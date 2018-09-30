Новости

Кто стоит за очередным покушением в ДНР?

31
В республике продолжают действовать украинские диверсанты, впрочем, нельзя исключать, что в запугивании соперников может быть замешан и.о. главы ДНР Денис Пушилин, приводит Взгляд мнение члена Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдана Безпалько.

Кто стоит за очередным покушением в ДНР?


Напомним, в субботу в Донецке прогремел очередной взрыв. Бомба сработала после завершения съезда компартии республики, когда делегаты начали выходить из зала. Среди пострадавших – 37-летний кандидат на пост главы ДНР Игорь Хакимзянов, получивший осколочные ранения и контузию. Также пострадали две женщины. Местные правоохранители пока не назвали версий случившегося.


По мнению Безпалько, основной версией случившегося является теракт, организованный украинскими диверсантами, которым не так уж и сложно внедриться в государственные и политические структуры республики – множество бывших сотрудников СБУ работает сегодня в министерстве госбезопасности ДНР. Цель Киева понятна – дестабилизировать ситуацию в республике накануне выборов.

Нельзя исключать и внутреполитическую борьбу между основными кандидатами. Так или иначе, но эта версия будет позднее озвучена политологами. Здесь наиболее заинтересованным может быть назван и.о. главы ДНР Денис Пушилин. В то же время, Пушилин способен выиграть выборы безо всяких актов запугивания, поскольку пользуется поддержкой достаточно мощных сил, отметил эксперт.

Еще одну версию, согласно которой покушение стало инсценировкой самого Хакимзянова, решившего таким образом привлечь к себе внимание, Безпалько отвергает полностью, так как было бы проще взорвать рабочий кабинет в его отсутствие или автомобиль, в котором никого не было. Либо придумать что-то еще более зрелищное и безопасное, добавил он.

Тем более я не сомневаюсь, что в реальности выиграет всё равно Пушилин, и Хакимзянов это прекрасно понимает. Стоит ли себя уродовать и подвергать риску товарищей, чтобы всё равно проиграть, заключил Безпалько.

Между тем бывший офицер французской жандармерии Поль Барриль, один из создателей французского антитеррора, которого СМИ называют «суперкопом», считает, что главу ДНР Захарченко убили военнослужащие 3-го полка специальных операций военной разведки Украины, обучением которых занимались американские инструкторы.

Барриль рассказал, что его приглашали в ДНР для организации надлежащей охраны Захарченко, однако приехать он не успел – главу ДНР убили.

По его словам, американские и канадские инструкторы находятся на Украине до сих пор – «они предпринимают конкретные действия по разгрому ДНР».

Барриль уверен, что для устранения Захарченко американцы использовали «местного крота», помогавшего диверсионной группе, в задачу которой входила установки мины-ловушки. Он также сообщил, что собирается съездить в Донецк для встречи с Денисом Пушилиным, чтобы передать ему детали того, что стало известно о гибели Захарченко.
Использованы фотографии:
https://korrespondent.net
Мы в Яндекс Дзен
Сводки от ополчения Новороссии за 27-28 сентября 2014 года
Отечественные глубинные бомбы
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Ctrl Enter

Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter

31 комментарий
Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти

  1. Svarog
    Svarog Сегодня, 08:59
    +2
    Кто стоит, кто этим управляет - американцы за всем этим стоят..
    1. Владыка Ситх
      Владыка Ситх Сегодня, 09:09
      +14
      Мне вот наплевать на политиков. Жалко мирных, военных ребят и девчонок.

      Дописываю сводку, она будет с этой фотографией.
      Погибшая 27 сентября санинструктор 9-го полка Аня "Сирена" Чабанова, в результате обстрела артой ВСУ.
      1. Бультерьер
        Бультерьер Сегодня, 09:27
        -4
        Фото я бы это не ставил. Жалко девочку конечно...сумасшедшее время...
        1. Владыка Ситх
          Владыка Ситх Сегодня, 09:50
          +10
          Что значитне ставил? Я считаю ее героем. А кроме сводки ее увидят сослуживцы и родственники и на гранитной плите. Больше никто не увидит и по телику не покажут.
          1. Татьяна
            Татьяна Сегодня, 11:06
            0
            Среди пострадавших – 37-летний кандидат на пост главы ДНР Игорь Хакимзянов,

            Думаю, что следы украинских диверсантов в ДНР в виде теракта против КОММУНИСТА Хакимзянова всё-таки ведут в Вашингтон.

