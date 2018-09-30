Как «Моссад» раскрыл атомные тайны Ирана
Тем из нас, кто следит за мировой политической ареной, прошедшая неделя запомнилась взаимной пикировкой руководителей Израиля и Ирана на недавней Генеральной Ассамблее ООН. Глава израильского правительства Беньямин Нетаньяху прямо с трибуны ООН обвинил иранские власти в продолжении развития секретной программы по созданию собственного ядерного оружия.
Премьер-министр Израиля заявил о том, что разведслужба еврейского государства якобы обнаружила второй склад незадекларированных перед международной комиссией МАГАТЭ иранских атомных материалов.
При этом подчеркнём, что дело вовсе не ограничится демонстрацией спутникового снимка и фотографий склада, а может привести к полномасштабной войне между Израилем и Ираном, так как лидер «еврейского национального очага» заявил о том, что «его страна никогда не позволит режиму, призывающему к уничтожению Израиля, иметь атомное оружие».
Как известно, несмотря на то, что стремление иметь ядерный арсенал есть у многих стран, число официальных членов «ядерного клуба» крайне ограничено, хотя и принято считать, что именно наличие «ядерной дубины» позволяет упрочить национальный суверенитет.
К неофициальным членам «ядерного клуба» принадлежит и Израиль, который, судя по всему, уже давно располагает собственным ядерным арсеналом, оцениваемым приблизительно в 80 единиц (хотя официально руководство этой страны никогда не подтверждало данный факт).
Иран также мечтает иметь подобное оружие у себя, но десятилетия американских и международных санкций препятствовали быстрому развитию программы по разработке этого типа вооружений, и, хотя у Тегерана имеются средства его доставки, но самих, полностью боеготовых, боеголовок пока нет.
И тут стоит отметить о наличии некоторого противоречия: хотя в современном мире ядерный арсенал считается «оружием сдерживания», т.е. таким оружием, которое скорее всего никогда не будет применено, на Ближнем Востоке дело обстоит иначе. Проблема заключается в том, что Иран уже почти 40 лет, ещё с момента «революции аятолл» в 1979 году, угрожает уничтожить Израиль, и все эти годы с разной степенью интенсивности предпринимает шаги в данном направлении.
Иранское руководство полагает (по крайней мере, официально), что обладание «ядерной дубиной» позволяет сразу решить два вопроса: во-первых, с её помощью сокрушить Израиль или, как минимум, в случае полномасштабной войны, при угрозе взаимного уничтожения, не допустить ядерного удара со стороны еврейского государства; во-вторых, позволит исламской республике сохранить свой суверенитет, и даже одной угрозой его применения (по Израилю или по американским базам на Аравийском полуострове) остановить возможную интервенцию США.
В то же время у Израиля, по мнению многих экспертов, такая «ядерная дубинка» уже есть, и довольно давно (как минимум, она появилась после «Войны Судного дня, в ходе которой действительно встал вопрос о существовании еврейского государства).
И вот тут мы приходим к вышеозначенной дилемме: если во всём мире наличие ядерного арсенала способствует стабильности, то на Ближнем Востоке всё с точностью до наоборот. Сейчас в Передней Азии атомным оружием обладает (и то неофициально, и без юридического права на него) лишь одно государство – Израиль, и, можно сказать что этот факт обезопасил данную страну от полномасштабной внешней агрессии наподобие прошлых арабо-израильских войн.
Однако появление полноценных и боеготовых атомных ракет у Ирана немедленно спровоцирует воздушный или ракетный удар Израиля по этим целям, а это, в свою очередь, может привести к взаимному ядерному конфликту между этими государствами, а значит, всеобщей войне на Ближнем Востоке. И именно поэтому шансы на начало ядерной войны в этом регионе в последние годы оцениваются как наивысшие (после Корейского полуострова).
Отсюда следует, что любые подвижки в развитии военной атомной программы Ирана являются крайне болезненными для Израиля, для которого шиитское религиозное государство в последние десятилетия является главным стратегическим, если не экзистенциальным врагом. И теперь представляется понятным, почему только за 8 месяцев этого года Израиль троекратно публично вскрывал факты развития секретных ядерных исследований в Иране.
Как мы все помним, в мае 2018 года израильское руководство озвучило тайное атомное досье по Ирану, где, среди прочего, была опубликована информация о секретном хранилище незадекларированных ядерных материалов в Тегеране, «невинно выглядящих как обычные здания».
