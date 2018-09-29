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В Сирию отправятся "Красуха" и "Житель". В КРЭТ рассказали

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Российское Минобороны может поставить в Сирию новейший комплекс радиоэлектронной борьбы "Красуха-С4". Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ).

В Сирию отправятся "Красуха" и "Житель". В КРЭТ рассказали


Как заявил советник первого заместителя гендиректора КРЭТ Владимир Михеев, предполагается, что в Сирию будут поставлены комплексы РЭБ для противодействия радиолокационной разведке, в том числе и доработанная специально для Сирии "Красуха-С4". При этом комплекс будет поставлен "со своей электронной памятью и будет полностью интегрирован с системами противовоздушной обороны, зенитно-ракетного огня, радиотехническими системами". Кроме этого, в Сирию будут поставлены системы подавления спутниковой навигации, скорее всего станции "Житель", а так же штатные станции подавления авиационной УКВ-радиосвязи.


По словам Михеева, российские комплексы РЭБ накроют "электронным колпаком" размещенные в Сирии системы ПВО С-200, С-300 и С-400, взяв под контроль использование всех систем. Так же с помощью комплексов будет полностью блокировано ведение разведки с точки зрения радиолокации.

Комплекс "Красуха-С4" предназначен для борьбы со всеми современными радиолокационными станциями, которые используются на самолетах различных типов, в том числе беспилотной авиации. Кроме того, возможности комплекса позволяют ставить помехи в широком диапазоне частот без ограничения по азимуту и углу места. Станция Р-330Ж "Житель" предназначена для обнаружения, пеленгования и радиоподавления базовых станций систем сотовой связи, мобильных станций систем подвижной спутниковой связи.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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48 комментариев
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  1. Михаил177
    Михаил177 Сегодня, 18:53
    +4
    А раньше что мешало РЭБ отправить? Или надо было обязательно "грома" дождаться из той пословицы....
    1. Shurik70
      Shurik70 Сегодня, 18:59
      +24
      Возможно, ждали "повода", как бы это цинично не звучало.
      Если бы раньше - было бы слишком сильное противодействие.
      Посмотрите, с какой скоростью С-300 и РЭБ туда отправили. Явно всё заранее готово было.
      1. Касым
        Касым Сегодня, 19:14
        +1
        НАТОвские генералы проговаривались, что ВС РФ применяли комплексы РЭБ в Сирии и все "потушили" там, вкл. спутники. На мой взгляд, именно это заставило штатовские ВВС начать координировать свои действия. hi
      2. freejack
        freejack Сегодня, 19:24
        +10
        Посмотрите, с какой скоростью С-300 и РЭБ туда отправили


        Заранее - не заранее - бабка надвое сказала! а вот потрясающая мобильность нашей армии - это вишенка на торте для наших "заклятых друзей," англосаксонской братии за большой лужей... как их там еще... (не важно)... hi
      3. Angel_and_Demon
        Angel_and_Demon Сегодня, 19:29
        -3
        Цитата: Shurik70
        Возможно, ждали "повода", как бы это цинично не звучало.

        а что сейчас не цинично? политика очень грязное дело, и наши политики от западных ничем не отличаются, прискорбно, но это факт
        1. тол100в
          тол100в Сегодня, 21:29
          +2
          Цитата: Angel_and_Demon
          политика очень грязное дело, и наши политики от западных ничем не отличаются, прискорбно, но это факт

          В отличие от западных и других "политиков" сегодня ЛАВРОВ обЪяснил, кто есть Кто!
      4. ЛМН
        ЛМН Сегодня, 20:15
        -2
        Цитата: Shurik70
        Возможно, ждали "повода", как бы это цинично не звучало.
        Если бы раньше - было бы слишком сильное противодействие.
        Посмотрите, с какой скоростью С-300 и РЭБ туда отправили. Явно всё заранее готово было.

        Согласен.
        Пару дней назад,"дискутировал" немножко с форумчанином (Мерцание)о теме:Что даёт РФ конфрантация с одним из участников конфликта в Сирии.
        А вот это и даёт:Возможность "безболезнено"(без нытья мирового сообщества)нарастить "военное присутствие"! yes

        Единственно что вызывает вопросы...это усилинение,означает что РФ там на долго.Я считал,что РФ обойдется двумя базами в будущем.
    2. мерцание
      мерцание Сегодня, 19:14
      +14
      Или надо было обязательно "грома" дождаться
      Даем всем возможность одуматься, вот только до них не доходит. Грузии давали возможность наладить отношения с осетинами и абхазами, те послушали меринов и остались без этих территорий. Украине как государству братского народа оставили Крым, они послушали меринов - остались без Крыма. Шли на встречу Израилю (население которого чуть ли не на треть состоит из граждан бывшего союза), послушались меринов - получили С-300, дернутся еще - останутся без Голанских высот, еще дернутся - без Израиля.
      1. Shahno
        Shahno Сегодня, 19:17
        -11
        Неужели сами все отдадим??? wassat
        1. vit357
          vit357 Сегодня, 19:40
          +15
          У мадам Рабинович до революции было три ночных горшка:золотой,серебряный и хрустальный.Так вот когда пришли большевики она начала гадить на пол.
        2. Влад5307
          Влад5307 Сегодня, 19:55
          +3
          именно сами и только сами, а способ как это сделать вы уже, похоже, придумали. Ну или "большой друг" подкинул по доброте душевной. bully
        3. brigadir
          brigadir Сегодня, 20:20
          -5
          На коленях упрашивать будем принять безвозмездно. Ещё дплатим может быть . Это же так по еврейски.
          Командира израильских ВВС, зачем-то поехавшего в Москву,
          МО РФ выставили обманщиком. Я думаю что он обиделся.
          1. ЛМН
            ЛМН Сегодня, 20:32
            +2
            Цитата: brigadir
            На коленях упрашивать будем принять безвозмездно. Ещё дплатим может быть . Это же так по еврейски.
            Командира израильских ВВС, зачем-то поехавшего в Москву,
            МО РФ выставили обманщиком. Я думаю что он обиделся.

            Я думаю что он обиделся.

            Ну вы его пожалели там хоть?) lol
            1. brigadir
              brigadir Сегодня, 21:55
              0
              Ну вы его пожалели там хоть?) lol

