Новости

Полковник СБУ: Генералы в России мрут как мухи

24
Полковник Службы безопасности Украины Валерий Удовиченко заявил, что многие российские генералы, которые руководили военными операциями на Украине и в Сирии, якобы загадочно умерли. Об этом представитель Центрального аппарата украинской спецслужбы сообщил, встречаясь с профессорско-преподавательским составом и студентами вузов Херсона. На этой встрече обсуждался вопрос развёрнутой Россией "информационной агрессии" против незалежного государства.

Полковник СБУ: Генералы в России мрут как мухи


По мнению Удовиченко, высокая смертность генералов спецслужб и Вооружённых сил РФ особенно наблюдается после таких событий, как присоединение Крымского полуострова к России, гибель рейса самолёта МН-17 в Донецкой области Украины, сирийская кампания. Как отметил полковник СБУ, некоторые участники (из генералитета) выше перечисленных военных операций, "покончили жизнь самоубийством".


Однако фамилии загадочно "умерших" российских генералов, которые, по мнению полковника украинских спецслужб, слишком много знали, так и не прозвучали. Не прозвучало из его уст и то, какое количество "генералов-суицидников" он лично насчитал в ВС РФ и других силовых структурах России.

Не забыл Удовиченко упомянуть и российских дипломатов, которые владели секретной информацией о подготовке сирийской и украинской кампаний. Как оказалось, они также все умерли при загадочных обстоятельствах.

Так кто же на самом деле развернул агрессивную информационную войну и не брезгует ничем в достижении своих целей? Россия или сама Украина? Вопрос в определённой степени риторический.
Использованы фотографии:
Твиттер
Мы в Яндекс Дзен
Сводки от ополчения Новороссии за 27-28 сентября 2014 года
Сводки от ополчения Новороссии за 9 сентября 2014 года
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Ctrl Enter

Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter

24 комментария
Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти

  1. Jolly oldster sailor
    Jolly oldster sailor Сегодня, 07:41
    +2
    Однако фамилии загадочно "умерших" российских генералов, которые, по мнению полковника украинских спецслужб, слишком много знали, так и не прозвучали.
    Озвучьте,предъявите доказательства,а потом и разговоры разговаривать будем.
    1. сибиралт
      сибиралт Сегодня, 08:15
      +4
      Пока наши СМИ будут озвучивать разного рода фейки, их меньше не станет. winked
      1. 210окв
        210окв Сегодня, 08:19
        -1
        Олег,Вы считаете фейком слова этого сбушника?Навряд ли.Хотя соглашусь что наши СМИ падки на разную чушню.
        1. Редедя
          Редедя Сегодня, 08:27
          +2
          Цитата: 210окв
          Вы считаете фейком слова этого сбушника?Навряд ли.

          А Вы считаете этот бред фактом? Не сочтите за труд, поделитесь фамилиями генералов-самоубийц, дополните, так сказать, СБУшные "разведданные", весьма обяжете.
      2. Сандор Клиган
        Сандор Клиган Сегодня, 08:48
        +2
        Цитата: сибиралт
        Пока наши СМИ будут озвучивать разного рода фейки, их меньше не станет.

        пока вы и я будем комментировать это их меньше не станет
    2. Yrec
      Yrec Сегодня, 09:03
      +2
      По мнению Украины на Донбассе пало немеряное количество дивизий ВС РФ. Логично (по мнению укропитеков) предположить, что они пали все, от последнего солдата до комдива. Вот и говорят, что генералы мрут, как мухи. Страшно подумать, что они про остальной личный состав скажут. wassat
      1. Barzha
        Barzha Сегодня, 09:32
        0
        По мнению Украины на Донбассе пало немеряное количество дивизий ВС РФ.

        Если послушать их, то только одни "киборги" (обкурыши) в Донецком аэропорту чуть ли не десантную дивизию российскую положили и весь кадыровский спецназ.
    3. Barzha
      Barzha Сегодня, 09:29
      0
      Озвучьте,предъявите доказательства,а потом и разговоры разговаривать будем.

