Полковник СБУ: Генералы в России мрут как мухи

Полковник Службы безопасности Украины Валерий Удовиченко заявил, что многие российские генералы, которые руководили военными операциями на Украине и в Сирии, якобы загадочно умерли. Об этом представитель Центрального аппарата украинской спецслужбы сообщил, встречаясь с профессорско-преподавательским составом и студентами вузов Херсона. На этой встрече обсуждался вопрос развёрнутой Россией "информационной агрессии" против незалежного государства.По мнению Удовиченко, высокая смертность генералов спецслужб и Вооружённых сил РФ особенно наблюдается после таких событий, как присоединение Крымского полуострова к России, гибель рейса самолёта МН-17 в Донецкой области Украины, сирийская кампания. Как отметил полковник СБУ, некоторые участники (из генералитета) выше перечисленных военных операций, "покончили жизнь самоубийством".Однако фамилии загадочно "умерших" российских генералов, которые, по мнению полковника украинских спецслужб, слишком много знали, так и не прозвучали. Не прозвучало из его уст и то, какое количество "генералов-суицидников" он лично насчитал в ВС РФ и других силовых структурах России.Не забыл Удовиченко упомянуть и российских дипломатов, которые владели секретной информацией о подготовке сирийской и украинской кампаний. Как оказалось, они также все умерли при загадочных обстоятельствах.Так кто же на самом деле развернул агрессивную информационную войну и не брезгует ничем в достижении своих целей? Россия или сама Украина? Вопрос в определённой степени риторический.