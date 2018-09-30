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Аваков пообещал на Азовском море новую «компоненту»

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На Азовском море создается единая система мониторинга безопасности, заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.



Накануне Аваков посетил Мариупольский отряд морской охраны Госпогранслужбы, сообщает сайт МВД Украины.


По его словам, в систему войдут пограничники, полицейские, Нацгвардия. В дальнейшем она будет усилена подразделениями авиационной безопасности и гражданской защиты.

Для правительства защита побережья Азовского моря и судоходства имеет принципиальное значение, сказал Аваков. С этой целью создается и новая «компонента» – подразделение водолазных поисково-спасательных работ из 54 сотрудников, которое оснащено четырьмя плавсредствами.

Кроме того, как в Донбассе, так и на побережье Азовского моря формируются дополнительные пограничные «боевые комендатуры и заставы». Все эти меры, по его словам, в ближайшее время обязательно приведут к «восстановлению полного контроля над государственной границей».

Министр напомнил, что Мариупольский отряд состоит из пограничников «Автономой Республики Крым», которые в 2014 году «вывели корабли и другую технику из оккупированного полуострова к новому месту базирования».

Вы способны решать самые сложные боевые задачи, ведь у вас плечами настоящий боевой опыт. Благодарю за верность присяге! -
заявил Аваков.

Аваков пообещал на Азовском море новую «компоненту»


Между тем, согласно сообщению военного ведомства ДНР, за текущие сутки украинские силовики 16 раз нарушили режим прекращения огня. По территории ДНР было выпущено в общей сложности 95 мин и снарядов.

В субботу сообщалось о 26 случаях нарушения перемирия. Огонь из минометов и гранатометов велся по районам населенных пунктов Александровка, Ясиноватая, Старомихайловка, Крутая балка, Докучаевск.

Сообщается также, что на наблюдательном пункте 28-й мехбригады в районе Марьинки во время провокационного обстрела у рядового Кузьменко произошёл разрыв ствола АК-74, в результате которого военнослужащий получил «осколочные ранения мягких тканей» и частично потерял зрение. По данным разведки ДНР, канал ствола был забит паклей сослуживцами, затаившими обиду на Кузьменко.

Сегодня же стало известно, что ВМС Украины завершили учения с громким названием «Казацкая воля-2018» в акватории Азовского моря. Заявлено, что целью маневров было "осуществление контрнаступательной операции". Именно такую трактовку представил пресс-центр ВМСУ. В пресс-центре добавляют, что группа кораблей и катеров отработала "сценарий действий по минно-заградительному обеспечению". Замком ВМСУ контр-адмирал Алексей Неежпапа отметил, что в ходе учений отрабатывалось взаимодействие с другими видами и родами войск.
Использованы фотографии:
http://mvs.gov.ua
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40 комментариев
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  1. pjastolov
    pjastolov Сегодня, 12:38
    +9
    Сообщается также, что на наблюдательном пункте 28-й мехбригады в районе Марьинки во время провокационного обстрела у рядового Кузьменко произошел разрыв ствола АК-74, в результате которого военнослужащий получил «осколочные ранения мягких тканей» и частично потерял зрение. По данным разведки ДНР, канал ствола был забит паклей сослуживцами, затаившими обиду на Кузьменко.
    нифига себе сослуживцы, еще пару таких друзей и врагов не надо
    1. dvina71
      dvina71 Сегодня, 12:46
      +7
      ПАклей? Это бред... Скорее пуля из ствола не вышла,а следущая ее догнала..х.з каким нелеквидом они там стреляют..
      1. Jolly oldster sailor
        Jolly oldster sailor Сегодня, 12:54
        -1
        Цитата: dvina71
        ПАклей? Это бред... Скорее пуля из ствола не вышла,а следущая ее догнала..х.з каким нелеквидом они там стреляют..

        Соглашусь-мы один раз за службу палили с ружей,что на борту были,и был точно такой случай-при чём тут пакля. laughing drinks
      2. Ratmir_Ryazan
        Ratmir_Ryazan Сегодня, 13:13
        +4
        Если бы в патроне отсырел порох и сработал бы только капсюль, то автомат бы не перезарядился, а ручная перезарядка привела бы к тому, что следующий патрон уперся в пулю которая застряла...

        Все конечно может быть, но версия с попаданием в ствол чего-то постороннего более вероятна. Ни разу за 10 лет службы не слышал, чтобы из-за не качественных патронов стволы разрывало у АК...
      3. pjastolov
        pjastolov Сегодня, 13:16
        +1
        Цитата: dvina71
        х.з каким нелеквидом они там стреляют..

