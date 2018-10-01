На выборы в ДНР срочно требуются кандидаты-смертники

Да, скоро, очень скоро мы будем говорить о Донбассе именно так: шепотком и или хорошее, или ничего. То есть молчать, поскольку сказать просто будет нечего.Удивляться будем про себя или кулуарно обсуждать с теми, кто был в теме. А обсудить есть что. Например, как так случилось, что предстоящие выборы в ДНР будут «на безальтернативной основе».Привыкшие к демократическим гримасам читатели, вот как это – выборы на безальтернативной? А так. Один кандидат. Как в СССР было. Как сейчас в России.Но в России хотя бы какой-то цирк имеет место быть, с ущербными, но «кандидатами» типа уголовника или светской львицы. В ДНР не будет и того. И пойдет народ донецкий совать в урну бюллетень с одной фамилией.Это называется – дожили/докатились.Видимо, за это воевали, за это погибали, ради этого убили Захарченко, Гиви и Моторолу. Чтобы господин из «МММ» некто Пушилин торжественно короновал себя на донецкий престол?Видимо, все именно так.Даже не удивляюсь уже тому, что откровенно «ручной» Народный Совет ДНР дружно проголосовал за очередной пушилинский фортель.Вообще, уже привычно, что вчера эти люди преданно заглядывали в глаза Захарченко, наперегонки заверяя в своей честности и преданности, а сегодня… А сегодня многие в открытую и не стесняясь заговорили о том, что «Захарченко не тот», и что Пушилин будет «тем самым».Нет, оно понятно, что кресло греет и спешить на встречу с бывшим командиром желающих нет.Не вопрос, пусть. Нам там не жить как бы.Честно говоря, до последнего думал, что хотя бы ради приличия до выборов допустят двух реальных конкурентов Пушилину – Ходаковского и Пургина.А вот и нет. Оба просто не имеют права участвовать в выборах, поскольку не проживают постоянно на территории ДНР. По новым правилам ЦИК лица, не проживающие в республике постоянно, лишены права быть избранными.Могу понять, поскольку принимал самое деятельное участие в те дни, когда Пушилин разгонял Народный Совет ДНР и выдворял Пургина со товарищи в Россию.Помнится, тогда за Пургиным охотилась та самая «украинская ДРГ», и жизнь ему МГБ гарантировала только в своих изоляторах под надежной охраной.Ну не дурак Андрей Евгеньевич, понял, что лучше быть живым политическим трупом в России, чем мертвым героем в ДНР. И живет. В отличие от других.Собственно, все…Ах, нет, простите. Забыл чету Губаревых. Думал, на пару смогут сыграть, но нет. Один Губарев пошел. Допустили вроде бы как. Нет, не до выборов, но хотя бы подписи собирать разрешили. А там уже можно посмотреть, если подписей будет слишком много, то что-то да придумается, чтобы Губарева отправить мимо выборов.Но пока Губаревы очень полезны Пушилину. Выиграть, конечно, не выиграют, но видимость хоть какой-то демократии и народности создадут.Но главное, Губаревы не так опасны, как Пургин и Ходаковский. Потому допустить можно.Ходаковского даже на территорию ДНР не пустили, по последним известиям. Полнейшая персона нон-грата. С чем тоже поздравляю ДНР.По теме получаются вообще сплошные «одобрямсы», реверансы и поздравления.Касаемо поздравлений: да, теперь ДНР можно поздравить с тем, что выборы у них будут, но выбора не будет. Пушилин. Единственный, неповторимый и безальтернативный. Как Минские договоренности. Вроде есть, а по сути – тошно и безнадежно.Понимание безнадеги нашего (а в Украине особенно) продажного мира приходит, когда понимаешь, кому нужен Пушилин. Ничего, абсолютно ничего из себя не представляющий персонаж.А кому нужен Пушилин?А тому, кто реально все еще держит Донбасс в руках.Все эти сказочки о якобы национализированных предприятиях оставим для тех, кто в них верит. А кто поумнее и следит за ситуацией, знает, что как были донецкие заводы, фабрики, шахты интегрированы в украинскую экономику, так они там и остались. Как платили предприятия налог на содержание ВСУ и все прочие в казну Украины, так и платят.И никуда они не денутся. Просто потому, что иного пути сбыта своей продукции просто нет и не будет. Особенно в плане экспорта. Мы об этом уже говорили, повторяться не стоит. Можно сколько угодно продавать в Украину «польский» и «южноафриканский» уголь, отгружая его из Новороссийска, он от этого гореть хуже не станет. И лучше тоже.Но коли мы говорим о реальных хозяевах Донбасса, я бы четко поставил на следующих господ: Виктор и Александр Януковичи, Ринат Ахметов и Сергей Курченко.Эти господа умеют думать наперед, умеют планировать. Это их район, так сказать. И если сегодня осмысленно посмотреть на Донбасс, то не самые хорошие мысли закрадываются в головы.Посмотрим? Посмотрим.Сегодня ДНР находится в границах середины 2015 года. «Жабьи скачки» совершенно не в счет, это сотни квадратных метров – исключительно для перемоги, нужной на той стороне. В Украине.А фактически на всей линии фронта все застыло без движения. Да, артиллерийские дуэли и перестрелки снайперов никто не отменял и отменять не будет. Это тоже необходимый элемент шоу.Факт, что ВСУ не сделало ни одной попытки, о которых через день вещал Басурин.Это тоже элемент шоу. Мины летят, пули летят, Басурин изо дня в день надрывается об очередном раскрытом «плане» ВСУ о наступлении. Но наступления мы так и не увидели в этом году. Да и в прошлом тоже.И, уверен уже, что не увидим.Наступление никому не нужно. Довольно того, что и так изрядно потрепана ресурсная база. Хозяева, видимо, недовольны.Зачем же нужны крики Басурина?А помните сказочку о пастушатах и волках? Вот за этим. Чтобы очередной раз убедившись в том, что «волков не будет», но утомленные криками все вокруг просто перестали обращать внимание на прогнозы.Да и так уже особо никто не верит.Некоторые по ту сторону границы еще тешат себя надеждами, что, «если что», россияне вернутся и устроят Иловайск-2 или Дебальцево.Сомнительно, если честно.И граница реально на замке, она закрыта была уже в 2015-м, в июле было бесполезно колотиться об нее. Сам проверял. Да и с 2015 года немало событий произошло. Таких, что кого угодно отвратят.Да и ради кого? Ради Пушилина? Вот сомневаюсь, что снова рванут через границу такие толпы, которые в 2014-м наблюдал. Очень сомневаюсь. Да и не пропустят их просто-напросто. На нашей стороне причем.Идейность закончилась. А последний гвоздь, который забили в крышку гроба Захарченко, можно назвать и последним гвоздем в крышку гроба «русского мира на Донбассе». Его, этот мир, просто уже некому поддерживать.Зато есть над чем поработать тому же Пушилину. И я уверен – поработает. Не зря же так рьяно расчищал ему дорогу «черный бульдозер», фактически устранив всех, кто реально мог противостоять Пушилину?А вообще Пургину и Ходаковскому можно даже позавидовать. Так как под раздачу они попали первыми, то остались живы.Нам же, судя по всему, остается только лицезреть коронацию Пушилина и затем быть почти немыми свидетелями того, на что этот человек, столь рьяно рвавшийся к власти, употребит ее.В общем, все до боли похоже на соседнюю страну.