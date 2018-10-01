Ланкастер пробил брешь в законе об оружии
Нахождение между Сциллой (российским оружейным законодательством) и Харибдой (требованием рынка) пододвигают отечественных разработчиков к совершенно неожиданным решениям и движению если не прямо противоположному прогрессу стрелкового оружия, то зачастую, скажем, идущему в «перпендикулярном» направлении.
Как известно, согласно ЗОО (закону «Об оружии») рынок гражданского нарезного оружия серьезно ограничен требованием обязательного пятилетнего стажа владения «гладкостволом» для приобретателей «нарезняка». И производители оружия еще с начала 90-х годов предпринимают усилия для преодоления или обхода этого препятствия.
Собственно, целесообразность этого ограничения отнюдь не бесспорна, поскольку гладкоствольное оружие, которое можно приобрести сразу, является даже более смертоносным, чем нарезное. Об этом, в частности, свидетельствует американская статистика массовых расстрелов и отраженное в них соотношение убитых и раненых. Количество последних в результате преступлений, совершенных с дробовиками, гораздо меньше, чем когда убийца использовал винтовку, карабин или пистолет.
Небольшая дальность эффективного огня «гладкоствола» не делает его менее опасным, поскольку, как, опять же, показывает полицейская статистика, абсолютное большинство огневых контактов с большим запасом укладывается в эту дистанцию.
Впрочем, вернемся к вынужденным ухищрениям российских производителей. В качестве первой попытки можно упомянуть намерение выпустить на рынок гладкоствольную «Сайгу» под патрон М43 – 7,62х39. Однако это вариант не получил разрешения МВД.
Следующей, более удачной попыткой было создание «Муфлона». Это оружие 410 калибра, оно выполнено на базе винтовки Мосина по схеме «Парадокс». То есть большая часть ствола гладкая, а небольшая (согласно требованиям закона, не более 140 мм) – нарезная. Эффективная дальность и точность в сравнении, скажем, с «Сайгой-410», несколько возросла.
Однако особого коммерческого успеха оружие не имело, возможно, из-за болтового затвора.
Потенциальные покупатели «почти нарезного» ждали самозарядок, причем желательно в привычном АК-варианте.
Следующим шагом стало создание и сертификация «гладкого» патрона 366 ТК на базе гильзы 7,62х39 с номинальным калибром 9,5 мм, с которым можно было использовать с минимальными изменениями старые АК и СКС.
Выпуск которых наладил «Молот», и они стали поступать в продажу как ВПО-208 и ВПО-209 соответственно.
Эти девайсы показывают вполне приличный бой, сопоставимый с «первоисточником» на дистанциях до 150 метров. Впрочем, сразу дали знать себя и проблемы этих карабинов. Главная из них заключается в самой схеме «Парадокс». Пуля сначала идет по гладкому участку ствола, разгоняется в нем, проходит газоотводное отверстие и врезается в нарезы, возникают крайне неполезный скачок давления и лишняя нагрузка на систему перезарядки. Причем вопрос не только в точности, которая может страдать от этого «рывка». Ошибка в пороховой навеске, чем очень часто грешат отечественные производители: заводской брак или застрявшая в нарезах частичка оболочки от предыдущей пули приводят к разрыву ствола.
Причем происходит это не только на «переделанных» ВПО-208-209, но и на ТG-2, и даже на ВПО-213 с массивным тяжелым стволом, обладающим большим запасом прочности.
Есть все основания утверждать, что дело не в частностях, а в неудачном сочетании ствола «Парадокс» с винтовочным, по сути, патроном, обладающим довольно высокой энергетикой. Еще более отчетливо это обозначилось после появления еще более мощного «гладкого» патрона 9,6х53, созданного на базе 7,62х54.
Решение этой проблемы было найдено благодаря любопытному изобретению XIX века. Российские оружейники вспомнили о разработанной британским оружейником Чарльзом Ланкастером овально-винтовальной сверловке ствола.
