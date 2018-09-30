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Глава венгерского МИД внесён в базу "Миротворца". Чем Киеву ответит Будапешт?

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Радикалы Украины, курируемые американскими спецслужбами, в очередной раз пополнили базы данных экстремистского сайта «Миротворец» (заблокирован в РФ). При этом свежее пополнение баз сайта можно считать наиболее скандальным с международной точки зрения за последнее время. Дело в том, что страницы «Миротворца» пополнились личными данными иностранного политического деятеля – венгерского министра иностранных дел Петера Сийярто.

Глава венгерского МИД внесён в базу "Миротворца". Чем Киеву ответит Будапешт?


Напомним, что Сийярто на сессии ГА ООН в Нью-Йорке высказал недопустимость шагов Киева по эскалации ситуации в Закарпатье. Также глава МИД Венгрии дал интервью корреспонденту ТК «Россия 1» Евгению Попову, отметив, что недоумевает по поводу переброски украинских военных к границе с Венгрией. Сийярто напомнил Киеву, что Венгрия всегда поддерживала европейский и евроатлантический курсы Украины, но теперь Украина, ущемляя права национальных меньшинств, сама бросает вызов европейским ценностям, вдобавок ещё и играя мускулами перед страной НАТО.


С какой же аргументацией данные Петера Сийярто появились на экстремистском «Миротворце»? В публикации радикалов, которых под своим крылом пригрел небезызвестный нардеп Геращенко, заявлено, что главу венгерского министерства иностранных дел внесли в списки по той причине, что тот «покушается на суверенитет и территориальную целостность Украины». Добавляется, что Сийярто «вмешивается во внутренние дела страны и разжигает сепаратистские настроения, участвую в организованных провокациях против Украины».

Украина в очередной раз своими «внутренними делами» считает ущемление прав национальных меньшинств, и полагает, что внутри страна она может устраивать хоть геноцид (этноцид) по этническому, языковому или религиозному принципу, и это нужно будет «уважать как внутреннее дело суверенного государства».
Использованы фотографии:
Википедия
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18 комментариев
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  1. Examenatornick
    Examenatornick Сегодня, 08:22
    +1
    Эскалация отношений происходит уже стабильно,с геополитической точки зрения нам выгодно чтобы копатели морей ссорились с Венграми.Нашим нужно поактивней с Венграми обьединятся на международной арене.Как бы через Венгрию можно донести про украинский фашизм.Потому что Венгрия страна ЕС к ним более пристально прислушиваются.А что касается внесения в базу Миротворца....так реакция такая же будет как и у нас в России. Усмешка.
    1. Тралл
      Тралл Сегодня, 08:45
      +1
      Почему до сих пор кубик Рубика не на Миротворце? smile
      1. Андрей Чистяков
        Андрей Чистяков Сегодня, 09:03
        +1
        Там денег много очень. Не грозят санкции миротворца.
    2. Сармат Саныч
      Сармат Саныч Сегодня, 11:11
      0
      По словам губернатора Закарпатья Геннадия Москаля, "на население Западной Украины стали претендовать целый ряд государств. Сейчас начнется вторая серия того же сериала, посмотрите на то, что пишут про Закарпатье Венгрия, Польша, Румыния, Словакия, Чехия. Встает вопрос о предоставлении гражданства жителям Западной Украины". Придётся кастрюлям вносить на "фекалотворец" сразу и чехов: в парламент Чехии внесён законопроект о предоставлении чешского гражданства потомкам чехов живущих в Закарпатской области. "Чехия уже задается вопросом, а почему бы не предоставить Закарпатью двойное гражданство. Эта же территория была нашей, говорят в Чехии" - заявил Москаль.
      А ведь в Крыму всё точно также начиналось - раздача паспортов и  тупая самоуверенность рогулей, что Крым отобрать Россия не посмеет из-за мифического международного праваsmile. А кроме венгров, к украм еще претензии имеют Польша и Словакия, про Россию вообще молчу. Похоже ОкраИнушку просто порвут на частиlaughing.
  2. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 08:23
    +1
    тот «покушается на суверенитет и территориальную целостность Украины».

    ... ни много ни мало)) laughing ... укронацисты рвут и мечут, не замечая что начинают рвать соседа, который в нате... как то оно им обернётся - покажет время...
  3. Jerk
    Jerk Сегодня, 08:25
    0
    Интересно, когда на Миротворец внесут черноморских дельфинов как сепаратистов, а Кукуев объявит войну камбале? А то вроде все остальные уже "ворогами" признаны.
  4. Тот же ЛЕХА
    Тот же ЛЕХА Сегодня, 08:30
    +1
    Добавляется, что Сийярто «вмешивается во внутренние дела страны и разжигает сепаратистские настроения, участвую в организованных провокациях против Украины».


    Кто бы говорил..
    .«Русский народ заслуживает свободу, — говорит представитель США по Украине. — А украинский опыт должен вдохновить русский народ»


    Волкер уже не стесняется призывать меня идти по пути майданутых...ну не мерзавец... am
    вмешивается в наши дела в наглую.
  5. изя топ
    изя топ Сегодня, 08:32
    +2
    интеллигентное лицо на фото...по сравнению с павлопинжакнавырост laughing
  6. ДРЕВНЕЙШИЙ
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 08:39
    0
    нету в венгерских властей головы с мозгами в ней, как и весь евросоюз и натовщина дружно по приказу сшы начали гавкать в сторону России,а власти бандитской укроины для них оказались''братья родные'',вот пускай и не удевляются,что эти ''братья''на поверку обычная отморозь,коим место глубоко в подземном мире.
    1. Не либероид Русский
      Не либероид Русский Сегодня, 09:02
      0
      такое чувство, что древнейший не древнейший, а дошкольный, судя по количеству ошибок в комментариях...
  7. Каска
    Каска Сегодня, 08:42
    +1
    Украина постепенно превращается в Израиль "окруженный врагами" ,что и неудивительно по тому кто находится у власти ..Одна школа и методы!
  8. Ныробский
    Ныробский Сегодня, 08:45
    +1
    Нет ничего бессмысленнее, чем уркаинская незалежность. Все действия страны победившей здравый смысл с 2014 года сводятся к тому, что бы ухудшить своё собственное положение.
  9. Вождь краснокожих
    Вождь краснокожих Сегодня, 08:56
    +1
    Ничем Будапешт не ответит. Потому что, сейчас у Амеров в фаворе не венгерская столица, а Киев. Мало того, подозреваю, что в Будапешт прилетит какой ни будь посланник из за океана, вызовет "на ковер" самых рьяных крикунов, сделает вливание и те притихнут.
    Что венгры могут сейчас предложить амерам? Это четверть века назад они выходили из Варшавского договора и без мыла в Нато лезли, приближая границы альянса к России. А теперь есть новый плацдарм. Более выгодный, более близкий...
    1. Metallurg_2
      Metallurg_2 Сегодня, 09:09
      0
      прилетит какой ни будь посланник из за океана, вызовет "на ковер" самых рьяных крикунов, сделает вливание и те притихнут

      Могли бы - уже бы прилетели и цыкнули. И не блокировал бы Будапешт мероприятия по линии Украина-НАТО. Но ведь блокирует до сих пор. Значит не 100% рычаги влияния у амеров на мадьяр.
  10. Пленник
    Пленник Сегодня, 09:20
    0
    Скоро это "миротворец" можно будет использовать для перепеси населения. laughing
  11. APASUS
    APASUS Сегодня, 09:36
    0
    Украинская власть в стране не может существовать без нагнетания анти русской истерии.Это позволяет поддерживать общий курс и управление страной.Но для этой ситуации власть должна быть только одна.А сейчас в Украине их как минимум две и одна волочется за второй.Вторая власть это тупые националисты,тем вообще не принципиально против кого бороться.Даже против Венгрии,члена ЕС ,куда так усердно рвется Украина.
  12. мичман
    мичман Сегодня, 10:23
    0
    Неужели кто то хочет посещать Украину. Кого они пугают "Миротворцем". У меня в подчинении на Украине в 80-х годах (6 ГУ МРП СССР) было 19 предприятий, там работало порядка 90 тыс. специалистов. Так вот меня никак не тянет в эту фашистскую Украину. Неужели это не понятно нормальным людям. Жаль, что мы их развивали тогда. Вот меченый и алкаш итог ваших трудов.
  13. gla172
    gla172 Сегодня, 11:12
    0
    ..поразмышляем......товарищи....

    .......Как доказано наукой, все породы собак произошли от волка. В этом-то и трагедия последнего: что собака является его близким родственником. Есть такой закон психологии, что самая большая ненависть возникает между родственниками. Причем, основным генератором ненависти является наиболее ущербный родственник. Именно он создает поле неприязни и нетерпимости. Тоже самое происходит и между родственными народами. Давайте вспомним, как мы, русские, относимся к украинцам? Вполне нормально, терпимо, Мы даже не считаем их другим народом. Они для нас близкие, родные. Ну, а как украинцы к нам относятся? «Москалей» украинцы ненавидят слепо. Ненавидят (особенно на западе Украины) люто, мы для них хуже немцев, хуже татар, опаснее евреев. И непонятно почему. Что русские люди такого сделали своим кровным братьям на Украине? Понятно, что ничего дурного. Сколько раз спасали ее земли от оккупации, спасали от нашествия турок, крымских татар, от поляков, шведов, немцев..., Но завоеватели поляки, шведы, германцы в коллективном бессознательном украинского этноса особой ненависти не вызывают. Их на Украине уважают, к ним относятся вполне лояльно. А ненавидят тех, кто их украинских русских, на протяжении веков спасал. Спасал от полного истребления, от ассимиляции и вырождения. Сохранял их земли от присоединения к другим государствам.......