              Да. Сказали: Амикам, ты если что - рас ч там что хочешь - полегчает может. Ждём теперь когда Иран замутит что то новое.
              Публика может ждёт что Израиль по русским стрелять будет? Нет. Русский самолёт сирийцы сбили, когда иранцев защищали. Израиль с Ираном в тёрках. Не с русскими. Не все на ВО об этом просто знают. ЯО по Израилю хотят долбануть.
              Как дети малые.
          2. ДРЕВНЕЙШИЙ
            ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 20:51
            +5
            машак мамтерот -а вы вкурсе что в России обиженных испокон веков использовали как гужевой транспорт для доставки воды wassat
        4. ДРЕВНЕЙШИЙ
          ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 20:48
          +1
          павел из израиля-не просто сами отдадите,а ещё и много нам приплатите,чтобы мы забрали negative .
        5. Фанис
          Фанис Сегодня, 21:22
          +1
          Все ерничаете самовлюбленные богоизбраники angry
    3. предки с Дона
      предки с Дона Сегодня, 19:42
      +3
      Хватит употреблять слово "может" лучше один раз напишите "отправили", а еще лучше опробовали в деле.
      1. kenig1
        kenig1 Сегодня, 21:16
        0
        Лавров сказал, что С-300 отправили, а для создания зоны необходима будет система РЭБ, без этого ПВО подавят.
    4. Злой543
      Злой543 Сегодня, 20:27
      0
      Чувствуется завязалось круче чем с бородатыми, чем дальше тем толще партизаны
    5. ДРЕВНЕЙШИЙ
      ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 20:46
      0
      вот это слово ''будут'',оно больше всго на нервы действует-нужно отправить,так оно вернее выйдет.
    6. kenig1
      kenig1 Сегодня, 21:13
      0
      Вас кому вы доверяли никогда не обманывали?
  2. Аристарх Людвигович
    Аристарх Людвигович Сегодня, 19:07
    +11
    Без РЭБ современная война почти не возможна. Есть такое растение красуха или по другому беладонна. Некоторые из признаков отравления: Зрачки расширены, не реагируют на свет. Нарушено ближнее видение. Светобоязнь, мелькание мушек перед глазами. Бред и галлюцинации.
    Вот и комплекс РЭБ Красуха-4 создает "глюки" и ослепляет РЛС противника.
    1. san4es
      san4es Сегодня, 19:36
      +8
      hi "Жителя" добавлю:
      Принята на вооружение 21.01.2008 года.
      Используется в составе автоматизированного комплекса помех Р-330М1П "Диабазол".
      Обеспечивает:
      - автоматизированное обнаружение, пеленгование и анализ сигналов источников радиоизлучений в рабочем диапазоне частот;
      - постановку радиопомех носимым и мобильным наземным станциям (абонентским терминалам) систем спутниковой связи «ИНМАРСАТ» и «ИРИДИУМ», навигационной аппаратуре потребителей спутниковой радионавигационной системы «НАВСТАР» (GPS) и базовым станциям сотовой системы связи GSM-900/1800;
      - автоматизированное ведение телекодового информационного обмена с аналогичной сопряженной АСП для обеспечения синхронного пеленгования источников радиоизлучений с целью расчета их координат;
      - автоматизированное ведение телекодового информационного обмена с вышестоящим пунктом управления с целью получения задания на ведение боевой работы и доклада результатов работы;
      - автоматическое тестирование аппаратуры и выявление неисправных элементов (составных частей);
      - ведение картографических данных с отображением информации о разведанных источниках радиоизлучений на фоне электронной топографической карты местности или в сетке прямоугольных координат.
    2. Анатоль Клим
      Анатоль Клим Сегодня, 20:38
      +6
      Цитата: Аристарх Людвигович
      Есть такое растение красуха или по другому беладонна. Некоторые из признаков отравления: Зрачки расширены, не реагируют на свет. Нарушено ближнее видение. Светобоязнь, мелькание мушек перед глазами. Бред и галлюцинации.

      На нашем сайте "ВО" в статье "Два комплекса РЭБ «Красуха-2» поступит в войска в 2015 году" (https://topwar.ru/63092-dva-kompleksa-reb-krasuha-2-postupit-v-voyska-v-2015-godu.html) приводится такая версия названия комплекса:
      Основу системы РЭБ заложили ещё в Советском Союзе, а реализована она с большими трудностями была уже в России. Многие высокие чины утверждали, что государство из-за финансовых трудностей никогда не выделит средства на производство станции – она, конечно замечательная, но слишком уж дорогая. И всё же начальнику управления радиоэлектронной борьбы Генштаба Александру Красовскому удалось «продавить» станцию в программу вооружений.
      Оценив мужественный поступок офицера (по тем временам это был подвиг), разработчики, промышленники и военные единодушно решили назвать станцию РЭБ нового поколения «Красухой». Название выбрано как напоминание о том, без кого бы эта станция вряд ли состоялась – о капитане 1-го ранга Красовском.
  3. Комментарий был удален.
    1. Наблюдатель2014
      Наблюдатель2014 Сегодня, 19:14
      +4
      Shahno (Павел)
      Интересно, такая же система получится как в 80 х?
      Вот потом когда вам наши опять включат интернет и расскажите.
      1. Shahno
        Shahno Сегодня, 19:20
        -14
        А что у вас есть свой интернет?
        1. Наблюдатель2014
          Наблюдатель2014 Сегодня, 19:28
          +8
          Shahno (Павел)
          А что у вас есть свой интернет?
          А у вас?
        2. Генерал Песчаных Карьеров
          Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 20:37
          +6
          У России есть Рунет. Про еврейНет лично я не слышал))
          1. Наблюдатель2014
            Наблюдатель2014 Сегодня, 21:08
            0
            Генерал Песчаных Карьеров (Жора) hi
            Про еврейНет лично я не слышал)
            laughing wassat good drinks
        3. ДРЕВНЕЙШИЙ
          ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 21:00
          0
          павел из израиля-сейчас понятие ''свой''в отношении интернета относительное,с тем же успехом о наличии у израиля собсственного,тем более локального интернета можно спросить what а вы как всегда в ответ сьедите с темы negative
    2. Вас Влад
      Вас Влад Сегодня, 19:18
      +2
      Цитата: Shahno
      Интересно, такая же система получится как в 80 х?

