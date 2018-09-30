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Американский ветеран о ВСУ: набрали вороватых людей второго сорта

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В украинской армии практически не осталось профессионалов, считает капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах.



Так ветеран отреагировал на заявление украинского эксперта, рассказавшего о проблемах в ВСУ со страховками для военнослужащих. Он отмечал, что пострадавшим из-за неправильного использования военной техники солдатам Минобороны не выплачивает никаких компенсаций, тем самым наказывая не только бойцов, но их семьи.


Табах отметил, что в ВС США подобный непрофессионализм, во-первых, недопустим, а во-вторых, ответственность за неумышленную порчу военного имущества, если таковое произошло, вместе с солдатом несет его командир, не научивший подчиненного определенным навыкам или дисциплине.

Если мой боец поехал после службы домой на машине, не пристегнулся и попал в аварию – это моя вина, что у меня боец оказался недисциплинированным, это конец моей карьере, сказал капитан.

Поэтому все беды подобного плана в украинской армии можно объяснить лишь одним – отсутствием профессионализма.

Нет тут профессионалов. Когда высококлассных специалистов меняют на людей второго сорта, на людей вороватых, тогда и получается эта "труба" (миномет "Молот"),
цитирует Табаха РИА Новости.



Напомним, летом текущего года представитель Минобороны Украины сообщил о том, что во время учения на полигоне в Ровенской области из-за взрыва украинского миномета «Молот» погибли два военнослужащих, еще девять человек получили ранения. После трагедии эксплуатация «Молота» была приостановлена.
Использованы фотографии:
flickr.com/7th Army Training Command
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17 комментариев
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  1. parusnik
    parusnik Сегодня, 19:57
    +1
    Американский ветеран о ВСУ: набрали вороватых людей второго сорта
    ...или "осетрина второй свежести"
    1. poquello
      poquello Сегодня, 20:02
      +1
      Цитата: parusnik
      Американский ветеран о ВСУ: набрали вороватых людей второго сорта
      ...или "осетрина второй свежести"

      тож непонятка, их там вроде не набирают, а забривают
    2. 210окв
      210окв Сегодня, 21:10
      0
      То есть протухшая...
      1. Аристарх Людвигович
        Аристарх Людвигович Сегодня, 21:13
        0
        В украинской армии практически не осталось профессионалов, считает капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах.

        Беднов, Ищенко, Мозговой, Дремов, Моторолла, Гиви, Захарченко - эти убийства работа профессионалов..
  2. poquello
    poquello Сегодня, 19:59
    +3
    фига не понял, типо сами виноваты хрен вам а не страховки?
  3. Svarog
    Svarog Сегодня, 19:59
    +3
    Нормальный человек разве пойдет туда служить? Убивать свой же народ... Только отмороженные не образованные личности..
    1. poquello
      poquello Сегодня, 20:03
      +1
      Цитата: Svarog
      Нормальный человек разве пойдет туда служить? Убивать свой же народ... Только отмороженные не образованные личности..

      а сколько там добровольцев относительно рекрутированных в принудительном порядке?
      1. Black Sniper
        Black Sniper Сегодня, 21:10
        0
        Ну да добробатов много за из тюрьмы выпустить.
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 20:11
    0
    Сброд конечно и себя утилизирует, но тем, кому они жизнь, судьбу колечат, от того не легче.
    Не питаем иллюзий, само оно не рассосётся!
  5. Горный стрелок
    Горный стрелок Сегодня, 20:12
    +2
    А и хорошо, что второй сорт, что вороватые непрофессионалы. Самая сильная армия в Европе laughing laughing
  6. dzvero
    dzvero Сегодня, 20:13
    +2
    Американский ветеран о ВСУ: набрали вороватых людей второго сорта

    Так вороватые люди первого сорта давно уже устроились... И не только в/на Украине.
  7. vit357
    vit357 Сегодня, 20:14
    +2
    " Когда высококлассных специалистов меняют на людей второго сорта, на людей вороватых, тогда и получается эта "труба" (миномет "Молот"),"

    Эт ерунда,на подходе танк-вундервафля от вундеркиндера из картонной коробки"рошен")))И ни разу не "вороватые",а "хозяйновитые")))Смех творогам!
  8. GibSoN
    GibSoN Сегодня, 20:17
    +3
    Зачем озвучивать очевидные вещи и, подавать их как новость?! Любому здравомыслящему, очевидно, что адекватные люди, а к ним относятся большая часть профи, не будут принимать полноценное участие в этом политическом абсурде! Но это не значит, что на Украине нет адекватных военных!

    P.S. не могу понять, от куда столько пафоса у тех, кто тут топит за СССР, которого, без Украины в том числе, просто не могло бы быть?! Это высшая стадия национализма такая, что ли?
  9. Korsar4
    Korsar4 Сегодня, 20:19
    +1
    Тривиально. Но тезис о непристегнутом бойце - нравится. Примерно так же выразился Дон Корлеоне, о том, как он отреагирует, если в его сына молния попадёт.
  10. NF68
    NF68 Сегодня, 21:22
    0
    Хорошо что пока хотя бы "второй сорт" остался. На очереди третий.
  11. Стройбат запаса
    Стройбат запаса Сегодня, 21:23
    0
    "Набрали вороватых людей второго сорта". В общем-то не набрали, а были вынуждены принять, как "господ и учителей" этих самых "вороватых людей второго сорта" из-за лужи.
  12. ЛМН
    ЛМН Сегодня, 21:23
    0
    из-за взрыва украинского миномета «Молот» погибли два военнослужащих, еще девять человек получили ранения. После трагедии эксплуатация «Молота» была приостановлена.


    Жаль что Украина не столь агрессивна в экономической сфере. sad
    А могли бы продать Англии,новые миномёты "Молот" winked
    Отличный бы "предупредительный выстрел" получился.. lol
    https://topwar.ru/147692-britanija-otvetit-na-ugrozu-rf-s-severa-predupreditelnym-vystrelom.html