяснить сюжетную линию изображений на «рогах из Галлехуса» ни к чему по-настоящему не привели, так же, как и сравнение этих находок с «котлом из Гундеструпа». Они красивы, они радуют глаз, говорят нам о самобытной и древней культуре того времени, мастерстве тех, кто все это изготовил, сложной обрядности и верованиях тех, кто ими пользовался, но и не больше. Сокровища хранят свою тайну, как и триста лет назад.