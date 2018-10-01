Россию втягивают в косовский кризис

На Балканах вспыхнул очередной кризис, в который запросто может оказаться втянутой наша страна. Во вторник, 2 октября, в Москву со срочным визитом прибывает президент Сербии Александр Вучич.Сербский глава уже заявил, что на ближайшей встрече с российским лидером Владимиром Путиным намерен обсудить ситуацию в Косове и попросить его поддержки на международном уровне.«У меня будет встреча с Путиным, и мы будем разговаривать обо всех важных вопросах. Конечно, приоритетом является ситуация в Косово и Метохии. Я бы хотел, чтобы Сербия была страной мира и экономического процветания. Я попрошу поддержки у президента Путина на всех международных форумах», — заявил Вучич журналистам.Искать встречи с Путиным и его поддержки Вучича заставили провокационные действия главы косовских сепаратистов Хашима Тачи на Севере Косово, в районе ГЭС и водохранилища Газиводе 29 сентября.Напомним, СМИ сообщили о захвате энергетического комплекса боевиками спецназа косовской «полиции». Газиводская ГЭС, хотя и находится на территории Косово, контролируемой сепаратистами, интегрирована в энергосистему Сербии и обслуживается сербским персоналом.Вскоре выяснилось, что около сотни боевиков, вооруженных штурмовыми винтовками, обеспечивали безопасность Хашиму Тачи, который внезапно решил пройтись по дамбе ГЭС и покататься на катере по водохранилищу, чтобы полюбоваться «природными достопримечательностями Косово».Уже к вечеру охрана Тачи покинула пределы комплекса и уехала в Приштину. Однако косовские сербы, проживающие в находящемся рядом муниципалитете Зубин Поток, начали спонтанно собираться на демонстрации и заблокировали дорогу Косовска Митровица — Рибарич, воздвигнув на ней баррикады.Александр Вучич вечером 29 сентября провел пресс-конференцию, в ходе которой попросил сербов, проживающих на севере Косово, деблокировать дорогу и довериться Белграду, который, со своей стороны, сделает все, чтобы обеспечить им условия для спокойной жизни.Глава Сербии направил протест генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, обвинив его в том, что размещенные в Косово войска альянса (в составе KFOR) не воспрепятствовали акции вооруженных формирований сепаратистов.После этого он приказал привести армию Сербии в полную боеготовность, а глава МВД Небойша Стефанович отдал аналогичный приказ полицейскому спецназу.С заявлением выступил и глава МИД Сербии Ивица Дачич, отметивший, что вторжение боевиков на север Косово является не только провокацией, но и нарушением Брюссельских соглашений. «Я лично присутствовал на встрече в Брюсселе, когда было оговорено, что силы безопасности Косово не имеют право доступа на север Косово, пока не будут выполнены два условия. Первое — они должны оповестить о своих планах KFOR, второе — на их появление должны дать согласие председатели сербских муниципалитетов», — подчеркнул Дачич.Впрочем, как мы знаем, косовские сепаратисты не выполнили ни одно из требований Брюссельских соглашений, и, честно говоря, нет никаких оснований ожидать, что они начнут это делать. Добавим, что провокационные действия произошли на фоне переговоров Белграда и Приштины при посредничестве ЕС (фактически зашедших в тупик) и нарастающего кризиса в регионе.Возникает вопрос: какую цель преследовал своим демаршем Тачи? Ведь он не мог не представлять, какую реакцию в Белграде вызовет его субботнее «путешествие». Зачем ему было нужно обострять отношения с Сербией?Следует отметить, что положение главы сепаратистского образования довольно уязвимо. В Косово ему противостоит довольно мощная оппозиция, критикующая его за «излишне мягкое» общение с Белградом и подозревающая в готовности к компромиссам. В том числе в намерении уступить Сербии Север Косово. Так, 29 сентября в Приштине прошел многотысячный митинг против якобы имеющихся у Тачи намерений пойти на территориальные уступки.И, можно не сомневаться, что лидер сепаратистов целенаправленно бросил вызов Белграду, чтобы опровергнуть обвинения своих оппонентов.