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Открыто грузовое автомобильное движение по Крымскому мосту. Новый "привет" Киеву

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Сегодня ровно в полночь состоялось важнейшее событие не только для Крымского полуострова, но и для всей страны. Открылось грузовое движение по Крымскому мосту.

Открыто грузовое автомобильное движение по Крымскому мосту. Новый "привет" Киеву


Таким образом, сняты все ограничения на участке автомобильной дороги А-290, которые действовали во время так называемого высокого курортного сезона. И первые грузовики сегодня ночью пошли из Крыма и в Крым своим ходом – без использования паромной переправы, которой всегда приходилось работать с корректировкой на погоду.


Напомним, что ранее действовало временное ограничение на движение по Крымскому мосту для автомобилей общей массой более 3,5 тонн.

Из интервью с одним из отдыхающих россиян в Крыму:
Общался тут с отдыхающими украинцами. Они спрашивают, как вы (россияне) сегодня попадаете в Крым, если граница со стороны Украины закрыта? Отвечаю: по мосту, конечно. Долго смотрели на меня округлившимися глазами. Представляете, они там до сих пор не верят, что мост построен, и что по нему идёт движение. А теперь ещё и грузовики пойдут. Вот как им можно что-то доказать? Многие украинцы даже специально едут в Керчь, чтобы посмотреть на мост, о котором им в Киеве говорят, что он плод московского воображения.


Напомним, что на 2019 год запланирован запуск железнодорожного сообщения с Крымом по тому же Крымскому мосту. Это, по расчётам, существенно увеличит как пассажирский, так и грузовой поток с полуострова и на полуострова, и придаст экономике Крыма и Севастополя мощный импульс развития.

На канале YouTube Игоря Корсакова показаны первые кадры движения фур по Крымскому мосту. Отмечено, что первый поток грузовых автомобилей из Крыма в сторону Краснодарского края пошёл примерно в три минуты первого.

Использованы фотографии:
YouTube/Igor Korsakov
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21 комментарий
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  1. Vard
    Vard Сегодня, 07:35
    +6
    Ну что тут скажешь... Жизнь налаживается... Надо сказать что если что-то делают руками, то это всегда тяжело и трудно... Тем более радость от сделанного больше...
    1. Orkraider
      Orkraider Сегодня, 07:40
      +4
      Молодцы. Титанический проект воплотили, смотрел и восторгался. А ведь еще 4 года назад, стоял 9 часов на паром. А теперь drinks
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 08:21
        0
        А мост то "ШАТАЕТСЯ, НАКЛОНЯЕТСЯ" и .... шо они там ещё придумают?
        Движение пошло, бум верить нашим проектировщикам\строителям, шо построили на .... долго!
        Хотя, прикольно\страшно было по танцующему мосту ездить, кажный день (ВОЛГОГРАД)!!! Привыкли, да и танцулек больше не наблюдается!
    2. Комментарий был удален.
  2. ДРЕВНЕЙШИЙ
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 07:38
    +1
    сейчас будет та же песня вна укроине-,''брехня,фото и даже видеошоп wassat ,это ландонский мост ,шо возле городу парыжу wassat и прочая,прочая,прочая''... lol
  3. 210окв
    210окв Сегодня, 07:38
    0
    Вот смотрю я нынешнюю территорию 404..Как так можно мозги людям загладить!?Впрочем и в Германии начала тридцатых люди верили в химеру.
    1. sib.ataman
      sib.ataman Сегодня, 08:12
      +1
      Выкопали собаки из схронов фашистскую литературу, и действуют по геббельсовским методичкам?! А всем безтолковым и непонятливым рауш-контроль- удар киянкой по башке!
    2. Балу
      Балу Сегодня, 08:15
      0
      Цитата: 210окв
      Вот смотрю я нынешнюю территорию 404..Как так можно мозги людям загладить!?Впрочем и в Германии начала тридцатых люди верили в химеру.

      Отсутствие привычки думать, нести ответственность за себя и того, что вокруг. Моя хата-с-краю-изм. Что касается Германии: Гитлер работу дал, жилье построил, преступность сократил, а главное - дал национальную идею: Германия превыше всего, захватим весь мир и все будут рабами немцев. Опять таки продажность и безпринципность правителей соседних стран. Все хотели съесть Россию, а россиян превратить в своих рабов. Как и сейчас.
    3. Бшкаус
      Бшкаус Сегодня, 09:00
      0
      Вот смотрю я нынешнюю территорию 404
      Уж как четыре года смотрите, а она зараз: в первый год ЛДНР на Киев не пустила, во второй год не обанкротилась, в третий без газа не замерзла, в четвертый с голоду не померла
      Как так можно мозги людям загладить!
      Так они еще едят сало и смеются над вашими комментариями...
      Впрочем и в Германии начала тридцатых люди верили в химеру.
      Да что там химера, Ельза Кох с Гертой Боте над людьми так не издевались.
  4. Adimius38
    Adimius38 Сегодня, 07:53
    +3
    и сразу эти фуры полезли в левый ряд тормозя поток легковых автомобилей.
    1. SOF
      SOF Сегодня, 08:00
      0
      ...
      Цитата: Adimius38
      и сразу эти фуры полезли в левый ряд тормозя поток легковых автомобилей

      ...да ладно вам lol если фура могет ехать 90 км/ч - пусть едит... чего ей в "электричке" за тихоходами чахлить- появится возможность - подвинется...
      1. Adimius38
        Adimius38 Сегодня, 09:18
        0
        да ладно вам,уже на видео видно что легковое авто плетется в хвосте грузовика и никто никому не уступает. Культура наших фурщиков оставляет желать лучшего,они либо несутся выпучив глаза подминая по четыре авто подряд либо ползут паровозиком по левой полосе.
  5. антивирус
    антивирус Сегодня, 08:02
    +1
    этап жизни страны(единой) и Евразии
    кохлы привыкнут к "мост Мосфильма" и через 2-5 лет закричат о транзите "Северное кольцо Черноморья наше". "мы древнейшие украинцы", " не отдадим транзит из Венгрии в Грузию туркам"
    " в Крыму плохие дороги в Джанкое- москали и ВВП виноваты"
  6. Piramidon
    Piramidon Сегодня, 08:28
    0
    Многие украинцы даже специально едут в Керчь, чтобы посмотреть на мост, о котором им в Киеве говорят, что он плод московского воображения.

    Напомнило.
    1. Бшкаус
      Бшкаус Сегодня, 09:03
      -1
      Там, потом в этом мультике продолжение с мостом было....)))
      1. Piramidon
        Piramidon Сегодня, 09:20
        +1
        Цитата: Бшкаус
        Там, потом в этом мультике продолжение с мостом было....)))

        Но всё хорошо закончилось.
  7. Nimitz
    Nimitz Сегодня, 08:29
    +1
    Проблем для большегрузов на мосту нет, равно как и за 70 км. до моста ,недалече от Старотитаровской, где по сути дела выстроили автобан (мечта любого автолюбителя). Нет проблем и после моста в пределах 8км. в аккурат до воинской части где Панцирь, демонстративно приподнял ракетную секцию в небо. А вот далее, все оооочень узко. Делают конечно развязки,это видно, что техника строительная суетится. Ну если не успеют до следующего "купального" сезона , обвести Батальное и Береговое, всё будет очень плохо. Как фуры ползут по крупному щебню в районе Каменки, это страшно.
    1. Piramidon
      Piramidon Сегодня, 08:51
      +2
      Возможно после открытия ж/д части моста какое то количество грузов отправят по рельсам и поток фур уменьшится. ИМХО. what
      1. Сыщик
        Сыщик Сегодня, 09:05
        +1
        Конечно отправят. И конечно все это очень хорошая новость. Крымчане очень ждали открытия именно грузового движения. Жить станет легче.
  8. Altona
    Altona Сегодня, 08:36
    +1
    С водой надо что-то решать. Воды для сельского хозяйства немае. Перекрытый канал вредит самой Херсонской области, заболачивая землю. Ну а мост, мост должен работать, хорошо, что по нему пущено грузовое автосообщение, ждем жд.
  9. seregatara1969
    seregatara1969 Сегодня, 08:47
    +2
    объём грузов существенно возрастёт и цены возможно поползут в крыму немного вниз
  10. RoXX7
    RoXX7 Сегодня, 09:16
    0
    Хорошая новость! Теперь будем ожидать жд_сообщенич