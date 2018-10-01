Скандал с чиновничьей пенсией: проводили, затем восстановили с новым окладом

Как чиновнику регионального правительства получить скандальную известность на всю страну? Если ранее фамилия Агибалов в России мало кому что-то конкретное говорила, то теперь о существовании этого человека известно далеко за пределами региона, чиновничью службу в котором он несёт. Речь идёт о скандале, разгоревшемся в Воронежской области, где вступивший в должность новый губернатор (Александр Гусев) сначала достойно проводил врио замглавы региона на заслуженный отдых, а затем неожиданно снова принял на работу в должности заместителя губернатора региона.О ситуации рассказали в одном из Телеграм-каналов. В частности, в сообщении говорится о том, что Юрий Агибалов, которому исполнилось 60 лет, на основании действующего регионального законодательства получил «выходное пособие» в размере 23 окладов и одновременно прибавку к пенсии в размере 75% от оклада.Через два дня после «проводов» губернатор Воронежской области Юрия Агибалова, как уже было сказано, вновь назначил своим заместителем. Причём, если верить публикациям в местных СМИ, оклад замгубернатора вырос примерно в 4 раза, плюс к тому ему будет выплачиваться ежемесячная надбавка в 310% от должностного оклада.Все эти факты вызвали негативную реакцию у общественности. Ведь если чиновника проводили на пенсию, то каким образом его назначили на должность? Если не провожали, то о каком пособии в 23 оклада идёт речь?Сам воронежский губернатор никаких нарушений в том, что произошло, не видит, и отмечает, что окончательное назначение чиновников в правительство должно быть завершено к 12 октября, когда и станет известен окончательный состав руководящего регионального аппарата.Региональные политики высказываются о Юрии Агибалове, как о достойном человеке, который никогда не участвовал ни в каких подковёрных играх, является «настоящим служакой» и грамотным управленцем. Между тем, в местных СМИ и российской блогосфере задаются вопросом, имел ли место «региональный золотой парашют» для регионального чиновника, и если да, то насколько точно стыкуются проводы на пенсию чиновников с десятками окладов и назначением «особых» пенсионных выплат с федеральным законодательством в этой сфере.Резонанс с описанной ситуацией возник ещё и в связи с принятием властями страны непопулярной пенсионной реформы, на фоне которой в Москве заявляют, что у Пенсионного фонда при нынешнем положении вещей скоро не останется средств для обеспечения граждан пенсиями.