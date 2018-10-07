Не только кепки имеют козырьки
В годы Первой мировой войны наблюдалось развитие всех отраслей военно-инженерной техники и, в частности, полевой фортификации. Одним из наиболее интересных вопросов является вопрос о целесообразности применения в окопах «оборонительных козырьков»: одни военные авторитеты признавали их пользу, тогда как другие - отрицали целесообразность их применения.
Конечно, говоря о пользе применения козырьков, отметим, что играли роль многие факторы – условия расположения войск, местность, артиллерийские мощности противника, психологическое состояние бойцов и т. д.
Речь пойдет об оборонительных козырьках – т. е. о закрытиях блиндажного типа, дающих возможность защитникам окопа, прикрываясь навесом от неприятельского огня, иметь возможность обстреливать впередилежащую местность – через одиночные бойницы или общие щели.
Во время Первой мировой войны русские войска очень привыкли к козырькам, сооружая их чуть ли не сплошь по всем окопам. Их также возводили в больших количествах при строительстве заблаговременно укреплявшихся тыловых позиций. Но под конец войны все чаще стали раздаваться голоса против столь массового применения козырьков, и некоторые из командующих армиями и командиров корпусов не только запрещали организацию козырьков, но и приказывали разбирать ранее построенные, считая их лишними, а в некоторых случаях - и вредными (Приказ по войскам 5-й армии от 7 июня 1916 г. № 575 а – 82).
Главное достоинство оборонительных козырьков как закрытий заключалось в том, что они давали возможность защитникам окопов вести винтовочный огонь продолжительное время и на дальние дистанции под непрерывным артиллерийским огнем, обычно прикрывающим наступление неприятельской пехоты. Это обстоятельство очень важно, особенно если принять во внимание, что косоприцельный огонь артиллерии противника иногда продолжался вплоть до полного сближения его пехоты с русскими окопами. При неимении же козырьков (или покрытых бойниц) русская пехота могла встать на линии огня только после прекращения действий неприятельской артиллерии, а до тех пор была вынуждена укрываться, лежа на дне окопа или находясь в убежищах.
Кроме того, оборонительные козырьки также предоставляли следующие преимущества:
А) Укрывали стрелков от винтовочных, пулеметных и шрапнельных пуль, от ручных гранат, от осколков снарядов, от мин малого калибра, от авиационных стрел и малых бомб;
Б) Способствовали спокойной и качественной стрельбе (в начале войны, когда козырьки применялись редко, солдаты часто стреляли, выставив винтовку из окопа и спрятав голову – отчего пули летели вверх) и сохранению бодрости духа защитников окопа – люди чувствовали себя прикрытыми и в относительной безопасности; они видели через бойницы лишь небольшую часть разрывов неприятельских снарядов;
В) Прикрывали от дождя, снега и непогоды – благодаря чему люди могли спать под козырьками и по тревоге сразу вставали у бойниц (тогда как из убежищ и лисьих нор зачастую выходили неохотно);
Г) Особенно зарекомендовали себя в лесу – где не только лучше сливались с окружающей местностью, но и защищали от массы осколков от разрушаемых огнем деревьев;
Д) Русский солдат любил козырьки и верил в их защиту, с трудом поддаваясь убеждениям что от прямого попадания целого снаряда козырек не убережет, а лишь усугубит урон за счет собственных осколков.
Но козырькам присущи и серьезные недостатки.
1) При попадании артиллерийских снарядов они разрушались, загромождая окоп, которым нельзя пользоваться, пока его не расчистят. Кроме того, при попадании снаряда защитники окопа поражались осколками бревен и жердей от разрушающихся козырьков. Поэтому особенно невыгодны козырьки длинные и сплошные по всему окопу.
2) Демаскировали окоп с большого расстояния – навлекая огонь противника.
3) Затрудняли управление взводами и отделениями, мешая наблюдению за людьми.
4) Затрудняли приток воздуха, поддерживая сырость и духоту в окопе.
5) Мешали одновременному выходу всех бойцов из окопа для контратаки.
6) Требуя много времени и материалов для своего сооружения, козырьки не исключали необходимости строительства убежищ и др. более солидных закрытий – для защиты от неприятельских снарядов.
