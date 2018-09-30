Сводка о событиях на Балканах. Вучич хочет срочно встретиться с Путиным
Очередное обострение ситуации между Белградом и Приштиной, о котором «Военное обозрение» сообщало в новостном материале накануне, привело к тому, что сербские власти решили обратиться за помощью к Москве.
Президент Сербии Александр Вучич, поддерживающий евросоюзный и евроатлантический курс страны, заявил, что хочет обратиться к Владимиру Путину во время личной встречи.
По словам Вучича, он рассчитывает на то, что встреча пройдёт на следующей неделе.
Вучич на встрече с журналистами заявил о том, что попросит поддержки у российского президента «на всех международных площадках».
Александр Вучич:
Накануне президент Сербии отдал распоряжение Генштабу ВС страны о приведении в полную боевую готовность сербской армии. Причиной стало осложнение ситуации на границе с краем Косово. Речь идёт о районе расположения ГЭС «Газиводе». К водоёму, который снабжает водой эту электростанцию, прибыл косовский спецназ численностью до 150 человек. Сама станция входит в энергосистему Сербии. В городе Зубин-Поток, населённом преимущественно сербами, спецназовцы Приштины заняли Центр экологии и спорта.
В Белграде эти действия Приштины назвали провокацией, которая может привести к новому витку военного противостояния на Балканах. О том, что сербские войска приведены в состояние повышенной боеготовности, сообщил министр обороны Сербии Александр Вулин. По словам Вулина, сербская армия готова защищать своих соотечественников вне зависимости от места их проживания. Приказ о приведении сухопутных сил Сербии в состоянии повышенной боеготовности от министра обороны получил генерал-лейтенант М.Симович.
Президент Сербии Вучич тем временем отмечает, что Приштина выставляет появление косовского спецназа на части территории объекта, входящего в сербскую энергосистему, как «рядовое событие». Отмечается, что косовский спецназ угрожал местному населению оружием. Хотя для албанских силовиков края Косово угрожать сербам - действительно стало привычным делом.
Сербская газета «Новости» приводит слова президента Вучича :
Президент Сербии Александр Вучич, поддерживающий евросоюзный и евроатлантический курс страны, заявил, что хочет обратиться к Владимиру Путину во время личной встречи.
По словам Вучича, он рассчитывает на то, что встреча пройдёт на следующей неделе.
Вучич на встрече с журналистами заявил о том, что попросит поддержки у российского президента «на всех международных площадках».
Александр Вучич:
Я совсем не хочу, чтобы на нашей земле происходили крупные военные конфликты. Я хочу, чтобы Сербия была экономически процветающей страной.
Накануне президент Сербии отдал распоряжение Генштабу ВС страны о приведении в полную боевую готовность сербской армии. Причиной стало осложнение ситуации на границе с краем Косово. Речь идёт о районе расположения ГЭС «Газиводе». К водоёму, который снабжает водой эту электростанцию, прибыл косовский спецназ численностью до 150 человек. Сама станция входит в энергосистему Сербии. В городе Зубин-Поток, населённом преимущественно сербами, спецназовцы Приштины заняли Центр экологии и спорта.
В Белграде эти действия Приштины назвали провокацией, которая может привести к новому витку военного противостояния на Балканах. О том, что сербские войска приведены в состояние повышенной боеготовности, сообщил министр обороны Сербии Александр Вулин. По словам Вулина, сербская армия готова защищать своих соотечественников вне зависимости от места их проживания. Приказ о приведении сухопутных сил Сербии в состоянии повышенной боеготовности от министра обороны получил генерал-лейтенант М.Симович.
Президент Сербии Вучич тем временем отмечает, что Приштина выставляет появление косовского спецназа на части территории объекта, входящего в сербскую энергосистему, как «рядовое событие». Отмечается, что косовский спецназ угрожал местному населению оружием. Хотя для албанских силовиков края Косово угрожать сербам - действительно стало привычным делом.
Сербская газета «Новости» приводит слова президента Вучича :
Кофе там их первые лица на берегу озера захотели попить. Видимо, кому-то очень выгодно такое представление ситуации. Но это нарушение всех брюссельских соглашений. Они делали это при одобрении НАТО, но без одобрения местной сербской общины. Никто снова не спросил сербов. Для них сербов не существует, по крайней мере, они бы так хотели.
- Использованы фотографии:
- http://www.mod.gov.rs
Ctrl Enter
Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter