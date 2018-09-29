В Сирию отправятся "Красуха" и "Житель". В КРЭТ рассказали

Российское Минобороны может поставить в Сирию новейший комплекс радиоэлектронной борьбы "Красуха-С4". Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ).Как заявил советник первого заместителя гендиректора КРЭТ Владимир Михеев, предполагается, что в Сирию будут поставлены комплексы РЭБ для противодействия радиолокационной разведке, в том числе и доработанная специально для Сирии "Красуха-С4". При этом комплекс будет поставлен "со своей электронной памятью и будет полностью интегрирован с системами противовоздушной обороны, зенитно-ракетного огня, радиотехническими системами". Кроме этого, в Сирию будут поставлены системы подавления спутниковой навигации, скорее всего станции "Житель", а так же штатные станции подавления авиационной УКВ-радиосвязи.По словам Михеева, российские комплексы РЭБ накроют "электронным колпаком" размещенные в Сирии системы ПВО С-200, С-300 и С-400, взяв под контроль использование всех систем. Так же с помощью комплексов будет полностью блокировано ведение разведки с точки зрения радиолокации.Комплекс "Красуха-С4" предназначен для борьбы со всеми современными радиолокационными станциями, которые используются на самолетах различных типов, в том числе беспилотной авиации. Кроме того, возможности комплекса позволяют ставить помехи в широком диапазоне частот без ограничения по азимуту и углу места. Станция Р-330Ж "Житель" предназначена для обнаружения, пеленгования и радиоподавления базовых станций систем сотовой связи, мобильных станций систем подвижной спутниковой связи.