В выполненном по этой технологии стволе есть всего два широких нареза, края которых постепенно переходят в поля, и из-за этого канал ствола визуально кажется не круглым, а овальным. При этом «овал» закручивается вокруг своей оси, так же, как обычные нарезы, что придает пуле вращение и, соответственно, лучшую устойчивость, дальность и точность.
Такое устройство дает возможность, с одной стороны, закрутить снаряд, а с другой — уменьшает сопротивление, которое оказывает стандартный нарезной профиль ствола, и, соответственно обеспечивает более высокую скорость пули.
Кроме того, такая конструкция ствола облегчает уход за ним и обеспечивает его прочность, что позволяет уменьшить массу ствола.
Несмотря на свои несомненные достоинства, оружие с овальной сверловкой не получило широкого распространения, а к началу XX века сверловка Ланкастера стала редкостью и была вытеснена традиционной формой нарезов.
Но, несомненно, важнейшей причиной для обращения отечественных оружейников к этой забытой схеме стало то, что сверловка Ланкастера позволяет, согласно отечественному законодательству, считать такое оружие гладкоствольным.
Впрочем, термин «сверловка» не совсем корректен, поскольку стволы в реальности выполняются методом ротационной ковки, что не только удешевляет производство, но и сообщает стволу дополнительную прочность.
Кроме того, использование сверловки Ланкастера позволило приблизить характеристики «условно гладкоствольного» оружия вплотную к нарезному.
Судите сами: «Тигр» TG3, ВПО-220 или ВПО-221 Lancaster в калибре 9,6х53 обеспечивает уверенное поражение целей на дальности в 250 метров, после чего начинается значительное снижение траектории. Не говоря об охотничьем использовании, где подобная дистанция с запасом покрывает потребности практически всех видов охот, отметим, что опыт вооруженных конфликтов последнего времени показывает, что большинство поражений целей армейскими снайперами целях происходило на аналогичных расстояниях.
К этому можно присовокупить, что мощность нового патрона .366 ТК почти на 20% выше, чем у М43 7,62х39. Иными словами, эффективность и смертоносность «гладкоствольных» Ланкастеров на ближних и средних дистанциях не уступает аналогичным образцам гражданского нарезного оружия.
В результате чего пятилетний стаж владения гладкоствольным оружием, обязательный для получения разрешения на приобретение нарезного, превращается в фикцию и нелепую формальность.
Как известно, согласно ЗОО (закону «Об оружии») рынок гражданского нарезного оружия серьезно ограничен требованием обязательного пятилетнего стажа владения «гладкостволом» для приобретателей «нарезняка». И производители оружия еще с начала 90-х годов предпринимают усилия для преодоления или обхода этого препятствия.
Собственно, целесообразность этого ограничения отнюдь не бесспорна, поскольку гладкоствольное оружие, которое можно приобрести сразу, является даже более смертоносным, чем нарезное. Об этом, в частности, свидетельствует американская статистика массовых расстрелов и отраженное в них соотношение убитых и раненых. Количество последних в результате преступлений, совершенных с дробовиками, гораздо меньше, чем когда убийца использовал винтовку, карабин или пистолет.
Небольшая дальность эффективного огня «гладкоствола» не делает его менее опасным, поскольку, как, опять же, показывает полицейская статистика, абсолютное большинство огневых контактов с большим запасом укладывается в эту дистанцию.
Впрочем, вернемся к вынужденным ухищрениям российских производителей. В качестве первой попытки можно упомянуть намерение выпустить на рынок гладкоствольную «Сайгу» под патрон М43 – 7,62х39. Однако это вариант не получил разрешения МВД.
Следующей, более удачной попыткой было создание «Муфлона». Это оружие 410 калибра, оно выполнено на базе винтовки Мосина по схеме «Парадокс». То есть большая часть ствола гладкая, а небольшая (согласно требованиям закона, не более 140 мм) – нарезная. Эффективная дальность и точность в сравнении, скажем, с «Сайгой-410», несколько возросла.
Однако особого коммерческого успеха оружие не имело, возможно, из-за болтового затвора.
Потенциальные покупатели «почти нарезного» ждали самозарядок, причем желательно в привычном АК-варианте.
