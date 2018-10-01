Как обеляют латышских ветеранов из войск СС

В бельгийском Зедельгеме открыли памятник латышским легионерам гитлеровских «Waffen-SS». Церемонию, состоявшуюся по случаю этого события, обставили в лучших пропагандистских традициях. На неё специально приехали представители латвийского посольства и так называемого Музея оккупации Латвии. Немногочисленных аборигенов здешних мест возглавляла мэр города Зедельгема Анника Вермелен.Бельгийцы на самом деле основательно подзабыли, что рядом с их городком в 1945-1946 годах находился лагерь военнопленных, в котором содержались пятнадцать тысяч латышских легионеров из войск СС, сдавшихся западным союзникам по антигитлеровской коалиции.Четыре года назад на местном телевидении в цикле передач «Неизвестные места Бельгии» прошёл сюжет о латышах из лагеря под Зедельгемом. Почему-то этот лагерь тогда назвали концентрационным №2227, как бы намекая на гитлеровские «фабрики смерти». Потом одумались. Ведь нельзя же так плохо думать о союзниках-американцах.Да и никого они в лагерях военнопленных не уничтожали, а неспешно сортировали пленных на тех, кто может быть полезен Америке, кто останется в Европе и тех, кого можно отдать Сталину на расправу (например, служивших Гитлеру казаков, власовцев и прочих национальных предателей).В Риге, по которой уже много лет торжественно маршируют недобитые эсэсовцы, за бельгийский сюжет уцепились, как за подарок. Возникла идея увековечить «безмерные страдания латышских легионеров». Среди местных архитекторов и скульпторов устроили конкурс. Его выиграл Кристап Гулбис.Гулбис предложил установить в Бельгии монумент в виде пчелиного улья. Повод для такого решения мемориала был чисто арифметический. По оценкам ученых, в латвийском улье обитает 15 тысяч пчёл. Ровно столько же, как помним, было латышей в бельгийском лагере для военнопленных №2227.Однако Гулбис под свою идею подвёл ещё и незамысловатую философию, мол, «семья пчел символизирует собой нацию, а улей — государство с армией, законом и порядком. Пчелы — миролюбивые создания и никого не атакуют по собственной воле. Они жалят только тогда, когда им угрожает опасность: тогда они начинают сражаться за собственный улей, семью и свободу».Этакая мягкая глорификация, нацеленная на оправдание латышских эсэсовцев будто они «боролись за свободу, за семью, за государство». И ни слова об их реальных военных преступлениях, о том, что они творили на землях Белоруссии, Польши, Ленинградской и Новгородской областей, да и в самой Латвии.Исследовавший преступления латышских легионеров публицист Сергей Карамаев утверждает, что только за зиму и весну 1944 года латыши из «Waffen-SS» «уничтожили в Витебской области Белоруссии 138 деревень, убили 17 тысяч человек и угнали в Германию ещё 13 тысяч». Свои выводы Караваев делает на воспоминаниях местных жителей, российских военных источниках, в том числе, материалах допросов пленных.Руководитель исследовательских программ фонда «Историческая память» Владимир Симиндей приводит пример карательных операций роты жандармерии, организационно входившей в штат 19-й латышской дивизии СС. «18 декабря 1943 года в деревне Заля-Гора, западнее Новгорода, было расстреляно около 250 мирных жителей, – отмечает в своём исследовании Симиндей. – В начале января 1944 года вышеуказанное подразделение участвовало в массовых расстрелах в городе Чудово Ленинградской области. 21 января в деревне Глухая были заперты в сарае и расстреляны из пулеметов около 200 человек. Всего с 18 декабря 1943 года по 2 апреля 1944 года личный состав 19-й латышской дивизии СС участвовал в карательных акциях, в ходе которых было уничтожено 23 деревни (в 13 из них расстреляны до 1300 человек)».Латышские эсэсовцы отметились военными преступлениями и в Польше. В январе 1945 года в районе города Подгае солдаты 15-й латышской добровольческой дивизии войск СС, входившие в состав боевой группы «Эльстер», взяли в плен 37 бойцов польской пехотной дивизии имени Тадеуша Костюшко. Пленных жестоко пытали. Потом заперли в овине, облили его бензином и подожгли.