            Совсем недавно Трамп призвал мир к борьбе против СОЦИАЛИЗМА и озвучил новый поход на КОММУНМСТОВ. И хотя в выступлении Трампа речь щла о коммунистах Венесуэлы, "отзвуки" американского неомакартизма были именно поспешно реализованы в ДНР явно со стороны спецслужб США и ВСУ.

            СПРАВКА
            Игорь Хакимзянов — первый министр обороны ДНР. Ему 37 лет. Закончил Донецкий университет. Один из активных деятелей Русской весны. В начале мая 2014 года был взят в плен украинскими вооруженными подразделениями в Мариуполе. Есть видео, на котором его в хамской и развязной манере допрашивает Олег Ляшко, однако Хакимзянов ведет себя как настоящий мужик. В сентябре 2014 года в рамках обмена пленными возвратился в Донецк. В 2016 году вступил в компартию ДНР.
            Источник: http://rusvesna.su/news/1538045091
  2. Каска
    Каска Сегодня, 09:01
    +6
    заинтересованным может быть назван и.о. главы ДНР Денис Пушилин

    В этих событиях на Донбассе четко прослежывается рука "Рзделяй и влавствуй.." ..В России этот метод неплохо отработали в 80-90 х..
    Мы все прекрасно понимаем кому это выгодно (особенно после ликвидации большинства лидеров ЛДНР ).
    Они не успокоятся , пока Россия не признает Новороссию !
  3. Jerk
    Jerk Сегодня, 09:10
    +3
    Господи, да понятно кто. На Украине все теракты доказаные - дело рук ВСУ и терорбатов.
    Пора признавать правительство Дуркаины - террористической организации профашисткого толка. Со всеми вытекающими. Например с открытием огня на поражение без предупреждения при обнаружении любых ВС Украины вблизи границ РФ. Например пиратство на море - кончится сразу.
    И вообще там много чего сделать можно
    1. Svarog
      Svarog Сегодня, 09:15
      +3
      Цитата: Jerk
      Господи, да понятно кто. На Украине все теракты доказаные - дело рук ВСУ и терорбатов.
      Пора признавать правительство Дуркаины - террористической организации профашисткого толка.

      Это ситуацию не изменит.. а вот если признать ЛДНР или в состав России включить, то все сразу закончится..
      1. Jerk
        Jerk Сегодня, 09:22
        +4
        Признание поддержки правительством Украины террористических(Правый Сектор, Серые Волки) и неофашистких(Азов, а ее таковой признали даже в Конгрессе США) на уровне ООН... Автоматически вышибает Украину из международного правового поля, всякие поставки оружия и дрессировка террористов в Яворово штативами - улетает в небо, МВФ и пры вообще не имеют права туда лезть - война на Украине схлопывается - для нее нужны деньги. Сразу, автоматом!
        Причем это еще не самые плохие для укропа последствия.
        1. Svarog
          Svarog Сегодня, 09:27
          +1
          Цитата: Jerk
          +1
          Признание поддержки правительством Украины террористических(Правый Сектор, Серые Волки) и неофашистких(Азов, а ее таковой признали даже в Конгрессе США) на уровне ООН..

          Ну мы же о реальных вещах говорим.. кто же , поддержит данную инициативу в ООН..?
      2. Бультерьер
        Бультерьер Сегодня, 09:29
        0
        Ничего не закончится. Вы как ребёнок прям. Несколько лет они там воевали, и тут отойдут? Ага, сейчас.
      3. Балу
        Балу Сегодня, 09:57
        0
        Цитата: Svarog
        Это ситуацию не изменит.. а вот если признать ЛДНР или в состав России включить, то все сразу закончится..

        Не думаю, то так скоро. Киевская ОПГ, потерявшая недвижимость в Крыму и на Донбассе не угомонится, пока есть деньги. Тот же каломой и попрошенко. Опять таки надеются, что с помощью Байдена смогут поделить недра ЛДНР.
      4. Ныробский
        Ныробский Сегодня, 10:00
        +2
        Цитата: Svarog
        Это ситуацию не изменит.. а вот если признать ЛДНР или в состав России включить, то все сразу закончится..

        Признать в существующих границах, или в административно-территориальных - большая разница. Признаем то, что есть, значит остальное подарим Куеву т.к. часть ЛДНР находится в зоне оккупации куевской хунты.
        1. Svarog
          Svarog Сегодня, 10:11
          +2
          Цитата: Ныробский
          Цитата: Svarog
          Это ситуацию не изменит.. а вот если признать ЛДНР или в состав России включить, то все сразу закончится..

