Британия ответит на «угрозу» РФ с севера «предупредительным выстрелом»
На фоне всё возрастающей угрозы «российской агрессии» с севера Британия усилит свое военное присутствие в Арктике, пишет газета Telegraph.
По данным газеты, ссылающейся на министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона, Лондон разработал «арктическую стратегию», направленную на противодействие возросшей активности русских в Заполярье.
Новая стратегия, по словам министра, позволит эффективно наблюдать за действиями российских подлодок в арктическом регионе, и станет «предупредительным выстрелом» в сторону Москвы.
Он сообщил, что в рамках этой стратегии в Норвегию будут направлены 800 британских «коммандос», необходимая аппаратура и патрульные самолеты P-8 Poseidon.
Лондон видит активность русских подлодок, как это было в годы холодной войны, поэтому он должен продемонстрировать всему миру: Британия там, она защищает интересы Европы.
Уильямсон также посетовал на то, что не может вернуть время лет на 10 назад, чтобы исправить заблуждение политиков, полагавших, что с падением Берлинской стены «эра активности русских подлодок» в Северной Атлантике исчезнет навсегда.
Но она вернулась, а вместе с ней вернулась и угроза, «вернулась на первый план», завил он.
Министр обороны добавил, что британский контингент будет действовать в Норвегии совместно с американскими и голландскими морпехами, а также национальными силами страны. Это, по его словам позволит не только отслеживать российские субмарины, но и дать адекватный ответ «на любую угрозу».
По данным газеты, ссылающейся на министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона, Лондон разработал «арктическую стратегию», направленную на противодействие возросшей активности русских в Заполярье.
Новая стратегия, по словам министра, позволит эффективно наблюдать за действиями российских подлодок в арктическом регионе, и станет «предупредительным выстрелом» в сторону Москвы.
Он сообщил, что в рамках этой стратегии в Норвегию будут направлены 800 британских «коммандос», необходимая аппаратура и патрульные самолеты P-8 Poseidon.
Лондон видит активность русских подлодок, как это было в годы холодной войны, поэтому он должен продемонстрировать всему миру: Британия там, она защищает интересы Европы.
Уильямсон также посетовал на то, что не может вернуть время лет на 10 назад, чтобы исправить заблуждение политиков, полагавших, что с падением Берлинской стены «эра активности русских подлодок» в Северной Атлантике исчезнет навсегда.
Но она вернулась, а вместе с ней вернулась и угроза, «вернулась на первый план», завил он.
Министр обороны добавил, что британский контингент будет действовать в Норвегии совместно с американскими и голландскими морпехами, а также национальными силами страны. Это, по его словам позволит не только отслеживать российские субмарины, но и дать адекватный ответ «на любую угрозу».
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