Впрочем, и Вучич, которого сербы обвиняют в готовности «сдать» Косово, постарался максимально использовать сложившуюся ситуацию, чтобы своей преувеличенно резкой реакцией на происшедшее показать свою готовность защищать интересы сербов.Однако во всем этом «взаимовыгодном спектакле» есть одна «лишняя» составляющая, а именно обращение к России с просьбой о помощи. Ведь оно имеет смысл только в том случае, если Москва немедленно и активно включится в решение проблемы. А это не укладывается ни в сценарий «представления», ни в долгосрочные задачи Вучича и его команды.Буквально накануне инцидента глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на ГА ООН, констатировал обеспокоенность России «стремлением открыть ещё один азимут противостояния в Европе», на этот раз на Балканах.«Государства региона настойчиво затягивают в НАТО. Под заклинания о недопустимости вмешательства в их внутренние дела лидеры Европы и Америки лично агитируют за вступление балканских стран в Североатлантический альянс. Создаются косовские вооруженные силы. Достигнутые при посредничестве ЕС договорённости между Белградом и Приштиной не выполняются. Россия призывает стороны к диалогу в соответствии с принципами резолюции 1244 СБ ООН и поддержит такое решение, которое будет приемлемо для Сербии», — сказал Сергей Лавров.То есть Москва недвусмысленно заявляет, что считает виновником как всей ситуации в долгосрочном плане, так и нынешнего кризиса Запад.И эта оценка прямо противоположна устремлениям Белграда. Тут нелишним будем вспомнить, что совсем недавно, в начале 2016 года Александр Вучич, тогда еще премьер Сербии заявил, что НАТО необходима Сербии как союзник в деле «защиты сербского народа в Косове». А министр иностранных дел Ивица Дачич (два года назад он был на той же должности) с пафосом убеждал, что отрицание сотрудничества с НАТО — это предательство национальных интересов Сербии.Сегодня они гораздо осторожнее в оценках, но суть от этого не меняется. Вучич и его команда проводят политику уступок и сдачи национальных интересов Сербии ради евроинтеграции, даже несмотря на то, что ее перспективы все более туманны. То есть нынешняя власть страны абсолютно прозападная, и вектор ее стратегического развития направлен не на Восток.Предположить готовность Вучича развернуть его на 180 градусов после провокации Тачи никак не получается.Зато запросто можно предположить намерение политика, действующего по западной указке и практически лишенного собственной воли (его «проросийские» шаги связаны исключительно с давлением оппозиции и простых сербов), втянуть нашу страну в балканский конфликт как можно глубже.Причем даже политические усилия Москвы на этом направлении, не говоря уже о других направлениях, экономических и военных, создадут для нашей страны довольно большие проблемы, особенно тяжелые на фоне неразрешенных задач в Сирии и в Донбассе.Следует отметить, что во время визита сербского президента в Россию в самой Сербии пройдут стартуют совместные российско-сербские военно-воздушные учения БАРС-2018, намеченные на 1–5 октября. Они были запланированы раньше, задолго до инцидента 29 сентября. Однако в сочетании с поездкой Вучича они вполне могут быть (и, несомненно, будут) интерпретированы как военная демонстрация России на Балканах с целью давления в том числе и на Приштину.Нетрудно предположить, что нашу страну немедленно начнут обвинять в том, что она усиливает напряженность на Балканах. И это даже в том случае, если Владимир Путин не предпримет по просьбе Вучича каких-то конкретных шагов.Впрочем, Москва пока что демонстрирует крайнюю осторожность. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в комментарии радиостанции «Говорит Москва» отметил, что руководство страны пока что считает преждевременным обсуждать вопрос о поддержке Сербии после обострения в Косово.«Сначала должны состояться переговоры», — отметил пресс-секретарь, давая понять, что Кремль не считает, что ситуация требует немедленного вмешательства.Можно не сомневаться, что Москва прекрасно осознает стремление Запада втянуть нашу страну в максимальное количество кризисов и конфликтов.