        не удивлюсь, что это был наш калибр, но западного производства
        1. Jolly oldster sailor
          Jolly oldster sailor Сегодня, 13:23
          0
          Цитата: pjastolov
          не удивлюсь, что это был наш калибр, но западного производства

          Стыдно не знать Начальнику Генерального ШтабаОрдена,что таких несоответствий не может быть принципиально.. laughing
          1. sabakina
            sabakina Сегодня, 13:55
            -1
            Цитата: Jolly oldster sailor
            Цитата: pjastolov
            не удивлюсь, что это был наш калибр, но западного производства

            Стыдно не знать Начальнику Генерального ШтабаОрдена,что таких несоответствий не может быть принципиально.. laughing

            А что вообще цырковые тут делают? А? Пале але?
            1. Jolly oldster sailor
              Jolly oldster sailor Сегодня, 14:25
              -1
              Цитата: sabakina
              Цитата: Jolly oldster sailor
              Цитата: pjastolov
              не удивлюсь, что это был наш калибр, но западного производства

              Стыдно не знать Начальнику Генерального ШтабаОрдена,что таких несоответствий не может быть принципиально.. laughing

              А что вообще цырковые тут делают? А? Пале але?

              Да как вам сказать,шуты из ордена,скреплённого клятвой на крови невинно убиенного котёнка...Общаюсь,выслушиваю мнения,если не согласен-спорю.А вот вы все что тут делаете,я так и не понял.Кроме того,что себе маршальськие погоны раздуваете,а мне в ноль их продолжаете минусовать... laughing Если в этом весь смысл вашей жизни...Ну...Что...Ничего не скажу более...
              1. sabakina
                sabakina Сегодня, 14:28
                0
                Вы лично присутствовали при убиении? Или Вы из кагорты ОБС?
              2. sabakina
                sabakina Сегодня, 14:33
                -1
                Цитата: Jolly oldster sailor
                Кроме того,что себе маршальськие погоны раздуваете,а мне в ноль их продолжаете минусовать... laughing Если в этом весь смысл вашей жизни...Ну...Что...Ничего не скажу более...
                Судя по тому, что видят мои очи, "мы" Вас вообще "под асфальт загнали"! Брехать то не надоело?
                1. Jolly oldster sailor
                  Jolly oldster sailor Сегодня, 14:40
                  +1
                  Цитата: sabakina
                  Вас вообще "под асфальт загнали"

                  Судя по тому-да.Был Кап-РАЗ,вы меня в черепа.Только в лейтенанты поднялся-опять стаей в черепа.Так что не надо...Сейчас не матрос даже-гражданский-не прищемилили бы вам хвосты,я не знаю,куда бы вы меня ещё загнали,кто ты там в секте,я и забыл уже.....Прокурор,вроде... laughing laughing laughing
                  1. sabakina
                    sabakina Сегодня, 14:46
                    0
                    Я был, есть и буду быть. А Вы как хотите, хоть клеша себе по обрезайте!
                    1. Комментарий был удален.
    2. Каска
      Каска Сегодня, 12:48
      -1
      Вот Израиль приструним и Украиной займемся ..Это однозначно , терпеть долго Россия не сможет ! Натерпелись уже "братья" ..Много к вам вопросов и делов.! soldier
      1. Сандор Клиган
        Сандор Клиган Сегодня, 13:17
        +1
        Цитата: Каска
        -2
        Вот Израиль приструним и Украиной займемся

        Михан, ты уже с евреями достал совсем....во всех темах ты евреев находишь....тебя что, в кибуцу не взяли или не смог пройти процедуру обрезания и сейчас ты так им мстишь??
        напомню тебе Виталька.....сербов ты уже спас....украину до днепра освободил.....что то в сирии у тебя плохо дела идут.....почитай уже 5 год из окопа в окоп
        1. Каска
          Каска Сегодня, 13:34
          +1
          Цитата: Сандор Клиган
          Михан, ты уже с евреями достал совсем....во всех темах ты евреев находишь....тебя что, в кибуцу не взяли или не смог пройти процедуру обрезания и сейчас ты так им мстишь??