      Как в тот раз у вас не получится!Тогда предатель сдал всю информацию по нашим радарам, чем нанёс огромный вред обороноспособности нашей страны!Не стоит вам теперь шастать по чужим огородам...
  4. Antidote
    Antidote Сегодня, 19:16
    0
    Предполагается, может...опять кофейная гуща.
  5. Examenatornick
    Examenatornick Сегодня, 19:21
    +1
    Красуха реально все потушит.
  6. Грибок
    Грибок Сегодня, 19:26
    +2
    Поживём увидим. Может реально эти системы в бою окажутся хороши.
  7. Proton
    Proton Сегодня, 19:35
    +4
    «До летались,твою в гробину мать,долетались»
    ©П.Ф.Лопахин"Они сражались за Родину"
    Это я к чему,да к тому что теперь летать они(израиль и проч) у себя во дворе будут laughing
  8. SGarnik
    SGarnik Сегодня, 20:22
    +2
    Все это должно было быть уже вчера. Война в Сирии идет не против арабов,хотя им достается,а против России. И пока на Россию натравливают всякую шушеру.
  9. мерцание
    мерцание Сегодня, 20:27
    0
    Цитата: Shahno
    Неужели сами все отдадим??? wassat

    Ну это как решите с арабами: может быть сами отдадите ... может арабы с боем забирут
  10. den3080
    den3080 Сегодня, 20:44
    0
    Так-то всё хорошо и по делу(С-300, комплексы РЭБ), только теперь и управлять этим и охранять всё придётся, ибо на сирийцев надежда слабая.
    А уж охотников до российских военных секретов там... весь Ближний Восток+западные партнёры. Награды уже назначены, я полагаю, и деньги и ордена/медали и внеочередные звания.
  11. Вальдемар
    Вальдемар Сегодня, 20:46
    +1
    Уж не пожертвовали наши политиканы самолетом намеренно чтобы провернуть это дело? Может я параноик, но как-то всё все же странно
    1. ЛМН
      ЛМН Сегодня, 20:58
      0
      Цитата: Вальдемар
      Уж не пожертвовали наши политиканы самолетом намеренно чтобы провернуть это дело? Может я параноик, но как-то всё все же странно