      +1. А пока хочется только сказать словами главного героя мультика "Падал прошлогодний снег" - "Ох уж эти сказочки! Ох уж эти сказочники!!!"
  2. aziat
    aziat Сегодня, 07:51
    +3
    ох уж этот сказочник

    Удовиченко персонаж из мультика
  3. ДРЕВНЕЙШИЙ
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 07:53
    +4
    иной бред от укроинцев не только комментировать-читать опасно для здоровья,и работы головного мозга fool fool причём,те,кто врёт ,сами в свою ложь не верят не капли-они же врут для обмана других,а не для самообмана.
    1. Vard
      Vard Сегодня, 08:17
      0
      И не говори кума, у самой муж пьяница... Говаривала на это одна моя знакомая...
    2. venik
      venik Сегодня, 08:29
      +1
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      причём,те,кто врёт ,сами в свою ложь не верят не капли-они же врут для обмана других,а не для самообмана.

      *===========
      Видите ли, Сергей Витальевич, есть в психологии такая "мулька" - если человек постоянно и долго о чём то врет, то рано или поздно САМ начинает в эту ложь ВЕРИТЬ!!!! (забыл как сей эффект называется). request
  4. Балу
    Балу Сегодня, 07:55
    +6
    Зачем эта помойная новость здесь, не понимаю. am
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 08:13
      +2
      Мож хотели рассмешить, с утреца? laughing
      Удалось!
    2. venik
      venik Сегодня, 08:30
      +1
      Цитата: Балу
      Зачем эта помойная новость здесь, не понимаю. am

      ======
      Не Вы один!!! Нас, как минимум двое!!! Хотя думаю - ГОРАЗДО БОЛЬШЕ!!!!
  5. sib.ataman
    sib.ataman Сегодня, 08:06
    +3
    Бред сивой кобылы из палаты N6! Маразм на службе у спецслужб! Этот список эпитетов безконечен!
  6. sergo1914
    sergo1914 Сегодня, 08:09
    +2
    Еще маршалы. Полковник про орден Торквемады статью прочитал на ВО. Интересно, под каким он ником здесь?
  7. Altona
    Altona Сегодня, 08:25
    +2

    Прэлестно, прэлестно...
  8. tanker
    tanker Сегодня, 08:33
    +1
    Хотелось понедельник начать с чего веселого, долго ржал ))) А то все стреляют, пугают, а тут ну такой фейк отжечь, это только СБУ умеет.
  9. Larum
    Larum Сегодня, 08:56
    0
    Тоже самое наши СМИ и пропагандисты говорили про них.
    Мол, ЦРУ зачистит всех майданщиков и СБУшников, умерли уже 2 летчкика, сбивавших боинг, и т.д, и т.п.

    Олигархи и их лакеи врут везде схоже.
    Я бподобное вранье не выкладывал, но хозяине барин..
  10. Stas157
    Stas157 Сегодня, 08:59
    0
    . многие российские генералы, которые руководили военными операциями на Украине и в Сирии, якобы загадочно умерли.

    Эта новость аналогична той, что многие украинские генералы тоже загадочно умерли, в ответку на смерть народных командиров ЛДНР. Но, надо признать, что последнее не вызывало в форумчанах ВО какой либо недостоверности.
  11. Avior
    Avior Сегодня, 09:06
    0
    этот список давно бродит в украиских сми и у блогеров.

    https://postoronko.com/interesnoe-v-smi/strannye-smerti-generalov.html
    что там правда, что ложь- не знаю
  12. Jerk
    Jerk Сегодня, 09:06
    0
    Лично я в этом спиче вижу продолжение речи мента-пингвина про сланцевую революцию, которая "дала Соединенным Штатам неоспоримое преимущество над соперниками". Ну там он дальше про флот, который трубопроводы блокирует laughing
    Чистейшей воды шизофрения - раздвоение сознания, причем оба пациента более реальным считают воображаемый мир.
    А у шизофреников весной и осенью обостряется активность
  13. поневолебрат
    поневолебрат Сегодня, 09:12
    +1
    Про суицидников сбушник перегнул, но в свое время попалась мне вот такая статья про генерала Асапова, погибшего в Сирии. Если администрация не против, вот ссылка
    https://x-true.info/60974-smert-generalov-deyateli-russkoy-vesny-uhodyat-iz-zhizni-odin-za-drugim.html