Есть "Контакт"!
На днях в сети появились несколько фотографий, выполненных кем-то из фотоспоттеров в районе аэродрома "Раменское" (ЛИИ им. Громова). На них был "засвечен" очередной вариант тяжелого перехватчика МиГ-31БМ, на этот раз не в варианте МиГ-31К с гиперзвуковой универсальной аэробаллистической ракетой "Кинжал", а с более массивным изделием, чем-то явно двухступенчатым, черного цвета, с явно видимой радиолокационной активной ГСН под радиопрозрачным колпаком.
Кое-кто решил, что это нечто вроде развития "Кинжала", а другие сделали куда более верный вывод — это массогабаритный макет (МГМ) противоспутниковой новейшей ракеты, наследника знаменитой советской 79М6 "Контакт". Тогда тема эта не была доведена до серии, свернута по политическим договорным мотивам, а затем, ввиду развала СССР, работы продолжить стало некому и незачем.
Испытания дошли в итоге до единственного, но успешного пуска (кроме него было много полетов по штатной траектории и прочего). Он состоялся 26 июля 1991 г., когда опытный самолет изд."07-2" (МиГ-31Д) с подвеской штатной ракеты 79М6, с аэродрома Сары-Шаган произвел пуск над группой полигонов Бет-Пак Дала. Экипаж ОКБ "МиГ" выполнявший пуск: лётчик-испытатель Александр Гарнаев, штурман-испытатель Леонид Попов. Впрочем, в этом испытании пуска "на горячую" не было, то есть двигатель изделия не запускался (он еще не был доработан после решения о внесении изменений по результатам неудачных испытаний 1-й ступени за 3 года до этого), но работа велась по реальному объекту и с реальной телеметрией. В любом случае, остальные подробности той истории до сих пор засекречены. Известно, что две ступени ракеты были твердотопливными, а последняя ступень, управлявшая донаведением кинетической БЧ в цель, была жидкостной.
МиГ-31Д
Противоспутниковая ракета 79М6 "Контакт"
И вот, спустя 30 лет, у России теперь опять "есть контакт" со спутниками очень вероятных партнеров.
На мысли о развитии "Контакта" многих, в том числе и автора, наводило и внешнее сходство с имеющимися фотографиями и рисунками того изделия. К тому же, информация об этой разработке все-таки периодически просачивалась — очевидно, намеренно. Сама по себе тема "МиГ-31 + противоспутниковая ракета" периодически извлекалась на божий свет и во времена безвременья "святых" 90-х. Так, сообщалось о разработке комплекса вывода малых спутников "Ишим" в составе самолета МиГ-31И (тот же МиГ-31Д, но демилитаризованный) и того же "Контакта", в котором боевую часть планировали заменить на полезную нагрузку в виде малого спутника. Но тема эта дальше заявлений и макетов с плакатами на выставках не ушла. Затем, где-то в конце 2000-х, тему "Контакта" вытащили из дальнего ящика вновь, но уже по "основному назначению". Уже в 2009 г. тогдашний главком ВВС РФ генерал-полковник А. Зелин заявил, что система на базе самолета МиГ-31 и ракеты "реанимируется для решения тех же задач, что и ранее". Тогда же, к концу 2010 г., был полностью обновлен ныне входящий в систему обнаружения и отслеживания космических объектов космических войск ВКС РФ наземный комплекс "Крона". Этот радиолокационно-оптический комплекс, состоящий из высокоточных сантиметровых и дециметровых РЛС обнаружения и опознавания космических аппаратов и определения их параметров, электронно-оптических средств и лазерного канала для точного определения дистанции и положения цели, был предназначен для наведения на цель истребителя и противоспутникового изделия. В рамках масштабной модернизации средств отслеживания космических объектов эта работа как-то "затерялась", как и создание мобильных комплексов аналогичного назначения. "Крон", между прочим, несколько, кроме сары-шаганской "Кроны", есть еще одна на Дальнем Востоке и одна на Северном Кавказе, полностью комплекс, способный обработать в сутки до 30000 космических целей, был введен в строй в 2017г. в окончательном облике, причем было реализовано и сопряжение с системами предупреждения о ракетном нападении, в частности, РЛС "Воронеж".
