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Скандал с чиновничьей пенсией: проводили, затем восстановили с новым окладом

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Как чиновнику регионального правительства получить скандальную известность на всю страну? Если ранее фамилия Агибалов в России мало кому что-то конкретное говорила, то теперь о существовании этого человека известно далеко за пределами региона, чиновничью службу в котором он несёт. Речь идёт о скандале, разгоревшемся в Воронежской области, где вступивший в должность новый губернатор (Александр Гусев) сначала достойно проводил врио замглавы региона на заслуженный отдых, а затем неожиданно снова принял на работу в должности заместителя губернатора региона.

Скандал с чиновничьей пенсией: проводили, затем восстановили с новым окладом


О ситуации рассказали в одном из Телеграм-каналов. В частности, в сообщении говорится о том, что Юрий Агибалов, которому исполнилось 60 лет, на основании действующего регионального законодательства получил «выходное пособие» в размере 23 окладов и одновременно прибавку к пенсии в размере 75% от оклада.


Через два дня после «проводов» губернатор Воронежской области Юрия Агибалова, как уже было сказано, вновь назначил своим заместителем. Причём, если верить публикациям в местных СМИ, оклад замгубернатора вырос примерно в 4 раза, плюс к тому ему будет выплачиваться ежемесячная надбавка в 310% от должностного оклада.

Все эти факты вызвали негативную реакцию у общественности. Ведь если чиновника проводили на пенсию, то каким образом его назначили на должность? Если не провожали, то о каком пособии в 23 оклада идёт речь?

Сам воронежский губернатор никаких нарушений в том, что произошло, не видит, и отмечает, что окончательное назначение чиновников в правительство должно быть завершено к 12 октября, когда и станет известен окончательный состав руководящего регионального аппарата.

Региональные политики высказываются о Юрии Агибалове, как о достойном человеке, который никогда не участвовал ни в каких подковёрных играх, является «настоящим служакой» и грамотным управленцем. Между тем, в местных СМИ и российской блогосфере задаются вопросом, имел ли место «региональный золотой парашют» для регионального чиновника, и если да, то насколько точно стыкуются проводы на пенсию чиновников с десятками окладов и назначением «особых» пенсионных выплат с федеральным законодательством в этой сфере.

Резонанс с описанной ситуацией возник ещё и в связи с принятием властями страны непопулярной пенсионной реформы, на фоне которой в Москве заявляют, что у Пенсионного фонда при нынешнем положении вещей скоро не останется средств для обеспечения граждан пенсиями.
Использованы фотографии:
воронежские СМИ
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35 комментариев
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  1. Грац
    Грац Сегодня, 08:23
    -1
    где то читал что там оклад 11000 с копейками тоесть выплаты получились в итоге не такие уж и большие, хотя конечно от этого менее приятно простым людям всё это читать не становится
    1. СРЦ П-15
      СРЦ П-15 Сегодня, 08:28
      +12
      Цитата: Грац
      где то читал что там оклад 11000 с копейками тоесть выплаты получились в итоге не такие уж и большие,

      Чтобы у замглавы региона был оклад в 11000 тыс рублей? Не смешите мои валенки!
      1. Svarog
        Svarog Сегодня, 08:35
        +2
        Вот,на самом деле, это означает, что есть еще, какие то силы в Воронежской области, которым выгоден этот человек, при власти..
      2. Грац
        Грац Сегодня, 08:39
        +1
        оклад это не зарплата, там могут начисляться разные премии и прочее
      3. Законопослушный Гражданин
        Законопослушный Гражданин Сегодня, 08:40
        +1
        Цитата: СРЦ П-15
        Чтобы у замглавы региона был оклад в 11000 тыс рублей

        Так и есть.Они о России думают.
      4. Ванёк
        Ванёк Сегодня, 08:55
        0
        Цитата: СРЦ П-15
        был оклад


        Оклад и з/п вещи разные.

        Оклад, да 11, а з/п 110.

        Александр hi
    2. сибиралт
      сибиралт Сегодня, 08:33
      -4
      Ну ушел мужик на пенсию, а потом взяли по контракту и что? Значит, нужен человек на своем месте как хороший специалист. А 20 окладов при выходе на пенсию выплачивают во многих государственных органах давным давно. Еще с ельцинских времен.
      1. СРЦ П-15
        СРЦ П-15 Сегодня, 08:40
        +7
        Цитата: сибиралт
        Ну ушел мужик на пенсию, а потом взяли по контракту и что?

        Ну и не уходил бы на пенсию, раз такой нужный работник! Продолжал бы работать без "золотого парашюта"! Нет, захотелось рыбку съесть и кое-куда сесть! (Олег, минус не мой!)
        И вообще: какие могут быть парашюты, если человек и так идёт во власть, чтобы нажиться! Найдите мне альтруиста, который идёт во власть не из-за денег и льгот? Чем простой работник хуже номенклатурного? Тогда и нам пусть выдают по 20 окладов при выходе на пенсию!
        1. Ванёк
          Ванёк Сегодня, 08:59
          0
          Цитата: СРЦ П-15
          Тогда и нам пусть выдают по 20 окладов при выходе на пенсию!


