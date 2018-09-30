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Британия ответит на «угрозу» РФ с севера «предупредительным выстрелом»

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На фоне всё возрастающей угрозы «российской агрессии» с севера Британия усилит свое военное присутствие в Арктике, пишет газета Telegraph.



По данным газеты, ссылающейся на министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона, Лондон разработал «арктическую стратегию», направленную на противодействие возросшей активности русских в Заполярье.


Новая стратегия, по словам министра, позволит эффективно наблюдать за действиями российских подлодок в арктическом регионе, и станет «предупредительным выстрелом» в сторону Москвы.

Он сообщил, что в рамках этой стратегии в Норвегию будут направлены 800 британских «коммандос», необходимая аппаратура и патрульные самолеты P-8 Poseidon.

Лондон видит активность русских подлодок, как это было в годы холодной войны, поэтому он должен продемонстрировать всему миру: Британия там, она защищает интересы Европы.

Уильямсон также посетовал на то, что не может вернуть время лет на 10 назад, чтобы исправить заблуждение политиков, полагавших, что с падением Берлинской стены «эра активности русских подлодок» в Северной Атлантике исчезнет навсегда.

Но она вернулась, а вместе с ней вернулась и угроза, «вернулась на первый план», завил он.

Министр обороны добавил, что британский контингент будет действовать в Норвегии совместно с американскими и голландскими морпехами, а также национальными силами страны. Это, по его словам позволит не только отслеживать российские субмарины, но и дать адекватный ответ «на любую угрозу».
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com
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30 комментариев
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  1. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 10:01
    +1
    Британия усилит свое военное присутствие в Арктике
    где наглы а где Арктика?!
    1. Jolly oldster sailor
      Jolly oldster sailor Сегодня, 10:10
      +3
      Да не так уж и далеко.
      1. Татьяна
        Татьяна Сегодня, 10:21
        +6
        Цитата: Василенко Владимир
        Британия усилит свое военное присутствие в Арктике
        где наглы а где Арктика?!

        Так ведь это же "ДОБРАЯ" СТАРАЯ Англия!
        Где и когда в мире любая война начиналась не без её косвенного или прямого участия? Что-то я такого не припомню.
        1. Фил77
          Фил77 Сегодня, 10:57
          +1
          Уважаемая Татьяна!Ответ очевиден,почти всегда и почти везде.Да и у нас эти черти порядком наследили!
          1. Тралл
            Тралл Сегодня, 11:01
            +3
            А тем временем, еврейский разведчик вычислил-таки С-300 на марше в Сирии smile
    2. SSR
      SSR Сегодня, 10:11
      +1
      Цитата: Василенко Владимир
      Британия усилит свое военное присутствие в Арктике
      где наглы а где Арктика?!

      Во всём мире есть всего 10-к стран, куда не совали свой нос нагличане, по инерции гадят и гавкают но старуха уже в состоянии старческого маразма.
      Пытаются по старинке стравливать государства, упуская из виду что центры сил влияния уходят и такие как лондонская биржа теряют значимость.
    3. Каска
      Каска Сегодня, 10:12
      +1
      Цитата: Василенко Владимир
      Британия усилит свое военное присутствие в Арктике
      где наглы а где Арктика?!

      Наглы там, где пахнет огромными борышами..Россия с нашими богатыми ресурсами ,лакомый кусок !
      Сколько нас уже грабили , а мы все живы ...Ксате в Арктике и Охотском море оторвали официально огромные территории . Вот теперь защищать нужно для будущих поколений ,если живы останемся (мало нас осталось ) soldier
    4. Комментарий был удален.
    5. 210окв
      210окв Сегодня, 11:04
      0
      Добро пожаловать в Ад...Хотя этот "предупредительный выстрел" себе в ногу.Подобное только в больших масштабах было во времена СССР. Испугали ежа голой задницей.
  2. Jerk
    Jerk Сегодня, 10:05
    +2
    Он сообщил, что в рамках этой стратегии в Норвегию будут направлены 800 британских «коммандос»

    Это тех самых, у кого год назад подгузники примерзали к задницам? Причем именно в тех краях? laughing Уй, страшно...
    1. AlexVas44
      AlexVas44 Сегодня, 10:34
      0
      Да, пока британский контингент не будет обеспечен зимними подгузниками, вряд ли их "коммандос"защитят Европу . laughing
  3. Ros 56
    Ros 56 Сегодня, 10:05
    +2
    Фаберже не отморозьте, полярники хреновы.
  4. Тот же ЛЕХА
    Тот же ЛЕХА Сегодня, 10:06
    +5
    Лондон разработал «арктическую стратегию», направленную на противодействие возросшей активности русских в Заполярье.