Три дня назад, в минувший четверг, Б. Нетаньяху официально предъявил мировому сообществу данные о наличии второго секретного атомного хранилища в Иране и потребовал срочного выезда делегации международных экспертов МАГАТЭ для внеплановой проверки указанного объекта (пока иранцы не успели вывезти ядерные материалы и очистить от них данный склад).
Однако основой для этих двух обвинений Ирана в тайной разработке ядерного оружия стала спецоперация, произведённая израильской разведкой «Моссад» в конце января 2018 года, подробности которой стали известны тоже только на минувшей неделе.
Ронен Бергман, израильский журналист и автор книги «Тайная война с Ираном», недавно получил санкционированный доступ к информации об операции, в результате которой были похищены и тайно вывезены с территории Ирана в Израиль материалы одного из секретных хранилищ, и опубликовал её. Думается, что подробности этого дела будут весьма интересны и нашим читателям.
Судя по данным Р. Бергмана, команда «Моссада» обнаружила ряд необычных объектов в Иране и примерно год вела наблюдение за каждым из них, после чего была выявлена «главная цель» — некий особенный объект, как выяснилось, являвшийся научно-исследовательским и архивным центром ядерных разработок военного характера.
Разработка операции (получившей кодовое наименование «Океан-11») по проникновению на иранский объект и изъятию оттуда ценных материалов, согласно опубликованным данным, началась в начале 2017 года. К проекту было привлечено несколько десятков человек, причём как штатных, так и внештатных сотрудников, с чётко разграниченными функциями. Среди них были и «агенты глубокой разведки», которым удалось проникнуть не только в зону интересуемого объекта и сделать ряд фотографий, но даже внутрь его и получить план помещений и приблизительные данные о том, что и где находится.
Ранним утром 31 января 2018 года отряд израильских агентов проник на этот секретный склад в Тегеране, успешно вскрыл нужные сейфы, и, разделив захваченное пополам, двумя группами стал уходить в сторону Азербайджана.
Несмотря на то, что иранцы довольно быстро обнаружили вторжение на секретный объект, оперативно сделать что-то они не смогли. Не принёс иранским силовикам успеха и план перехвата — несмотря на привлечение десятков тысяч человек из числа военнослужащих и полицейских, обе группы израильских агентов без потерь смогли преодолеть 500 км иранской территории и достичь Азербайджана, откуда были вывезены самолётами домой.
В итоге 15-летние усилия Ирана по сокрытию своих ядерных исследований военного характера потерпели крах: захваченные израильтянами документы свидетельствуют о наличии у Тегерана засекреченного проекта, целью которого является создание собственными силами ядерных боеголовок для уже имеющихся у этого государства ракет-носителей.
Как выяснилось, сразу после официального закрытия исследований такого рода (это произошло в 2003 году, после вторжения США в Афганистан и в Ирак, когда Иран просто не захотел стать третьей целью агрессии Вашингтона) власти исламской республики санкционировали начало секретного проекта «Сфаранд», главным куратором которого стал известный физик-ядерщик Фахри Заде.
По данным, опубликованным Бергманом, некоторые иранские исследователи, задействованные в научно-технологических проектах «мирного атома», параллельно вели тайные военные разработки и соответственным образом даже изменяли документацию, представлявшуюся экспертам МАГАТЭ (которые, в свою очередь, якобы не проявляли должной тщательности при проводимых проверках и нередко ограничивались составлением отчётов на основании бумаг, подаваемых иранской стороной).
В проекте «Сфарад», согласно захваченным документам, было задействовано три главных объекта: «Сераб 1» — объект для проведения подземных испытаний атомных зарядов; «Серба 2» и «Серба 3» — объекты для производства атомных боеголовок и их интеграции в ракеты-носители класса «Шихаб 3».
По оценкам израильтян, примерно 70% персонала, ранее занятого в военных разработках, с 2003 года перешли на работы, связанные с проектом «Сфарад», и прекрасно понимали, над чем они трудятся.
Всего украденный «Моссадом» тайный архив содержал 55.000 страниц текстовых материалов и схем, а также 182 носителя информации. Полученные таким образом документы были переведены и проанализированы большой группой израильских экспертов и стали одной из основ не только для обвинений Ирана со стороны Израиля на международной политической арене, но и для выхода США из «иранской ядерной сделки».
Вот так банальная халатность сотрудников, неумелая охрана важного спецобъекта и непрофессиональные действия по перехвату диверсионной группы, с одной стороны, а с другой стороны – блестяще проведённая операция проникновения в стиле Энтеббе, привели к серьёзному изменению не только политической ситуации, но и геостратегической обстановки на всём Ближнем и Среднем Востоке.
Премьер-министр Израиля заявил о том, что разведслужба еврейского государства якобы обнаружила второй склад незадекларированных перед международной комиссией МАГАТЭ иранских атомных материалов.
При этом подчеркнём, что дело вовсе не ограничится демонстрацией спутникового снимка и фотографий склада, а может привести к полномасштабной войне между Израилем и Ираном, так как лидер «еврейского национального очага» заявил о том, что «его страна никогда не позволит режиму, призывающему к уничтожению Израиля, иметь атомное оружие».
Как известно, несмотря на то, что стремление иметь ядерный арсенал есть у многих стран, число официальных членов «ядерного клуба» крайне ограничено, хотя и принято считать, что именно наличие «ядерной дубины» позволяет упрочить национальный суверенитет.
К неофициальным членам «ядерного клуба» принадлежит и Израиль, который, судя по всему, уже давно располагает собственным ядерным арсеналом, оцениваемым приблизительно в 80 единиц (хотя официально руководство этой страны никогда не подтверждало данный факт).
Иран также мечтает иметь подобное оружие у себя, но десятилетия американских и международных санкций препятствовали быстрому развитию программы по разработке этого типа вооружений, и, хотя у Тегерана имеются средства его доставки, но самих, полностью боеготовых, боеголовок пока нет.
И тут стоит отметить о наличии некоторого противоречия: хотя в современном мире ядерный арсенал считается «оружием сдерживания», т.е. таким оружием, которое скорее всего никогда не будет применено, на Ближнем Востоке дело обстоит иначе. Проблема заключается в том, что Иран уже почти 40 лет, ещё с момента «революции аятолл» в 1979 году, угрожает уничтожить Израиль, и все эти годы с разной степенью интенсивности предпринимает шаги в данном направлении.
Иранское руководство полагает (по крайней мере, официально), что обладание «ядерной дубиной» позволяет сразу решить два вопроса: во-первых, с её помощью сокрушить Израиль или, как минимум, в случае полномасштабной войны, при угрозе взаимного уничтожения, не допустить ядерного удара со стороны еврейского государства; во-вторых, позволит исламской республике сохранить свой суверенитет, и даже одной угрозой его применения (по Израилю или по американским базам на Аравийском полуострове) остановить возможную интервенцию США.
В то же время у Израиля, по мнению многих экспертов, такая «ядерная дубинка» уже есть, и довольно давно (как минимум, она появилась после «Войны Судного дня, в ходе которой действительно встал вопрос о существовании еврейского государства).
И вот тут мы приходим к вышеозначенной дилемме: если во всём мире наличие ядерного арсенала способствует стабильности, то на Ближнем Востоке всё с точностью до наоборот. Сейчас в Передней Азии атомным оружием обладает (и то неофициально, и без юридического права на него) лишь одно государство – Израиль, и, можно сказать что этот факт обезопасил данную страну от полномасштабной внешней агрессии наподобие прошлых арабо-израильских войн.
Однако появление полноценных и боеготовых атомных ракет у Ирана немедленно спровоцирует воздушный или ракетный удар Израиля по этим целям, а это, в свою очередь, может привести к взаимному ядерному конфликту между этими государствами, а значит, всеобщей войне на Ближнем Востоке. И именно поэтому шансы на начало ядерной войны в этом регионе в последние годы оцениваются как наивысшие (после Корейского полуострова).
Отсюда следует, что любые подвижки в развитии военной атомной программы Ирана являются крайне болезненными для Израиля, для которого шиитское религиозное государство в последние десятилетия является главным стратегическим, если не экзистенциальным врагом. И теперь представляется понятным, почему только за 8 месяцев этого года Израиль троекратно публично вскрывал факты развития секретных ядерных исследований в Иране.
Как мы все помним, в мае 2018 года израильское руководство озвучило тайное атомное досье по Ирану, где, среди прочего, была опубликована информация о секретном хранилище незадекларированных ядерных материалов в Тегеране, «невинно выглядящих как обычные здания».
Три дня назад, в минувший четверг, Б. Нетаньяху официально предъявил мировому сообществу данные о наличии второго секретного атомного хранилища в Иране и потребовал срочного выезда делегации международных экспертов МАГАТЭ для внеплановой проверки указанного объекта (пока иранцы не успели вывезти ядерные материалы и очистить от них данный склад).
