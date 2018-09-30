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Под Горловкой взорвалась мина. Погибли дети

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В воскресенье мэр Горловки Иван Приходько сообщил Telegram-канале о страшной трагедии: на окраине города на противопехотной мине подорвались четверо детей.



Три ребенка погибли на месте, один – в тяжёлом состоянии находится в больнице. Медики борются за его жизнь.


Горловка расположена на контролируемой властями Донецкой республики территории, в 40 километрах к северу от Донецка. В городе проживает около 250 тыс. человек.

Мина сдетонировала в 13:15 мск. на окраине города возле нулевого блокпоста. Жертвами взрыва стали три ученика школы №30: семиклассник Кирилл К., ученик восьмого класса Виталий Б. и тринадцатилетний Андрей М.

Ребята шли из Бессарабки в сторону Майорска, по дороге подорвались на мине, говорится в сообщении Приходько. Выжил Дима Т. 2008 года рождения. Находится в хирургическом отделении Второй городской больницы.

Сегодня, как уже сообщалось, киевские силовики 16 раз нарушили режим прекращения огня. В оперативном командовании ДНР уточнили, что обстрелы территории республики велись на Горловском, Донецком и Мариупольском направлениях.

В военном ведомстве рассказали также, что в зоне ответственности 236 бригады морской пехоты в настоящее время работают представителя трех информационных агентств – одного украинского и двух американских («Голос Америки» и «Бастион Организейшн»). Целью работы журналистов является создание видеороликов, которые бы внесли свою лепту в убеждении западных партнеров оказать Украине военную помощь.

Все эти ролики, по утверждению командования ДНР являются постановочными и не имеют ничего общего с реальной ситуацией.

Использованы фотографии:
newsdnr.ru, t.me/Prikhodko1970
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14 комментариев
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  1. ДРЕВНЕЙШИЙ
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 17:06
    +1
    слов нету...лучше помолчу...страшно,когда гибнут дети , тем более так.
    1. Гиря
      Гиря Сегодня, 17:19
      0
      В правоохранительных органах ДНР сообщили агентству, что в районе, где произошла трагедия, позиции ополчения отсутствуют. Поэтому никто не мог остановить подростков, когда они заходили в опасную зону. Также там отметили, что по всей линии разграничения с ВСУ, в том числе и там, где произошел инцидент, установлены указатели о минировании территории.
    2. Misha Честный
      Misha Честный Сегодня, 18:16
      0
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      слов нету...лучше помолчу...страшно,когда гибнут дети , тем более так.
      Товарищи Советские Офицеры - у меня только один вопрос - неужели вы реально забыли свои клятвы присяге и теперь спокойно наблюдаете как ваш народ убивают безнаказанно?!
  2. 210окв
    210окв Сегодня, 17:19
    +6
    Гребная война...Это надо прекращать.Умиротворение киевских преступников-химера.
    1. НЕКСУС
      НЕКСУС Сегодня, 17:26
      +2
      Цитата: 210окв
      Гребная война...

      Гребанные выродки,которые развязали эту войну.Гореть им в Аду. А сколько детей погибло от обстрелов жилых районов в Донецке и Луганске?
  3. Rimlianin
    Rimlianin Сегодня, 17:22
    0
    Чья мина? Горловка всегда была под ДНР? Я так понимаю? Значит вроде на своей мине подорвались? Почему тогда не сняли? И опять, для обычной противопехотной мины столько погибших вряд ли возможно, там, ступню может оторвать, ну даже убить наступившего..ну нет там такой поражающей силы, чтоб стольких наповал.
    Монка? Странно все это..
    1. Генерал Песчаных Карьеров
      Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 17:24
      +3
      МОН-50 была.

      Лично не понимаю, что детишки делали в лесу, где всё заминировано? Что-то мне подсказывает, он это знали.
      1. Black Sniper
        Black Sniper Сегодня, 18:04
        -1
        Возможно укро ДРГ поставила мину не конкретно против детей/людей (хотя они могут, они такие), а против техники военной или мед. машины.
  4. Санче
    Санче Сегодня, 17:26
    0
    Цитата: 210окв
    Гребная война...Это надо прекращать.Умиротворение киевских преступников-химера.

    Я думаю, что будет умиротворение киевских преступников , когда построится северный поток 2. Пока к сожалению нельзя...
    1. Наблюдатель2014
      Наблюдатель2014 Сегодня, 17:43
      +2
      Санче (Санче)
      Я думаю, что будет умиротворение киевских преступников , когда построится северный поток 2. Пока к сожалению нельзя...
      То до выборов нельзя.То мундиаль нельзя.То ещё какая фигня из-за которой нельзя.Хватит трусость нашего руководства оправдывать мифическими нельзя.Вон год назад израильтяне за друзов пообещали вломить.А это не евреи.А теперь подумайте чтобы было если бы была угроза евреям рядом с Израилем..А тут русских убивают под боком у России.
      1. Rimlianin
        Rimlianin Сегодня, 17:51
        0
        Чужое государство, ничего не поделаешь.
      2. Лара Крофт
        Лара Крофт Сегодня, 17:54
        0
        Цитата: Наблюдатель2014
        Хватит трусость нашего руководства оправдывать мифическими нельзя.

        Ну и что мешает, не трусливому руководству ЛДНР до Киева дойти, Захарченко обещал его в мае взять...?
        А тут русских убивают под боком у России.

        Нас убивают под боком у России с конца 80-х, чем Вы лучше? Ждите команды из штаба ЮВО, а пока создавайте и модернизируйте в военном отношении будущий ТВД, никто сказочную жизнь Вам не обещал сразу, тем более у др. русских по другим сторонам границы РФ жизнь не слаще была....(у них перспектив вообще никаких не было)....
        1. Rimlianin
          Rimlianin Сегодня, 18:10
          -1
          Я вообще, если честно, все чаще стал задумываться - а для чего собственно поднялся восток Украины в 2014? Ждали, что РФ введет войска? Так сразу было понятно, что этого не будет. Создать мифическую Новороссию? Ерунда. Правда в том, что в Мариуполе, Харькове и Славянске дети не подрываются на минах. А в ЛДНР ежедневно умирают или остаются калеками молодые парни как с одной, так и с другой стороны. Для чего это все это? Мое ощущение, что вся эта затея с созданием вооруженного сопротивления украинским ВСУ - явная провокация. И не России точно. России это не нужно было. Для чего Стрелков поехал в Славянск, захватил райотдел, начал стрелять в ВСУ? И эти его речи в Славянске, что он - полковник ФСБ? На чью мельницу он лил воду? И как он живым со всеми своими людьми вышел из наглухо окруженного Славянска? КТО мог ему дать коридор?
  5. Михаил55
    Михаил55 Сегодня, 17:56
    +1
    Упокой Господи души безвинно погибших ребят! ДОКОЛЕ??? Кровь на фашистских выродках из Киева, развязавших эту войну!