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МВД США: Наш флот может устроить России блокаду

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Американские чиновники в очередной раз дали понять, что в понимании Вашингтона внутренняя политика США распространяется на весь мир.

Так, в интервью изданию Washington Examiner глава МВД США Райан Зинке объявил, что у Соединённых Штатов Америки достаточно потенциалов для того, чтобы подвергнуть блокированию Российскую Федерацию. В частности, Зинке объявил о готовности «блокады России» с той целью, чтобы «не допустить российского влияния на поставки энергоносителей с Ближнего Востока».

Зинке:
У США есть такая возможность, благодаря нашему флоту. Мы можем следить за тем, чтобы все морские пути поставок энергоносителей были открыты. И при необходимости мы можем их заблокировать, чтобы энергоносители из РФ не выйдут на мировые рынки.



МВД США: Наш флот может устроить России блокаду


Райан Зинке, который, по всей видимости, руководствуется исключительно репортажами CNN, далее объявил, что у России нет никаких иных источников дохода, кроме импорта энергоносителей.

Сама ситуация, при которой глава министерства внутренних дел обсуждает возможность блокировки России, выглядит абсурдной. Ведь, по сути, это явная попытка вмешательства во внутренние дела РФ. Можно себе представить вопли Вашингтона, если бы о «блокаде США» заговорил российский министр внутренних дел Владимир Колокольцев.
Использованы фотографии:
Википедия
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14 комментариев
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  1. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 06:12
    +2
    Так, в интервью изданию Washington Examiner глава МВД США Райан Зинке объявил, что у Соединённых Штатов Америки достаточно потенциалов для того, чтобы подвергнуть блокированию Российскую Федерацию.

    ... вконец распоясался мерикатос... а главное кто - МВД пугает блокадой! laughing поневоле вспоминается историческое:
    «Каждая кухарка должна научиться управлять государством» В статье «Удержат ли большевики государственную власть?»(первоначально опубликована в октябре 1917 года в № 1 — 2 журнала «Просвещение»)
    ... походу крыша едет у них в частности, и в целом... bully
  2. CERBERFOL
    CERBERFOL Сегодня, 06:15
    +2
    А это уже клинический случай!) Псаки в одной с ним палате наверное
  3. Тот же ЛЕХА
    Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:16
    +1
    Окончательно крыша поехала у англосаксонских СМИ...
    Как бы они и реально не начали претворять это в жизнь...кто их знает исключительных...
    Доктора ...срочно доктора им надо прописать ...с галоперидолом.
    Как я вижу дедушка Ленин был прав...нарастают острые противоречия между странами капитализма...перекрещусь трижды ...как бы это не закончилось очередной человеческой мясорубкой в мировом масштабе..
  4. kloss
    kloss Сегодня, 06:16
    0
    Конечно можно осуществить блокаду..
    Это как на Солнце посмотреть в телескоп без светофильтров - можно один раз....
    1. CERBERFOL
      CERBERFOL Сегодня, 06:21
      +5
      2 раза. Один раз левым глазом....))
  5. Jerk
    Jerk Сегодня, 06:16
    +1
    Скажите, а они там у себя специально выращивают, или просто место там проклятое? laughing
  6. Быков.
    Быков. Сегодня, 06:17
    +3
    Блокада России. Хотел бы я на это посмотреть. Он наверное думает, что при этом наш флот будет бездействовать, хныкать и просить пощады.
    1. Jerk
      Jerk Сегодня, 06:25
      +2
      Особенно радует блокада трубопроводов авианосцами, сухопутных маршрутов, РФ - не морская, а тем паче не островная страна ИЛИ ПОСТАВОК СПГ В США!!!
      И вы говорите, Задорнов был неправ? laughing
  7. изя топ
    изя топ Сегодня, 06:18
    +3
    не всех дypaков война убила what
  8. perm23
    perm23 Сегодня, 06:23
    +3
    А что он неправильно то высказал. Пока что все так и идет . НАс давят мы молчим и отодвигаемся.Таки происходит. что в Сирии что на Украине. видя все это вот и Молдавия и Грузия заскулили. . Вот с теми же корытами украины. взяли и пропустили . а наши корабли в плену торчат .
  9. CERBERFOL
    CERBERFOL Сегодня, 06:28
    +3
    Мне вот интересно. Как это он хочет осуществить? При помощи какой великой армады?
  10. Пижон
    Пижон Сегодня, 06:30
    +2
    А разве морская блокада - не акт войны?
    Да и, вообще, не лучше ли главе МВД заняться родными неграми-латиносами и прочими рэднеками, в свете криминогенной обстановки в родных штатах?
  11. Vard
    Vard Сегодня, 06:37
    +2
    Ну тогда мы будем иметь полное законное право грохнуть один... всего один... больше не нужно... газовоз с Кувейта... Физически это будет выглядеть ка подрыв ядерного боеприпаса... на этом вся блокада и кончится...
  12. Volga073
    Volga073 Сегодня, 06:41
    0
    В ГосДепе понос головного мозга ))