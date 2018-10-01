Новости

В России отмечается День Сухопутных войск

9
1 октября в России традиционно отмечается День Сухопутных войск – день самых многочисленных и разнообразно вооружённых войск России. В составе Сухопутных войск, готовых незамедлительно приступить к выполнению поставленных командованием боевых задач, - ракетные войска и артиллерия, танковые войска, свой сегмент противовоздушной обороны, а также специальные войска, в свою очередь состоящие из инженерных войск, войск радиоэлектронной борьбы, разведки, РХБЗ и др.

В России отмечается День Сухопутных войск


Официальный статус дата 1 октября в качестве Дня Сухопутных войск ВС Российской Федерации получила на основании указа №549, который был подписан президентом 31 мая 2006 года. При этом историческая отсылка идёт к 1 октября 1550 года, когда был издан так называемый Приговор «Об помещении в Московском и окружающих уездах избранной тысячи служилых людей». Это царское распоряжение и принято считать отправной точкой формирования всего того, что сегодня мы называем Сухопутным войсками.


Сухопутные войска, наряду с другими, были активнейшим образом задействованы в ходе масштабного стратегического командно-штабного учения «Восток-2018». Впервые с 1981 года в маневрах приняли участие свыше 300 тысяч военнослужащих, основная часть которых – именно представители Сухопутных войск Вооружённых сил страны.

Сегодня полным ходом осуществляется переоснащение Сухопутных войск новыми образцами вооружений и военной техники. В планах министерства обороны, до 2020 года закупить более 2 тысяч новых и около 2,5 тыс. модернизированных единиц бронетанковой техники и других средств вооружения. Это - к тем средствам, которые уже закуплены в рамках программы переоснащения армии. В войска поступают новейшие системы радиоэлектронной борьбы, модернизированные танки, включая Т-72Б3 и Т-90А, зенитные ракетные комплексы (С-300В4, Бук-М3, Тор-М2) и другая техника. Военнослужащие Сухопутных войск постоянно совершенствуют свою выучку на полигонах, приобретая дополнительные важнейшие навыки в условиях выполнения поставленных задач.

«Военное обозрение» поздравляет всех причастных с праздником!
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
Мы в Яндекс Дзен
13 ноября - День войск РХБЗ России
День гражданской обороны. Войска МЧС всегда готовы прийти на помощь
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Ctrl Enter

Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter

9 комментариев
Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти

  1. 210окв
    210окв Сегодня, 06:37
    +4
    Матушка Пехота(да и не только она)с праздником!
      1. Orkraider
        Orkraider Сегодня, 07:51
        +3
        С праздником! Как говорится: есть много родов войск, но основную тяготу несет и ставит точку, простой пехотный Вася.
        Всех с праздником!
    2. dsk
      dsk Сегодня, 08:59
      0
      Цитата: 210окв
      Матушка Пехота с праздником!


      Царица полей c праздником!
  2. raw174
    raw174 Сегодня, 06:43
    +4
    С праздником все кто на земле! Вы уж давайте, защищайте нас, чтобы не пришлось мобилизовываться!
    1. Сыщик
      Сыщик Сегодня, 09:08
      0
      С праздником всех! Удачи, лада в семьях и здоровья близким!
  3. Дмитрий Потапов
    Дмитрий Потапов Сегодня, 06:47
    +3
    С праздником, царица полей!
  4. solzh
    solzh Сегодня, 07:08
    +1
    Всех с праздником! drinks
  5. ДРЕВНЕЙШИЙ
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 07:24
    +2
    как у нас в Калиненграде мотострелков шутя называли моряки-''земляходы'' wassat а вообще-с праздником soldier drinks soldier