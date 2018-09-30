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МиГ-31Д испытан с противоспутниковой ракетой. Убийца спутников?

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В Сети впервые появились качественные фотографии высотного перехватчика МиГ-31Д, модернизированного для применения противоспутниковой ракеты.



Самолёт проходит испытательные полеты в Жуковском с подвешенным под фюзеляжем массо-габаритным макетом противоспутниковой ракеты нового типа. Модернизированная машина с бортовым номером «81» наблюдается в Жуковском с 2016 года, однако с макетом ракеты он запечатлен только сейчас, сообщает bmpd.


Новость дополняется.
Использованы фотографии:
https://pbs.twimg.com
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5 комментариев
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  1. keeper03
    keeper03 Сегодня, 14:59
    +2
    Отличные воскресные новости ! good Вот бы ещё на реальных целях потренироваться и спихнуть всё на космический мусор! wassat soldier
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 15:05
      0
      Спорили надысь, что у нас нет ничего противоспутникого ... будет! Есть уникальный носитель! Будет на него и обвес конкретный.
      У нас не "завтра была война"! Работать надо, промышленность поднимать!
  2. Грибок
    Грибок Сегодня, 15:02
    0
    С 500 будет спутники сбивать вроде
    1. фигвам
      фигвам Сегодня, 15:04
      0
      Цитата: Грибок
      С 500 будет спутники сбивать вроде

      А для нормальных пацанов, ещё и Миг-31 )
  3. Сармат Саныч
    Сармат Саныч Сегодня, 15:03
    0
    Носитель МиГ-31Д/изделие 07, комплекс 30П6 "Контакт", ракета 79М6. Похоже п.индосы скоро начнут под себя ходить.