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Новейший комплекс "Набросок" создаётся и для арктических подразделений

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Главком Сухопутных войск генерал-полковник Олег Салюков дал интервью изданию «Московский комсомолец». В достаточно обширной беседе с журналистами среди прочего генерал поведал о новейших разработках, которые в скором времени поступят на вооружение частей и соединений. Одно из обращающих на себя внимание заявлений генерал-полковника Олега Селюкова связано с созданием новейшего отечественного комплекса артиллерии «Набросок».

Это артиллерийско-миномётная система вооружения батальонного звена. По словам генерала, она создаётся на различных базовых вариантах шасси. Один из вариантов шасси для «Наброска» имеет характеристики и функционал, который позволит использовать вооружение в арктических условиях.

Генерал отметил, что сегодня большое значение для Вооружённых сил страны имеет сирийский опыт. По словам Олега Салюкова, именно этот опыт позволяет внедрять новые формы и способы применения огневых средств, действий подразделений.


На сегодняшний день для арктических подразделений используется унифицированная межвидовая двухзвенная гусеничная платформа. Речь идёт о платформе "Арктика" (и "Арктика-М", модификации которой были представлены на параде Победы в российской столице. Тогда по брусчатке Красной площади прошла такая арктическая техника как «Тор-М2ДТ» и «Панцирь-СА».

Новейший комплекс "Набросок" создаётся и для арктических подразделений


Широкие гусеницы позволяют оказывать малое воздействие на поверхность, что и является весьма ценным качеством такой платформы для её использования в арктических условиях. Гусеничные комплексы такого типа получили обобщённое название "Вездесущий" с вариантам размещения на них РСЗО, ЗРК и других вооружений.

Можно предположить, что именно эту платформу используют и для создания арктического варианта артиллерийско-миномётного комплекса «Набросок», о котором рассказал главком Сухопутных войск ВС РФ.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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10 комментариев
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  1. ДРЕВНЕЙШИЙ
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 07:32
    0
    сирийский опыт он конечно полезен и нужен,только вот в арктике климатические условия сильно отличаются от сирийских...
    1. SOF
      SOF Сегодня, 08:08
      0
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      сирийский опыт он конечно полезен и нужен,только вот в арктике климатические условия сильно отличаются от сирийских...

      ....ну так ведь речь о тропическом обмундировании и повальном кондиционировании бронетехники, вроде как, и не идет...
      ....суть применяемого сирийского опыта, насколько я понял, в мобильности....
      1. Лопатов
        Лопатов Сегодня, 08:27
        -1
        Цитата: SOF
        суть применяемого сирийского опыта, насколько я понял, в мобильности....

        Суть в том, что набивший оскомину "сирийский опыт", как ранее "югоосетинский опыт", как ранее второчеченский опыт", как ранее "первочеченский опыт", как ранее "афганский опыт" показал, что российская батальонная артиллерия находится в глубоком загоне, устарела донельзя и посему неэффективна.
        И с момента появления "афганского опыта" ничего фактически не предпринимается. Разве что в НИОКР кучу бабок вбухали, создали множество образцов вооружений, которые или не пошли в войска, или пошли в микроскопических количествах. А в батальонной артиллерии на данный момент правит балом несколько усовершенствованный (поставили предохранитель от двойного заряжания) полковой 120-мм миномёт 1938 года принятия на вооружение
        1. SOF
          SOF Сегодня, 08:53
          0
          Цитата: Лопатов
          А в батальонной артиллерии на данный момент правит балом

          ....а как все эти, вполне насущные недостатки, связаны с Арктикой ?....
          1. Лопатов
            Лопатов Сегодня, 09:05
            0
            Цитата: SOF
            ....а как все эти, вполне насущные недостатки, связаны с Арктикой ?....

            Напрямую. Они универсальны. К примеру, если у миномётчиков нет метеостанции, то побарабанно, это Новая Земля или Эфиопия, они будут вынуждены "учитывать поправки на условия стрельбы хотя бы примерно"
      2. RoXX7
        RoXX7 Сегодня, 09:17
        0
        Добавил бы только в мобильности на открытой местности
    2. sib.ataman
      sib.ataman Сегодня, 08:18
      0
      По-этому каждому бойцу по походному подвесному унитазу выдадут, чтобы штаны на морозе не снимать, и задницы не морозить! Особенно после Сирии!
    3. prapor55
      prapor55 Сегодня, 08:20
      0
      Система батальонного звена? Это теперь в составе МСБ минбата не будет, а будет что-то типа Ноны? Перебатальон или недополк? Новость куцая ради новости короче
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:32
    0
    Арктическую зону надо иметь чем прикрывать, то понятно .... только всерьёз на неё нацелится мож только иди-Ё-т!
    Эт из кого надо создавать, типа войска вторжения, шоб выдержать то, шо там их ждёт, вне освоенных территорий?
    Мож это иллюзии, мои, но представить, шо "продвинутые" войска, "цивилизованных" стран, смогут там хотя бы само сохраниться??? Никак!
    Исторические аналогии из прошлого века не в помощь! Тогда люди\солдаты были другие, не избалованные благами цивилизации!
    1. RoXX7
      RoXX7 Сегодня, 09:19
      0
      Рассматривается действие мобильных групп противника от взвода усиленно го и выше. Вот и наша техника должна быть мобильной, чтобы усиливать свои группы небольшой численности
      В основном, прикрытие действия диверсионных групп призванный уничтожить посты и батареи ПВО, диверсии на аэродромах