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Киев собирает новобранцев для отправки в Донбасс

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Украинское военное командование планирует направить в Донбасс этой зимой не менее 3 тысяч новобранцев, передает РИА Новости сообщение представителя Народной милиции ЛНР Андрея Марочко.



Недавно президент Петр Порошенко своим указом продлил сроки осенней призывной компании с двух до трех месяцев. Позже в военном ведомстве Украины пояснили, что данное решение связано с увеличением разнарядки на призыв молодых людей в Национальную гвардию и Госпогранслужбу.


По словам Марочко, украинцы не желают служить в Вооруженных силах, их массовые увольнения из ВСУ привели к низкой укомплектованности подразделений, дислоцированных в Донбассе.

Таким образом, в зону проведения ООС (операции Объединенных сил) уже к середине зимы направят не менее 3 тысяч новобранцев, чтобы хоть частично пополнить соединения, добавил он.

При этом представитель ведомства не исключил, что опубликованные цифры призванных на срочную службу граждан будут заметно отличаться в меньшую сторону от реального количества призывников.

Напомним, в 2014-2017 годах Киев проводил в Донбассе «антитеррористическую операцию», затем название поменялось на «операцию Объединенных сил». Эта мера, по мнению властей, должна привести к усилению роли силовиков в урегулировании ситуации.

При этом подразделения ВСУ продолжают нести небоевые потери. Например, сегодня херсонское областное управление полиции сообщило о возбуждении уголовного дела по факту взрыва в одной из воинских частей, в результате которого пострадал контрактник, получивший тяжкие телесные повреждения. По неофициальным данным, несчастный случай произошел в результате неосторожного обращения с боеприпасами.
Использованы фотографии:
https://www.slovoidilo.ua
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22 комментария
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  1. Коловрат Рус
    Коловрат Рус Сегодня, 19:12
    +10
    Как кошерно должно быть , президенту еврею , отправлять на убой молодых славян . Гореть тебе в аду , вальцман ! am
    1. Дачник452
      Дачник452 Сегодня, 19:52
      +1
      Братья славяне хорошо знают,где засели евреи.
    2. Андрей Чистяков
      Андрей Чистяков Сегодня, 20:26
      +1
      На то он и Вальцман.
    3. Вальдемар
      Вальдемар Сегодня, 21:08
      0
      В аду этот бес будет чувствовать себя как дома
  2. Dart2027
    Dart2027 Сегодня, 19:15
    +2
    Поживем-увидим.
  3. parusnik
    parusnik Сегодня, 19:16
    -6
    Свежее мясцо...
    1. Black Sniper
      Black Sniper Сегодня, 20:36
      +2
      Скорее пацаны родители которых не смогли заплатить за "закосить". В основном ПТУшники 18-20 лет без мозговые.
  4. изя топ
    изя топ Сегодня, 19:17
    0
    бабушки Ростова готовы к наплыву внучков?
  5. vit357
    vit357 Сегодня, 19:34
    +1
    Всё верно: на войну нужно отправлять детей - они жестокие и недалёкие.Гитлер тоже так делал.
    1. Не либероид Русский
      Не либероид Русский Сегодня, 19:37
      +5
      помогло ему ?
    2. Дачник452
      Дачник452 Сегодня, 20:14
      0
      Гитлер был против украинской государственности и воинских формирований.Бендера сидел в гестапо тюрьме,кстати.
      А сейчас совсем другое:идейные славяне против безыдейных.
      1. anjey
        anjey Сегодня, 20:56
        +2
        Гитлер неплохо вскормил ОУН, недаром он поручил вывод бандеры и его боевиков через Карпаты ,в Чехословакию,своему любимцу Отто Скорцени...
  6. adma
    adma Сегодня, 19:36
    +1
    Недавно президент Петр Порошенко своим указом продлил сроки осенней призывной компании с двух до трех месяцев.

    Призывник несознательный пошёл? Не хочет служить в самой сильной армии на континенте? Прячется?
  7. Олег Жепалов
    Олег Жепалов Сегодня, 19:57
    +1
    "результате неосторожного обращения с боеприпасами."
    может стоит называть вещи своими именами?
  8. Генерал Песчаных Карьеров
    Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 20:09
    +2
    Пушечное мясо. Учебка и сразу на передок? Да они вообще ничего не знают, а у нас армия полностью контрактная, добровольная. И недостатка в бойцах нет. А эти украинские "хенералы" хотят птенцов под наш огонь подставить? Глупо.
    1. Нормаль ок
      Нормаль ок Сегодня, 20:38
      0
      Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
      Пушечное мясо. Учебка и сразу на передок?

      Это если верить Марочко. А он такого за последние годы наговорил, что доверие его заявлениям = 0.
      1. Генерал Песчаных Карьеров
        Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 21:03
        0
        Я бы так не сказал. Мне иногда как луганчанину виднее)
  9. лысова
    лысова Сегодня, 20:11
    +2
    Они хоть понимают, за кого " скакать " будут ? - Ну ни как, за Родину и Отечество.
    1. Олег Жепалов
      Олег Жепалов Сегодня, 20:21
      0
      Цитата: лысова
      Они хоть понимают, за кого " скакать " будут ?

      за 1000 грн в день, что вождь обещал.
      а если серьезно потери в АТО на 99,9 % от алкоголя. В 2017 в\на Украине погибло в дтп 1998 человек.
      Работать почти не нужно. волонтеры притащат еды и ништяков. вероятность погибнуть ниже чем в большом городе под колесами авто.
      есть идейные, но те больше за монитором на диване...
  10. Пулеметчик391
    Пулеметчик391 Сегодня, 20:29
    +1
    На счет взрыва на полигоне под Херсоном: сослуживцы говорят типо пострадавший жег мусор, а там оказался снаряд. Ну и зеленый змий по любому. Пьянство там достигло таких масштабов, что местное население массово начало заниматься доставкой водки всушникам, так как это стало самым доходным бизнесом (да и бухие вийсковослужбовци тогда на танке в село за водкой не гоняют). Так что сильнейшая армия Европы, настолько сильная, что уничтожает сама себя.
  11. федоров
    федоров Сегодня, 20:41
    0
    На "передок " сейчас отправляют только контрактников. "Новобранец контрактник" ? - пару месяцев учебки и вперед. Призывников уже не отправляют. Но это не касается бывших дембелей и офицеров запаса, тех могут сразу на передовую.
    А насчет бухла - все верно, бухают, по местным точкам мотаются как могут.
    1. Ныробский
      Ныробский Сегодня, 21:14
      0
      Цитата: федоров
      На "передок " сейчас отправляют только контрактников. "Новобранец контрактник" ? - пару месяцев учебки и вперед. Призывников уже не отправляют. Но это не касается бывших дембелей и офицеров запаса, тех могут сразу на передовую.

      Тут у Петрухи "второй фронт" обозначился - граница с Венгрией. Он туда кинет призывников, потому как там не сильно подгорает и пока надо просто демонстрировать интерес куевского государства, а контрактников на линию разграничения с ЛДНР.