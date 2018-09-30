МО Вьетнама подтвердило: в джунглях найдены останки советского лётчика
В непролазных джунглях в северной части Вьетнама обнаружены останки советского и вьетнамского летчиков, пропавших без вести в 1971 году, передает ТАСС со ссылкой на вьетнамское военное ведомство.
Останки принадлежат двум пилотам истребителя МиГ-21У – русскому и вьетнамцу, говорится в сообщении.
Ранее организаторы поисков, продолжающихся более года, рассказали агентству, что нашли на севере страны останки двух лет летчиков – один из них, предположительно, Юрий Поярков, который считался пропавшим без вести на протяжении 47 лет. Место обнаружения находится в 80 км от Ханоя в горном районе Тамдао.
Поярков 1933 года рождения проходил в то время службу во Вьетнаме в качестве летчика-инструктора в истребительном полку ВНА. 30 апреля 1971 года экипаж капитана Пояркова и летчика-стажера Конг Фыонг Тхао выполнял тренировочный полет на МиГ-21У. Внезапно машина пропала с экрана радара. Поиски результатов не принесли, поэтому оба пилота были объявлены пропавшими без вести.
Возобновилась поисковая операция спустя много лет, в 2017 году, по просьбе внучки Пояркова – Анны Червенко. За поиски взялась группа местных энтузиастов. Поисковики определили примерное падение самолета и даже нашли фрагмент разбившейся машины. Тогда к поисковой операции присоединились военные.
К последнему этапу операции было привлечено 50 человек. В итоге останки летчиков были обнаружены. По словам военных, останки сохранились в удовлетворительном состоянии. Это позволит провести анализ ДНК и завершить идентификацию.
Останки принадлежат двум пилотам истребителя МиГ-21У – русскому и вьетнамцу, говорится в сообщении.
Ранее организаторы поисков, продолжающихся более года, рассказали агентству, что нашли на севере страны останки двух лет летчиков – один из них, предположительно, Юрий Поярков, который считался пропавшим без вести на протяжении 47 лет. Место обнаружения находится в 80 км от Ханоя в горном районе Тамдао.
Поярков 1933 года рождения проходил в то время службу во Вьетнаме в качестве летчика-инструктора в истребительном полку ВНА. 30 апреля 1971 года экипаж капитана Пояркова и летчика-стажера Конг Фыонг Тхао выполнял тренировочный полет на МиГ-21У. Внезапно машина пропала с экрана радара. Поиски результатов не принесли, поэтому оба пилота были объявлены пропавшими без вести.
Возобновилась поисковая операция спустя много лет, в 2017 году, по просьбе внучки Пояркова – Анны Червенко. За поиски взялась группа местных энтузиастов. Поисковики определили примерное падение самолета и даже нашли фрагмент разбившейся машины. Тогда к поисковой операции присоединились военные.
К последнему этапу операции было привлечено 50 человек. В итоге останки летчиков были обнаружены. По словам военных, останки сохранились в удовлетворительном состоянии. Это позволит провести анализ ДНК и завершить идентификацию.
- Использованы фотографии:
- ТАСС / Личный архив семьи капитана Ю. Пояркова
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