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Порошенко: Украине нужна надёжная система ПВО. Американского производства

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Правительство Украины хотело бы приобрести у США современные комплексы ПВО, передает ТАСС заявление украинского президента Петра Порошенко.



Украина «очень рассчитывает купить» систему противовоздушной обороны, сказал Порошенко американским журналистам.


По его словам, это связано с тем, что существует «угроза массированной воздушной атаки» со стороны соседней России. Получив новые системы ПВО, Киев пошлет Москве конкретный сигнал: если решите еще раз перейти красную черту, то заплатите высокую цену.

Мы не просим, чтобы Украину защищали американские солдаты. Мы просто просим установить с нами эффективное сотрудничество с целью обеспечения всеобщей безопасности, в котором лидирующую роль будут играть Соединенные Штаты, сказал Порошенко.

Он напомнил о поставке на Украину американских противотанковых комплексов Javelin, отметив, что это очень важно «с символической точки зрения», так как передача указанного летального оборонительного оружия фактически дала начало военно-техническому сотрудничеству между странами.

Затем последовала передача Киеву двух патрульных катеров, которые «помогают решить другую проблему» – пресечение попыток России «оккупировать Азовское море».

Напомним, на прошедшей неделе Пентагон передал ВСУ безвозмездно два списанных патрульных катера типа Island. Однако у подарка всё же имеется цена – $9 млн. Столько (согласно договору) будет стоить модернизация катеров и их транспортировка.
Использованы фотографии:
https://twitter.com/poroshenko
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17 комментариев
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  1. Романенко
    Романенко Сегодня, 08:16
    +3
    Так какая все-таки нужна? Надежная, или американского производства?
    1. хрыч
      хрыч Сегодня, 08:18
      +6
      Цитата: Романенко
      Надежная, или американского производства?

      Утиль за большие деньги
      Пентагон передал ВСУ безвозмездно два списанных патрульных катера типа Island. Однако у подарка всё же имеется цена – $9 млн.

      1. Серж Горелый
        Серж Горелый Сегодня, 08:50
        0
        А всё же молодцы американцы! СССР для вовлечения стран в сферу влияния дарил плотины, школы, дороги... А тут просто подарили туземному вождю шубку с царского плеча:
        1. Rzzz
          Rzzz Сегодня, 09:24
          0
          Кстати, насчёт этой фотки. Тут выяснилось, что это картонный Трамп со своей трампихой стоят где-то в холле ООН, и с ними все фотографируются. Там народ откопал фотки других людей с этими манекенами.
          Так что питруха лажанулся, у меня есть фото круче, с Дартом Вейдером!
    2. ДРЕВНЕЙШИЙ
      ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 08:22
      +1
      Романенко-в республиках ещё не определились,стоит ли им брать дорогую излишне сложную и не самую надёжную американскую технику lol hi
    3. Svarog
      Svarog Сегодня, 08:31
      0
      Цитата: Романенко
      Так какая все-таки нужна? Надежная, или американского производства?

      Пассажирские лайнеры сбивать?
  2. ДРЕВНЕЙШИЙ
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 08:19
    +1
    сейчас янки судорожно всё своё старье которое хотели утилизировать,укроине втридорога продадут.
  3. 3vs
    3vs Сегодня, 08:31
    0
    А у товарища Порошенко есть деньги на закупку такого оборудования?
    Или рассчитывает на халяву?
    Вполне себе допускаю, что наглосаксы могут что-то своё разместить на территории Украины.
    1. Серж Горелый
      Серж Горелый Сегодня, 08:58
      +1
      Главный ресурс Украины - переформатирование русских Украины в пятую колонну. Как в своё время не последнюю роль в развале СССР сыграли "птенцы города Одессы", заполонившие Союз писателей, эстраду, радио ,ТВ и в течении десятилетий лившие помои на СССР, тот же финт хотят повторить. Сколько уже обнаружено на российском ТВ, во властных структурах, "пламенных майдановцев"?
    2. Сыщик
      Сыщик Сегодня, 08:59
      +1
      Цитата: 3vs
      А у товарища Порошенко есть деньги на закупку такого оборудования?

      У Порошенко есть товар для бартерной сделки - русофобия! Пока прокатывает. Сговорятся.
    3. ДРЕВНЕЙШИЙ
      ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 09:08
      0
      не знал,что парошенко вам товарищь belay
  4. Феникс_Львов
    Феникс_Львов Сегодня, 09:08
    0
    Странные у него понятия о надёжности ) А вот если предположить, что надо отбить бабло - вопросов не возникает )
  5. Yrec
    Yrec Сегодня, 09:10
    +2
    Уже давно пора прекратить цитировать порошенко на ВО, это уже не серьёзно. Или создать на форуме раздел "Юмор" и туда сливать.
  6. RoXX7
    RoXX7 Сегодня, 09:14
    0
    Все, как сказал барин, Порошенко озвучил
  7. Jerk
    Jerk Сегодня, 09:24
    -1
    Она у вас и так передовая - целых два пассажирских лайнера сбили - никто в этом вас не смог обскакать! Даже у США -- только один сбитый, иранский... У отсталой России вообще ноль сбитых пассажирских лайнеров - тьфу, вата...
  8. t-4
    t-4 Сегодня, 09:25
    0
    в котором лидирующую роль будут играть Соединенные Штаты, сказал Порошенко.

    В каждом выступлении лизоблюдство. Ну хоть капля гордости за свою страну у этого барыги осталась?
    Никто в мире так не облизывает ботинки Штатам, как это делает г-н Порошенко
  9. Jerk
    Jerk Сегодня, 09:27
    +1
    Напомним, на прошедшей неделе Пентагон передал ВСУ безвозмездно два списанных патрульных катера типа Island. Однако у подарка всё же имеется цена – $9 млн. Столько (согласно договору) будет стоить модернизация катеров и их транспортировка.

    А кто вам сказал, что они вообще доПЛЫВУТ до Украины? Про грузинские рассказать такие же?
    Еще 30 сентября 2016 года в Балтиморе береговой охране Грузии были переданы два «Айленда» —Jefferson Island (WPB 1340) и Staten Island (WPB 1345). Новые владельцы переименовали катера в «Очамчиру» и «Диоскурию». Срок обучения грузинских команд был заявлен стандартный для экипажей "Айлендов", передаваемых за границу - 10 недель. Ну, думаю, гляну-ка я, как там грузины на своих "Айлендах" по Черному морю рассекают... И тут выяснилось, что никак не рассекают. Томущо оба грузинских "Айленда" так до сих пор в Балтиморе и стоят. Томущо их грузинские экипажи вместо стандартного 10-недельного курса обучаются в Штатах 2 года.

    laughing