      Вот такая же "крамольная" мысль и ко мне пришла..Если раньше,любое движение наших,вызывало мимнимум реакцию,то сейчас..тишина
      Мы усиливаемся там,как хотим и чем хотим.И не слова со стороны "коалиции".Ибо "причины" сейчас и для них понятны и обоснованы.Все молчат,в то время когда РФ занимает такой важный "плацдарм" на БВ..
    2. мерцание
      мерцание Сегодня, 21:12
      0
      Уж не пожертвовали наши политиканы самолетом намеренно чтобы провернуть это дело?
      А смысл? Провокаций со стороны Израиля было предостаточно, гибель Ила стала той каплей, которая переполнила чашу терпения военных.
      Военные решают строго определенные поставленные перед ними задачи и для решения этих задач им было необходимо закрыть сирийское небо от полетов. Т.е. объективно, достаточным основанием для того, чтобы закрыть сирийское небо, были задачи которые перед военными стояли еще в 2015 году. Они их в принципе решили и без закрытия сирийского неба - так что смысла не было. Но гибель 15 ребят уже, повторюсь, просто переполнила чашу терпения военных.
      Всему есть предел, вот только руководство Израиля этого похоже не понимает.
      Они же еще и Трампа подставили, накануне выборов ему необходимо реагировать, а любую его реакцию противники обязательно обернут против него.
      1. ЛМН
        ЛМН Сегодня, 21:53
        0
        Цитата: мерцание
        Уж не пожертвовали наши политиканы самолетом намеренно чтобы провернуть это дело?
        А смысл? Провокаций со стороны Израиля было предостаточно, гибель Ила стала той каплей, которая переполнила чашу терпения военных.
        Военные решают строго определенные поставленные перед ними задачи и для решения этих задач им было необходимо закрыть сирийское небо от полетов. Т.е. объективно, достаточным основанием для того, чтобы закрыть сирийское небо, были задачи которые перед военными стояли еще в 2015 году. Они их в принципе решили и без закрытия сирийского неба - так что смысла не было. Но гибель 15 ребят уже, повторюсь, просто переполнила чашу терпения военных.
        Всему есть предел, вот только руководство Израиля этого похоже не понимает.
        Они же еще и Трампа подставили, накануне выборов ему необходимо реагировать, а любую его реакцию противники обязательно обернут против него.


        А смысл? Провокаций со стороны Израиля было предостаточно, гибель Ила стала той каплей, которая переполнила чашу терпения военных.

        Не каплей,но поводом yes
        Не могли мы раньше усиливаться..это просто не соответсвовало целям нахождения РФ в Сирии!!

        Как ещё бы объяснить понятнее..
        Вот возьмите практически любую статью о проблеммах ФРГ например.Вы сможите обнаружить,огромное кол-во сообщений о "вырождении" немцев,отсутствии мужиков,повальном гомосексуализме,гейропа вобщем lol
        Кто то из написавших это,способен зайти в бар Берлина,Лондона,Марселя или Амстердама и продекларировать свои мысли напрямую ?))Видимо нет lol Ибо в лучшем случае Вам "набъют морду"(независимо русский вы или американец) yes

        Вот так же и РФ.Мы можем внутри страны,декларировать всё,что нам нужно..но!Как только мы выходим на международный уровень,мы вынуждены(не только мы,все!даже США) учитывать правила игры.Тем более РФ позиционирует себя как противоположный полюс с США.В пику "хаосу и агрессии" США,мы заявлем "закон,порядок и мир".И да,нам нужно соответствовать yes

        И если раннее РФ не имела оснований,строить эшелонированую ПВО в Сирии(а против кого?!),сейчас мы это право имеем yes И молчание наших оппонентов,тому подтверждение.
        1. Del
          Del Сегодня, 21:55
          0
          не знаю как долго вас не было, ФРГ уже нет есть Германия
      2. Del
        Del Сегодня, 21:57
        0
        вот только руководство Израиля этого похоже не понимает.
        а кто понимает ?
        умом россию не понять ( не надо придираться это не мои слова)
  12. ender
    ender Сегодня, 21:16
    0
    3 года назад

    https://www.vesti.ru/doc.html?id=2691637
    http://polit-smi.ru/syr/russkie-razmestili-v-sirii-noveyshuyu-sekretnuyu-stanciyu-aktivnyh-pomeh/
  13. _Ugene_
    _Ugene_ Сегодня, 21:27
    0
    российские комплексы РЭБ накроют "электронным колпаком" размещенные в Сирии системы ПВО С-200, С-300 и С-400, взяв под контроль использование всех систем. Так же с помощью комплексов будет полностью блокировано ведение разведки с точки зрения радиолокации.
    это хорошо, конечно, но не панацея, есть ещё спутниковая разведка, а ракеты и БЛА-камикадзе могут наводиться в ИК и видимом диапазоне, поэтому если захотят то вынесут все комплексы пво без проблем - слишком силы там не равны
  14. voyaka uh
    voyaka uh Сегодня, 21:54
    0
    Это хорошо. good
    Возможность изучить новые системы прямо под боком. Далеко летать не надо.