Сеул – Токио: не демонстрируйте флаг своих ВМС в Корее
Руководство Минобороны Республики Корея продолжает призвать своих коллег отказаться от поднятия флага на Международном смотре флота, который пройдет у берегов Корейского полуострова 10-14 октября, передает агентство Рёнхап.
Как пояснили в южнокорейском военном ведомстве, флаг с изображением восходящего солнца, используемый ВМС Японии, в странах Азии ассоциируется с японским милитаризмом в 1910-1945 годах.
По словам военного источника агентства, Минобороны РК продолжит обсуждение этого вопроса с японской стороной по специальному отдельному каналу ВМС. При этом руководство оборонного ведомства Кореи не теряет надежды донести свою позицию и быть понятыми коллегами из Японии.
Ранее представитель Минобороны Южной Кореи сообщал, что странам, принимающим участие в смотре, предложено демонстрировать два флага – свой и страны пребывания. Эта позиция не изменилась.
Это требование, видимо, не действует только в отношении японцев. Сеул ничего не имеет против, если корабли ВМС Японии подойдут к полуострову под своим флагом, и спустят его лишь на время проведения мероприятия.
Токио, как и следовало ожидать, отверг это унизительное предложение, заявив, что корабли обязаны поднимать флаг Восходящего солнца по действующему в Японии законодательству.
Официальной реакции Села на данное заявление пока не последовало. Также агентство затрудняется сказать, чем закончится спор, и как он может повлиять на участие японского флота в Международном смотре.
Флаг, о котором идет речь, представляет собой белое полотно, с изображением алого солнечного диска с расходящимися во все стороны лучами. Он не является точной копией «милитаристского» стяга, однако очень его напоминает.
Как пояснили в южнокорейском военном ведомстве, флаг с изображением восходящего солнца, используемый ВМС Японии, в странах Азии ассоциируется с японским милитаризмом в 1910-1945 годах.
По словам военного источника агентства, Минобороны РК продолжит обсуждение этого вопроса с японской стороной по специальному отдельному каналу ВМС. При этом руководство оборонного ведомства Кореи не теряет надежды донести свою позицию и быть понятыми коллегами из Японии.
Ранее представитель Минобороны Южной Кореи сообщал, что странам, принимающим участие в смотре, предложено демонстрировать два флага – свой и страны пребывания. Эта позиция не изменилась.
Это требование, видимо, не действует только в отношении японцев. Сеул ничего не имеет против, если корабли ВМС Японии подойдут к полуострову под своим флагом, и спустят его лишь на время проведения мероприятия.
Токио, как и следовало ожидать, отверг это унизительное предложение, заявив, что корабли обязаны поднимать флаг Восходящего солнца по действующему в Японии законодательству.
Мы, конечно, поднимем его (флаг),сказал министр Обороны Японии Ицунори Онодера.
Официальной реакции Села на данное заявление пока не последовало. Также агентство затрудняется сказать, чем закончится спор, и как он может повлиять на участие японского флота в Международном смотре.
Флаг, о котором идет речь, представляет собой белое полотно, с изображением алого солнечного диска с расходящимися во все стороны лучами. Он не является точной копией «милитаристского» стяга, однако очень его напоминает.
- Использованы фотографии:
- livedoor Blog
Ctrl Enter
Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter