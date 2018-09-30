National Interest назвал «самого мощного противника» ВМС США
Атомная подводная лодка «Казань» станет самой грозной российской субмариной для американского военного флота, пишет журнал National Interest.
Издание поясняет, что АПЛ К-561 «Казань» (проект 08851, «Ясень-М») недавно вышла в море на испытание, и будет поставлена ВМФ РФ в 2019 года. Она станет «самой грозной вражеской подводной лодкой, с которой когда-либо сталкивались ВМС США».
Также восхищение у экспертов журнала вызывает предшественница «Казани» – подводный ракетоносец «Северодвинск», «находившийся в стадии строительства с 1993 года и введенный в эксплуатацию в 2013 году».
После этого контр-адмирал Дэйв Джонсон завил, что Америка столкнулась с самым суровым потенциальным противником – достаточно взглянуть на ПЛАРК «Северодвинск».
Лестно отозвался о подлодке и нынешний главком ВМС США в Европе Джеймс Фогго.
Она очень впечатляет. Если посмотреть на открытые данные о том, как Минобороны РФ расходовало в последние годы выделенные ему деньги, то станет понятно – основные усилия были направлены на укрепление подводного флота, сказал Фогго.
Вместе с тем адмирал выразил уверенность, что США всё еще сохраняют «асимметричное преимущество» в этой сфере.
«Казань» – это пример усилий России по совершенствованию подводных технологий. Считается, что новая АПЛ на 10 метров короче своей предшественницы, однако упакована гораздо более мощным ракетным пакетом, поскольку включает в себя две дополнительные шахты, говорится в материале.
АПЛ «Казань» и все последующие «Ясени» будут нести в себе «огромный наступательный потенциальный удар», заключает издание.
Издание поясняет, что АПЛ К-561 «Казань» (проект 08851, «Ясень-М») недавно вышла в море на испытание, и будет поставлена ВМФ РФ в 2019 года. Она станет «самой грозной вражеской подводной лодкой, с которой когда-либо сталкивались ВМС США».
Также восхищение у экспертов журнала вызывает предшественница «Казани» – подводный ракетоносец «Северодвинск», «находившийся в стадии строительства с 1993 года и введенный в эксплуатацию в 2013 году».
После этого контр-адмирал Дэйв Джонсон завил, что Америка столкнулась с самым суровым потенциальным противником – достаточно взглянуть на ПЛАРК «Северодвинск».
Лестно отозвался о подлодке и нынешний главком ВМС США в Европе Джеймс Фогго.
Она очень впечатляет. Если посмотреть на открытые данные о том, как Минобороны РФ расходовало в последние годы выделенные ему деньги, то станет понятно – основные усилия были направлены на укрепление подводного флота, сказал Фогго.
Вместе с тем адмирал выразил уверенность, что США всё еще сохраняют «асимметричное преимущество» в этой сфере.
«Казань» – это пример усилий России по совершенствованию подводных технологий. Считается, что новая АПЛ на 10 метров короче своей предшественницы, однако упакована гораздо более мощным ракетным пакетом, поскольку включает в себя две дополнительные шахты, говорится в материале.
АПЛ «Казань» и все последующие «Ясени» будут нести в себе «огромный наступательный потенциальный удар», заключает издание.
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