    Может Кремлю все таки помочь Аргентине в борьбе за свои Фолклендские острова...глядишь англосаксы и присмиреют немного...есть еще ИРА ...подбросил оружия и спецов с троцкисткими взглядами...глядишь британцам уже и не до Заполярья будет...
    можно еще выборы в Лондоне ТРАМПА №2 организовать ...англосаксы сами нам подбрасывают идеи нетрадиционных способов ведения войны.
    Как говорит господин Лавров хе хе де...лы...ну вы понимаете о чем я.
    1. Svarog
      Svarog Сегодня, 10:13
      +1
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Может Кремлю все таки помочь Аргентине в борьбе за свои Фолклендские острова...глядишь англосаксы и присмиреют немного...есть еще ИРА ...подбросил оружия и спецов с троцкисткими взглядами...глядишь британцам уже и не до Заполярья будет...
      можно еще выборы в Лондоне ТРАМПА №2 организовать ...англосаксы сами нам подбрасывают идеи нетрадиционных способов ведения войны.
      Как говорит господин Лавров хе хе де...лы...ну вы понимаете о чем я.

      Все бы так.. и Кремль уже давно так и действовал.. но дети.. внуки..все там..
      1. Тот же ЛЕХА
        Тот же ЛЕХА Сегодня, 10:17
        +1
        Все бы так.. и Кремль уже давно так и действовал.. но дети.. внуки..все там..


        Это верно...детки и внуки серьезное препятствие...мозги им наверняка на англосаксонский манер промыли.
        Тут надо подумать what придумаю варианты выложу smile .
    2. Лара Крофт
      Лара Крофт Сегодня, 11:17
      0
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Может Кремлю все таки помочь Аргентине в борьбе за свои Фолклендские острова...глядишь англосаксы и присмиреют немного...

      При прошлом президенте Аргентины обговаривались планы по сдаче в аренду наших Су-24 с набором определенного вооружения и оборудования, но англичане вовремя очухались и тетеньку президента задвинули на пенсию.....
  5. Pavil144
    Pavil144 Сегодня, 10:17
    0
    Ну политиков можно понять для них в пропаганде угрозы РФ есть какие-то резоны ( не знаю только какие) но народ должен понимать что у РФ огромная территория и большие запасы полезных ископаемых, зачем нам война.
    1. Тот же ЛЕХА
      Тот же ЛЕХА Сегодня, 10:24
      +2
      народ должен понимать что у РФ огромная территория и большие запасы полезных ископаемых, зачем нам война.

      В том то и проблема ...война нам не и нужна... но нашим западным да и некоторым восточным партнерам нужны наши территории и большие запасы полезных ископаемых.
      Недаром там кое кто выразился что Россия не по праву владеет своими территориями .
      1. Лара Крофт
        Лара Крофт Сегодня, 11:13
        0
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        Недаром там кое кто выразился что Россия не по праву владеет своими территориями .

        Это было сказано про Сибирь, "доброй" тетушкой мисс Олбрайт, в период бомбежки СРЮ...
  6. мичман
    мичман Сегодня, 10:18
    +5
    Освоение Арктической зоны России связано не только с оснащением Северного флота подлодками, но и с возрождением и созданием всех видов ВС России в этом регионе.
    В 80-х годах только в Мурманской области у Советской Армии было 80 аэродромов. Основная их часть заброшена, благодаря младореформаторам. Сейчас они возрождаются. МиГ-31 уже спокойно базируются на Новой Земле. А Маршалу Авиации Е.Я. Савицкому потребовалось только четыре МиГ-31П, чтобы заставить авиацию США прекратить провокационные подлеты к Курилам и "приземлить" в сопках Камчатки один из разведчиков США. Был участником тех событий. Тогда нас уважали
    1. Тот же ЛЕХА
      Тот же ЛЕХА Сегодня, 10:27
      0
      Судя по тому как развивается плавучая атомная энергетика планы на освоение Севера у правительства имеются...это хорошо.
  7. gla172
    gla172 Сегодня, 10:40
    +1
    wassat laughing lol