Сам истребитель с бортовым номером 81 "светился" в Жуковском с 2016г., но если и летал с макетом этой ракеты или с ней самой — то никто этого не зафиксировал. А теперь вот, внезапно, засвечен. Хотя фото затем были удалены выложившим их человеком, понятно, что вброс носит тот же характер, как и "случайный" показ слайда с характеристиками системы оружия "Статус-6" в свое время на заседании Совета безопасности РФ. В который тогда никто почти не поверил — а зря. О противоспутниковой работе с МиГ-31 говорилось и в одной из программ серии "Военная приемка", даже показали нос, вероятно, этого же или однотипно оснащаемого самолета. А теперь "засветили" и само изделие.
Хочется заметить, что показанное изделие, наверное, не МГМ — те обычно красят в яркий, обычно красный или оранжевый, цвета (по крайней мере, с авиационными ракетами это так). Да и детализация у таких изделий обычно совершенно иная. Тут видно и ГСН, и примерное расположение ступеней и другие детали. Нет, наверное, это все же настоящая ракета, тем более ,что информация о том, что испытания изделия ведутся уже несколько лет, просачивалась. А в 2013 г. Госдума и вовсе включила в состав рекомендаций правительству "возрождение темы "Контакт". Хотя тогда ее уже возродили давно, понятно, что с совершенно новым техническим наполнением.
И отличий немало и в облике новой ракеты и в облике самолета. Так, у нынешнего МиГа нет "ласт", которые были у МиГ-31Д — такие треугольные гребни на законцовках крыла. Эти "ласты" нужны для обеспечения устойчивости полета носителя с подвешенной массивной и тяжелой ракетой на наборе высоты практически по баллистике на больших высотах. Очевидно, на новом варианте эту устойчивость как-то иначе обеспечивают, да и ракета, похоже, полегче. Не наблюдается и признаков снятия бортового радиолокационного комплекса и замены радиопрозрачного конуса-обтекателя на металлический, как это было выполнено на "самолете Д". Очевидно, масса была слишком велика для истребителя, а БРЛК ему для этой задачи был нужен, при действиях под управлением и автоматизированным наведением от "Кроны", как белому медведю — тулуп. Поэтому и РЛС сняли и конус заменили на более легкий из металла, убрали и штурмана-оператора. Но здесь, видимо ,такой острой нужды нет расставаться с лишним весом нет, а возможность использовать самолет для его стандартных функций сохранить бы хотелось (или, может, для несения "Кинжала"). Хотя пилоны для вооружения с крыльев сняты, вернуть их недолго, а вот с размещением "главного калибра перехватчика" — ракет Р-37-1, будет сложнее. А вообще, сам самолет выглядит почти без изменений в сравнении с МиГ-31БМ/БСМ, из которого он и переделан (наличие перископа явно указывает, из чего он переделан).
Кстати, "кинжалоносцам" тоже кое-кто в СМИ предсказывал снятие РЛС, но там она была нужна, и очевидно, что никто ее с МиГ-31К не снимал (конусы бы тоже заменили, они тяжелые).
Отличается внешне и сама ракета, конечно же. Неофициальный "засвет" данного комплекса, вероятно, связан с тем, что в ходе 73-й сессии ГА ООН Россия внесла проект резолюции о предотвращении гонки вооружений в космосе, впрочем, наша страна и ранее предупреждала честно о том, что периодически поднимаемая американцами тема об оружии в космосе и противоспутниковом оружии сыграет в первую очередь против них же. Как это произошло с ПРО, с гиперзвуковыми системами, как это будет с ракетами средней дальности — так будет и в космосе. Слухи о том, что число комплексов с противоспутниковыми возможностями или чисто противоспутниковых, разрабатываемых в России, составляет число не меньше 4-6, просачивались, хотя никаких официальных подтверждений этому не было. Но к данному моменту можно сказать, что несколько противоспутниковых систем уже засветились и так. Это система стратегической ПРО А-235 "Нудоль" ("Самолет-М", также встречался шифр "Парфюмерия"), которая идет на замену А-135, также имевшей возможность перехвата на низких орбитах, но у "Нудоли" таких возможностей явно куда больше будет. К тому же, ее противоракеты дальнего перехвата расположены на мобильной платформе. Также это ЗРС С-500 "Триумфатор-М", которая сможет работать и по низкоорбитальным космическим аппаратам (а также по ББ МБР, БРПЛ, частично по гиперзвуковым аппаратам и ракетам и вообще — по всему, что летает). Ну и возрожденный на новой технологической базе "Контакт". Не забудем и о лазерном комплексе "Пересвет", который, похоже, также предназначен для выведения из строя аппаратуры на спутниках видовой электронно-оптической разведки и тому подобных "мелких пакостей". Хотя есть и иные сведения, что "Пересвет" предназначен для защиты базовых районов РВСН от ударных БПЛА, но это, честно говоря, сомнительно. Скорее всего, он может и это тоже, но борьба с такими аппаратами средствами традиционной ПВО и так достаточно эффективна, а "летающую мелочь" жечь комплексом из нескольких здоровых трейлеров, когда лазер, способный ее уничтожать, и на БТР поместится — да кто в это поверит? А вот ослепление орбитальной группировки противника — это куда более нужно и важно, тем более что ни С-500, ни А-235, ни МиГ-31 с такой ракетой не смогут почти мгновенно ликвидировать все мешающие спутники, а вот ослепить часть из них лазером можно быстро.
