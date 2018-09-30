МиГ-31Д испытан с противоспутниковой ракетой. Убийца спутников?
В Сети впервые появились качественные фотографии высотного перехватчика МиГ-31Д, модернизированного для применения противоспутниковой ракеты.
Самолёт проходит испытательные полеты в Жуковском с подвешенным под фюзеляжем массо-габаритным макетом противоспутниковой ракеты нового типа. Модернизированная машина с бортовым номером «81» наблюдается в Жуковском с 2016 года, однако с макетом ракеты он запечатлен только сейчас, сообщает bmpd.
Новость дополняется.
Самолёт проходит испытательные полеты в Жуковском с подвешенным под фюзеляжем массо-габаритным макетом противоспутниковой ракеты нового типа. Модернизированная машина с бортовым номером «81» наблюдается в Жуковском с 2016 года, однако с макетом ракеты он запечатлен только сейчас, сообщает bmpd.
Новость дополняется.
- Использованы фотографии:
- https://pbs.twimg.com
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