В России отмечается День Сухопутных войск

1 октября в России традиционно отмечается День Сухопутных войск – день самых многочисленных и разнообразно вооружённых войск России. В составе Сухопутных войск, готовых незамедлительно приступить к выполнению поставленных командованием боевых задач, - ракетные войска и артиллерия, танковые войска, свой сегмент противовоздушной обороны, а также специальные войска, в свою очередь состоящие из инженерных войск, войск радиоэлектронной борьбы, разведки, РХБЗ и др.Официальный статус дата 1 октября в качестве Дня Сухопутных войск ВС Российской Федерации получила на основании указа №549, который был подписан президентом 31 мая 2006 года. При этом историческая отсылка идёт к 1 октября 1550 года, когда был издан так называемый Приговор «Об помещении в Московском и окружающих уездах избранной тысячи служилых людей». Это царское распоряжение и принято считать отправной точкой формирования всего того, что сегодня мы называем Сухопутным войсками.Сухопутные войска, наряду с другими, были активнейшим образом задействованы в ходе масштабного стратегического командно-штабного учения «Восток-2018». Впервые с 1981 года в маневрах приняли участие свыше 300 тысяч военнослужащих, основная часть которых – именно представители Сухопутных войск Вооружённых сил страны.Сегодня полным ходом осуществляется переоснащение Сухопутных войск новыми образцами вооружений и военной техники. В планах министерства обороны, до 2020 года закупить более 2 тысяч новых и около 2,5 тыс. модернизированных единиц бронетанковой техники и других средств вооружения. Это - к тем средствам, которые уже закуплены в рамках программы переоснащения армии. В войска поступают новейшие системы радиоэлектронной борьбы, модернизированные танки, включая Т-72Б3 и Т-90А, зенитные ракетные комплексы (С-300В4, Бук-М3, Тор-М2) и другая техника. Военнослужащие Сухопутных войск постоянно совершенствуют свою выучку на полигонах, приобретая дополнительные важнейшие навыки в условиях выполнения поставленных задач.