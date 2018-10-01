Порошенко: Украине нужна надёжная система ПВО. Американского производства
Правительство Украины хотело бы приобрести у США современные комплексы ПВО, передает ТАСС заявление украинского президента Петра Порошенко.
Украина «очень рассчитывает купить» систему противовоздушной обороны, сказал Порошенко американским журналистам.
По его словам, это связано с тем, что существует «угроза массированной воздушной атаки» со стороны соседней России. Получив новые системы ПВО, Киев пошлет Москве конкретный сигнал: если решите еще раз перейти красную черту, то заплатите высокую цену.
Мы не просим, чтобы Украину защищали американские солдаты. Мы просто просим установить с нами эффективное сотрудничество с целью обеспечения всеобщей безопасности, в котором лидирующую роль будут играть Соединенные Штаты, сказал Порошенко.
Он напомнил о поставке на Украину американских противотанковых комплексов Javelin, отметив, что это очень важно «с символической точки зрения», так как передача указанного летального оборонительного оружия фактически дала начало военно-техническому сотрудничеству между странами.
Затем последовала передача Киеву двух патрульных катеров, которые «помогают решить другую проблему» – пресечение попыток России «оккупировать Азовское море».
Напомним, на прошедшей неделе Пентагон передал ВСУ безвозмездно два списанных патрульных катера типа Island. Однако у подарка всё же имеется цена – $9 млн. Столько (согласно договору) будет стоить модернизация катеров и их транспортировка.
Украина «очень рассчитывает купить» систему противовоздушной обороны, сказал Порошенко американским журналистам.
По его словам, это связано с тем, что существует «угроза массированной воздушной атаки» со стороны соседней России. Получив новые системы ПВО, Киев пошлет Москве конкретный сигнал: если решите еще раз перейти красную черту, то заплатите высокую цену.
Мы не просим, чтобы Украину защищали американские солдаты. Мы просто просим установить с нами эффективное сотрудничество с целью обеспечения всеобщей безопасности, в котором лидирующую роль будут играть Соединенные Штаты, сказал Порошенко.
Он напомнил о поставке на Украину американских противотанковых комплексов Javelin, отметив, что это очень важно «с символической точки зрения», так как передача указанного летального оборонительного оружия фактически дала начало военно-техническому сотрудничеству между странами.
Затем последовала передача Киеву двух патрульных катеров, которые «помогают решить другую проблему» – пресечение попыток России «оккупировать Азовское море».
Напомним, на прошедшей неделе Пентагон передал ВСУ безвозмездно два списанных патрульных катера типа Island. Однако у подарка всё же имеется цена – $9 млн. Столько (согласно договору) будет стоить модернизация катеров и их транспортировка.
- Использованы фотографии:
- https://twitter.com/poroshenko
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