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Самолёты ВТА РФ Ан-124-100 "Руслан" доставили на "Хмеймим" военные сюрпризы

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Сообщается о рейсах самолётов российской военно-транспортной авиации на авиабазу «Хмеймим» в Сирию. Западные ресурсы, занимающиеся мониторингом воздушной обстановки, публикуют данные о том, что из России в сирийскую провинцию Латакия трижды направлялись самолёты ВТА ВКС РФ Ан-124-100 «Руслан». В течение двух суток они осуществили доставку грузов на авиабазу Воздушно-космических сил РФ «Хмеймим».

Самолёты ВТА РФ Ан-124-100 "Руслан" доставили на "Хмеймим" военные сюрпризы


Как выглядел маршрут российских тяжёлых транспортников?


Самолёты летели над Каспийским морем, затем входили в воздушное пространство Ирана, после чего через Ирак проследовали в Сирию. Перелёты осуществлялись в тот момент, когда министр иностранных дел России Сергей Лавров с трибуны ООН сообщал о начале переброски зенитных ракетных комплексов С-300 в САР.

Ранее появилась информация о том, что после трагедии с самолётом радиоэлектронной разведки ВКС РФ Ил-20 в Сирию будут поставлены российские средства радиоэлектронной борьбы, среди которых современный комплекс «Красуха-4» и система, способная подавлять сигналы спутниковой навигации, Р-330Ж «Житель». «Житель» в автоматическом режиме обнаруживает и анализирует сигналы радиоизлучений в рабочем диапазоне частот, позволяя определять точные координаты источников. Этот комплекс РЭБ способен подавить сигналы спутниковой и сотовой связи в радиусе своего действия, что нанесёт существенный удар по координации действий боевиков, планирующих и координирующих свои атаки с помощью именно сотовых сетей.

По всей видимости, на бортах ВТА в Сирию доставляются перечисленные российские средства, которые явно повысят эффективность контртеррористической операции и защиты военнослужащих ВС РФ.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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43 комментария
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  1. Неплохой
    Неплохой Сегодня, 07:22
    +10
    Хоть в этом не расходятся слова с делом.
    1. Каска
      Каска Сегодня, 07:49
      +8
      Цитата: Неплохой
      Хоть в этом не расходятся слова с делом.

      Ну наконец то Россия зашевилилась , думал поболтают и все затихнет..Молодцы оперативно сработали.Ну теперь посмотрим ,как Израиль теперь попиратствует.
      1. Chertt
        Chertt Сегодня, 08:05
        +7
        Просмотрел с утра иностранную прессу. Общая мысль вменяемых экспертов - Если Русские закроют небо, это сменит баланс сил на ББВ радикально. Но большинство сомневается, что нам хватит смелости
        1. Svarog
          Svarog Сегодня, 08:42
          +2
          Цитата: Chertt
          Просмотрел с утра иностранную прессу. Общая мысль вменяемых экспертов - Если Русские закроют небо, это сменит баланс сил на ББВ радикально. Но большинство сомневается, что нам хватит смелости

          Тут "партнеры" на фоне наших действий совсем с катушек съезжать начали.. Хотят нам морскую блокаду организовать https://news.mail.ru/politics/34896179/?frommail=1
        2. Каска
          Каска Сегодня, 09:45
          +3
          Цитата: Chertt
          Если Русские закроют небо, это сменит баланс сил на ББВ радикально. Но большинство сомневается, что нам хватит смелости