Однако основой для этих двух обвинений Ирана в тайной разработке ядерного оружия стала спецоперация, произведённая израильской разведкой «Моссад» в конце января 2018 года, подробности которой стали известны тоже только на минувшей неделе.
Ронен Бергман, израильский журналист и автор книги «Тайная война с Ираном», недавно получил санкционированный доступ к информации об операции, в результате которой были похищены и тайно вывезены с территории Ирана в Израиль материалы одного из секретных хранилищ, и опубликовал её. Думается, что подробности этого дела будут весьма интересны и нашим читателям.
Судя по данным Р. Бергмана, команда «Моссада» обнаружила ряд необычных объектов в Иране и примерно год вела наблюдение за каждым из них, после чего была выявлена «главная цель» — некий особенный объект, как выяснилось, являвшийся научно-исследовательским и архивным центром ядерных разработок военного характера.
Разработка операции (получившей кодовое наименование «Океан-11») по проникновению на иранский объект и изъятию оттуда ценных материалов, согласно опубликованным данным, началась в начале 2017 года. К проекту было привлечено несколько десятков человек, причём как штатных, так и внештатных сотрудников, с чётко разграниченными функциями. Среди них были и «агенты глубокой разведки», которым удалось проникнуть не только в зону интересуемого объекта и сделать ряд фотографий, но даже внутрь его и получить план помещений и приблизительные данные о том, что и где находится.
Ранним утром 31 января 2018 года отряд израильских агентов проник на этот секретный склад в Тегеране, успешно вскрыл нужные сейфы, и, разделив захваченное пополам, двумя группами стал уходить в сторону Азербайджана.
Несмотря на то, что иранцы довольно быстро обнаружили вторжение на секретный объект, оперативно сделать что-то они не смогли. Не принёс иранским силовикам успеха и план перехвата — несмотря на привлечение десятков тысяч человек из числа военнослужащих и полицейских, обе группы израильских агентов без потерь смогли преодолеть 500 км иранской территории и достичь Азербайджана, откуда были вывезены самолётами домой.
В итоге 15-летние усилия Ирана по сокрытию своих ядерных исследований военного характера потерпели крах: захваченные израильтянами документы свидетельствуют о наличии у Тегерана засекреченного проекта, целью которого является создание собственными силами ядерных боеголовок для уже имеющихся у этого государства ракет-носителей.
Как выяснилось, сразу после официального закрытия исследований такого рода (это произошло в 2003 году, после вторжения США в Афганистан и в Ирак, когда Иран просто не захотел стать третьей целью агрессии Вашингтона) власти исламской республики санкционировали начало секретного проекта «Сфаранд», главным куратором которого стал известный физик-ядерщик Фахри Заде.
По данным, опубликованным Бергманом, некоторые иранские исследователи, задействованные в научно-технологических проектах «мирного атома», параллельно вели тайные военные разработки и соответственным образом даже изменяли документацию, представлявшуюся экспертам МАГАТЭ (которые, в свою очередь, якобы не проявляли должной тщательности при проводимых проверках и нередко ограничивались составлением отчётов на основании бумаг, подаваемых иранской стороной).
В проекте «Сфарад», согласно захваченным документам, было задействовано три главных объекта: «Сераб 1» — объект для проведения подземных испытаний атомных зарядов; «Серба 2» и «Серба 3» — объекты для производства атомных боеголовок и их интеграции в ракеты-носители класса «Шихаб 3».
По оценкам израильтян, примерно 70% персонала, ранее занятого в военных разработках, с 2003 года перешли на работы, связанные с проектом «Сфарад», и прекрасно понимали, над чем они трудятся.
Всего украденный «Моссадом» тайный архив содержал 55.000 страниц текстовых материалов и схем, а также 182 носителя информации. Полученные таким образом документы были переведены и проанализированы большой группой израильских экспертов и стали одной из основ не только для обвинений Ирана со стороны Израиля на международной политической арене, но и для выхода США из «иранской ядерной сделки».
Вот так банальная халатность сотрудников, неумелая охрана важного спецобъекта и непрофессиональные действия по перехвату диверсионной группы, с одной стороны, а с другой стороны – блестяще проведённая операция проникновения в стиле Энтеббе, привели к серьёзному изменению не только политической ситуации, но и геостратегической обстановки на всём Ближнем и Среднем Востоке.
- Автор:
- Михаил Сириец
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