Три года прошло с начала операции ВКС в Сирии
Три года назад ВКС России нанесли первые удары по объектам террористов в Сирии, сегодня под контролем правительства САР находится практически вся территория страны за исключением провинции Идлиб, пишет ТАСС.
По данным Минобороны, с 30 сентября 2015 года в операции в САР приняли участие в общей сложности более 63 тыс. российских военнослужащих. Боевой опыт получила большая часть военных летчиков, в том числе 90% экипажей армейской авиации и 87% экипажей оперативно-тактической авиации. В реальном бою испытаны более 200 видов оружия, многие из них были затем доработаны с учетом сирийского опыта, который также повлиял на программы подготовки офицеров.
В декабре Владимир Путин объявил о завершении основного этапа операции по разгрому банд террористов, однако российский контингент сохраняется до сих пор на российских базах в Хмеймиме и Тартусе.
Сегодня под контроль сирийского правительства перешла практически вся территория страны за исключением провинции Идлиб, куда в последние месяцы свозились не желавшие сдаваться экстремисты из других регионов. Только в южной части Сирии боевики добровольно передали правительственным войскам более 650 единиц вооружения, в том числе почти 40 танков, около 30 БТР и БМП.
В ходе боевых действий, ВС РФ потеряли 10 летательных аппаратов.
Последний из них – самолет радиоэлектронной разведки ИЛ-20, сбитый 17 сентября сирийскими силами ПВО. Под удар ракеты машину подставили израильские истребители, атаковавшие в САР правительственные объекты. Находившийся на борту экипаж погиб.
В марте потерпел крушение при заходе на посадку российский Ан-26. Погибли 32 человека.
В феврале Минобороны РФ сообщило, о крушении штурмовика Су-25 ВКС РФ, выполнявшего облет зоны деэскалации «Идлиб». Летчик погиб. Самолет был сбит, предположительно, из ПЗРК.
В октябре прошлого года потерпел крушение при взлете (Хмеймим) бомбардировщик Су-24М. Экипаж погиб.
В ноябре 2015 года над территорией САР был сбит турецким истребителем российский бомбардировщик Су-24М. Экипаж катапультировался, однако пилот Олег Пешков был расстрелян боевиками с земли. Штурман Константин Мурахтин был спасен.
Кроме того, по разным причинам в Сирии были потеряны 5 вертолетов армейской авиации.
По данным Минобороны, с 30 сентября 2015 года в операции в САР приняли участие в общей сложности более 63 тыс. российских военнослужащих. Боевой опыт получила большая часть военных летчиков, в том числе 90% экипажей армейской авиации и 87% экипажей оперативно-тактической авиации. В реальном бою испытаны более 200 видов оружия, многие из них были затем доработаны с учетом сирийского опыта, который также повлиял на программы подготовки офицеров.
В декабре Владимир Путин объявил о завершении основного этапа операции по разгрому банд террористов, однако российский контингент сохраняется до сих пор на российских базах в Хмеймиме и Тартусе.
Сегодня под контроль сирийского правительства перешла практически вся территория страны за исключением провинции Идлиб, куда в последние месяцы свозились не желавшие сдаваться экстремисты из других регионов. Только в южной части Сирии боевики добровольно передали правительственным войскам более 650 единиц вооружения, в том числе почти 40 танков, около 30 БТР и БМП.
В ходе боевых действий, ВС РФ потеряли 10 летательных аппаратов.
Последний из них – самолет радиоэлектронной разведки ИЛ-20, сбитый 17 сентября сирийскими силами ПВО. Под удар ракеты машину подставили израильские истребители, атаковавшие в САР правительственные объекты. Находившийся на борту экипаж погиб.
В марте потерпел крушение при заходе на посадку российский Ан-26. Погибли 32 человека.
В феврале Минобороны РФ сообщило, о крушении штурмовика Су-25 ВКС РФ, выполнявшего облет зоны деэскалации «Идлиб». Летчик погиб. Самолет был сбит, предположительно, из ПЗРК.
В октябре прошлого года потерпел крушение при взлете (Хмеймим) бомбардировщик Су-24М. Экипаж погиб.
В ноябре 2015 года над территорией САР был сбит турецким истребителем российский бомбардировщик Су-24М. Экипаж катапультировался, однако пилот Олег Пешков был расстрелян боевиками с земли. Штурман Константин Мурахтин был спасен.
Кроме того, по разным причинам в Сирии были потеряны 5 вертолетов армейской авиации.
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ
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