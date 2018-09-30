Аваков пообещал на Азовском море новую «компоненту»
На Азовском море создается единая система мониторинга безопасности, заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
Накануне Аваков посетил Мариупольский отряд морской охраны Госпогранслужбы, сообщает сайт МВД Украины.
По его словам, в систему войдут пограничники, полицейские, Нацгвардия. В дальнейшем она будет усилена подразделениями авиационной безопасности и гражданской защиты.
Для правительства защита побережья Азовского моря и судоходства имеет принципиальное значение, сказал Аваков. С этой целью создается и новая «компонента» – подразделение водолазных поисково-спасательных работ из 54 сотрудников, которое оснащено четырьмя плавсредствами.
Кроме того, как в Донбассе, так и на побережье Азовского моря формируются дополнительные пограничные «боевые комендатуры и заставы». Все эти меры, по его словам, в ближайшее время обязательно приведут к «восстановлению полного контроля над государственной границей».
Министр напомнил, что Мариупольский отряд состоит из пограничников «Автономой Республики Крым», которые в 2014 году «вывели корабли и другую технику из оккупированного полуострова к новому месту базирования».
Вы способны решать самые сложные боевые задачи, ведь у вас плечами настоящий боевой опыт. Благодарю за верность присяге! -
заявил Аваков.
Между тем, согласно сообщению военного ведомства ДНР, за текущие сутки украинские силовики 16 раз нарушили режим прекращения огня. По территории ДНР было выпущено в общей сложности 95 мин и снарядов.
В субботу сообщалось о 26 случаях нарушения перемирия. Огонь из минометов и гранатометов велся по районам населенных пунктов Александровка, Ясиноватая, Старомихайловка, Крутая балка, Докучаевск.
Сообщается также, что на наблюдательном пункте 28-й мехбригады в районе Марьинки во время провокационного обстрела у рядового Кузьменко произошёл разрыв ствола АК-74, в результате которого военнослужащий получил «осколочные ранения мягких тканей» и частично потерял зрение. По данным разведки ДНР, канал ствола был забит паклей сослуживцами, затаившими обиду на Кузьменко.
Сегодня же стало известно, что ВМС Украины завершили учения с громким названием «Казацкая воля-2018» в акватории Азовского моря. Заявлено, что целью маневров было "осуществление контрнаступательной операции". Именно такую трактовку представил пресс-центр ВМСУ. В пресс-центре добавляют, что группа кораблей и катеров отработала "сценарий действий по минно-заградительному обеспечению". Замком ВМСУ контр-адмирал Алексей Неежпапа отметил, что в ходе учений отрабатывалось взаимодействие с другими видами и родами войск.
Накануне Аваков посетил Мариупольский отряд морской охраны Госпогранслужбы, сообщает сайт МВД Украины.
По его словам, в систему войдут пограничники, полицейские, Нацгвардия. В дальнейшем она будет усилена подразделениями авиационной безопасности и гражданской защиты.
Для правительства защита побережья Азовского моря и судоходства имеет принципиальное значение, сказал Аваков. С этой целью создается и новая «компонента» – подразделение водолазных поисково-спасательных работ из 54 сотрудников, которое оснащено четырьмя плавсредствами.
Кроме того, как в Донбассе, так и на побережье Азовского моря формируются дополнительные пограничные «боевые комендатуры и заставы». Все эти меры, по его словам, в ближайшее время обязательно приведут к «восстановлению полного контроля над государственной границей».
Министр напомнил, что Мариупольский отряд состоит из пограничников «Автономой Республики Крым», которые в 2014 году «вывели корабли и другую технику из оккупированного полуострова к новому месту базирования».
Вы способны решать самые сложные боевые задачи, ведь у вас плечами настоящий боевой опыт. Благодарю за верность присяге! -
заявил Аваков.
Между тем, согласно сообщению военного ведомства ДНР, за текущие сутки украинские силовики 16 раз нарушили режим прекращения огня. По территории ДНР было выпущено в общей сложности 95 мин и снарядов.
В субботу сообщалось о 26 случаях нарушения перемирия. Огонь из минометов и гранатометов велся по районам населенных пунктов Александровка, Ясиноватая, Старомихайловка, Крутая балка, Докучаевск.
Сообщается также, что на наблюдательном пункте 28-й мехбригады в районе Марьинки во время провокационного обстрела у рядового Кузьменко произошёл разрыв ствола АК-74, в результате которого военнослужащий получил «осколочные ранения мягких тканей» и частично потерял зрение. По данным разведки ДНР, канал ствола был забит паклей сослуживцами, затаившими обиду на Кузьменко.
Сегодня же стало известно, что ВМС Украины завершили учения с громким названием «Казацкая воля-2018» в акватории Азовского моря. Заявлено, что целью маневров было "осуществление контрнаступательной операции". Именно такую трактовку представил пресс-центр ВМСУ. В пресс-центре добавляют, что группа кораблей и катеров отработала "сценарий действий по минно-заградительному обеспечению". Замком ВМСУ контр-адмирал Алексей Неежпапа отметил, что в ходе учений отрабатывалось взаимодействие с другими видами и родами войск.
- Использованы фотографии:
- http://mvs.gov.ua
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