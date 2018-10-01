Конец света в Литве. Виноваты русские?

В отдельно взятом за горло государстве Литве наступил конец света. Нет, не экономический, не политический, а самый что ни на есть конец света. Обрушившаяся на Прибалтику 26 сентября стихия мигом потушила свет для минимум 60 тысяч граждан Литвы на длительное время. Кроме естественного вопроса, какой гад погасил лампочку, у более искушённых товарищей возникли и более сложные и глубокие претензии к литовской энергосистеме, а также непосредственно к руководству этой удивительной страны.Своё торжественное шествие к ныне создавшейся ситуации Литва начала сразу после обретения «независимости», и в этом плане проблемы с электроэнергетикой — лишь звенья последствий в одной цепи. Покинув «тюрьму народов», прибалтийский лимитроф принялся тщательно ликвидировать собственную промышленность, наиболее энергоёмкую область. Отчасти ввиду неспособности функционировать без регулярного ресурсного подсоса из Москвы, но в основном из-за желания Запада прикончить советское наследство, в перспективе способное составить конкуренцию, пополнить карманы, а также выбить из-под ног промышленников советской школы электоральную базу. Безработный пролетариат закрытых заводов ринулся искать заработок для прокормления семей. Сколачивать альтернативные политические движения людям было недосуг.Более того, весь этот паноптикум подавался под соусом модной ныне борьбы за экологию. Мол, эти «совковые» производства только отравляли климат самостийной Литвы, а теперь освобождённые граждане смогут дышать чистым европейским воздухом, пока дают. В итоге эта музыка, кажется, стала вечной. А главное, для этого, согласно современным трендам, даже не требуется каких-либо исследований. Всего-то нужно собрать толпу скучающих студентов, да хоть с юридического факультета, разукрасить их в стиле хиппи, детей цветов, и пустить с плакатами вокруг необходимого объекта.Экологическую фишку литовские власти даже умудрились разыграть на ниве проблем с безработицей. Когда слегка пришедшее в себя после невралгического экстаза 90-х население спросило, где же оно теперь работать будет, ему объяснили, что обретённый экологический рай непременно приманит толпы туристов. Представить себе, что какой-нибудь Чарльз или Жак на годовщину свадьбы обрадует благоверную путёвкой в Клайпеду или Шяуляй, можно только в горячечном бреду. Однако некоторое время эта байка согревала некоторых жителей Литвы, а порой это было единственное, что их согревало.Поток же туристов из России, по сути основной, продолжает падать. Во-первых, получить за свои же кровные лавину оскорблений и презрительного фырканья от бывшего дотационного аппендицита никто не хочет. Во-вторых, по количеству средневековых стен и покрытых мхом булыжников Вильнюс сильно уступает Таллину и Риге. В-третьих, люди, едущие в Прибалтику ностальгировать о прошлом, постепенно уходят, а у молодого поколения постсоветского синдрома нет. Старыми развалинами, узкими улочками и барами их не удивишь.Правда, можно развивать урбанистический туризм. Ведь, кроме изуродованных скелетов бывших заводов и фабрик, в Литве ещё и активно увеличивается число заброшенных объектов культуры, на руинах которых в лучшем случае строятся торгашеские центры. Стадионы и кинотеатры живо пополняют списки архитектурных трупов. Медленное разложение так или иначе коснулось всего материального.Поэтому количество потребляемой электроэнергии стало неуклонно падать. Ведь назвать три с половиной кабака, пускай и стилизованных под старину, с покрытыми пылью путанами в углу, энергоёмким предприятием нельзя от слова «совсем». Естественно, и качество обслуживания энергосистем также стало падать, а вот стоимость расти.Следующим жупелом «свободной» Литвы стала Игналинская АЭС, которая была по геологическим причинам и злой иронии судьбы построена Советским Союзом на литовском берегу озера Дрисвяты, хотя первоначально планировалось поставить станцию на белорусском берегу озера. Если бы АЭС работала и сейчас, то покрыла бы все потребности Литвы в дешёвом электричестве. Но, когда прибалтийские страны, затаптывая друг друга на бегу, ринулись в ЕС, последний выдвинул для Литвы условие: закрыть советскую АЭС к чертям собачьим и без лишних вопросов. С 2001 года начался процесс ликвидации АЭС, поданный под соусом чернобыльских страшилок, дороговизны игналинского электричества, стоимость которого для конечного потребителя формировалась посредниками и необходимостью срочно покупать чистую европейскую энергию, а не «совковую» и «грязную».