          Сам не знаю к чему это , из души прет дуром Дмитриевич ..Сам за это страдаю ! hi
          Цитата: Сандор Клиган
          напомню тебе Виталька.....сербов ты уже спас....украину до днепра освободил.....что то в сирии у тебя плохо дела идут.....почитай уже 5 год из окопа в окоп

          Еще помнится , Вашингтон брал в новый год и ,собрался на марс высаживаться .. hi
          Ну прет меня , не могу я ваше нытье спокойно читать . уж простите меня "убогого ".
          Вот помру и будем вам всем счастье..А пока терпите ! soldier
    3. Jerk
      Jerk Сегодня, 12:48
      0
      "Побратимы" soldier
      1. Black Sniper
        Black Sniper Сегодня, 14:16
        -1
        у рядового Кузьменко произошёл разрыв ствола АК-74, в результате которого военнослужащий получил «осколочные ранения мягких тканей» и частично потерял зрение. По данным разведки ДНР, канал ствола был забит паклей сослуживцами, затаившими обиду на Кузьменко.
        ------------------------------
        А где вопли... это теракт, это рука Москвы, это злые ДРГи ЛНР и ДНР?
  2. Jolly oldster sailor
    Jolly oldster sailor Сегодня, 12:47
    +1
    Для правительства защита побережья Азовского моря и судоходства имеет принципиальное значение,
    Ещё бы-там порт.Нет,не так сказал-ПОРТ.Деньги!ДЕНЬГИ!!ДЕНЬГИ!!!
  3. Горный стрелок
    Горный стрелок Сегодня, 12:51
    +4
    Ну точно подводные лодки в Азовское море введёт... Учитывая глубину этого блюдца - она даже утопиться не сможет... laughing laughing laughing
    Потому что все возвышающееся над водой те силы и средства, что там у России есть, загонят под воду в течение пары часов...
  4. ДРЕВНЕЙШИЙ
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 12:54
    +5
    защищать азовское море с суши теперь будут ещё и 54 особи,а почему не 55,бегут видать массово,раз такая цифра вышла,не хватает самоубийц у киева.
    1. Serg Koma
      Serg Koma Сегодня, 13:37
      +1
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      не хватает самоубийц у киева.

      Хватает слабоумных в сказки верящих

      (Козёл ещё по русски говорил с трибуны - предвыборная компания однако)

      В 2017 году материальное положение обладателей всех воинских званий было улучшено. Так младшие сержанты и командиры отделений, проходящие службу в тылу, до 2017 года получали оклад в 2 837 гривен. В минувшем году ситуация изменилась, и их зарплата стала равной 8 000 гривен. Заработная плата тех, кто служит в АТО, тоже выросла с 3 737 грн. до 11 900 грн.

      [media=https://visasam.ru/wp-content/uploads/2017/04/ab5c27635f871e9fd6a02918d650e88b.jpg]
  5. Приговор
    Приговор Сегодня, 12:57
    0
    Откровенно беззубая политика РФ в отношении киевской хунты приводит к тому, что они больше и больше наглеют. А так же, к не оправданным потерям в ДНР. Одна только смерть Захарченко чего стоит. Кстати, так никто за это не ответил и похоже, уже и не ответит.
  6. Андрей Чистяков
    Андрей Чистяков Сегодня, 13:01
    +2
    Ага. Крым уже "отстояли".
  7. afrikanez
    afrikanez Сегодня, 13:05
    +3
    в систему войдут пограничники, полицейские, Нацгвардия.
    А еще банда пиратов с мушкетами и саблями.
    Мариупольский отряд состоит из пограничников «Автономой Республики Крым»,
    А это уже фантомные боли ни как не пройдут.
  8. Сармат Саныч
    Сармат Саныч Сегодня, 13:13
    +3
    А я даже знаю эту компоненту, "фекальные массы испугавшихся свидоукров" она называется. Генетическая способность шумеров вечно обгаживаться, Иловайский, Изваринский, Еленовский, Дебальцевский, а теперь и Азовский котёлlaughingwassatlaughing. Ждём нового подкрепления "Азовской флотилии" рогулей, проходящего с российским лоцманом под Крыским Мостом)))
  9. samarin1969
    samarin1969 Сегодня, 13:26
    -3
    Могут прикрыть "авиационную безопасность" "неопознанными самолётами" в дополнении к дронам. Сирия у вражин пробуждает безнаказанно "топить" и "сбивать".
  10. Examenatornick
    Examenatornick Сегодня, 13:27
    0
    срамота какая то.
  11. Варага
    Варага Сегодня, 13:29
    0
    подразделение водолазных поисково-спасательных работ

    Как бы эти "поисково-спасательные работы" не вылились в диверсии на Крымском мосту.
    приведут к «восстановлению полного контроля над государственной границей».

    Как бы не так. Кто им даст туда подойти. В наморднике не подпустят.
    1. Бультерьер
      Бультерьер Сегодня, 14:03
      0
      ОБ ПДСС им мозги вправят под мостом,не переживайте))) 102 наверное усилили серьезно,там им лучше не появляться))))
  12. gla172
    gla172 Сегодня, 13:32
    +2
    ...на счёт казаков...собственно...