          Признать в существующих границах, или в административно-территориальных - большая разница. Признаем то, что есть, значит остальное подарим Куеву т.к. часть ЛДНР находится в зоне оккупации куевской хунты.

          Конечно в административно-территориальных.. после очередного обстрела мирных жителей, выбить фашистов за пределы территории ЛДНР, Россия тут же вводит войска, президент объявляет, что мы устали смотреть на убийство русских людей.. минские соглашения не выполняет украинская сторона... все запротоколировано..И далее, как с Крымом..
  4. Тот же ЛЕХА
    Тот же ЛЕХА Сегодня, 09:13
    +4
    Барриль уверен, что для устранения Захарченко американцы использовали «местного крота», помогавшего диверсионной группе, в задачу которой входила установки мины-ловушки. О

    Мина и диверсионная группа вероятнее всего была не одна .
    Такое ощущение что ДРГ ВСУ чувствуют себя в ЛДНР как дома.
    Организация контрдиверсионных мероприятий поставлена из рук вон плохо.
    Самое главное что не ведутся мероприятия по уничтожению заказчиков и организаторов диверсий...видимо в Кремле не хотят этого...значит диверсии и дальше будут продолжаться...вообщем каждый день одно и тоже.
    1. Бультерьер
      Бультерьер Сегодня, 09:32
      +3
      А что Кремль должен ФСО и ФСБ открыть там управления?
      1. Тот же ЛЕХА
        Тот же ЛЕХА Сегодня, 09:43
        +4
        А что Кремль должен ФСО и ФСБ открыть там управления?

        Ну открыли же ЦРУушники свои филиалы в СБУ Украины и даже не стесняются этого.
        Представьте себе если мы себе позволим такие же филиалы например в Мексике.
        А тут под самым нашим носом орудуют в наглую американцы и нам что еще соглашаться с этим?
        Скажу больше что сейчас все усилия по продвижению демократии по американски на территорию РОССИИ теперь будут вестись через майданутых...для меня это становится очевидным учитывая миллионы работающих гастарбайтеров из УКРАИНЫ.
    2. Балу
      Балу Сегодня, 09:58
      0
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Самое главное что не ведутся мероприятия по уничтожению заказчиков и организаторов диверсий...видимо в Кремле не хотят этого...значит диверсии и дальше будут продолжаться...вообщем каждый день одно и тоже.

      При чем тут Кремль?
      1. Тот же ЛЕХА
        Тот же ЛЕХА Сегодня, 10:14
        +1
        При чем тут Кремль?

        Кремль участвовал в подписании Минских соглашений...следовательно он имеет влияние на руководителей ЛДНР...следовательно без отмашки из Кремля руководство ЛДНР не сделает ничего.
  5. samarin1969
    samarin1969 Сегодня, 09:19
    +4
    Удивило два события:
    1) Многие федеральные ресурсы дружно ретранслировали "удобную" версию про "самоподрыв".
    2) Господин Безпалько, человек допущенный к эфиру, допускает, что "...нельзя исключать и внутреполитическую борьбу между основными кандидатами. .... Здесь наиболее заинтересованным может быть назван и.о. главы ДНР Денис Пушилин".
    1. Svarog
      Svarog Сегодня, 09:25
      +3
      Цитата: samarin1969
      2) Господин Безпалько, человек допущенный к эфиру, допускает, что "...нельзя исключать и внутреполитическую борьбу между основными кандидатами. .... Здесь наиболее заинтересованным может быть назван и.о. главы ДНР Денис Пушилин".

      Не хотелось бы верить, что в борьбе за власть они применяют такие методы.. думаю, что подобный подрыв выгоден украинской стороне и их хозяевам, с помощью подобных диверсий они вносят смуту в ряды ЛДНР... тем самым ослабляя их..
  6. Jerk
    Jerk Сегодня, 09:25
    +3
    Цитата: Тот же ЛЕХА
    Организация контрдиверсионных мероприятий поставлена из рук вон плохо.

    Иран вон не справляется - вы хотите от ЛДНР, чтоб справились? Укроп они отлавливали, но именно хорошо подготовленную ДРГ... Надрессированую штатами и упакованую по брови... Отловить сложно. Тем паче они не светятся - не негры, чай, с парашютами бегают, всех вообще проверять, кто по улицам ходит? Тоже мало что даст.
    В РФ попервой, в 90-е, спецслужбы, наследники аж КГБ - и то лажали теракт за терактом, в одной Москве - дома, троллейбусы, метро, концерт например в Тушино - и то проспали, откуда спецы уровня подготовки КГБ через четверть века у ДНР?!
    1. Тот же ЛЕХА
      Тот же ЛЕХА Сегодня, 09:31
      +3
      Иран вон не справляется - вы хотите от ЛДНР, чтоб справились?

