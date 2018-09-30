Под Горловкой взорвалась мина. Погибли дети
В воскресенье мэр Горловки Иван Приходько сообщил Telegram-канале о страшной трагедии: на окраине города на противопехотной мине подорвались четверо детей.
Три ребенка погибли на месте, один – в тяжёлом состоянии находится в больнице. Медики борются за его жизнь.
Горловка расположена на контролируемой властями Донецкой республики территории, в 40 километрах к северу от Донецка. В городе проживает около 250 тыс. человек.
Мина сдетонировала в 13:15 мск. на окраине города возле нулевого блокпоста. Жертвами взрыва стали три ученика школы №30: семиклассник Кирилл К., ученик восьмого класса Виталий Б. и тринадцатилетний Андрей М.
Ребята шли из Бессарабки в сторону Майорска, по дороге подорвались на мине, говорится в сообщении Приходько. Выжил Дима Т. 2008 года рождения. Находится в хирургическом отделении Второй городской больницы.
Сегодня, как уже сообщалось, киевские силовики 16 раз нарушили режим прекращения огня. В оперативном командовании ДНР уточнили, что обстрелы территории республики велись на Горловском, Донецком и Мариупольском направлениях.
В военном ведомстве рассказали также, что в зоне ответственности 236 бригады морской пехоты в настоящее время работают представителя трех информационных агентств – одного украинского и двух американских («Голос Америки» и «Бастион Организейшн»). Целью работы журналистов является создание видеороликов, которые бы внесли свою лепту в убеждении западных партнеров оказать Украине военную помощь.
Все эти ролики, по утверждению командования ДНР являются постановочными и не имеют ничего общего с реальной ситуацией.
Три ребенка погибли на месте, один – в тяжёлом состоянии находится в больнице. Медики борются за его жизнь.
Горловка расположена на контролируемой властями Донецкой республики территории, в 40 километрах к северу от Донецка. В городе проживает около 250 тыс. человек.
Мина сдетонировала в 13:15 мск. на окраине города возле нулевого блокпоста. Жертвами взрыва стали три ученика школы №30: семиклассник Кирилл К., ученик восьмого класса Виталий Б. и тринадцатилетний Андрей М.
Ребята шли из Бессарабки в сторону Майорска, по дороге подорвались на мине, говорится в сообщении Приходько. Выжил Дима Т. 2008 года рождения. Находится в хирургическом отделении Второй городской больницы.
Сегодня, как уже сообщалось, киевские силовики 16 раз нарушили режим прекращения огня. В оперативном командовании ДНР уточнили, что обстрелы территории республики велись на Горловском, Донецком и Мариупольском направлениях.
В военном ведомстве рассказали также, что в зоне ответственности 236 бригады морской пехоты в настоящее время работают представителя трех информационных агентств – одного украинского и двух американских («Голос Америки» и «Бастион Организейшн»). Целью работы журналистов является создание видеороликов, которые бы внесли свою лепту в убеждении западных партнеров оказать Украине военную помощь.
Все эти ролики, по утверждению командования ДНР являются постановочными и не имеют ничего общего с реальной ситуацией.
- Использованы фотографии:
- newsdnr.ru, t.me/Prikhodko1970
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