Т. о., взвесив достоинства и недостатки применения козырьков и проанализировав опыт применения последних, следует отметить, что совсем отказаться от козырьков возможно лишь в позиционной войне – когда окопы находились под постоянной угрозой прямых попаданий неприятельских бризантных и фугасных снарядов с близких дистанций (тут востребованы надежные наблюдательные пункты и убежища для караулов). В маневренной полевой войне, когда войска часто маневрируют, поспешно закрепляя за собой захваченное пространство, и когда первая линия окопов почти сплошь занята стрелками (потому что последующих линий, убежищ и ходов сообщений в тылу попросту еще нет), причем прямые попадания снарядов в окопы маловероятны (дистанции противнику точно неизвестны), а в то же время от шрапнельных пуль и осколков укрыться надо – легкие козырьки вполне уместны, особенно если головы стрелков не прикрыты касками.
Козырьки из толстых бревен, длинные и тем более по всему окопу – скорее вредны и весьма опасны для стрелков при прямом попадании снаряда противника. Наиболее полезны козырьки, прикрывающие небольшие участки окопов, на 2 – 3 человека каждый, преследующие цель – прикрыть наблюдателей и отличных стрелков, действующих во время вражеской артподготовки атаки (основная масса обороняющихся во время артподготовки укрывается в блиндажах – убежищах).
Особо важный вопрос – качественная маскировка козырьков. И здесь на помощь войскам пришла краско-маскировка (см. Цементный камуфляж).
Чтобы при обрушении козырьков они не препятствовали передвижению по окопу, сзади козырька формировали открытый сверху ход, прикрытый с внутренней стороны небольшой насыпью, которая маскировала просвет щели (бойницы) козырька и в то же время предохраняла стрелков от обратных осколков снарядов. Иногда на задней отлогости рва окопа, против козырька, сооружали ступеньку или иное аналогичное приспособление.
Легкое покрытие козырька (жерди, доски или плетни, покрытые дерном) не только было достаточным для защиты от шрапнельных и винтовочных пуль, но и было безопасно при разрушении козырька и облегчало строительство закрытия силами самих бойцов.
В итоге, необходимо отметить, что т. к. попадания целых снарядов в окопы были в целом не так часты, при рациональном применении козырьки в годы Первой мировой войны приносили большую пользу – сокращая потери в окопах и благотворно действуя на психику бойца.
Конечно, говоря о пользе применения козырьков, отметим, что играли роль многие факторы – условия расположения войск, местность, артиллерийские мощности противника, психологическое состояние бойцов и т. д.
Речь пойдет об оборонительных козырьках – т. е. о закрытиях блиндажного типа, дающих возможность защитникам окопа, прикрываясь навесом от неприятельского огня, иметь возможность обстреливать впередилежащую местность – через одиночные бойницы или общие щели.
Во время Первой мировой войны русские войска очень привыкли к козырькам, сооружая их чуть ли не сплошь по всем окопам. Их также возводили в больших количествах при строительстве заблаговременно укреплявшихся тыловых позиций. Но под конец войны все чаще стали раздаваться голоса против столь массового применения козырьков, и некоторые из командующих армиями и командиров корпусов не только запрещали организацию козырьков, но и приказывали разбирать ранее построенные, считая их лишними, а в некоторых случаях - и вредными (Приказ по войскам 5-й армии от 7 июня 1916 г. № 575 а – 82).
Главное достоинство оборонительных козырьков как закрытий заключалось в том, что они давали возможность защитникам окопов вести винтовочный огонь продолжительное время и на дальние дистанции под непрерывным артиллерийским огнем, обычно прикрывающим наступление неприятельской пехоты. Это обстоятельство очень важно, особенно если принять во внимание, что косоприцельный огонь артиллерии противника иногда продолжался вплоть до полного сближения его пехоты с русскими окопами. При неимении же козырьков (или покрытых бойниц) русская пехота могла встать на линии огня только после прекращения действий неприятельской артиллерии, а до тех пор была вынуждена укрываться, лежа на дне окопа или находясь в убежищах.