      Но надоже как то остановить этот вал диверсий...я считаю что это можно сделать если пойти встречным путем ...после каждой диверсии в ЛДНР должен внезапно умирать какой нибудь известный руководитель спецслужбы ВСУ...только так ...клин клином вышибают.
      А если оставить ситуацию на самотек то мы дождемся диверсантов уже и на территории РОСТОВА или КРАСНОДАРА.
      1. Svarog
        Svarog Сегодня, 09:33
        +5
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        Иран вон не справляется - вы хотите от ЛДНР, чтоб справились?

        Но надоже как то остановить этот вал диверсий...я считаю что это можно сделать если пойти встречным путем ...после каждой диверсии в ЛДНР должен внезапно умирать какой нибудь известный руководитель спецслужбы ВСУ...только так ...клин клином вышибают.
        А если оставить ситуацию на самотек то мы дождемся диверсантов уже и на территории РОСТОВА или КРАСНОДАРА.

        Конечно нужно отвечать, это война... А еще лучше признать независимость или сразу в состав России..
        1. Варага
          Варага Сегодня, 10:46
          0
          Цитата: Svarog
          А еще лучше признать независимость или сразу в состав России..

          Сразу в состав России нельзя. Это будет реальный повод для американцев. Они-то этого и ждут. И всеми силами по всем фронтам пытаются нас спровоцировать на что-нибудь подобное.
          А вот признать ЛДНР - это вполне реально. И подключить к этому Китай, Индию и прочие союзные государства. А после признания начать выдачу паспортов РФ всем желающим (недостатка не будет), как это проделали в Северной Осетии. И потом любой акт агрессии в сторону этих республик будет расцениваться как преступление, угрожающее жизни и здоровью граждан Российской Федерации.
          "Финита ля комедия" bully
          1. Svarog
            Svarog Сегодня, 10:53
            0
            Цитата: Варага
            Сразу в состав России нельзя. Это будет реальный повод для американцев. Они-то этого и ждут.

            Повод для чего? Мне интересно, а что они нам сделают? Ну конечно, кроме очередных санкций?
            1. Варага
              Варага Сегодня, 11:02
              0
              Цитата: Svarog
              а что они нам сделают?

              Вот именно. Списывать со счетов их пока рано.
              Да и если бы это возможно было (присоединение ЛДНР к РФ), то уже бы произошло. Думаю, что еще году в 14-ом.
  7. askort154
    askort154 Сегодня, 10:27
    +5
    Помнится, на одном из форумов ( обращение президента к СФ РФ после возвращения Крыма) из уст президента впервые прозвучало название возможного образования - "Новороссия".
    Эта было принято в стране, на УРА. Но спустя небольшое время, это стало затухать, а затем, вообще, исчезло из лексикона верхнего эшелона власти и СМИ. Потому как оказалось, все лидеры воюющие за образования Новороссии были идеалистами, они хотели сделать Новороссию с социалистическим строем изгнав всех " ахметовых". Их наивность стоила им всем жизни. Не может РФ с капиталистическим строем, иметь в своём составе социалистическое новообразование. Идея "Новороссии" - ушла в небытие. РФ признает ДНР и ЛДНР после их полного отказа от своих изначальных идей. Призрак "социализма" не должен бродить у границ РФ. Наша власть поддерживает Донбасс, сугубо по национальным вопросам. Там живут , практически все, русские.Если будет продолжен наезд США на Украине, ( новая провокация на Донбассе, или принятие Украины в НАТО), мы будем вынуждены признать независимость Донбасса. О чём и предупредил наш президент, намекая на это США и Украине.
    1. Svarog
      Svarog Сегодня, 10:56
      0
      Цитата: askort154
      Не может РФ с капиталистическим строем, иметь в своём составе социалистическое новообразование.

      Никогда об этом не задумывался.. возможно вы правы..если то так, то все еще печальнее, чем я предполагал..
  8. Варага
    Варага Сегодня, 10:35
    0
    Зная, что из себя представляют нынешние "спецслужбы" Украины, не трудно предположить, что сами СБУшники не способны были провернуть такую операцию.
    "Ищите, кому выгодно."
  9. Examenatornick
    Examenatornick Сегодня, 10:38
    0
    выборы в ДНР на носу. Устранение конкурентов.