Чтобы адекватные работники АЭС не мешались под ногами, разоблачая русофобские бредни властей, их стали выживать со станции. К примеру, директор Виктор Шевалдин, проработавший на Игналинской АЭС без малого 20 лет, был смещён со своего поста. Его место занял этнически «чистый» и политически «грамотный» Освальдас Чукшис. После Чукшиса управленческие должности закрывающейся конторки занимали исключительно просветлённые «европейцы». Ну, это вообще новая традиция – ставить популистского попугая, даже если с профессиональной точки зрения он на уровне гипсокартона.После успешного, если так вообще можно выразиться, распила Игналинской АЭС, у властей Литвы осталась последняя ниточка, связывающая их энергосистему с адекватной стороной реальности, — это электрическое кольцо БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия и Литва). Вот только, по сути, отрезать страну от электричества сложно под любым предлогом. Ведь когда даже у истовых патриотов «свободной» Литвы в холодильниках замороженная рыба начнёт распадаться на атомы, а из куриных яиц полезут цыплятки, объяснить им святость дела борьбы с «кровавым Мордором» будет уже невозможно.Вот тут-то и появился «эпохальный» план под негласным кодовым именем «Прощая, немытая Россия». Литовские власти разродились проектом энергетической независимости, построением новой энергетической системы и интеграцией её в Европу. Под этой патетичной мишурой скрывались… две смычки между электросетями. Смычка со Швецией получила имя NordBalt, а смычка с Польшей – LitPol Link. Вот только денег на всё это не было. Поэтому, приняв привычную позу с протянутой рукой, литовские политики пошли клянчить деньги в Европу.Однако в ЕС подобный подход энтузиазма не вызвал. Европа, безусловно, оценила благородную цель продолжения разрыва любых отношений с Россией, даже вопреки здравому смыслу, но платить и в этот раз за это почему-то не хотела. Но всё же сдвинуть дело с мёртвой точки удалось. И в 2013 году «стройка века», заключающаяся в переброске подводного силового кабеля, совместно с Швецией началась. Но лишь в 2016 году был дан первый ток, правда, в тестовом режиме. Примерно в это же время первое электричество потекло по наземным линиям электропередач из Польши. Всего эти эпохальные стройки, продиктованные политикой, а отнюдь не необходимостью, высосали чуть меньше миллиарда евро!Вроде бы вот и праздник на литовской улице. Теперь-то «Мордор» содрогнётся от несгибаемой воли Вильнюса, когда Калининград попадёт в кольцо «друзей», отсоединивших его от электросетей, связанных с континентальной Россией. Так бы и теребили своё эго нациствующие литовцы из сейма, но вот незадача.Во-первых, пока Литва игралась в политику и маялась от всех фрейдистских комплексов, вместе взятых, Москва инвестировала в энергетику Калининградской области. Только в начале этого года ввели в строй Маяковскую и Талаховскую ТЭС, а на стадии завершения ещё две станции – Прегольская и Приморская. Учитывая эти факты, а также наличие старых станций и трёх небольших ГЭС, Калининградская область станет не только независимой от «хотелок» прибалтийских лимитрофов и тех тараканов, что носятся в их черепных коробках, но и начнёт вырабатывать определённый запас. Также обсуждаются перспективы торговли электроэнергией.Во-вторых, на удивление Дали Грибаускайте и компании, энергосистема оказалась несколько сложнее переброшенного через забор провода и вкрученной лампочки. Проблемы как с самой морской перемычкой (она мощнее польской в два раза), так и со всей энергосистемой начались буквально сразу же. Сама литовская энергосистема и её инфраструктура была рассчитана на поток электричества с востока, а находящаяся по сути в запущенном виде, она, естественно начала давать сбои.А вот неисправности с NordBalt стали неожиданностью полной. Количество сбоев, казалось бы, европейского качества системы, достигло такого количества, что даже этнически «правильный» и политически «свой» директор департамента передающей сети оператора Litgrid Видмантас Грушас вынужден был сделать заявление: «Эти неисправности, которые происходили, были несколько неожиданными, и вызвали много вопросов в качестве продукта, в том, проработает ли смычка весь тот намеченный срок, который должна (30–40 лет). Когда неисправности повторялись, начались переговоры с подрядчиком, о том, как будет устранена эта проблема». Самое смешное же, что «совковое» кольцо БРЭЛЛ, проверенное десятилетиями, таких сбоев не давало.А в это же самое время до Литвы дошло, что в таком положении шантажировать Россию отключением от БРЭЛЛ уже невозможно. Оказалось, что устав от нациствующих речей Вильнюса, Москва сама может выключить Литву из БРЭЛЛ. Переобувшись в воздухе, Литва затянула другую песню, нам уже знакомую: «А нас-то за що». И это всё на фоне вялотекущего удорожания электричества. Так что шторм стал лишь своеобразным прожектором, высветившим в основном политические проблемы Вильнюса, который в заигрывании с похлопыванием восточного медведя по спине, кажется, переиграл сам себя.Но «оккупации» они всё равно не дождутся. Таких подарков, надеюсь, Россия более не раздаёт…