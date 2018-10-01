Открыто грузовое автомобильное движение по Крымскому мосту. Новый "привет" Киеву

Общался тут с отдыхающими украинцами. Они спрашивают, как вы (россияне) сегодня попадаете в Крым, если граница со стороны Украины закрыта? Отвечаю: по мосту, конечно. Долго смотрели на меня округлившимися глазами. Представляете, они там до сих пор не верят, что мост построен, и что по нему идёт движение. А теперь ещё и грузовики пойдут. Вот как им можно что-то доказать? Многие украинцы даже специально едут в Керчь, чтобы посмотреть на мост, о котором им в Киеве говорят, что он плод московского воображения.

Сегодня ровно в полночь состоялось важнейшее событие не только для Крымского полуострова, но и для всей страны. Открылось грузовое движение по Крымскому мосту.Таким образом, сняты все ограничения на участке автомобильной дороги А-290, которые действовали во время так называемого высокого курортного сезона. И первые грузовики сегодня ночью пошли из Крыма и в Крым своим ходом – без использования паромной переправы, которой всегда приходилось работать с корректировкой на погоду.Напомним, что ранее действовало временное ограничение на движение по Крымскому мосту для автомобилей общей массой более 3,5 тонн.Из интервью с одним из отдыхающих россиян в Крыму:Напомним, что на 2019 год запланирован запуск железнодорожного сообщения с Крымом по тому же Крымскому мосту. Это, по расчётам, существенно увеличит как пассажирский, так и грузовой поток с полуострова и на полуострова, и придаст экономике Крыма и Севастополя мощный импульс развития.На канале YouTube Игоря Корсакова показаны первые кадры движения фур по Крымскому мосту. Отмечено, что первый поток грузовых автомобилей из Крыма в сторону Краснодарского края пошёл примерно в три минуты первого.