О пропаганде, идеологии и информационном превосходстве США

«…для достижения побед на информационном фронте гибридной войны недостаточно усилий армейских пресс-служб и подразделений психологических операций. Вопрос стоит о консолидированной работе силовых структур, СМИ, органов власти и патриотических сил в рамках единой пропагандистской парадигмы».

"1. В Российской Федерации признается идеологическое многообразие.



2. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной.



3. В Российской Федерации признаются политическое многообразие, многопартийность.



4. Общественные объединения равны перед законом.



5. Запрещается создание и деятельность общественных объединений, цели или действия которых направлены на насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации, подрыв безопасности государства, создание вооруженных формирований, разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни".