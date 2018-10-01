Иран нанёс ракетный удар по восточной части Сирии
Срочные сообщения публикуют информационные агентства Ирана. Сообщается, что иранские вооружённые силы решили не оставлять без ответа террористическую атаку, которая была осуществлена во время проведения военного парада в городе Ахваз. Напомним, что ответственность за теракт взяли на себя две террористические группировки, включая ИГИЛ*. В Тегеране в подготовке боевиков обвинили США и Израиль, отметив, что террористов тренировали в Саудовской Аравии.
В сообщениях говорится о том, что ракетные формирования Корпуса стражей исламской революции нанесли удар по восточной части Сирии. Ракетный удар пришёлся по позициям вооружённых формирований, которые, как заявляет командование КСИР, имели причастность к теракту в Ахвазе. Речь о террористах ИГИЛ (*запрещено в РФ).
По последним данным, КСИР применил баллистическую ракету «Зульфикар», которая поразила цели на расстоянии около 750 км. О точном числе ликвидированных таким образом боевиков не сообщается.
Можно констатировать, что теперь будет странно слышать обвинения, например, со стороны США в адрес Ирана в применении ракетных вооружений, ведь удар наносился по террористам ИГИЛ*, с которыми, как заявляют в Вашингтоне, в Сирии борется американский военный контингент.
В Иране подчёркивают, что боевики должны понимать: в любом случае посягательства на безопасность иранских граждан их ожидает жёсткий военный ответ.
В сообщениях говорится о том, что ракетные формирования Корпуса стражей исламской революции нанесли удар по восточной части Сирии. Ракетный удар пришёлся по позициям вооружённых формирований, которые, как заявляет командование КСИР, имели причастность к теракту в Ахвазе. Речь о террористах ИГИЛ (*запрещено в РФ).
По последним данным, КСИР применил баллистическую ракету «Зульфикар», которая поразила цели на расстоянии около 750 км. О точном числе ликвидированных таким образом боевиков не сообщается.
Можно констатировать, что теперь будет странно слышать обвинения, например, со стороны США в адрес Ирана в применении ракетных вооружений, ведь удар наносился по террористам ИГИЛ*, с которыми, как заявляют в Вашингтоне, в Сирии борется американский военный контингент.
В Иране подчёркивают, что боевики должны понимать: в любом случае посягательства на безопасность иранских граждан их ожидает жёсткий военный ответ.
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- FARS
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