          Вот здесь вы правы и точно смысл написали..Израиль территория специфическая , мало ей кто может в открытую противостоять(даже США)))) , а мстить они умеют тонко и очень болезненно (лобби их во всех странах, даже у нас на сайте..) ))) Опять ляпнул , запинают теперь.. wassat
        3. Злой543
          Злой543 Сегодня, 10:31
          0
          Две недели еще не истекли, часики тикают...
    2. demo
      demo Сегодня, 09:43
      -4
      В России очень многое, что обещают, делается.
      Сказали введут Платон - ввели.
      Сказали реформируют пенсионную систему - сделали.
      У нас.
      Обещают для народа, и делают
  2. Тот же ЛЕХА
    Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:23
    +7
    Самый опасный момент...развертывание этих сюрпризов в Сирии...еврейские летуны или спецназ могут пакость вполне подложить.
    Ни в коем случае нельзя расслабляться и быть готовым к очередному налету боевой авиации как Израиля так и США...допускаю еще массированый удар Томагавками по районам нахождения С-300...может быть и комбинированная операция...вообщем война есть война.
    1. Комментарий был удален.
  3. Vard
    Vard Сегодня, 07:23
    +18
    В Сирии идёт война... и почему поводом для поставок вооружений является гибель наших ребят... что раньше поставить нельзя было... Вечно это наше... что о нас подумают..
    1. Тот же ЛЕХА
      Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:30
      +8
      Вечно это наше... что о нас подумают..
      Здесь другое...
      в Кремле почему то думают что договора которые они заключают с нашими заклятыми партнерами будут ими обязательно выполняться...мы то с вами видим что это далеко не так ...но в Кремле считают иначе...не понимаю их веру в силу международных обязательств.
      Сколько в истории нашей страны наши так сказать партнеры не однократно нарушали свои обязательства...тоже самое происходит и сейчас...печально все это.
      1. Гиря
        Гиря Сегодня, 07:48
        0
        Да,нарушали *партнеры* свои обязательства и дальше будем заключать.Что предлагаете? Есть развитая промышленность или Россия может прожить сама без соседей? Америка не может и мы не можем...Вот по этому и крутимся и зарабатываем при этом.... Алексей,90 года забыли?
        1. Тот же ЛЕХА
          Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:58
          +11
          Алексей,90 года забыли?

          Впоминаю их как самые мрачные времена безысходности и безнадеги.
          В очередной раз реформаторы-революционеры разрушили наш дом и на его обломках построили свой мир дикого капитализма...который сейчас плавно пытаются сделать более цивилизованным...грубо говоря кусок дерьма обернули в красивую обертку.
          1. Гиря
            Гиря Сегодня, 08:04
            +7
            Даже и сказать мне больше нечего в ответ! drinks
      2. лис
        лис Сегодня, 09:25
        0
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        в Кремле почему то думают что договора которые они заключают с нашими заклятыми партнерами будут ими обязательно выполняться..

        всё проще:их то(кремлядей) не грохнут...да и детки за границей пристроены.а что солдаты погибнут,так "им же ДЕНЬГИ платят...что их считать то?
  4. oracul
    oracul Сегодня, 07:24
    +1
    Странное ощущение от прочитанного. С одной стороны хорошо - выполняем свои обещания, с другой - для кого и с какой целью дается столь подробное описание маршрута полета.
    1. Бультерьер
      Бультерьер Сегодня, 07:37
      +6
      А как его скрыть и главное зачем?)
    2. Чичиков
      Чичиков Сегодня, 09:42
      +2
      Цитата: oracul
      для кого и с какой целью дается столь подробное описание маршрута полета

      Без включения системы опознавания пересечь один из самых загруженных коридоров трудновато...
  5. Nychego
    Nychego Сегодня, 07:27
    +6
    О родимые "Русланы" немного полетали... Эх, юность, в/ч 64233. hi
  6. Горный стрелок
    Горный стрелок Сегодня, 07:35
    +3
    РЭБ заводят самую секретную! Не хотели демонстрировать возможности нашего новейшего оружия потенциальному противнику... Это должно быть "козырем в рукаве", а его Приходится применять при игре в "подкидного"...
  7. askort154
    askort154 Сегодня, 07:52
    +6
    "Друг Эрдоган " так и не пускает наши самолёты через свою территорию. Мы продолжаем делать большой "крюк", через Иран и Ирак.
    1. ДРЕВНЕЙШИЙ
      ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 08:11
      +4
      таких как эрдогад ''друзей''нужно брать за генеталии,да в музей,а его конкретно ,в кунтскамеру...
    2. keeper03
      keeper03 Сегодня, 10:54
      0
      Самое интересно, что Ил-62М неделю назад летел через Турцию, но это не ВТА. hi
  8. Дачник452
    Дачник452 Сегодня, 07:54
    -4
    Теперь точно сириянаш.Всёнаш.
  9. ДРЕВНЕЙШИЙ
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 08:09
    0
    сейчас у представителей одной маленькой ,но излишне агрессивной страны,сбившей наш самолет,и отрицающей сей факт,начнется повышенное слюноотделение на эту ,и другие,ей подрбные новости...
    1. merkava-2bet
      merkava-2bet Сегодня, 08:25
      -3
      Не обольщайся,трезвый ум и здравый рассудок,наше всё.
      К тому же вопрос,а что России мешало с самого начала использовать системы РЭБ Красуха-4 и Р-330Ж Житель,ведь в эффективности нет сомнения,к тому же некоторые системы РЭБ уже с самого начала работали в Сирии.
      1. ДРЕВНЕЙШИЙ
        ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 08:42
        +4
        меркава2-я не помню чтобы с вами пивал на брудершафт,так что не показывайте свою бестакность,не тыкайте незнакомым,и по поводу ума,он у вас видать дремал,когда вы наш самолет сбили negative
        1. merkava-2bet
          merkava-2bet Сегодня, 10:19
          -4
          Я разве Вам разрешал мне указывать,а также помпезно заявлять о моей бестактности.По поводу брудершафта,не раскатывайте губу,я не пью с эмоционально- неустойчивыми субъектами.Ваш самолёт сбили Ваши партнёры,сирийский расчёт ЗРК С-200,именно они и никто другой,факт.
      2. Victor BG
        Victor BG Сегодня, 09:25
        +1
        "Разведка" одновременно с "глушением" наверное не совместима... Попробуйте послушать одновременно два разных источника звука например.
        1. maykl8
          maykl8 Сегодня, 10:06
          +1
          0
          "Разведка" одновременно с "глушением" наверное не совместима... Попробуйте послушать одновременно два разных источника звука например.

