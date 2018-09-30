Глава венгерского МИД внесён в базу "Миротворца". Чем Киеву ответит Будапешт?

Радикалы Украины, курируемые американскими спецслужбами, в очередной раз пополнили базы данных экстремистского сайта «Миротворец» (заблокирован в РФ). При этом свежее пополнение баз сайта можно считать наиболее скандальным с международной точки зрения за последнее время. Дело в том, что страницы «Миротворца» пополнились личными данными иностранного политического деятеля – венгерского министра иностранных дел Петера Сийярто.Напомним, что Сийярто на сессии ГА ООН в Нью-Йорке высказал недопустимость шагов Киева по эскалации ситуации в Закарпатье. Также глава МИД Венгрии дал интервью корреспонденту ТК «Россия 1» Евгению Попову, отметив, что недоумевает по поводу переброски украинских военных к границе с Венгрией. Сийярто напомнил Киеву, что Венгрия всегда поддерживала европейский и евроатлантический курсы Украины, но теперь Украина, ущемляя права национальных меньшинств, сама бросает вызов европейским ценностям, вдобавок ещё и играя мускулами перед страной НАТО.С какой же аргументацией данные Петера Сийярто появились на экстремистском «Миротворце»? В публикации радикалов, которых под своим крылом пригрел небезызвестный нардеп Геращенко, заявлено, что главу венгерского министерства иностранных дел внесли в списки по той причине, что тот «покушается на суверенитет и территориальную целостность Украины». Добавляется, что Сийярто «вмешивается во внутренние дела страны и разжигает сепаратистские настроения, участвую в организованных провокациях против Украины».Украина в очередной раз своими «внутренними делами» считает ущемление прав национальных меньшинств, и полагает, что внутри страна она может устраивать хоть геноцид (этноцид) по этническому, языковому или религиозному принципу, и это нужно будет «уважать как внутреннее дело суверенного государства».