Остается, конечно, вопрос, как добраться до аппаратов на геостационаре, но как его решат, мы, конечно, пока не знаем. В СССР был в свое время разработан, но не доведен и не развернут, комплекс ИС-МД "Наряд" со спутником-перехватчиком 14Ф11 и ракетой-носителем "Циклон-3", способный "достать" до орбит вплоть до 40тыс. км высотой. Как этот вопрос решат в России — когда-то узнаем и мы, и "вероятные партнеры".
Впрочем, наиболее эффектно заявить о том, что у России есть боеготовое противокосмическое оружие, можно путем уничтожения реального спутника — но, очевидно, пока на этот шаг не идут. В том числе потому, что если сделать это так, как исполнили наши китайские друзья-союзники, то лучше не делать вообще — обломков от того перехвата по орбитам разлетелось очень много и они долго представляли собой опасность. Но рано или поздно какая-то демонстрация потребуется.
Интересно, как отреагируют на появление мобильного и практически неуязвимого средства борьбы с космическими целями наши американские визави? Может, мозги на место в данном вопросе встанут? Хотя нет, о чем вообще речь, какие мозги, на какое место — глупости какие-то...
Кое-кто решил, что это нечто вроде развития "Кинжала", а другие сделали куда более верный вывод — это массогабаритный макет (МГМ) противоспутниковой новейшей ракеты, наследника знаменитой советской 79М6 "Контакт". Тогда тема эта не была доведена до серии, свернута по политическим договорным мотивам, а затем, ввиду развала СССР, работы продолжить стало некому и незачем.
Испытания дошли в итоге до единственного, но успешного пуска (кроме него было много полетов по штатной траектории и прочего). Он состоялся 26 июля 1991 г., когда опытный самолет изд."07-2" (МиГ-31Д) с подвеской штатной ракеты 79М6, с аэродрома Сары-Шаган произвел пуск над группой полигонов Бет-Пак Дала. Экипаж ОКБ "МиГ" выполнявший пуск: лётчик-испытатель Александр Гарнаев, штурман-испытатель Леонид Попов. Впрочем, в этом испытании пуска "на горячую" не было, то есть двигатель изделия не запускался (он еще не был доработан после решения о внесении изменений по результатам неудачных испытаний 1-й ступени за 3 года до этого), но работа велась по реальному объекту и с реальной телеметрией. В любом случае, остальные подробности той истории до сих пор засекречены. Известно, что две ступени ракеты были твердотопливными, а последняя ступень, управлявшая донаведением кинетической БЧ в цель, была жидкостной.
МиГ-31Д
Противоспутниковая ракета 79М6 "Контакт"
И вот, спустя 30 лет, у России теперь опять "есть контакт" со спутниками очень вероятных партнеров.
