Аналитика

Как «Моссад» раскрыл атомные тайны Ирана

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Тем из нас, кто следит за мировой политической ареной, прошедшая неделя запомнилась взаимной пикировкой руководителей Израиля и Ирана на недавней Генеральной Ассамблее ООН. Глава израильского правительства Беньямин Нетаньяху прямо с трибуны ООН обвинил иранские власти в продолжении развития секретной программы по созданию собственного ядерного оружия.

Премьер-министр Израиля заявил о том, что разведслужба еврейского государства якобы обнаружила второй склад незадекларированных перед международной комиссией МАГАТЭ иранских атомных материалов.

При этом подчеркнём, что дело вовсе не ограничится демонстрацией спутникового снимка и фотографий склада, а может привести к полномасштабной войне между Израилем и Ираном, так как лидер «еврейского национального очага» заявил о том, что «его страна никогда не позволит режиму, призывающему к уничтожению Израиля, иметь атомное оружие».




Как известно, несмотря на то, что стремление иметь ядерный арсенал есть у многих стран, число официальных членов «ядерного клуба» крайне ограничено, хотя и принято считать, что именно наличие «ядерной дубины» позволяет упрочить национальный суверенитет.

К неофициальным членам «ядерного клуба» принадлежит и Израиль, который, судя по всему, уже давно располагает собственным ядерным арсеналом, оцениваемым приблизительно в 80 единиц (хотя официально руководство этой страны никогда не подтверждало данный факт).

Иран также мечтает иметь подобное оружие у себя, но десятилетия американских и международных санкций препятствовали быстрому развитию программы по разработке этого типа вооружений, и, хотя у Тегерана имеются средства его доставки, но самих, полностью боеготовых, боеголовок пока нет.

И тут стоит отметить о наличии некоторого противоречия: хотя в современном мире ядерный арсенал считается «оружием сдерживания», т.е. таким оружием, которое скорее всего никогда не будет применено, на Ближнем Востоке дело обстоит иначе. Проблема заключается в том, что Иран уже почти 40 лет, ещё с момента «революции аятолл» в 1979 году, угрожает уничтожить Израиль, и все эти годы с разной степенью интенсивности предпринимает шаги в данном направлении.

Иранское руководство полагает (по крайней мере, официально), что обладание «ядерной дубиной» позволяет сразу решить два вопроса: во-первых, с её помощью сокрушить Израиль или, как минимум, в случае полномасштабной войны, при угрозе взаимного уничтожения, не допустить ядерного удара со стороны еврейского государства; во-вторых, позволит исламской республике сохранить свой суверенитет, и даже одной угрозой его применения (по Израилю или по американским базам на Аравийском полуострове) остановить возможную интервенцию США.



В то же время у Израиля, по мнению многих экспертов, такая «ядерная дубинка» уже есть, и довольно давно (как минимум, она появилась после «Войны Судного дня, в ходе которой действительно встал вопрос о существовании еврейского государства).

И вот тут мы приходим к вышеозначенной дилемме: если во всём мире наличие ядерного арсенала способствует стабильности, то на Ближнем Востоке всё с точностью до наоборот. Сейчас в Передней Азии атомным оружием обладает (и то неофициально, и без юридического права на него) лишь одно государство – Израиль, и, можно сказать что этот факт обезопасил данную страну от полномасштабной внешней агрессии наподобие прошлых арабо-израильских войн.

Однако появление полноценных и боеготовых атомных ракет у Ирана немедленно спровоцирует воздушный или ракетный удар Израиля по этим целям, а это, в свою очередь, может привести к взаимному ядерному конфликту между этими государствами, а значит, всеобщей войне на Ближнем Востоке. И именно поэтому шансы на начало ядерной войны в этом регионе в последние годы оцениваются как наивысшие (после Корейского полуострова).

Отсюда следует, что любые подвижки в развитии военной атомной программы Ирана являются крайне болезненными для Израиля, для которого шиитское религиозное государство в последние десятилетия является главным стратегическим, если не экзистенциальным врагом. И теперь представляется понятным, почему только за 8 месяцев этого года Израиль троекратно публично вскрывал факты развития секретных ядерных исследований в Иране.

Как мы все помним, в мае 2018 года израильское руководство озвучило тайное атомное досье по Ирану, где, среди прочего, была опубликована информация о секретном хранилище незадекларированных ядерных материалов в Тегеране, «невинно выглядящих как обычные здания».