    .......Видите ли, по англосаксонской логике из-за нашего договора с Германией началась Вторая мировая война. Оказывается, это из-за нас Гитлер напал в 1939 году на Польшу. Но всему миру хорошо известно, что у Польши с Германией был договор о ненападении. Мы-то тут при чём? А не при чём! Просто так представляют хозяева Сити и округа Колумбия причину Второй мировой. Им так нравится. Спрашивается, зачем? А затем, чтобы Иосифа Виссарионовича объявить разжигателем мировой бойни, как и Гитлера.........
    .......Заметьте, всё началось одновременно, и у нас, и за кордоном. Опять плох И.В. Сталин. Теперь уже он — один из зачинщиков великой трагедии европейских народов.........
    Такому мнению на Западе способствовали книги бывшего кэгэбешника, некоего Резуна-Суворова. Этот предатель и перебежчик доказывает всему миру, что И. Сталин хотел напасть на Европу, поэтому А. Гитлер нанёс упреждающий удар. Следовательно, всему виною Иосиф Виссарионович, а Гитлер, оказывается, для того и завоевал всю Европу, чтобы, объединив её, хоть как-то противостоять нападению Сталина. Адольф Гитлер, по мнению В. Резуна, просто герой, спаситель-неудачник..........
    1. Лара Крофт
      Лара Крофт Сегодня, 11:10
      +1
      Цитата: gla172
      Такому мнению на Западе способствовали книги бывшего кэгэбешника, некоего Резуна-Суворова. Этот предатель и перебежчик доказывает всему миру, что И. Сталин хотел напасть на Европу, поэтому А. Гитлер нанёс упреждающий удар.

      ГРУшник....
      Сам читал его книги "Ледокол", "День-М", позже "Аквариум", часть написано правда, большая часть подтасовано, но некоторые вещи нашло отражение из воспоминаний моей бабки, на тот момент единственной оставшейся еще в живых....
      Читал я эти книги признаюсь с интересом в начале 90-х (16 лет было), на фоне разоблачений коммунистического режима и советской власти, все СМИ того времени пестрели "разоблачительными" статьями одно "Совершенно секретно" чего стоит, мы посыпали свои головы пеплом, извинялись перед всеми и с восторгом смотрели в светлое "капиталистическое будущее"...не получая з/п по пол года...
  8. PlayerMan
    PlayerMan Сегодня, 10:42
    +1
    laughing А не лопнут мелкобриты от предупредительного выстрела?
  9. Каска
    Каска Сегодня, 10:48
    +1
    В Лондоне самая мощная группировка российских воров и предателей.. soldier
    Эх, всех бы скопом накрыть там.. soldier
  10. лысова
    лысова Сегодня, 10:51
    0
    Смотря на фото. Они так собираются АПЛ искать в Арктике ?! - Хозяйство не поморозят ? - Хотя за чем оно гомикам.
  11. Лара Крофт
    Лара Крофт Сегодня, 11:00
    0
    Это, по его словам позволит не только отслеживать российские субмарины, но и дать адекватный ответ «на любую угрозу».

    Про P-8 Poseidon понятно, как британские "коммандос" могут
    отслеживать российские субмарины, но и дать адекватный ответ «на любую угрозу»

    Министр обороны добавил, что британский контингент будет действовать в Норвегии совместно с американскими и голландскими морпехами, а также национальными силами страны.

    Ничего нового, эти действия отрабатывались и в годы ХВ, только без американцев...
  12. Плотник 2329
    Плотник 2329 Сегодня, 11:04
    0
    Доиграются, будут из-под воды пузырями грозить
  13. Горный стрелок
    Горный стрелок Сегодня, 11:07
    0
    Памперсы к штанам не приморозят? Арктические воины... Чем они могут удивить из Норвегии? Там ведь ещё и относительно тепло, море не замерзает... Гольфстрим, однако... wassat
  14. ушкуйник
    ушкуйник Сегодня, 11:12
    0
    Пусть обустраиваются, завозят провизию и т.п., чтобы встретить неожиданных гостей: Деда Мороза и Снегурочку, под шубой которых, скрыты тельняшки ВДВ. Снегурочки, по необходимости, окажут медпомощь офигевшим " наблюдателям". Особенно тем из стран, правительство которых посылает своих вояк в Арктику без теплого белья.
  15. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 11:16
    0
    Ну как тут не восхититься "земным пупом"... fellow Всё то они знают, на всё то у них есть ответы... wassat Даже знаменитый Шерлок Холмс иногда ошибался, а здесь высшая степень совершенства... belay
    Британия ответит на «угрозу» РФ с севера «предупредительным выстрелом»

    laughing lol
    Британия ответит на «угрозу» РФ с севера «предупредительным выстрелом» в сиденье стула...если сможет не испачкать при этом нижнего белья ...no