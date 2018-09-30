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Три года прошло с начала операции ВКС в Сирии

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Три года назад ВКС России нанесли первые удары по объектам террористов в Сирии, сегодня под контролем правительства САР находится практически вся территория страны за исключением провинции Идлиб, пишет ТАСС.

Три года прошло с начала операции ВКС в Сирии


По данным Минобороны, с 30 сентября 2015 года в операции в САР приняли участие в общей сложности более 63 тыс. российских военнослужащих. Боевой опыт получила большая часть военных летчиков, в том числе 90% экипажей армейской авиации и 87% экипажей оперативно-тактической авиации. В реальном бою испытаны более 200 видов оружия, многие из них были затем доработаны с учетом сирийского опыта, который также повлиял на программы подготовки офицеров.


В декабре Владимир Путин объявил о завершении основного этапа операции по разгрому банд террористов, однако российский контингент сохраняется до сих пор на российских базах в Хмеймиме и Тартусе.

Сегодня под контроль сирийского правительства перешла практически вся территория страны за исключением провинции Идлиб, куда в последние месяцы свозились не желавшие сдаваться экстремисты из других регионов. Только в южной части Сирии боевики добровольно передали правительственным войскам более 650 единиц вооружения, в том числе почти 40 танков, около 30 БТР и БМП.

В ходе боевых действий, ВС РФ потеряли 10 летательных аппаратов.

Последний из них – самолет радиоэлектронной разведки ИЛ-20, сбитый 17 сентября сирийскими силами ПВО. Под удар ракеты машину подставили израильские истребители, атаковавшие в САР правительственные объекты. Находившийся на борту экипаж погиб.

В марте потерпел крушение при заходе на посадку российский Ан-26. Погибли 32 человека.

В феврале Минобороны РФ сообщило, о крушении штурмовика Су-25 ВКС РФ, выполнявшего облет зоны деэскалации «Идлиб». Летчик погиб. Самолет был сбит, предположительно, из ПЗРК.

В октябре прошлого года потерпел крушение при взлете (Хмеймим) бомбардировщик Су-24М. Экипаж погиб.

В ноябре 2015 года над территорией САР был сбит турецким истребителем российский бомбардировщик Су-24М. Экипаж катапультировался, однако пилот Олег Пешков был расстрелян боевиками с земли. Штурман Константин Мурахтин был спасен.

Кроме того, по разным причинам в Сирии были потеряны 5 вертолетов армейской авиации.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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36 комментариев
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  1. Yak28
    Yak28 Сегодня, 16:12
    +5
    Сегодня под контроль сирийского правительства перешла практически вся территория страны за исключением провинции Идлиб

    А как же территории с американскими военными которые Сирия никогда не получит обратно,там можно сколь угодно долго готовить персонал для дестабилизации обстановки в Сирии.
    1. 210окв
      210окв Сегодня, 16:22
      +14
      Нам надо отдать должное тем ребятам которые прошли через Сирию..Честь и хвала им.Помянем погибших.
      1. Аристарх Людвигович
        Аристарх Людвигович Сегодня, 16:29
        +3
        Вечная память солдатам. В Сирию надо было лезть в 2011 году, пока боевики силу не набрали.
        Ниже видео 2015 года.
    2. Мистер Кредо
      Мистер Кредо Сегодня, 16:29
      +1
      Вопрос о зоне оккупации американцами и турками интересен! Там будет создана местная администрация или сами уйдут, или их оттуда выбивать придётся?
      1. parkello
        parkello Сегодня, 16:34
        +1
        сами они не уйдут. no придется выдавливать . recourse
      2. Shahno
        Shahno Сегодня, 16:56
        +1
        Протекторат скорее всего...
      3. Nychego
        Nychego Сегодня, 17:06
        +2
        Цитата: Мистер Кредо
        Вопрос о зоне оккупации американцами и турками интересен! Там будет создана местная администрация или сами уйдут, или их оттуда выбивать придётся?

        У турок будет обычная оккупация территории с с частично близким этнически населением. Эдакий "Африн наш!".
        У амеров непрямая оккупация с использованием вооруженных формирований, зависимых от поставок из США.
        И там и там будет интересненько. Итоги оккупаций очень неопределённые, во многом зависят от итогов будущей первой шиито-израильской войны.
      4. Быков.
        Быков. Сегодня, 18:09
        0
        Цитата: Мистер Кредо
        Вопрос о зоне оккупации американцами и турками интересен! Там будет создана местная администрация или сами уйдут, или их оттуда выбивать придётся?

        Уберутся сами.
    3. Ныробский
      Ныробский Сегодня, 18:05
      +1
      Цитата: Yak28
      А как же территории с американскими военными которые Сирия никогда не получит обратно,там можно сколь угодно долго готовить персонал для дестабилизации обстановки в Сирии.

      Сами уйдут, ибо цель, которую ставили США по развалу Сирии и "присвоению" нефтяных месторождений не достигнута, а содержать там контингент просто ради того, что бы "шатать" обстановку, дорогое удовольствие, которое теперь не окупится. Если сейчас накроется второй проект США по созданию независимого Курдистана на стыке Ирака, Турции и Сирии, то США там вообще делать нечего. А этот проект накроется уже потому, что проектируемый Курдистан будет представлять собой анклав зажатый между упомянутыми странами и по сути будет находиться в экономической блокаде. Сейчас американцам больше надо думать о том, как выйти из этой авантюры и сохранить своё лицо. Трамп уже отметился заявлением о том, что США и их союзники почти "разгромили" игиловцев, что говорит о том, что матрасы всё таки собираются встать на лыжи. Гадить конечно будут везде до куда дотянутся и по максимуму, но уйдут.
  2. Cannonball
    Cannonball Сегодня, 16:13
    +4
    Войн без потерь не бывает. Результат помощи Сирии налицо, а потери для такой операции минимальные.
  3. Грибок
    Грибок Сегодня, 16:14
    +5
    Быстро время летит. Спасибо что положили 17 тысяч боевиков с России и других стран СНГ. Которые уже не вернуться к нам.
  4. parkello
    parkello Сегодня, 16:27
    +4
    обидно за ребят ...покойтесь с миром .
    1. 210окв
      210окв Сегодня, 16:34
      +6
      Что значит обидно?Ребята выполняли ДОЛГ.И выполнил его с честью.А то что есть погибшие..На их подвиг надо равняться и помнить о них.Тут обижаться не на кого..
      1. parkello
        parkello Сегодня, 16:59
        +5
        обидно ,что положили их много . слишком большие потери. их не должно было быть вообще . вот это и обидно . Дмитрий,Вы меня извините конечно ,но я не согласен с некотрыми форумчанами ,утверждающими ,что потери в в этой войне оправданы . не оправданы ...особенно что касается сбитый Ил и Ан который разбился . оправданные потери там всего 3-4 человека . все остальные ,напрасно погибли . это мое личное мнение,и я его не навязыаю,я его просто высказываю. потому что мне они не чужие ,хотя и не родные .
        1. 210окв
          210окв Сегодня, 17:23
          +1
          Я тоже Вас понимаю...Обидно только то,что некоторых потерь быть не должно вообще.А насчёт оправданных или нет...Это война,к сожалению,и этим все сказано.
          1. parkello
            parkello Сегодня, 17:46
            0
            это война да ,Дмитрий и потери на войнах случаются,но надо кровно мстить за своих. если это война то она всё спишет ,убивайте врагов ,а не показывайте им,что с вами можно договориться. как это было с турками .сбившими и расстрелявшими Олега Пешкова (Царствия ему Небесного и всех благ семье и детям ) .если честно .я бы стал убивать за своих ...война все спишет.а боль по утрате очень трудно чем либо заглушить . лучшее средство от этой боли,это запах гниющего тела врага ...этот запах всегда приятный .
            1. NN52
              NN52 Сегодня, 18:15
              0
              Прошло уже много времени, со дня гибели Олега Пешкова... И думаю уже можно сказать, что его не расстреляли в воздухе...
              При катапультировании повредил спину (далеко уйти не смог бы...), остался прикрывать отход Константина Мурахтина.... Живым решил не сдаваться... Настоящий Герой и Летчик с большой буквы.
              Такими людьми и офицерами гордятся и будем гордится!
      2. AUL
        AUL Сегодня, 17:03
        0
        Цитата: 210окв
        Что значит обидно?Ребята выполняли ДОЛГ.И выполнил его с честью.