Три дня назад, в минувший четверг, Б. Нетаньяху официально предъявил мировому сообществу данные о наличии второго секретного атомного хранилища в Иране и потребовал срочного выезда делегации международных экспертов МАГАТЭ для внеплановой проверки указанного объекта (пока иранцы не успели вывезти ядерные материалы и очистить от них данный склад).

Однако основой для этих двух обвинений Ирана в тайной разработке ядерного оружия стала спецоперация, произведённая израильской разведкой «Моссад» в конце января 2018 года, подробности которой стали известны тоже только на минувшей неделе.

Ронен Бергман, израильский журналист и автор книги «Тайная война с Ираном», недавно получил санкционированный доступ к информации об операции, в результате которой были похищены и тайно вывезены с территории Ирана в Израиль материалы одного из секретных хранилищ, и опубликовал её. Думается, что подробности этого дела будут весьма интересны и нашим читателям.

Судя по данным Р. Бергмана, команда «Моссада» обнаружила ряд необычных объектов в Иране и примерно год вела наблюдение за каждым из них, после чего была выявлена «главная цель» — некий особенный объект, как выяснилось, являвшийся научно-исследовательским и архивным центром ядерных разработок военного характера.

Разработка операции (получившей кодовое наименование «Океан-11») по проникновению на иранский объект и изъятию оттуда ценных материалов, согласно опубликованным данным, началась в начале 2017 года. К проекту было привлечено несколько десятков человек, причём как штатных, так и внештатных сотрудников, с чётко разграниченными функциями. Среди них были и «агенты глубокой разведки», которым удалось проникнуть не только в зону интересуемого объекта и сделать ряд фотографий, но даже внутрь его и получить план помещений и приблизительные данные о том, что и где находится.

Ранним утром 31 января 2018 года отряд израильских агентов проник на этот секретный склад в Тегеране, успешно вскрыл нужные сейфы, и, разделив захваченное пополам, двумя группами стал уходить в сторону Азербайджана.

Несмотря на то, что иранцы довольно быстро обнаружили вторжение на секретный объект, оперативно сделать что-то они не смогли. Не принёс иранским силовикам успеха и план перехвата — несмотря на привлечение десятков тысяч человек из числа военнослужащих и полицейских, обе группы израильских агентов без потерь смогли преодолеть 500 км иранской территории и достичь Азербайджана, откуда были вывезены самолётами домой.

В итоге 15-летние усилия Ирана по сокрытию своих ядерных исследований военного характера потерпели крах: захваченные израильтянами документы свидетельствуют о наличии у Тегерана засекреченного проекта, целью которого является создание собственными силами ядерных боеголовок для уже имеющихся у этого государства ракет-носителей.

Как «Моссад» раскрыл атомные тайны Ирана


Как выяснилось, сразу после официального закрытия исследований такого рода (это произошло в 2003 году, после вторжения США в Афганистан и в Ирак, когда Иран просто не захотел стать третьей целью агрессии Вашингтона) власти исламской республики санкционировали начало секретного проекта «Сфаранд», главным куратором которого стал известный физик-ядерщик Фахри Заде.

По данным, опубликованным Бергманом, некоторые иранские исследователи, задействованные в научно-технологических проектах «мирного атома», параллельно вели тайные военные разработки и соответственным образом даже изменяли документацию, представлявшуюся экспертам МАГАТЭ (которые, в свою очередь, якобы не проявляли должной тщательности при проводимых проверках и нередко ограничивались составлением отчётов на основании бумаг, подаваемых иранской стороной).

В проекте «Сфарад», согласно захваченным документам, было задействовано три главных объекта: «Сераб 1» — объект для проведения подземных испытаний атомных зарядов; «Серба 2» и «Серба 3» — объекты для производства атомных боеголовок и их интеграции в ракеты-носители класса «Шихаб 3».

По оценкам израильтян, примерно 70% персонала, ранее занятого в военных разработках, с 2003 года перешли на работы, связанные с проектом «Сфарад», и прекрасно понимали, над чем они трудятся.



