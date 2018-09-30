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Сеул – Токио: не демонстрируйте флаг своих ВМС в Корее

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Руководство Минобороны Республики Корея продолжает призвать своих коллег отказаться от поднятия флага на Международном смотре флота, который пройдет у берегов Корейского полуострова 10-14 октября, передает агентство Рёнхап.

Сеул – Токио: не демонстрируйте флаг своих ВМС в Корее


Как пояснили в южнокорейском военном ведомстве, флаг с изображением восходящего солнца, используемый ВМС Японии, в странах Азии ассоциируется с японским милитаризмом в 1910-1945 годах.


По словам военного источника агентства, Минобороны РК продолжит обсуждение этого вопроса с японской стороной по специальному отдельному каналу ВМС. При этом руководство оборонного ведомства Кореи не теряет надежды донести свою позицию и быть понятыми коллегами из Японии.

Ранее представитель Минобороны Южной Кореи сообщал, что странам, принимающим участие в смотре, предложено демонстрировать два флага – свой и страны пребывания. Эта позиция не изменилась.

Это требование, видимо, не действует только в отношении японцев. Сеул ничего не имеет против, если корабли ВМС Японии подойдут к полуострову под своим флагом, и спустят его лишь на время проведения мероприятия.

Токио, как и следовало ожидать, отверг это унизительное предложение, заявив, что корабли обязаны поднимать флаг Восходящего солнца по действующему в Японии законодательству.

Мы, конечно, поднимем его (флаг),
сказал министр Обороны Японии Ицунори Онодера.

Официальной реакции Села на данное заявление пока не последовало. Также агентство затрудняется сказать, чем закончится спор, и как он может повлиять на участие японского флота в Международном смотре.

Флаг, о котором идет речь, представляет собой белое полотно, с изображением алого солнечного диска с расходящимися во все стороны лучами. Он не является точной копией «милитаристского» стяга, однако очень его напоминает.
Использованы фотографии:
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10 комментариев
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  1. Shurik70
    Shurik70 Сегодня, 13:49
    +8
    О чём вообще разговор?
    Предложить военному кораблю стыдливо спрятать свой флаг, потому что "нам он не нравится"?
    На такое унижение не пойдёт ни одна страна, имеющая хоть каплю самоуважения.
    1. Грац
      Грац Сегодня, 14:52
      +1
      так зачем тогда японцев было приглашать на парад в таком случае, хотя корейцев можно понять как бы мы восприняли если б пригласили немцев и они с флагом кригсмарине а нем присутствовали
  2. Каска
    Каска Сегодня, 13:52
    -2
    флаг с изображением восходящего солнца, используемый ВМС Японии, в странах Азии ассоциируется с японским милитаризмом в 1910-1945 годах.

    Япония унижена ..А кстате многие страны воевали на стороне Германии и ничего так ..
    Мы, конечно, поднимем его (флаг), сказал министр Обороны Японии Ицунори Онодера.

    Да уж, дух самураев из японцев выбили подчистую в рабов США превратив.. soldier
    Жалк солдаты японцы неполохие были , Родину любили и жизнь отдавали.за нее..
    Теперь рабы США , как и Южная корея.. negative
    1. solzh
      solzh Сегодня, 14:00
      +5
      Цитата: Каска
      Да уж, дух самураев из японцев выбили подчистую в рабов США превратив..
      Жалк солдаты японцы неполохие были , Родину любили и жизнь отдавали.за нее..

      Одна только нанкинская резня чего стоит... А уж про отношения к пленным и говорить не приходится...
      1. Лара Крофт
        Лара Крофт Сегодня, 14:13
        +1
        Цитата: solzh
        Цитата: Каска
        Да уж, дух самураев из японцев выбили подчистую в рабов США превратив..
        Жалк солдаты японцы неполохие были , Родину любили и жизнь отдавали.за нее..

        Одна только нанкинская резня чего стоит... А уж про отношения к пленным и говорить не приходится...

        Да многие страны АТР, "любят" японцев... Таки я думаю мирный Договор больше нужен Японии, а не нам...
      2. Каска
        Каска Сегодня, 14:16
        +1
        Цитата: solzh
        Цитата: Каска
        Да уж, дух самураев из японцев выбили подчистую в рабов США превратив..
        Жалк солдаты японцы неполохие были , Родину любили и жизнь отдавали.за нее..

        Одна только нанкинская резня чего стоит... А уж про отношения к пленным и говорить не приходится...

        Зато под США какие смирные, вот только с России все что то требуют.!
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:05
    0
    Что у нас там "восток дело тонкое", хоть ближний, хоть дальний!
  4. Фил77
    Фил77 Сегодня, 14:05
    0
    Не в тему.Во Вьетнаме,в ходе поисковой экспедиции обнаружены обломки нашего МИГА-21с,с телами двух лётчиков.Один из них Юрий Поярков считавшийся пропавшим без вести с 1971 года,второй вьетнамец.Они совершали учебный полёт.
  5. михаил3
    михаил3 Сегодня, 14:07
    +3
    Азиатские игры. Унизить противника не доводя до чего то реального. Да, японцев ненавидят до сих пор, и поделом. Вели они себя в той войне просто феерически, аж до людоедства. Но жить то рядом друг с другом как то надо? Ну вот и играют в такие игрушки. Случись война - все стороны очередного конфликта постараются превзойти японцев в ужасах, чтобы отомстить. Кетчупа побольше закажут, и...
    Надо сказать, что вот этот вот азиатский способ мышления, эта культивация обид и унижений, фига в кармане, отравленный нож за спиной, и привели к стагнации и саморазрушению когда то великих азиатских цивилизаций. Вся Азия представляет собой древнейшее поле битвы, на котором все друг друга убивали, резали, жгли, топили, пытали....
    Где все правители выжимали ресурсы своих стран на столетия вперед, чтобы отомстить за обиду, о которой за давностью лет никто уже как следует не помнил. Но пакостили друг другу, унижали друг друга, не уважали и ненавидели неустанно. Ну и скатились со своего древнего величия в тоскливый, нищий, безвыходный позор. Европейские цивилизации, пришедшие туда пограбить, одновременно вдохнули вторую жизнь в одряхлевший от взаимной ненависти Восток.
    Но, судя по всему, передышка заканчивается....
  6. rudolff
    rudolff Сегодня, 14:25
    0
    Корейцы рассчитывают, что японцы, как и россияне на олимпиаде утрутся и стыдливо спрячут свой флаг? Маловероятно.