          Это зависит от длины волны на которых глушат и слушают. Глушат на "НАТОвской", слушают на своей.
  10. Житель Сиона
    Житель Сиона Сегодня, 08:24
    -1
    Цитата: Каска
    теперь посмотрим ,как Израиль теперь попиратствует.


    Вы опять решили повоевать за чужие интересы?
    1. purple
      purple Сегодня, 08:28
      +5
      Цитата: Житель Сиона
      Вы опять решили повоевать за чужие интересы?

      не надо было ИЛ подставлять.... раньше думать надо было
    2. ДРЕВНЕЙШИЙ
      ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 08:45
      +3
      житель сиона-мы всегда имеем свои интересы,другой вопрос в форме их отстаивания,но,раз политика зашла в тупик, заговорят пушки,вернее,системы пво.
    3. vik669
      vik669 Сегодня, 08:54
      0
      Так а чьи интересы у Израиля на территориях которые уж точно не Израиль если даже смотреть по израильскому глобусу!
    4. shans2
      shans2 Сегодня, 09:10
      0
      Именно за СВОИ интересы на БВ, разве непонятно? Или вы настолько неадекватны?)
      Вы не можете понять, что Иран выбран, в том числе и Россией, новым региональным лидером БВ?
    5. Rebus
      Rebus Сегодня, 09:55
      0
      Нужно таки воевать за ваши интересы?
  11. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 08:29
    +2
    ... посмотрим теперь на бахвальства евреев.."да мы, да мы всё сметём ..."... а вот теперь полагаю, всё будет по-взрослому...
  12. wooja
    wooja Сегодня, 08:38
    +2
    Везут, но вот будут ли применять...?, слишком много у России уязвимых мест..., но запад ошибается …., скорее всего используют , русские коварны, а медведи очень непредсказуемы.. на всякую хитрую дырку , есть не менее хитрая пробка
    1. ДРЕВНЕЙШИЙ
      ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 08:47
      +2
      у нас только одно уязвимое место- изобилие либералов во власти и около неё,а оружие рано или поздно,но придётся применить по реальным воздушным целям.
    2. Дачник452
      Дачник452 Сегодня, 09:01
      0
      Применять нельзя не применять.
  13. wooja
    wooja Сегодня, 08:59
    0
    либералы неизбежное зло, по крайней мере сейчас, но возможно их использование , хотя это непросто, но сделать это нужно, н
  14. сталевар
    сталевар Сегодня, 09:34
    +1
    Когда детишек своих и бизнес от туда вывезут, тогда и смелость появится. А так - понты это всё. Они и израильский самолёт могли сбить, когда наши погибали.
  15. gla172
    gla172 Сегодня, 09:49
    +1
    ...РЭБ-сила...всё верно...только может по раньше надо было...
  16. Игорь Левертов
    Игорь Левертов Сегодня, 11:02
    0
    Почему все очевидные и необходимые шаги и меры по защите жизни наших военнослужащих принимаются только после их трагической гибели?! Не слишком ли высока цена таких решений? Когда наше руководство научится беречь жизни наших военнослужащих, предвидя все возможные негативные варианты развития событий, учитывая непостоянство, а часто лживость и двуличность наших так называемых партнёров?