Всего украденный «Моссадом» тайный архив содержал 55.000 страниц текстовых материалов и схем, а также 182 носителя информации. Полученные таким образом документы были переведены и проанализированы большой группой израильских экспертов и стали одной из основ не только для обвинений Ирана со стороны Израиля на международной политической арене, но и для выхода США из «иранской ядерной сделки».

Вот так банальная халатность сотрудников, неумелая охрана важного спецобъекта и непрофессиональные действия по перехвату диверсионной группы, с одной стороны, а с другой стороны – блестяще проведённая операция проникновения в стиле Энтеббе, привели к серьёзному изменению не только политической ситуации, но и геостратегической обстановки на всём Ближнем и Среднем Востоке.
Автор:
Михаил Сириец
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7 комментариев
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  1. russkiyvyaponii
    russkiyvyaponii Сегодня, 05:41
    +4
    ирану обязательно нужно иметь яо, именн учитывая позитивный опыт холодной войны,
    когда яо являлось/является сдерживающим фактором

    а так зионистское г-во
    (ведь зионизм - официальная идеология израиля, не так-ли,
    так что ничего оскорбительного)
    позволяет себе слишком много
  2. Jerk
    Jerk Сегодня, 05:51
    +5
    Больше всего умиляет следующее - шестиконечные в очередной раз открыто заявляют о диверсионно-террористических актах на территории суверенного государство, а мировое сообщество хайли лайкли молчит - не русские, им можно. И это не фиктивный взлом каких-то компьютеров, кстати, и доказательства как раз не требуются - обвиняемый сам признает вину.
    Итак, где санкции? Где международная полная изоляция?
    Начинаю понимать антисемитов.
    1. perm23
      perm23 Сегодня, 06:01
      +1
      ОНи свои для хозяина им все можно
      1. Мистер Кредо
        Мистер Кредо Сегодня, 06:41
        +1
        Свои!? И что? Своим можно все, а чужим международное право!? Почему одним можно вести научные исследования, а другим запрещено? Идеи расового превосходства в действии? Удивляет расхлябанность иранцев. Если у них реально так запросто смогли похитить документацию! Но кроме документации ещё должны быть и производственные мощности. На бумаге и из нее ядерный заряд не создать. Значит были закупки оборудования. И это оборудование явно не массового производства типа станка для балансировки шин. Если похитили документы на разработку, где документы на закупку и транспортировку оборудования и где номера счетов по которым проходила оплата? Если Израиль все знает, где расположен завод, сколько человек там работает, какая у них зарплата и какой они национальности? Если идёт разработка, должны быть и испытания. Где и когда они были? Не пытается ли Израиль натянуть сову на глобус? А может Иран просто грамотно провёл операцию дезинформации Израиля? Пусть попрыгают от страха! Про наличие ЯО все знают. Но есть ли оно на самом деле? Если есть, где хранится? Или где возможные места хранения? Может это взаимный блеф?
  3. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 06:02
    +1
    Глава израильского правительства Беньямин Нетаньяху прямо с трибуны ООН обвинил иранские власти в продолжении развития секретной программы по созданию собственного ядерного оружия.

    ...а про своё ЯО ничего не сказал?.. bully ... или под крышей мерикатосов можно и поборзеть? angry
  4. Ст.пропорщик
    Ст.пропорщик Сегодня, 06:20
    +1
    В классическом преступном мире существуют понятия, на которых строится определенный порядок. Избранные и исключительные ведут себя в мире как безбашенные беспредельщики. Формула у них простая - ВЛАСТЬ НАД МИРОМ, цена их не интересует. Мораль и нравственность искажена до предела. Простенький вопрос - ЗАЧЕМ ??? Бог един, и подмастерья Ему не требуются - алчные и косорукие. История человечества показывает, что в результате их усилий Земля легко превратится в глиняный шарик. А законы философии работают и никому не подчиняются. Начнется новый виток истории и ядерная дубина опять станет деревянной.
  5. Тот же ЛЕХА
    Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:22
    +1
    команда «Моссада» обнаружила ряд необычных объектов в Иране и примерно год вела наблюдение за каждым из них


    Вы только вдумайтесь в это..целый год евреи делают в Иране что хотят.
    Где гарантия что такие же команды Моссада не занимаются в Иране и другими делишками наподобии недавнего терракта в Ахвазе...
    или как нам евреи утверждают что это все происки аятолл Ирана.
    Мдаа what плоховато контразведка Ирана работает на своей территории.