          Для этого нужно на государевой службе трудиться.
        2. сибиралт
          сибиралт Сегодня, 09:15
          -1
          А как бы поступили Вы, будь у вас такая возможность? Неужто завидно?
          Я работал следаком по ОВД в прокуратуре. Когда дожил до выслуги, то мне доплачивали к окладу 50% пенсии. За каждый последующий год работы к пенсии добавлялось 3%. В середине 90-х я вышел на полную пенсию по выслуге в возрасте 42 года (предлагали вернуться по контракту). Получил 20 окладов, которых хватало на хрущевскую двушку в нашем регионе и что? hi
      2. фрезер
        фрезер Сегодня, 08:46
        +3
        Цитата: сибиралт
        Ну ушел мужик на пенсию, а потом взяли по контракту и что? Значит, нужен человек на своем месте как хороший специалист. А 20 окладов при выходе на пенсию выплачивают во многих государственных органах давным давно. Еще с ельцинских времен.

        А почему это люди из своих налогов, должны этим бездельником платить выходное пособие, а то время когда сами такие "золотые парашюты" не получают.
        Это как силовики выходящие га пенсию в 45.и получающих зарплату и пенсию с налогов граждан, которых они метелят на митингах против пенсионной реформы. Чиновники тоже, ничего не производят живут гораздо лучше людей которые производят добааочную стоимость.
        Россия самая богатая страна в мире, потому, что даже "слуги народа" ездят на мерседесе.
        1. Vard
          Vard Сегодня, 09:17
          0
          "Региональные политики высказываются о Юрии Агибалове, как о достойном человеке, который никогда не участвовал ни в каких подковёрных играх, является «настоящим служакой» и грамотным управленцем." Кристально честный человек... Можно сказать образец для подражания.... Долгих лет ему жизни...
      3. Ванёк
        Ванёк Сегодня, 08:58
        +1
        Цитата: сибиралт
        во многих государственных органах давным давно


        Это ещё о 13-ой з/п ни все слышали.

        Олег hi
    3. renics
      renics Сегодня, 09:22
      +1
      (где то читал что там оклад 11000 с копейками). Да мало ли, что пишут чиновники казнокрады в своих оправданиях, это не может быть истиной, так как везде и всюду все видят другую реальность и настоящую действительность. А этот бардак начался ещё в ельцинские времена, когда региональным чиновникам разрешили устанавливать свои законны и правила, не считаясь с ни с какими противоречиями к федеральным законам. Видимо таким образом Ельцин решил добиться от них абсолютной лояльности к своей власти. И с тех пор ничего не изменилось в этом плане.
  2. Законопослушный Гражданин
    Законопослушный Гражданин Сегодня, 08:24
    +4
    Слов не хватает литературных...Законами своими грабят народ трудовой,а потом они не видят-
    Сам воронежский губернатор никаких нарушений в том, что произошло, не видит,
    КОНЧЕННЫЕ. am
    1. Грац
      Грац Сегодня, 08:26
      +1
      зато воронежцы этого человека переизбрали за несколько дней до этих событий вот такие пироги с котятами
      1. faridg7
        faridg7 Сегодня, 08:56
        0
        Ну, как мы выбираем, наши приморские выборы показали наглядно. Ну просто стопрцентная поддержка населения.
  3. ДРЕВНЕЙШИЙ
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 08:27
    +2
    вот пускай следственный комитет и генпрокуротура и разбераются,за что был дан такой щедрый подарок чиновнику в стране ,где по словам лица,считающегося в правительстве страны премьером''денег нет''.
    1. Винни76
      Винни76 Сегодня, 08:36
      0
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      вот пускай следственный комитет и генпрокуротура и разбераются,

      А не в чем разбираться. Все законно
  4. asiat_61
    asiat_61 Сегодня, 08:30
    +1
    законодательства получил «выходное пособие» в размере 23 окладов и одновременно прибавку к пенсии в размере 75% от оклада.
    ...А теперь, пожалуйста всё это в денежных знаках Банка РФ.
  5. Altona
    Altona Сегодня, 08:31
    +3
    Региональные политики высказываются о Юрии Агибалове, как о достойном человеке, который никогда не участвовал ни в каких подковёрных играх, является «настоящим служакой» и грамотным управленцем.
    --------------------
    Но деньги брал. laughing laughing Воистину, что еще придумают патриоты для оправдания "пенсионной реформы", когда слуги народа не стесняются брать долю малую? Яровая, чей пакет законов о слежке за всеми нами вступает сегодня в силу, вообще назвала борьбу с коррупцией угрожающей интересам России. Я вас искренне поздравляю с этим, господа буржуазные патриоты. Аплодисменты! Занавес!
  6. Altona
    Altona Сегодня, 08:33
    -1
    Цитата: Грац
    где то читал что там оклад 11000 с копейками

