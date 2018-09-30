Киев собирает новобранцев для отправки в Донбасс
Украинское военное командование планирует направить в Донбасс этой зимой не менее 3 тысяч новобранцев, передает РИА Новости сообщение представителя Народной милиции ЛНР Андрея Марочко.
Недавно президент Петр Порошенко своим указом продлил сроки осенней призывной компании с двух до трех месяцев. Позже в военном ведомстве Украины пояснили, что данное решение связано с увеличением разнарядки на призыв молодых людей в Национальную гвардию и Госпогранслужбу.
По словам Марочко, украинцы не желают служить в Вооруженных силах, их массовые увольнения из ВСУ привели к низкой укомплектованности подразделений, дислоцированных в Донбассе.
Таким образом, в зону проведения ООС (операции Объединенных сил) уже к середине зимы направят не менее 3 тысяч новобранцев, чтобы хоть частично пополнить соединения, добавил он.
При этом представитель ведомства не исключил, что опубликованные цифры призванных на срочную службу граждан будут заметно отличаться в меньшую сторону от реального количества призывников.
Напомним, в 2014-2017 годах Киев проводил в Донбассе «антитеррористическую операцию», затем название поменялось на «операцию Объединенных сил». Эта мера, по мнению властей, должна привести к усилению роли силовиков в урегулировании ситуации.
При этом подразделения ВСУ продолжают нести небоевые потери. Например, сегодня херсонское областное управление полиции сообщило о возбуждении уголовного дела по факту взрыва в одной из воинских частей, в результате которого пострадал контрактник, получивший тяжкие телесные повреждения. По неофициальным данным, несчастный случай произошел в результате неосторожного обращения с боеприпасами.
Недавно президент Петр Порошенко своим указом продлил сроки осенней призывной компании с двух до трех месяцев. Позже в военном ведомстве Украины пояснили, что данное решение связано с увеличением разнарядки на призыв молодых людей в Национальную гвардию и Госпогранслужбу.
По словам Марочко, украинцы не желают служить в Вооруженных силах, их массовые увольнения из ВСУ привели к низкой укомплектованности подразделений, дислоцированных в Донбассе.
Таким образом, в зону проведения ООС (операции Объединенных сил) уже к середине зимы направят не менее 3 тысяч новобранцев, чтобы хоть частично пополнить соединения, добавил он.
При этом представитель ведомства не исключил, что опубликованные цифры призванных на срочную службу граждан будут заметно отличаться в меньшую сторону от реального количества призывников.
Напомним, в 2014-2017 годах Киев проводил в Донбассе «антитеррористическую операцию», затем название поменялось на «операцию Объединенных сил». Эта мера, по мнению властей, должна привести к усилению роли силовиков в урегулировании ситуации.
При этом подразделения ВСУ продолжают нести небоевые потери. Например, сегодня херсонское областное управление полиции сообщило о возбуждении уголовного дела по факту взрыва в одной из воинских частей, в результате которого пострадал контрактник, получивший тяжкие телесные повреждения. По неофициальным данным, несчастный случай произошел в результате неосторожного обращения с боеприпасами.
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