Кто стоит за очередным покушением в ДНР?
В республике продолжают действовать украинские диверсанты, впрочем, нельзя исключать, что в запугивании соперников может быть замешан и.о. главы ДНР Денис Пушилин, приводит Взгляд мнение члена Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдана Безпалько.
Напомним, в субботу в Донецке прогремел очередной взрыв. Бомба сработала после завершения съезда компартии республики, когда делегаты начали выходить из зала. Среди пострадавших – 37-летний кандидат на пост главы ДНР Игорь Хакимзянов, получивший осколочные ранения и контузию. Также пострадали две женщины. Местные правоохранители пока не назвали версий случившегося.
По мнению Безпалько, основной версией случившегося является теракт, организованный украинскими диверсантами, которым не так уж и сложно внедриться в государственные и политические структуры республики – множество бывших сотрудников СБУ работает сегодня в министерстве госбезопасности ДНР. Цель Киева понятна – дестабилизировать ситуацию в республике накануне выборов.
Нельзя исключать и внутреполитическую борьбу между основными кандидатами. Так или иначе, но эта версия будет позднее озвучена политологами. Здесь наиболее заинтересованным может быть назван и.о. главы ДНР Денис Пушилин. В то же время, Пушилин способен выиграть выборы безо всяких актов запугивания, поскольку пользуется поддержкой достаточно мощных сил, отметил эксперт.
Еще одну версию, согласно которой покушение стало инсценировкой самого Хакимзянова, решившего таким образом привлечь к себе внимание, Безпалько отвергает полностью, так как было бы проще взорвать рабочий кабинет в его отсутствие или автомобиль, в котором никого не было. Либо придумать что-то еще более зрелищное и безопасное, добавил он.
Тем более я не сомневаюсь, что в реальности выиграет всё равно Пушилин, и Хакимзянов это прекрасно понимает. Стоит ли себя уродовать и подвергать риску товарищей, чтобы всё равно проиграть, заключил Безпалько.
Между тем бывший офицер французской жандармерии Поль Барриль, один из создателей французского антитеррора, которого СМИ называют «суперкопом», считает, что главу ДНР Захарченко убили военнослужащие 3-го полка специальных операций военной разведки Украины, обучением которых занимались американские инструкторы.
Барриль рассказал, что его приглашали в ДНР для организации надлежащей охраны Захарченко, однако приехать он не успел – главу ДНР убили.
По его словам, американские и канадские инструкторы находятся на Украине до сих пор – «они предпринимают конкретные действия по разгрому ДНР».
Барриль уверен, что для устранения Захарченко американцы использовали «местного крота», помогавшего диверсионной группе, в задачу которой входила установки мины-ловушки. Он также сообщил, что собирается съездить в Донецк для встречи с Денисом Пушилиным, чтобы передать ему детали того, что стало известно о гибели Захарченко.
Напомним, в субботу в Донецке прогремел очередной взрыв. Бомба сработала после завершения съезда компартии республики, когда делегаты начали выходить из зала. Среди пострадавших – 37-летний кандидат на пост главы ДНР Игорь Хакимзянов, получивший осколочные ранения и контузию. Также пострадали две женщины. Местные правоохранители пока не назвали версий случившегося.
По мнению Безпалько, основной версией случившегося является теракт, организованный украинскими диверсантами, которым не так уж и сложно внедриться в государственные и политические структуры республики – множество бывших сотрудников СБУ работает сегодня в министерстве госбезопасности ДНР. Цель Киева понятна – дестабилизировать ситуацию в республике накануне выборов.
Нельзя исключать и внутреполитическую борьбу между основными кандидатами. Так или иначе, но эта версия будет позднее озвучена политологами. Здесь наиболее заинтересованным может быть назван и.о. главы ДНР Денис Пушилин. В то же время, Пушилин способен выиграть выборы безо всяких актов запугивания, поскольку пользуется поддержкой достаточно мощных сил, отметил эксперт.
Еще одну версию, согласно которой покушение стало инсценировкой самого Хакимзянова, решившего таким образом привлечь к себе внимание, Безпалько отвергает полностью, так как было бы проще взорвать рабочий кабинет в его отсутствие или автомобиль, в котором никого не было. Либо придумать что-то еще более зрелищное и безопасное, добавил он.
Тем более я не сомневаюсь, что в реальности выиграет всё равно Пушилин, и Хакимзянов это прекрасно понимает. Стоит ли себя уродовать и подвергать риску товарищей, чтобы всё равно проиграть, заключил Безпалько.
Между тем бывший офицер французской жандармерии Поль Барриль, один из создателей французского антитеррора, которого СМИ называют «суперкопом», считает, что главу ДНР Захарченко убили военнослужащие 3-го полка специальных операций военной разведки Украины, обучением которых занимались американские инструкторы.
Барриль рассказал, что его приглашали в ДНР для организации надлежащей охраны Захарченко, однако приехать он не успел – главу ДНР убили.
По его словам, американские и канадские инструкторы находятся на Украине до сих пор – «они предпринимают конкретные действия по разгрому ДНР».
Барриль уверен, что для устранения Захарченко американцы использовали «местного крота», помогавшего диверсионной группе, в задачу которой входила установки мины-ловушки. Он также сообщил, что собирается съездить в Донецк для встречи с Денисом Пушилиным, чтобы передать ему детали того, что стало известно о гибели Захарченко.
- Использованы фотографии:
- https://korrespondent.net
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