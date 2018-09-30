Анкара: При поддержке РФ готовы зачистить север Сирии от "курдских террористов"
Как передаёт азербайджанский информационный портал Trend, президент Турции Реджеп Эрдоган официально заявил, что турецкие вооружённые силы готовы приступить к подготовке совместных боевых действий против курдских вооружённых формирований в северных районах Сирии.
Согласно заявлению Эрдогана, и Россия, и Турция считают, что США не выполнили своих обещаний и не вывели «курдских террористов» из района города Манбидж, расположенного в северной части Сирии (провинция Алеппо). Согласно ранее имевшимся американо-турецким договорённостям, курдские подразделения должны были быть давно выведены из Манбиджа и прилегающих округов, однако этого так и не произошло.
Кроме того, Эрдоган официально подтвердил правильность и корректность высказывания бывшего премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма о том, что если «террористы» из формирований «Курдской партии демократического единства» («Partiya Yekitiya Demokrat», PYD) и «Курдских отрядов народной самообороны» («Yekineyen Parastina Gel», YPG) не покинут район Манбиджа добровольно в ближайшие дни, то турецкие войска, с санкции и при поддержке сил Дамаска и Москвы, проведут спецоперацию против них точно так же, как ранее это было сделано в Африне и в секторе Эль-Баб.
В субботу 29.09.2018, по неподтверждённой официально информации, временное командование турецких войск в Сирии и штаб российской группировки войск в этой стране приступили к переговорам о проработке возможных вариантов совместного наступления. Соответственно, согласно плану, выдвигаемому Анкарой, большую часть операции возьмут на себя вооружённые силы Турции, а сирийские части на земле и российские ВКС в воздухе будут оказывать им только поддержку.
Однако фактически это означает неофициальную оккупацию восточных сирийских районов Турцией, выдавить которую оттуда потом будет не менее сложно, чем из зоны Идлиба. Соответственно, пока ни Дамаск, ни Москва на турецкое предложение не дали своего согласия и не подтверждаемые официально переговоры продолжаются. А сами высказывания Эрдогана о том, что наступление на курдские отряды якобы согласовано с Москвой, больше похоже на выдачу желаемого за действительное, а то и на откровенную провокацию.
Согласно заявлению Эрдогана, и Россия, и Турция считают, что США не выполнили своих обещаний и не вывели «курдских террористов» из района города Манбидж, расположенного в северной части Сирии (провинция Алеппо). Согласно ранее имевшимся американо-турецким договорённостям, курдские подразделения должны были быть давно выведены из Манбиджа и прилегающих округов, однако этого так и не произошло.
Кроме того, Эрдоган официально подтвердил правильность и корректность высказывания бывшего премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма о том, что если «террористы» из формирований «Курдской партии демократического единства» («Partiya Yekitiya Demokrat», PYD) и «Курдских отрядов народной самообороны» («Yekineyen Parastina Gel», YPG) не покинут район Манбиджа добровольно в ближайшие дни, то турецкие войска, с санкции и при поддержке сил Дамаска и Москвы, проведут спецоперацию против них точно так же, как ранее это было сделано в Африне и в секторе Эль-Баб.
На фото - протурецкие формирования в САР
В субботу 29.09.2018, по неподтверждённой официально информации, временное командование турецких войск в Сирии и штаб российской группировки войск в этой стране приступили к переговорам о проработке возможных вариантов совместного наступления. Соответственно, согласно плану, выдвигаемому Анкарой, большую часть операции возьмут на себя вооружённые силы Турции, а сирийские части на земле и российские ВКС в воздухе будут оказывать им только поддержку.
Однако фактически это означает неофициальную оккупацию восточных сирийских районов Турцией, выдавить которую оттуда потом будет не менее сложно, чем из зоны Идлиба. Соответственно, пока ни Дамаск, ни Москва на турецкое предложение не дали своего согласия и не подтверждаемые официально переговоры продолжаются. А сами высказывания Эрдогана о том, что наступление на курдские отряды якобы согласовано с Москвой, больше похоже на выдачу желаемого за действительное, а то и на откровенную провокацию.
- Автор:
- Михаил Сириец
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