Не менее жестоко латышские эсэсовцы поступали с советскими военнопленными. Вот что в августе 1944 года писал в своём специальном сообщении «Об издевательствах немцев и их пособников из латышских частей СС над советскими военнопленными» начальник управления контрразведки СМЕРШ 2-го Прибалтийского фронта: «Захватив пленных, немецкие мерзавцы устроили над ними кровавую расправу. Рядовому Караулову Н.К., младшему сержанту Корсакову Я.П. и гвардии лейтенанту Богданову Е.Р. немцы и предатели из латышских частей СС выкололи глаза и нанесли многие ножевые ранения. Гвардии лейтенантам Кагановичу и Космину они вырезали на лбу звезды, выкрутили ноги и выбили сапогами зубы. Санинструктору Сухановой А.А. и другим трём санитаркам вырезали груди, выкрутили ноги, руки и нанесли множество ножевых ранений. Зверски замучены рядовые Егоров Ф.Е., Сатыбатынов, Антоненко А.Н., Плотников П. и старшина Афанасьев. Никто из раненых, захваченных немцами и фашистами из латышей, не избег пыток и мучительных издевательств».По данным контрразведки СМЕРШ, так зверствовали солдаты и офицеры одного из батальонов 43-го стрелкового полка 19-й латышской дивизии СС. На Нюрнбергском трибунале расстрел военнопленных в дивизиях СС и другие злодеяния, вроде показанных здесь, квалифицировали как военные преступления. Так что латышские легионеры прямо ответственны за кровь и смерть советских военнопленных.Есть и другие свидетельства военных преступлений легионеров «Waffen-SS». Несмотря на это, в октябре 1998 года Сейм Латвии принял декларацию, в которой взял под защиту латышских эсэсовцев. В документе утверждается, что «целью призванных и добровольно вступивших в легион воинов была защита Латвии от восстановления сталинского режима. Они никогда не участвовали в гитлеровских карательных акциях против мирного населения».С тех пор этот нарратив стал государственной политикой Латвии по отношению к легионерам «Waffen-SS». Его активно поддерживают европейцы, что не случайно. Ведь в сегодня в ряде стран Европы к власти пришли наследники тех, кто в годы войны были на стороне Гитлера, либо противостояли советским войскам.Например, в Прибалтике властвуют внуки разного рода «лесных братьев» и гитлеровских приспешников из легионов войск СС, в Польше – наследники бойцов из Армии Краёвой, подчинявшихся правительству в Лондоне, на Украине – последыши головорезов из Украинской повстанческой армии (УПА), объявленных теперь героями нации.В апреле 2015 года Верховная рада Украины своим специальным решением признала членов УПА «борцами за независимость Украины». Похожая трактовка в латышском политикуме уже стала обыденной. Здесь открыто похваляются родственными связями с эсэсовскими легионерами.Вот, например, что написал в своём микроблоге Twitter после церемонии в Зедельгеме евродепутат от Латвии Артис Пабрикс: «От сердца радуюсь сегодняшнему открытию в Бельгии памятнику латышским легионерам. Вклад моей семьи там тоже есть. Память нашим солдатам».Трансформация латышских военных преступников из «Waffen-SS» в добропорядочных ветеранов войны случилась давно. К этому неожиданному для всех превращению ещё в далёком 1945 году приложили свои руки американцы. Тогда им в плен сдались 30 тысяч латышских солдат.История умалчивает, кто убедил союзников рассматривать латышских легионеров, как «граждан независимой Латвии, незаконно призванных на военную службу». Однако совсем скоро латышей стали освобождать из лагерей военнопленных. Большинство из них получили разрешение эмигрировать в США, Великобританию, другие страны Запада.Немалая часть бывших эсэсовцев перешла на службу в подразделения вооружённых сил США и Великобритании, дислоцированных в оккупированной Германии. Латыши стали помощниками охранников, рабочими обслуживающего персонала. Некоторым даже доверили охрану немецких военных преступников на Нюрнбергском процессе.Вот почему западный мир не содрогнулся от ежегодных маршей ветеранов «Waffen-SS» в Риге. С пониманием отнеслись в Европе и к открытию мемориала латышским легионерам в бельгийском Зедельгеме. Возмущённые голоса отдельных политиков в Европе и Латвии остались незамеченными местными СМИ и обществом.А послушать этих людей стоит. Ведь они прямо говорят, что открытие памятника латышским эсэсовцам способствует реабилитации нацизма и пересмотру итогов второй мировой войны. Мир от этого не станет спокойнее…