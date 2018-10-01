Блеск и нищета «60 минут»

«Украинский эксперт» Вадим Трюхан, который пытался превозносить Бандеру в эфире «60 минут», стал сегодня лицом этой политической программы. Наряду с ведущими Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым, которые ассистируют ему вопросами и дают ему первое слово. Или одно из первых. Видимо, полагают, что показывают его немочь, а Трюхан, как поднаторевший демагог, толкает нам бандеровскую «правду» по всем поводам и без повода, в виде лирических отступлений. Почему же не воспользоваться такой возможностью?Что сказать о таком полит-шоу? Другая его сторона: святая простота и наивность. Кто-то с помощью «трудных» вопросов и «вопиющих» фактов хочет поставить в трудное положение демагога, чтобы он признал неправоту свою и прослезился, раскаялся. По Гоголю. Лучше бы они древних греков почитали, что они пишут о демагогах, а не гоголевские романы.Нет таких вопросов, на которые бы не ответил опытный демагог. Это его профессия — постоянно лукавить, что постоянно замечает Скабеева, и тут же даёт Трюхану слово новым вопросом. А он и рад, и отвечает долго и нудно, и просит не прерывать, и его не прерывают, мы же воспитанные люди: «Дайте договорить Трюхану!» Хотя Платошкина и прочих прерывать не стесняемся. Бандеровцам же даём высказать всё, что они хотят: они возведены в ранг «уважаемых экспертов»!На любой трудный вопрос, так сказать, убойный, можно ответить какой-нибудь глупостью или каламбуром, грубо говоря, «включить дурака», что «украинские эксперты» постоянно и делают. «Вы это вырвали из контекста», — любимый их ответ, а контекстом они вертят как хотят. «Вот у вас книги жгут на улицах, вот видеосюжет!» — «Да мало ли что случается на улице, это ни о чём, это провокация». И «убийственный» вопрос убит.Нам объясняют, что таким образом мы показываем воочию настоящую сущность бандеровцев. Понимаю, но меру-то знать нужно, ведь уже первое и самое длинное слово им предоставляем! Дурной пример заразителен! Это правило никто не отменял!Для демагогов вроде Трюханов и наших Гозманов нет трудных вопросов, у них заготовлены всегда ответы согласно «уставу демагога»: 1. Я всегда прав. 2. Если я не прав, смотри статью №1. Никаких признаний и компромиссов «устав» не предусматривает.Если Трюханы объясняют всё «аннексией Крыма», то Гозманы – «в России нет демократии». То есть в России нет власти американского посла, и, пока её нет, не будет в России и «демократии». Вот на Украине американский посол и Госдеп всевластны, поэтому, несмотря на разгул неонацистов, избиения, пытки и убийства инакомыслящих, войну против антифашистского Донбасса – там «демократия»! Они так считают, и всё!Говорить на белое – чёрное, на чёрное – белое для демагога нормально, профессия у него такая. Поэтому в Америке очень большая демократия: президента Трампа за попытку выполнить свою предвыборную программу либеральная пресса шельмует то «фашистом», то «агентом Путина», а Конгресс готовит ему импичмент, но уже не судьбу убиенного президента Кеннеди. Какой демократический прогресс!А с другой стороны, противостоят демагогам всё опытные чиновники, крупные функционеры и депутаты – любо дорого смотреть. Говорят обстоятельно, только правильными округлыми фразами и штампами, словечка в простоте вымолвить не могут, словно за слово «вправо-влево»: расстрел! Как бы не обидеть «экспертов» Трюханов и Гозманов?Видеть это и грустно, и больно. О речевых приёмах они понятия не имеют, о демагогах ничего не слышали: внимают «уважаемым экспертам» как первоклашки учителям. Берут слово, вежливо поправляют, иногда даже самого Курта Волкера: он неправду сказал, он Минские соглашения не читал! Волкер правду иногда говорит, по большому случаю!Иногда уровень дискуссии просто поражает: «Вы – оккупанты!» — кричит Трюхан. — «Крым вернулся в родную гавань!» А кто жёг одесситов, расстреливал мариупольцев, бомбил Луганск весной 2014 года, — уже забыли? Татьяна Монтян, другой эксперт с Украины, напомнила, что там сегодня людей жгут сознательно, а мы только вот книги заметили, за что её тут же прервали, напомнили, что она юрист, а Трюхан – «уважаемый эксперт». И этот «эксперт» тут же объясняет в эфире федерального канала, как всегда и везде правы бандеровцы, потому что всё это – «из-за аннексии Крыма». Но правда-то за Татьяной Монтян, а наши «искатели правды» оказываются вместе бандеровскими «экспертами» со своей политкорректностью.Мы всё «правду» ищем, в то время как давно идёт информационная война. Мы же не такие, как они, поэтому даём слово всем, даже бандеровцам. Но они-то воюют, и война допускает ложь как приём войны, поэтому они чувствуют себя героями, вешающими лапшу на уши противнику. Они с нами воюет, а мы воевать будем, или мы опять «не такие», и сдаваться будем?Наши ведущие выучили уже все отговорки «украинских экспертов», но продолжают требовать: «Объясняйте!» И они в сотый раз объясняют: «Если бы Россия не аннексировала Крым» — «Нет, Крым вернулся в родную гавань!..» Кажется, эта история тянется уже вечность! Да Трюханы лукавят, а мы-то что, признания от них именно в этом добиваемся? Тонкость этого хода уже раздражает. Ведь их ложь льётся в прямом эфире!Вообще, в словесных ристалищах побеждает не правдолюб, а более опытный и умелый ритор, хотя бы он был дважды демагогом, но дойти до этого места в истории греческой софистической «демократии» мы не можем. Опытного демагога поймать на слове невозможно, добиваться от него признания бесполезно, если только он сам не перейдёт на другую позицию, по личным причинам. Уже «украинские эксперты», кажется, устали врать, стали задумываться: не перебарщивают ли? Когда подонки жгут книги, обливают помоями людей, а они это оправдывают – это же вопиет!Правда, в программе стали появляться всё-таки умеющие сказать по существу дела и наши политологи, вроде Платошкина и Маркова. «Украинские эксперты» это заметили, и обижаются, и сразу обвиняют согласно своему «уставу»: «Россия задумала что-то страшное». Раньше ведь такой реакции было. Раньше с нашей стороны были только «коты Леопольды», призывавшие бандеровцев жить дружно. Неужели где-то что-то сдвинулось?