    -----------------------
    Пффф, а стоило ли мараться тогда подобным образом? Выписал бы ему премию хотя бы.
  7. seregatara1969
    seregatara1969 Сегодня, 08:33
    0
    плюют на народ со своей колокольни и тем самым всё больше подрывают и без того пошатнувшийся авторитет государственной власти . зарвавшиеся царьки
  8. Винни76
    Винни76 Сегодня, 08:34
    0
    Эти будут по закону парашюты получать, а все остальные тоже по закону лапу сосать. Социальное государство ****
  9. Стальнов И.П.
    Стальнов И.П. Сегодня, 08:36
    +1
    Вот образец действия наших "сидящих в кресле", сидящие на самом верху подают "хороший" пример ниже сидящим. "Верховные сидящие"нам по фиг на мнение НАРОДА, ниже сидящие и нам теперь то же по фиг, то же будет на городском и районном уровне. Никий поклон сидящим на верху за ваши благо действия, пусть будет и у вас пенсия как у простого ГРАЖДАНИНА, чтоб вы жили на одну картошку и хлеб.
  10. spirit
    spirit Сегодня, 08:40
    0
    Есть фильм со Сталоне неудержимые. А в России предлагаю снять фильм НЕЗАМЕНИМЫЕ) во главе с Путиным вместо Сталоне hi
  11. ДРЕВНЕЙШИЙ
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 08:43
    -1
    фигня,скоро дума,которая номинально является Российской ,а по характеру своих думодвижений явно антироссийская,примет''весёлый закон''о пенсионной реформе в третьем чтении-''обхахочемся'',ибо до пенсии не все могут дожить-далеко не каждый сможет дожить до пенсии,а уж прожить на неё смогут вообще еденицы.
    1. faridg7
      faridg7 Сегодня, 08:59
      0
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      скоро дума,которая номинально является Российской ,а по характеру своих думодвижений явно антироссийская,примет''весёлый закон''о пенсионной реформе в третьем чтении-''обхахочемся''

      Уже - законопроект принят и отправлен на утверждение в Совет Федерации и гаранту. Осталось только исполнять.
  12. НасРать
    НасРать Сегодня, 08:49
    0
    Не владея всей (хотя бы доступной) информацией - трудно судить .... По приведенной здесь статье, вообще сложно выявить вину человека.. хотя автор явно для этого и выложил статейку... Журналистика теперь такая..не информацию излагает, а занимается политикой...
  13. BAI
    BAI Сегодня, 08:50
    0
    будет выплачиваться ежемесячная надбавка в 310% от должностного оклада.

    Как же они так прокололись? На фоне криков о маленьких зарплатах, такую надбавку засветили? И ведь это одна из многих.
  14. Гардамир
    Гардамир Сегодня, 08:52
    -1
    две России! Кому-то 23 оклада, а кому-то уголовная ответственность за подработку.
    https://newizv.ru/news/society/30-09-2018/v-saratove-bezrabotnuyu-mat-odinochku-osudili-za-podrabotku-uborschitsey
  15. Severok
    Severok Сегодня, 08:55
    +1
    Самое интересное, что эти "губернаторы" всяких областей абсолютно не понимают, а может понимают, но клали на то с пробором, что в случае чего первых на вилы народ будет поднимать именно таких замов и "глав" регионов наравне с некоторыми "винтиками" системы, занимающимися исполнениями судебных решений, мытарей и т.п. шелуху.
  16. JonnyT
    JonnyT Сегодня, 09:00
    +1
    гнать их всех поганой метлой, совсем уже оборзели, скоты. По СМИ уже "втирают" о окладе в 11 тыс рублей, но мы то знаем, что парашюты на таких должностях минимум 3 млн!!!! Пущай холопы работают до смерти на заводе, добираясь туда на троллейбусе или кредитной машинке, бояре должны просиживать штаны в высоких кабинетах, раскатывать на тоетах и каенах с лексусами, да встречи проводить с проститутками в саунах
  17. Larum
    Larum Сегодня, 09:06
    0
    Ну какой это скандал. Да и деньги то маленькие. Не СЕрдюков с его 1 млн дохода в день. (без учета семьи)
    Вот выделят 600 млр. на поощерение чиновникам, как обещают, - вот и заживем как в раю.
    Али не аерите?
  18. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:13
    0
    Страну, законы чиновники\избранники кроят под себя! Себя любимых не забывают, в благах.
    Впрочем, это не есть что то особенное в мире, степень наглости, жлобства только разная.
    Рабочий люд везде и всегда в пролёте .... .
    Впрочем, в Стране Советов всё было много человечнее, этого никак не отнять и не переврать!