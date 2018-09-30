Самолёты ВТА РФ Ан-124-100 "Руслан" доставили на "Хмеймим" военные сюрпризы

Сообщается о рейсах самолётов российской военно-транспортной авиации на авиабазу «Хмеймим» в Сирию. Западные ресурсы, занимающиеся мониторингом воздушной обстановки, публикуют данные о том, что из России в сирийскую провинцию Латакия трижды направлялись самолёты ВТА ВКС РФ Ан-124-100 «Руслан». В течение двух суток они осуществили доставку грузов на авиабазу Воздушно-космических сил РФ «Хмеймим».Как выглядел маршрут российских тяжёлых транспортников?Самолёты летели над Каспийским морем, затем входили в воздушное пространство Ирана, после чего через Ирак проследовали в Сирию. Перелёты осуществлялись в тот момент, когда министр иностранных дел России Сергей Лавров с трибуны ООН сообщал о начале переброски зенитных ракетных комплексов С-300 в САР.Ранее появилась информация о том, что после трагедии с самолётом радиоэлектронной разведки ВКС РФ Ил-20 в Сирию будут поставлены российские средства радиоэлектронной борьбы, среди которых современный комплекс «Красуха-4» и система, способная подавлять сигналы спутниковой навигации, Р-330Ж «Житель». «Житель» в автоматическом режиме обнаруживает и анализирует сигналы радиоизлучений в рабочем диапазоне частот, позволяя определять точные координаты источников. Этот комплекс РЭБ способен подавить сигналы спутниковой и сотовой связи в радиусе своего действия, что нанесёт существенный удар по координации действий боевиков, планирующих и координирующих свои атаки с помощью именно сотовых сетей.По всей видимости, на бортах ВТА в Сирию доставляются перечисленные российские средства, которые явно повысят эффективность контртеррористической операции и защиты военнослужащих ВС РФ.