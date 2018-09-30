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Анкара: При поддержке РФ готовы зачистить север Сирии от "курдских террористов"

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Как передаёт азербайджанский информационный портал Trend, президент Турции Реджеп Эрдоган официально заявил, что турецкие вооружённые силы готовы приступить к подготовке совместных боевых действий против курдских вооружённых формирований в северных районах Сирии.

Согласно заявлению Эрдогана, и Россия, и Турция считают, что США не выполнили своих обещаний и не вывели «курдских террористов» из района города Манбидж, расположенного в северной части Сирии (провинция Алеппо). Согласно ранее имевшимся американо-турецким договорённостям, курдские подразделения должны были быть давно выведены из Манбиджа и прилегающих округов, однако этого так и не произошло.




Кроме того, Эрдоган официально подтвердил правильность и корректность высказывания бывшего премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма о том, что если «террористы» из формирований «Курдской партии демократического единства» («Partiya Yekitiya Demokrat», PYD) и «Курдских отрядов народной самообороны» («Yekineyen Parastina Gel», YPG) не покинут район Манбиджа добровольно в ближайшие дни, то турецкие войска, с санкции и при поддержке сил Дамаска и Москвы, проведут спецоперацию против них точно так же, как ранее это было сделано в Африне и в секторе Эль-Баб.


На фото - протурецкие формирования в САР


В субботу 29.09.2018, по неподтверждённой официально информации, временное командование турецких войск в Сирии и штаб российской группировки войск в этой стране приступили к переговорам о проработке возможных вариантов совместного наступления. Соответственно, согласно плану, выдвигаемому Анкарой, большую часть операции возьмут на себя вооружённые силы Турции, а сирийские части на земле и российские ВКС в воздухе будут оказывать им только поддержку.

Однако фактически это означает неофициальную оккупацию восточных сирийских районов Турцией, выдавить которую оттуда потом будет не менее сложно, чем из зоны Идлиба. Соответственно, пока ни Дамаск, ни Москва на турецкое предложение не дали своего согласия и не подтверждаемые официально переговоры продолжаются. А сами высказывания Эрдогана о том, что наступление на курдские отряды якобы согласовано с Москвой, больше похоже на выдачу желаемого за действительное, а то и на откровенную провокацию.
Автор:
Михаил Сириец
Использованы фотографии:
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26 комментариев
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  1. Examenatornick
    Examenatornick Сегодня, 08:02
    0
    если только с воздуха .
    1. Бультерьер
      Бультерьер Сегодня, 08:06
      +10
      Не будут наши курдов бомбить. Это вообще бред полный.
      1. Examenatornick
        Examenatornick Сегодня, 08:09
        +5
        В принципе нам выгодно существование там курдов по той причине что они беспокоят и отвлекают Турцию.
        1. Shurik70
          Shurik70 Сегодня, 10:18
          0
          Между турецкими "США не выполнило своих обязательств" (с чем Россия категорически согласна), турецкими-же "отряды курдов являются террористами" (с чем Россия осторожно не согласна) и азербайджанским "Турция и Россия будут совместно убивать курдов" нет ничего общего.
          Это заявление из того-же источника, как и "Россия совместно с Израилем бомбит иранцев". То есть, прямая ложь (скорее всего проплаченная Израилем или Лондоном)
      2. Chertt
        Chertt Сегодня, 08:15
        0
        Цитата: Бультерьер
        Это вообще бред полный.

        Американо-Турецко-Курдский, любовный треугольник, это их личное дело. Бомбите кто кого хочет.
        Придет время, окрепшая Сирийская армия (с нашей помощью), выгонит их всех, куда подальше с территории САР
    2. Каска
      Каска Сегодня, 08:49
      -2
      Цитата: Examenatornick
      если только с воздуха .

      Думаю спецназ наш тоже поучавствует , тут геополитикой пахнет..Пора наводить порядок на Ближнем востоке и Турция реально может помочь России в этой непростой операции .
      Россия-Иран-Турция неплохая сцепка и переговоры идут постоянно по этому вопросу...
      Провокация Израиля со сбитым Илом выйдет им боком , они об этом пожалеют не раз.
      1. Бультерьер
        Бультерьер Сегодня, 09:24
        +1
        Мы не признаем курдов террористами. С какого лешего там нашему спецназу делать? Сирии по любому курдам автономию даст, а личные хотелки турков не наше дело
        1. Каска
          Каска Сегодня, 09:36
          +1
          Цитата: Бультерьер
          Мы не признаем курдов террористами. С какого лешего там нашему спецназу делать? Сирии по любому курдам автономию даст, а личные хотелки турков не наше дело

          Курды могли бы автономию создать , если бы не продались США..В первоначальном этапе Россия надеялась на поддержку курдов ,но увы США с Израилем быстро смекнули что к чему..
          Теперь с турками будем мочить и фиг им автономия..
          Вот карта интересная..
          1. wlad
            wlad Сегодня, 10:20
            0
            Эксперт, а ничего что в Рожаве уже седьмой год говорят об автономии? Ты не знал этого?

