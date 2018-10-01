КРЭТ: Электромагнитное оружие испытывается на полигонах
В концерне «Радиоэлектронные технологии» заявили о том, что в России идут испытания образцов электромагнитного оружия. Информационное агентство ТАСС, ссылаясь на советника 1-го замгендиректора (КРЭТ) Владимира Михеева пишет, что пушки сверхвысокочастотного излучения «существуют и эффективно развиваются».
По словам Михеева, испытания СВЧ-пушек проводятся не только в формате лабораторных экспериментов, но и в условиях полигонов.
Представитель концерна отметил, что одновременно с этим ведутся разработки эффективных средств защиты от электромагнитных вооружений.
Ранее в концерне отмечали, что разрабатывают оружие, которое способно буквально выжигать электронику противника. Одна из целей ЭМ-оружия – головки самонаведения ракет различного типа, включая крылатые.
Средствами, способными осуществлять генерацию высокоэнергетического электромагнитного импульса (так называемый ЭМ-выстрел), планируют оснащать, например, самолёты следующего (вероятно, шестого) поколения авиации.
Одна из главных проблем при создании ЭМ-вооружений – технология направленного энергетического пучка, способного, как уже было отмечено, выжигать электронику. Пучок не должен иметь высокие показатели по рассеиванию. Кроме того, необходима эффективная система энергопитания, которая могла бы разместиться на борту перспективного истребителя без ущерба его маневренности и оснащению другими видами вооружений.
По словам Михеева, испытания СВЧ-пушек проводятся не только в формате лабораторных экспериментов, но и в условиях полигонов.
Представитель концерна отметил, что одновременно с этим ведутся разработки эффективных средств защиты от электромагнитных вооружений.
Ранее в концерне отмечали, что разрабатывают оружие, которое способно буквально выжигать электронику противника. Одна из целей ЭМ-оружия – головки самонаведения ракет различного типа, включая крылатые.
Средствами, способными осуществлять генерацию высокоэнергетического электромагнитного импульса (так называемый ЭМ-выстрел), планируют оснащать, например, самолёты следующего (вероятно, шестого) поколения авиации.
Одна из главных проблем при создании ЭМ-вооружений – технология направленного энергетического пучка, способного, как уже было отмечено, выжигать электронику. Пучок не должен иметь высокие показатели по рассеиванию. Кроме того, необходима эффективная система энергопитания, которая могла бы разместиться на борту перспективного истребителя без ущерба его маневренности и оснащению другими видами вооружений.
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