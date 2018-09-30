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Французские военные вспомнили, зачем они в Сирии. Применение CAESAR в Дейр-эз-Зоре

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На днях французским министерством обороны был опубликован доклад о наличии на территории Сирии французского военного контингента общей численностью до 1,5 тысяч военнослужащих. При этом за завесой тумана оставалась информация о том, чем конкретно французы занимаются на территории Сирийской Арабской Республики в настоящее время. Причём эти вопросы задавались в первую очередь французской общественностью.

Сегодня французское командование решило продемонстрировать активную деятельность своего контингента в САР. Из провинции Дейр-эз-Зор поступают сообщения о том, что по позициям террористической группировки ИГИЛ (*запрещена в России) удары нанесла французская артиллерия. Речь идёт о французских самоходных артиллерийских установках CAESAR. В докладе Минобороны Пятой республики было заявлено, что на данный момент таких САУ в Сирии три единицы.

Французские военные вспомнили, зачем они в Сирии. Применение CAESAR в Дейр-эз-Зоре



В американских СМИ тем временем заявлено, что артиллерийские удары по игиловцам наносились и контингентом США. После серии артиллерийских ударов французов и американцев на позиции ИГИЛ* начали наступление отряды так называемых «Сирийских демократических сил». Заявлено, что они вступили в город Сосах на восточном берегу Евфрата. На данный момент бои идут в восточной части Сосаха, где располагается «последняя линия обороны» ИГИЛ*.

Ранее боевики ИГИЛ* попытались вернуть под свой контроль населённый пункт Багуз Фукани на востоке провинции Дейр-эз-Зор, нанеся несколько локальных поражений СДС. Однако те, судя по всему, запросили поддержку у американского и французского контингентов.

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что с ИГИЛ* в Ираке и Сирии покончено.
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14 комментариев
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  1. DEZINTO
    DEZINTO Сегодня, 18:49
    +1
    Они бородачей наверное предупредили когда и куда будут стрелять. Потому что без разрешения сша Франция ничего такого глобального делать не сможет.



    "можешь лупануть там песочек в пустыне, разрешаю"

    И ничё се французов там аж полторы тысячи, ? надо полагать сами все примчались планету спасать....
    1. Генерал Песчаных Карьеров
      Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 18:57
      +3
      Цитата: DEZINTO
      И ничё се французов там аж полторы тысячи, ? надо полагать сами все примчались планету спасать....


      У победы много отцов... Примазаться хотят.
    2. artak
      artak Сегодня, 19:00
      0
      Макрон явно Трампу понравился - если бы не реноме Трампа как известного Дон Жуана, smile я бы подумал ,что известный мачо того.... request
  2. san4es
    san4es Сегодня, 19:01
    +2

    Война в Ираке - Битва при Мосуле:французский Цезарь 155мм + M109 Паладины огневой поддержки
  3. Удав КАА
    Удав КАА Сегодня, 19:05
    +5
    В докладе Минобороны Пятой республики было заявлено, что на данный момент таких САУ в Сирии три единицы.
    Да,... тремя стволами они, конечно, много там навоевали! После такого арт удара ИГИЛ остается только сдаваться...
  4. Vadim851
    Vadim851 Сегодня, 19:10
    +1
    Скорее всего французы испытывают новые вооружения в боевой обстановке, чем не удобный случай ведь. Превратилась Сирия в большой международный полигон. Довольно неплохая САУ кстати, особенно в плане мобильности.
    1. san4es
      san4es Сегодня, 19:21
      0
      Цитата: Vadim851
      ...французы испытывают новые вооружения в боевой обстановке, чем не удобный случай.
      нояб. 2016 г
      Камикадзе в атаке на франц. спецназ. Javelin промахнулся.
      1. Vadim851
        Vadim851 Сегодня, 19:35
        +1
        Это что-ли от стрелковки сдетонировали взрывные устройства шахид-мобиля получается? Скорость не очень большая была странно что так лажанули.
        1. san4es
          san4es Сегодня, 19:59
          0
          Цитата: Vadim851
          Это что-ли от стрелковки сдетонировали взрывные устройства...

          ...Судя по звуку выстрелов (в начале ролика) -- крупный калибр,
        2. Леклерк
          Леклерк Сегодня, 20:41
          +1

          Промазал Милан, попал Джавелин. Ставьте видео с 45 секунды на самую медленную скорость (0.25) , там сверху прилетает.

      2. Vadim851
        Vadim851 Сегодня, 19:37
        +1
        И Джавелин ли это? Профиль потлета ПТУР не очень похож на него.
      3. Дух Воина
        Дух Воина Сегодня, 21:20
        0
        Цитата: san4es
        Цитата: Vadim851
        ...французы испытывают новые вооружения в боевой обстановке, чем не удобный случай.
        нояб. 2016 г
        Камикадзе в атаке на франц. спецназ. Javelin промахнулся.

        - как раз Джавелин не промахнулся, видно характерное поражение сверху.
        А промазал, видимо "Милан".
  5. vit357
    vit357 Сегодня, 19:28
    0
    США воюют с ИГИЛ?Вот это новость!Как может мать с сыном воевать на полном серьёзе или в данном случае США - это Тарас Бульба?)))
  6. SCHMEL
    SCHMEL Сегодня, 20:25
    0
    за завесой тумана оставалась информация о том, чем конкретно французы занимаются на территории Сирийской Арабской Республики в настоящее время.
    Крутятся потихонечку... laughing lol