            если бы не продались США.

            Вот тут поподробней. Экономическая модель. Что создано американцами? Общественно-политическая система и военная система тот же вопрос. Время пошло.
            1. Каска
              Каска Сегодня, 10:28
              0
              Цитата: wlad
              Эксперт, а ничего что в Рожаве уже седьмой год говорят об автономии? Ты не знал этого?

              Я не эксперт , это во первых и попрошу на Вы .
              Цитата: wlad
              Время пошло.


              Время вышло ваше... fool
              1. wlad
                wlad Сегодня, 11:08
                0
                Я не эксперт

                Возникает закономерный вопрос. Если ты не владеешь матчастью, то зачем влезаешь? Внятно и логично.
  2. Jerk
    Jerk Сегодня, 08:12
    +4
    А нам любое развитие событий подойдет. Уничтожение курдов турками - явный плевок штатам в рожу, плюс плакат - смотрите, дети, как США любит предавать союзников. Турки на земле Сирии - поводок на Эрдогане, за который его можно дергать, и мы вновь ничего не теряем - нам земли Сирии не нужны...
  3. samarin1969
    samarin1969 Сегодня, 08:14
    +1
    Ну вот, и для "зелёных" протурецких "ребелов" нашлась работа. Осталось придумать какой-нибудь "боинг".
  4. ДРЕВНЕЙШИЙ
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 08:14
    0
    ну,точно пионеры регионального масштаба-всегда готовы воевать,правда,только против курдов,да ещё и желательно и нашими руками.историю видать плохо учили..или выводы не сумели из своей прошлой истории сделать верные...
  5. Николай Петров
    Николай Петров Сегодня, 08:21
    +5
    Сирии эта курдская вольница нужна как зайцу стоп-сигнал. Курды целиком и полностью под матрасными. Отсюда и базы штатовские. Рано или поздно правительству Сирии с этой вольницей придётся что-то делать. С одной стороны конечно пусть бы турки устроили им варфоломеевскую ночь. Но вопрос: Как потом турков домой отправить? Их ведь потом не выкорчуешь оттуда.
    1. Каска
      Каска Сегодня, 10:31
      0
      Цитата: Николай Петров
      Сирии эта курдская вольница нужна как зайцу стоп-сигнал. Курды целиком и полностью под матрасными. Отсюда и базы штатовские

      Да мочить их нужно и все..Иначе вечная война.!
      \
      Цитата: Николай Петров
      Как потом турков домой отправить? Их ведь потом не выкорчуешь оттуда.

      Главное мир относительный установить , а потом разберемся ... soldier
  6. wlad
    wlad Сегодня, 08:21
    0
    Главное. Не забудьте вовремя в воздухе переобуться.
  7. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 08:27
    +2
    ... пригрели, прикормили мерикатосы курдов... туркам конечно это не нравится... клубок продолжает сворачиваться всё туже...
  8. Svarog
    Svarog Сегодня, 08:34
    0
    Что бы мы бомбили курдов... думаю это в принципе не возможно..
  9. Д.Дэн
    Д.Дэн Сегодня, 09:04
    0
    Щас читаю статью о совместных действиях турок ( которым не особо верю, но....) И одну статью вспомнил, из апреля. Про разгром России по крымскому сценарию!. Ну и где реализация крымского сценария? :) Вот как все может повернуться.
  10. Пленник
    Пленник Сегодня, 09:13
    +2
    С какого пельменя наши на курдов полезут? Турки пытаются выдать желаемое за действительное или же просто пугают курдов бабайкой.
  11. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:49
    0
    Для Султана это будет большая засада! У него шо, все так не хорошо?
    Короче сами,сами, а потом мож влезть как миротворцам .... нормальная тактика и полосатым по носу щелкнем.
    Короче, восток дело тонкое!
  12. сталевар
    сталевар Сегодня, 10:07
    0
    Турцию в Сирию вообще пускать нельзя было, их теперь не выгонишь. Сирийцев надо "строить", а не гумпомощь раздавать. Свою страну защищать надо, а не с протянутой рукой стоять.
  13. Vard
    Vard Сегодня, 10:45
    0
    Враг моего врага мой друг. Так что вполне согласен что с Турцией в курдском вопросе надо дружить... Во первых потому что курды занимают проамериканскую позицию... и уж явно не будут под властью Асада... во вторых Курдская Рабочая партия, это чистой воды террористы...
    1. wlad
      wlad Сегодня, 11:10
      0
      Курдская Рабочая партия, это чистой воды террористы...

      Для Дамаска и Москвы они террористы?
  14. tech3030
    tech3030 Сегодня, 11:10
    +1
    Это не должно случится!