    .......Тем не менее, совершенно справедливо имеет право на существование другая версия, что
    казаки были предками викингов
    ........ Отсюда следует: никто ни у кого не служил в наёмниках и от римлян не бегал, т. е. норманны — неотъемлемая составляющая истории древней и средневековой Руси.......
    .....«Германизация Северной Европы и Скандинавии началась достаточно поздно. И с полной уверенностью мы можем сказать, что до X–XI веков Северная Европа и Скандинавия были русскими во всех отношениях.
    И те, кого в нынешних исторических сочинениях называют «норманнами, викингами, варягами», в реальной, подлинной истории были русами. Обыкновенными русскими русами, говорившими на русском языке»
    .........Часть казаков, будущих норманнов, ушла на север Европы, потому что оттуда удобнее было бороться с начинающим «победное шествие» христианством. Это видно из логики поведения норманнов в средневековой Европе.......
    .......Западных славян-«язычников», населяющих тогда Европу вплоть до реки Лабы (Эльбы), они не трогали. Норманны и русы вместе осваивали Гренландию и Грумант (Шпицберген). Русские купцы всегда считали морской путь вдоль берегов Скандинавии «более длинным, но и более безопасным»......
    Естественно, норманны-казаки, живя на севере и оставаясь всё тем же народом русов с «пряжками с подвижным язычком» на своей одежде, бывали в Новгородской Руси, Киевской Руси и, само собой, в Приазовье в качестве воинов, приглашаемых для совместных походов на уже христианизированный и потому ставший проблемным для Руси Константинополь.......
    ........Вышеизложенное было ловко переврано «историками», превращено в завоевание-приглашение на «дремучую Русь» цивилизованных западных викингов-норманов. Они же якобы подарили будущему государству своё имя — Русь.
    Но разве брат брату может подарить имя своей матери? И вообще, как можно говорить о приглашении «на трон» неких «цивилизованных» с Запада, тогда, как никакого «Запада» и в помине не было? Был только набирающий силу Ватикан, а 2/3 Западной Европы вплоть до реки Лабы-Эльбы были ещё нерушимой славяно-русской твердыней.........
    1. Сармат Саныч
      Сармат Саныч Сегодня, 14:40
      +1
      СОВЕРШЕННО ВЕРНО ПИШИТЕ! Эта версия сейчас подтверждается всё бОльшим числом историков.
  13. askort154
    askort154 Сегодня, 13:40
    0
    Ребятки, зря недооцениваете хохлов. У них теперь новый вид рода войск, "Азовский сухопутно-морской флот ". Их катера доставлены в Азовское море по степям украины.
    По тем же степям, где базируется их подводная лодка. yes
  14. Комментарий был удален.
  15. Examenatornick
    Examenatornick Сегодня, 13:48
    +1
    а этот хоббит что там забыл ? уж не Джемилёв ли это ?
    1. Black Sniper
      Black Sniper Сегодня, 14:45
      0
      А на фото справа знаменитые шумерские киборги. laughing
  16. Black Sniper
    Black Sniper Сегодня, 13:53
    0
    подразделение водолазных поисково-спасательных работ из 54 сотрудников, которое оснащено четырьмя плавсредствами.
    ------------------------------
    Вот такие подразделения для укров само то, для отлова трупиков своих морячков.
  17. Лара Крофт
    Лара Крофт Сегодня, 13:58
    0
    С этой целью создается и новая «компонента» – подразделение водолазных поисково-спасательных работ из 54 сотрудников, которое оснащено четырьмя плавсредствами.

    Так и сказали бы подводные диверсанты...
  18. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:08
    -1
    Ну да, пан министр наобещал .... безработных пристроит.
  19. Black Sniper
    Black Sniper Сегодня, 14:32
    0
    Цитата: Приговор
    А так же, к не оправданным потерям в ДНР. Одна только смерть Захарченко чего стоит. Кстати, так никто за это не ответил и похоже, уже и не ответит.

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    Обязательно ответит, надеюсь негодяя найдут и на фанарный столб повесят.
  20. Yury Shulyak
    Yury Shulyak Сегодня, 14:41
    0
    Можно подробней узнать,КАКИЕ корабли и другую технику вывели из Крыма?
    Почему Украина не забирает корабли из Крыма,когда Россия предлагает вернуть?
  21. konstantin68
    konstantin68 Сегодня, 15:01
    0
    Это у них морские пограничники в велосипедных шлемах,что ли? laughing