На мысли о развитии "Контакта" многих, в том числе и автора, наводило и внешнее сходство с имеющимися фотографиями и рисунками того изделия. К тому же, информация об этой разработке все-таки периодически просачивалась — очевидно, намеренно. Сама по себе тема "МиГ-31 + противоспутниковая ракета" периодически извлекалась на божий свет и во времена безвременья "святых" 90-х. Так, сообщалось о разработке комплекса вывода малых спутников "Ишим" в составе самолета МиГ-31И (тот же МиГ-31Д, но демилитаризованный) и того же "Контакта", в котором боевую часть планировали заменить на полезную нагрузку в виде малого спутника. Но тема эта дальше заявлений и макетов с плакатами на выставках не ушла. Затем, где-то в конце 2000-х, тему "Контакта" вытащили из дальнего ящика вновь, но уже по "основному назначению". Уже в 2009 г. тогдашний главком ВВС РФ генерал-полковник А. Зелин заявил, что система на базе самолета МиГ-31 и ракеты "реанимируется для решения тех же задач, что и ранее". Тогда же, к концу 2010 г., был полностью обновлен ныне входящий в систему обнаружения и отслеживания космических объектов космических войск ВКС РФ наземный комплекс "Крона". Этот радиолокационно-оптический комплекс, состоящий из высокоточных сантиметровых и дециметровых РЛС обнаружения и опознавания космических аппаратов и определения их параметров, электронно-оптических средств и лазерного канала для точного определения дистанции и положения цели, был предназначен для наведения на цель истребителя и противоспутникового изделия. В рамках масштабной модернизации средств отслеживания космических объектов эта работа как-то "затерялась", как и создание мобильных комплексов аналогичного назначения. "Крон", между прочим, несколько, кроме сары-шаганской "Кроны", есть еще одна на Дальнем Востоке и одна на Северном Кавказе, полностью комплекс, способный обработать в сутки до 30000 космических целей, был введен в строй в 2017г. в окончательном облике, причем было реализовано и сопряжение с системами предупреждения о ракетном нападении, в частности, РЛС "Воронеж".
Сам истребитель с бортовым номером 81 "светился" в Жуковском с 2016г., но если и летал с макетом этой ракеты или с ней самой — то никто этого не зафиксировал. А теперь вот, внезапно, засвечен. Хотя фото затем были удалены выложившим их человеком, понятно, что вброс носит тот же характер, как и "случайный" показ слайда с характеристиками системы оружия "Статус-6" в свое время на заседании Совета безопасности РФ. В который тогда никто почти не поверил — а зря. О противоспутниковой работе с МиГ-31 говорилось и в одной из программ серии "Военная приемка", даже показали нос, вероятно, этого же или однотипно оснащаемого самолета. А теперь "засветили" и само изделие.
Хочется заметить, что показанное изделие, наверное, не МГМ — те обычно красят в яркий, обычно красный или оранжевый, цвета (по крайней мере, с авиационными ракетами это так). Да и детализация у таких изделий обычно совершенно иная. Тут видно и ГСН, и примерное расположение ступеней и другие детали. Нет, наверное, это все же настоящая ракета, тем более ,что информация о том, что испытания изделия ведутся уже несколько лет, просачивалась. А в 2013 г. Госдума и вовсе включила в состав рекомендаций правительству "возрождение темы "Контакт". Хотя тогда ее уже возродили давно, понятно, что с совершенно новым техническим наполнением.
И отличий немало и в облике новой ракеты и в облике самолета. Так, у нынешнего МиГа нет "ласт", которые были у МиГ-31Д — такие треугольные гребни на законцовках крыла. Эти "ласты" нужны для обеспечения устойчивости полета носителя с подвешенной массивной и тяжелой ракетой на наборе высоты практически по баллистике на больших высотах. Очевидно, на новом варианте эту устойчивость как-то иначе обеспечивают, да и ракета, похоже, полегче. Не наблюдается и признаков снятия бортового радиолокационного комплекса и замены радиопрозрачного конуса-обтекателя на металлический, как это было выполнено на "самолете Д". Очевидно, масса была слишком велика для истребителя, а БРЛК ему для этой задачи был нужен, при действиях под управлением и автоматизированным наведением от "Кроны", как белому медведю — тулуп. Поэтому и РЛС сняли и конус заменили на более легкий из металла, убрали и штурмана-оператора. Но здесь, видимо ,такой острой нужды нет расставаться с лишним весом нет, а возможность использовать самолет для его стандартных функций сохранить бы хотелось (или, может, для несения "Кинжала"). Хотя пилоны для вооружения с крыльев сняты, вернуть их недолго, а вот с размещением "главного калибра перехватчика" — ракет Р-37-1, будет сложнее. А вообще, сам самолет выглядит почти без изменений в сравнении с МиГ-31БМ/БСМ, из которого он и переделан (наличие перископа явно указывает, из чего он переделан).
