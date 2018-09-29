Норвежские ВВС получили очередные три F-35A "Лайтнинг-2"

Норвежские Военно-воздушные силы пополнились очередными истребителями пятого поколения F-35. О прибытии партии из трех многоцелевых истребителей F-35A "Лайтнинг-2" на базу ВВС "Эрланн" объявило Министерство обороны страны. Таким образом количество F-35, приобретенных у США, возросло до 9 единиц, сообщает ЦАМТО.Согласно сообщению норвежского военного ведомства это уже третья партия самолетов, поступившая из США. Первые две, состоящие также из трех истребителей F-35, были переданы ВВС Норвегии в ноябре 2017 года и в мае 2018 года. Кроме этого, на авиабазе "Льюк" в штате Аризона США находятся еще 7 истребителей F-35, которые используются для обучения норвежских пилотов.На этот год больше поставок не планируется, согласно заключенному контракту, с 2019 года вплоть до 2024 года включительно, норвежские Военно-воздушные силы будут получать по 6 истребителей в год. Норвегия присоединилась к программе F-35 в качестве партнера еще на этапе разработки проекта и демонстрации. F-35 выиграл тендер ВВС Норвегии в ноябре 2008 года, он предназначен для замены 57 устаревших F-16. По планам Минобороны Норвегии, в ВВС должны поступить 52 новых F-35A. Командование ВВС планирует объявить о начальной готовности F-35 к боевому применению в 2019 году и полной готовности к боевому применению – в 2025 году.