        А когда это они Сирии задолжали? Или их родители, жены, дети?
        1. ДРЕВНЕЙШИЙ
          ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 17:13
          0
          аул-а случись у нас в стране ,не дай бог , подобное,тот же вопросик небось зададите am
        2. 210окв
          210окв Сегодня, 17:25
          -1
          Они не Сирии" задолжали".Если это слово вообще уместно.Я имею в виду Воинский Долг.
  5. parkello
    parkello Сегодня, 16:29
    +1
    плюсануть статью рука не поднялась ,поэтому написал комментарий .
  6. Фанис
    Фанис Сегодня, 16:40
    +3
    Если кода нибудь Сирия перейдёт под крыло мерикосов как Окрайна, Вьетнам, бывшие страны СЭВ - будут напрасны все наши потери особенно людские...
    1. Yak28
      Yak28 Сегодня, 17:45
      +1
      А так оно и случится,со временем придёт проамериканское руководство к власти,и пошлёт наших туда подальше.Как по мне военная операция в Сирии изначально была обречена на провал,кусок территории который контролирует армия Асада и наши военные пока останется за правительственными войсками,а территории где сидят американцы,турки,курды ,российские и сирийские войска пальцем не тронут,и там уже будет другая Сирия.Непонятно чего евреи растерялись,надо было под шумок себе тоже кусок Сирии отхватить wink
  7. wlad
    wlad Сегодня, 16:43
    +1
    Сегодня под контроль сирийского правительства перешла практически вся территория страны за исключением провинции Идлиб, куда в последние месяцы свозились не желавшие сдаваться экстремисты из других регионов.

    Да охренеть.......
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 16:48
      +2
      Цитата: wlad

      Да охренеть.......

      Это же курды, а не Идлиб.
      1. rudolff
        rudolff Сегодня, 17:08
        0
        Так курдов он и имеет в ввиду. Весь север, северо-восток под ними и сирийская армия там ничерта не контролирует.
        1. Арон Заави
          Арон Заави Сегодня, 17:14
          0
          Цитата: rudolff
          Так курдов он и имеет в ввиду. Весь север, северо-восток под ними и сирийская армия там ничерта не контролирует.

          Север за турками и их прокси, а вот Заефратье за курдами.
          1. ender
            ender Сегодня, 17:26
            +4
            МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. За время операции России в Сирии правительственные войска вернули себе 96,5% территории против 8%, которые они контролировали в начале, сообщили в Минобороны РФ.

            РИА Новости https://ria.ru/syria/20180822/1527008621.html

            МО РФ всегда говорит только правду
        2. wlad
          wlad Сегодня, 17:52
          0
          сирийская армия там ничерта не контролирует.

          И не будет.
          1. Moskovit
            Moskovit Сегодня, 18:02
            0
            Сколько таких пророков было в 2015...
            В свое время была ДВР, когда у Советской России не было сил прогнать интервентов. Пусть пока часть территории контролируется США и Турцией. Потихоньку и их выгонят.
  8. ДРЕВНЕЙШИЙ
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 17:11
    +1
    там и кроме идлиба куча терреторий где ''всякой твари по паре''-то курды от сша,то курды от турок,то сша и их карманная шайка именуемая коалиция,то турки-паноктикум ещё тот.
  9. mvg
    mvg Сегодня, 17:45
    0
    Почему не считают Су-30СМ, МиГ-29КУБ, Су-33 и другие потери.. Или это не считается, понарошку. Су-30СМ, 3 мая, Ка-52 - 7 мая. А потери, после атаки авиабаза Хмеймим, или тоже "небоевые"?
    Счет потерям в людях, примерно в 250 человек, как то забыли, про ЧВК ВАГНЕР'а.
    Интересно, сколько сама Сирия потеряла за эти 3 года? Вряд ли сильно больше.
  10. askort154
    askort154 Сегодня, 17:51
    +1
    ender......МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. За время операции России в Сирии правительственные войска вернули себе 96,5% территории против 8%, которые они контролировали в начале, сообщили в Минобороны РФ.

    РИА Новости https://ria.ru/syria/20180822/1527008621.html

    МО РФ всегда говорит только правду[/quote]

    ender - еврейский тролль. Там чёрным по белому написано - "освобождено от террористов" . А после этого, сгинь с ВО ! Такие дешёвки здесь не проходят. negative
    1. майор Юрик
      майор Юрик Сегодня, 18:05
      0
      ender - еврейский тролль. Там чёрным по белому написано - "освобождено от террористов" . А после этого, сгинь с ВО ! Такие дешёвки здесь не проходят.

      Ну очередной "спящий" проснулся, грошики понадобились! yes Последнее время, после ИЛ-20-го, таких "трольштейнов" здесь хоть лопатой откидывай, создают "фон" ,не покладая клавы, для сомневающихся! negative
      1. ender
        ender Сегодня, 18:13
        0
        3 849 vs 70 комментариев.. не покладая клавы(с)
    2. ender
      ender Сегодня, 18:10
      +1
      черным по белому - "свыше 96% территории находятся под контролем правительственных войск и отрядов народного ополчения

      но зачем уметь читать, если есть Соловьев, Киселев, Шейнин