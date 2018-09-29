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Норвежские ВВС получили очередные три F-35A "Лайтнинг-2"

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Норвежские Военно-воздушные силы пополнились очередными истребителями пятого поколения F-35. О прибытии партии из трех многоцелевых истребителей F-35A "Лайтнинг-2" на базу ВВС "Эрланн" объявило Министерство обороны страны. Таким образом количество F-35, приобретенных у США, возросло до 9 единиц, сообщает ЦАМТО.

Норвежские ВВС получили очередные три F-35A "Лайтнинг-2"


Согласно сообщению норвежского военного ведомства это уже третья партия самолетов, поступившая из США. Первые две, состоящие также из трех истребителей F-35, были переданы ВВС Норвегии в ноябре 2017 года и в мае 2018 года. Кроме этого, на авиабазе "Льюк" в штате Аризона США находятся еще 7 истребителей F-35, которые используются для обучения норвежских пилотов.


На этот год больше поставок не планируется, согласно заключенному контракту, с 2019 года вплоть до 2024 года включительно, норвежские Военно-воздушные силы будут получать по 6 истребителей в год. Норвегия присоединилась к программе F-35 в качестве партнера еще на этапе разработки проекта и демонстрации. F-35 выиграл тендер ВВС Норвегии в ноябре 2008 года, он предназначен для замены 57 устаревших F-16. По планам Минобороны Норвегии, в ВВС должны поступить 52 новых F-35A. Командование ВВС планирует объявить о начальной готовности F-35 к боевому применению в 2019 году и полной готовности к боевому применению – в 2025 году.
Использованы фотографии:
https://www.youtube.com/
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ВВС Норвегии получили три очередных истребителя F-35A «Лайтнинг-2»
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18 комментариев
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  1. Вождь краснокожих
    Вождь краснокожих Сегодня, 17:31
    +1
    Что бы не писали злопыхатели и диванные эксперты, коммерческий успех у этой машины есть...
    1. Angel_and_Demon
      Angel_and_Demon Сегодня, 17:34
      +2
      Цитата: Вождь краснокожих
      Что бы не писали злопыхатели и диванные эксперты, коммерческий успех у этой машины есть...

      с этим трудно не согласиться - англосаксы прирожденные коммерсанты, они даже снег норвежцам смогут продать wassat
      1. Vard
        Vard Сегодня, 17:39
        +1
        F-35 это по круче снега будет... Это впарили... Так впарили... Учитывая проблемы при эксплуатации при отрицательных температурах...
        1. Angel_and_Demon
          Angel_and_Demon Сегодня, 17:50
          +1
          Цитата: Vard
          Это впарили... Так впарили...

          завидую белой завистью
    2. Kuroneko
      Kuroneko Сегодня, 17:47
      -3
      Цитата: Вождь краснокожих
      Что бы не писали злопыхатели и диванные эксперты, коммерческий успех у этой машины есть...

    3. anjey
      anjey Сегодня, 17:49
      -4
      Благодаря пробивным и навязчивым менегерам Локхид Мартин, на ВО израильские коллеги очень восхваляют сей продукт, израиль тоже учавствует в этом проекте, поэтому и лямки у штанов рвут, поют в унисон свои диферамбы этому чуду..., а чудо падает и доказывает что это сырой и очень дорогой но распиареный коммерчески на весь мир самолет..
      1. Shahno
        Shahno Сегодня, 17:58
        +1
        Ничего это не доказывает. Кстати, а сколько произведено "чудесных продуктов" у России(нло вон вообще не падают).
        1. anjey
          anjey Сегодня, 18:05
          0
          Вот станцию Мир думается,зря уронили в 2001 году ,в угоду продажным политиканам, бывшим у власти в то время,летала и функционировала бы и по сей день, на благо России.предатели понимашь ...., только СССР не тыкайте,Россия правоприемник, вы то тоже похоже его продукт laughing
          1. anjey
            anjey Сегодня, 18:09
            0
            Да и Локхид Мартин не мало стран втянула в этот проект ...
    4. Владыка Ситх
      Владыка Ситх Сегодня, 17:50
      -2
      Не говори никому, не надо!

    5. Svarog
      Svarog Сегодня, 17:54
      -1
      Цитата: Вождь краснокожих
      Что бы не писали злопыхатели и диванные эксперты, коммерческий успех у этой машины есть...

      Не в коммерческом успехе показатель успешности машины.. В деле ее пока ни кто не видел.. В данном случае, по моему мнению, просто впарили союзникам машины, американцы умеют продавить свои интересы, учитывая сколько денег было вбухано в ее разработку и производство.
  2. Владыка Ситх
    Владыка Ситх Сегодня, 17:33
    +1
    Отлично я считаю! bully lol
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 17:40
    0
    Классная оценка боевой техники .... коммерческий успех.
    Впрочем, у кого на что .......
    1. dmylnikov
      dmylnikov Сегодня, 18:07
      0
      Это и есть коммерческий успех боевой техники ов, за счет других стран они откатывают технологии и получают себе парк новых машин.
  4. Товарищ Берия
    Товарищ Берия Сегодня, 17:45
    0
    Эх сколько работы интересной наваливается, а я даже при Сталине успел пожить. Несколько дней. yes
  5. Генерал Песчаных Карьеров
    Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 17:56
    0
    Машины по цене дороже золота. Интересно что янки замутят в следующем поколении. Звено истребителей по цене самой страны? laughing
  6. ДРЕВНЕЙШИЙ
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 17:59
    -1
    интересно,зачем они нужны норвежцам, ведь их обслуживание может сделать хорошую дыру в оборонном бюджете сего королевства. recourse
    1. anjey
      anjey Сегодня, 18:18
      0
      Выслеживать с воздуха, незаметно , норвежскую форель и семгу ,в фьордах laughing