Кстати, "кинжалоносцам" тоже кое-кто в СМИ предсказывал снятие РЛС, но там она была нужна, и очевидно, что никто ее с МиГ-31К не снимал (конусы бы тоже заменили, они тяжелые).
Отличается внешне и сама ракета, конечно же. Неофициальный "засвет" данного комплекса, вероятно, связан с тем, что в ходе 73-й сессии ГА ООН Россия внесла проект резолюции о предотвращении гонки вооружений в космосе, впрочем, наша страна и ранее предупреждала честно о том, что периодически поднимаемая американцами тема об оружии в космосе и противоспутниковом оружии сыграет в первую очередь против них же. Как это произошло с ПРО, с гиперзвуковыми системами, как это будет с ракетами средней дальности — так будет и в космосе. Слухи о том, что число комплексов с противоспутниковыми возможностями или чисто противоспутниковых, разрабатываемых в России, составляет число не меньше 4-6, просачивались, хотя никаких официальных подтверждений этому не было. Но к данному моменту можно сказать, что несколько противоспутниковых систем уже засветились и так. Это система стратегической ПРО А-235 "Нудоль" ("Самолет-М", также встречался шифр "Парфюмерия"), которая идет на замену А-135, также имевшей возможность перехвата на низких орбитах, но у "Нудоли" таких возможностей явно куда больше будет. К тому же, ее противоракеты дальнего перехвата расположены на мобильной платформе. Также это ЗРС С-500 "Триумфатор-М", которая сможет работать и по низкоорбитальным космическим аппаратам (а также по ББ МБР, БРПЛ, частично по гиперзвуковым аппаратам и ракетам и вообще — по всему, что летает). Ну и возрожденный на новой технологической базе "Контакт". Не забудем и о лазерном комплексе "Пересвет", который, похоже, также предназначен для выведения из строя аппаратуры на спутниках видовой электронно-оптической разведки и тому подобных "мелких пакостей". Хотя есть и иные сведения, что "Пересвет" предназначен для защиты базовых районов РВСН от ударных БПЛА, но это, честно говоря, сомнительно. Скорее всего, он может и это тоже, но борьба с такими аппаратами средствами традиционной ПВО и так достаточно эффективна, а "летающую мелочь" жечь комплексом из нескольких здоровых трейлеров, когда лазер, способный ее уничтожать, и на БТР поместится — да кто в это поверит? А вот ослепление орбитальной группировки противника — это куда более нужно и важно, тем более что ни С-500, ни А-235, ни МиГ-31 с такой ракетой не смогут почти мгновенно ликвидировать все мешающие спутники, а вот ослепить часть из них лазером можно быстро.
Остается, конечно, вопрос, как добраться до аппаратов на геостационаре, но как его решат, мы, конечно, пока не знаем. В СССР был в свое время разработан, но не доведен и не развернут, комплекс ИС-МД "Наряд" со спутником-перехватчиком 14Ф11 и ракетой-носителем "Циклон-3", способный "достать" до орбит вплоть до 40тыс. км высотой. Как этот вопрос решат в России — когда-то узнаем и мы, и "вероятные партнеры".
Впрочем, наиболее эффектно заявить о том, что у России есть боеготовое противокосмическое оружие, можно путем уничтожения реального спутника — но, очевидно, пока на этот шаг не идут. В том числе потому, что если сделать это так, как исполнили наши китайские друзья-союзники, то лучше не делать вообще — обломков от того перехвата по орбитам разлетелось очень много и они долго представляли собой опасность. Но рано или поздно какая-то демонстрация потребуется.
Интересно, как отреагируют на появление мобильного и практически неуязвимого средства борьбы с космическими целями наши американские визави? Может, мозги на место в данном вопросе встанут? Хотя нет, о чем вообще речь, какие мозги, на какое место — глупости какие-то...
- Автор:
- Я. Вяткин, специально для "Военного обозрения"
- Использованы фотографии:
- militaryrussia.ru, thedrive.com
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