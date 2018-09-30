Сводка о событиях на Балканах. Вучич хочет срочно встретиться с Путиным

Я совсем не хочу, чтобы на нашей земле происходили крупные военные конфликты. Я хочу, чтобы Сербия была экономически процветающей страной.

Кофе там их первые лица на берегу озера захотели попить. Видимо, кому-то очень выгодно такое представление ситуации. Но это нарушение всех брюссельских соглашений. Они делали это при одобрении НАТО, но без одобрения местной сербской общины. Никто снова не спросил сербов. Для них сербов не существует, по крайней мере, они бы так хотели.