Следующим шагом стало создание и сертификация «гладкого» патрона 366 ТК на базе гильзы 7,62х39 с номинальным калибром 9,5 мм, с которым можно было использовать с минимальными изменениями старые АК и СКС.
Выпуск которых наладил «Молот», и они стали поступать в продажу как ВПО-208 и ВПО-209 соответственно.
Эти девайсы показывают вполне приличный бой, сопоставимый с «первоисточником» на дистанциях до 150 метров. Впрочем, сразу дали знать себя и проблемы этих карабинов. Главная из них заключается в самой схеме «Парадокс». Пуля сначала идет по гладкому участку ствола, разгоняется в нем, проходит газоотводное отверстие и врезается в нарезы, возникают крайне неполезный скачок давления и лишняя нагрузка на систему перезарядки. Причем вопрос не только в точности, которая может страдать от этого «рывка». Ошибка в пороховой навеске, чем очень часто грешат отечественные производители: заводской брак или застрявшая в нарезах частичка оболочки от предыдущей пули приводят к разрыву ствола.
Причем происходит это не только на «переделанных» ВПО-208-209, но и на ТG-2, и даже на ВПО-213 с массивным тяжелым стволом, обладающим большим запасом прочности.
Есть все основания утверждать, что дело не в частностях, а в неудачном сочетании ствола «Парадокс» с винтовочным, по сути, патроном, обладающим довольно высокой энергетикой. Еще более отчетливо это обозначилось после появления еще более мощного «гладкого» патрона 9,6х53, созданного на базе 7,62х54.
Решение этой проблемы было найдено благодаря любопытному изобретению XIX века. Российские оружейники вспомнили о разработанной британским оружейником Чарльзом Ланкастером овально-винтовальной сверловке ствола.
В выполненном по этой технологии стволе есть всего два широких нареза, края которых постепенно переходят в поля, и из-за этого канал ствола визуально кажется не круглым, а овальным. При этом «овал» закручивается вокруг своей оси, так же, как обычные нарезы, что придает пуле вращение и, соответственно, лучшую устойчивость, дальность и точность.
Такое устройство дает возможность, с одной стороны, закрутить снаряд, а с другой — уменьшает сопротивление, которое оказывает стандартный нарезной профиль ствола, и, соответственно обеспечивает более высокую скорость пули.
Кроме того, такая конструкция ствола облегчает уход за ним и обеспечивает его прочность, что позволяет уменьшить массу ствола.
Несмотря на свои несомненные достоинства, оружие с овальной сверловкой не получило широкого распространения, а к началу XX века сверловка Ланкастера стала редкостью и была вытеснена традиционной формой нарезов.
Но, несомненно, важнейшей причиной для обращения отечественных оружейников к этой забытой схеме стало то, что сверловка Ланкастера позволяет, согласно отечественному законодательству, считать такое оружие гладкоствольным.
Впрочем, термин «сверловка» не совсем корректен, поскольку стволы в реальности выполняются методом ротационной ковки, что не только удешевляет производство, но и сообщает стволу дополнительную прочность.
Кроме того, использование сверловки Ланкастера позволило приблизить характеристики «условно гладкоствольного» оружия вплотную к нарезному.
Судите сами: «Тигр» TG3, ВПО-220 или ВПО-221 Lancaster в калибре 9,6х53 обеспечивает уверенное поражение целей на дальности в 250 метров, после чего начинается значительное снижение траектории. Не говоря об охотничьем использовании, где подобная дистанция с запасом покрывает потребности практически всех видов охот, отметим, что опыт вооруженных конфликтов последнего времени показывает, что большинство поражений целей армейскими снайперами целях происходило на аналогичных расстояниях.
К этому можно присовокупить, что мощность нового патрона .366 ТК почти на 20% выше, чем у М43 7,62х39. Иными словами, эффективность и смертоносность «гладкоствольных» Ланкастеров на ближних и средних дистанциях не уступает аналогичным образцам гражданского нарезного оружия.
В результате чего пятилетний стаж владения гладкоствольным оружием, обязательный для получения разрешения на приобретение нарезного, превращается в фикцию и нелепую формальность.
- Автор:
- Борис Джерелиевский
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