Кроме того, оборонительные козырьки также предоставляли следующие преимущества:
А) Укрывали стрелков от винтовочных, пулеметных и шрапнельных пуль, от ручных гранат, от осколков снарядов, от мин малого калибра, от авиационных стрел и малых бомб;
Б) Способствовали спокойной и качественной стрельбе (в начале войны, когда козырьки применялись редко, солдаты часто стреляли, выставив винтовку из окопа и спрятав голову – отчего пули летели вверх) и сохранению бодрости духа защитников окопа – люди чувствовали себя прикрытыми и в относительной безопасности; они видели через бойницы лишь небольшую часть разрывов неприятельских снарядов;
В) Прикрывали от дождя, снега и непогоды – благодаря чему люди могли спать под козырьками и по тревоге сразу вставали у бойниц (тогда как из убежищ и лисьих нор зачастую выходили неохотно);
Г) Особенно зарекомендовали себя в лесу – где не только лучше сливались с окружающей местностью, но и защищали от массы осколков от разрушаемых огнем деревьев;
Д) Русский солдат любил козырьки и верил в их защиту, с трудом поддаваясь убеждениям что от прямого попадания целого снаряда козырек не убережет, а лишь усугубит урон за счет собственных осколков.
Но козырькам присущи и серьезные недостатки.
1) При попадании артиллерийских снарядов они разрушались, загромождая окоп, которым нельзя пользоваться, пока его не расчистят. Кроме того, при попадании снаряда защитники окопа поражались осколками бревен и жердей от разрушающихся козырьков. Поэтому особенно невыгодны козырьки длинные и сплошные по всему окопу.
2) Демаскировали окоп с большого расстояния – навлекая огонь противника.
3) Затрудняли управление взводами и отделениями, мешая наблюдению за людьми.
4) Затрудняли приток воздуха, поддерживая сырость и духоту в окопе.
5) Мешали одновременному выходу всех бойцов из окопа для контратаки.
6) Требуя много времени и материалов для своего сооружения, козырьки не исключали необходимости строительства убежищ и др. более солидных закрытий – для защиты от неприятельских снарядов.
Т. о., взвесив достоинства и недостатки применения козырьков и проанализировав опыт применения последних, следует отметить, что совсем отказаться от козырьков возможно лишь в позиционной войне – когда окопы находились под постоянной угрозой прямых попаданий неприятельских бризантных и фугасных снарядов с близких дистанций (тут востребованы надежные наблюдательные пункты и убежища для караулов). В маневренной полевой войне, когда войска часто маневрируют, поспешно закрепляя за собой захваченное пространство, и когда первая линия окопов почти сплошь занята стрелками (потому что последующих линий, убежищ и ходов сообщений в тылу попросту еще нет), причем прямые попадания снарядов в окопы маловероятны (дистанции противнику точно неизвестны), а в то же время от шрапнельных пуль и осколков укрыться надо – легкие козырьки вполне уместны, особенно если головы стрелков не прикрыты касками.
Козырьки из толстых бревен, длинные и тем более по всему окопу – скорее вредны и весьма опасны для стрелков при прямом попадании снаряда противника. Наиболее полезны козырьки, прикрывающие небольшие участки окопов, на 2 – 3 человека каждый, преследующие цель – прикрыть наблюдателей и отличных стрелков, действующих во время вражеской артподготовки атаки (основная масса обороняющихся во время артподготовки укрывается в блиндажах – убежищах).
Особо важный вопрос – качественная маскировка козырьков. И здесь на помощь войскам пришла краско-маскировка (см. Цементный камуфляж).
Чтобы при обрушении козырьков они не препятствовали передвижению по окопу, сзади козырька формировали открытый сверху ход, прикрытый с внутренней стороны небольшой насыпью, которая маскировала просвет щели (бойницы) козырька и в то же время предохраняла стрелков от обратных осколков снарядов. Иногда на задней отлогости рва окопа, против козырька, сооружали ступеньку или иное аналогичное приспособление.
Легкое покрытие козырька (жерди, доски или плетни, покрытые дерном) не только было достаточным для защиты от шрапнельных и винтовочных пуль, но и было безопасно при разрушении козырька и облегчало строительство закрытия силами самих бойцов.
В итоге, необходимо отметить, что т. к. попадания целых снарядов в окопы были в целом не так часты, при рациональном применении козырьки в годы Первой мировой войны приносили большую пользу – сокращая потери в окопах и благотворно действуя на психику бойца.
- Автор:
- Олейников Алексей
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