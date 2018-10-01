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Иран нанёс ракетный удар по восточной части Сирии

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Срочные сообщения публикуют информационные агентства Ирана. Сообщается, что иранские вооружённые силы решили не оставлять без ответа террористическую атаку, которая была осуществлена во время проведения военного парада в городе Ахваз. Напомним, что ответственность за теракт взяли на себя две террористические группировки, включая ИГИЛ*. В Тегеране в подготовке боевиков обвинили США и Израиль, отметив, что террористов тренировали в Саудовской Аравии.

Иран нанёс ракетный удар по восточной части Сирии


В сообщениях говорится о том, что ракетные формирования Корпуса стражей исламской революции нанесли удар по восточной части Сирии. Ракетный удар пришёлся по позициям вооружённых формирований, которые, как заявляет командование КСИР, имели причастность к теракту в Ахвазе. Речь о террористах ИГИЛ (*запрещено в РФ).


По последним данным, КСИР применил баллистическую ракету «Зульфикар», которая поразила цели на расстоянии около 750 км. О точном числе ликвидированных таким образом боевиков не сообщается.

Можно констатировать, что теперь будет странно слышать обвинения, например, со стороны США в адрес Ирана в применении ракетных вооружений, ведь удар наносился по террористам ИГИЛ*, с которыми, как заявляют в Вашингтоне, в Сирии борется американский военный контингент.

В Иране подчёркивают, что боевики должны понимать: в любом случае посягательства на безопасность иранских граждан их ожидает жёсткий военный ответ.
Использованы фотографии:
FARS
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25 комментариев
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  1. ДРЕВНЕЙШИЙ
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 08:37
    +19
    сейчас на дыбы встанут два государства-янки,как хозяева террорюг, и ,одно маленькое ,со звездой давида на флаге,ибо каждый чих из ирана угрожает каждому углу на звезде давида,а значит,угрожает всему человечеству в лице государства израиль belay lol
    1. dsk
      dsk Сегодня, 09:09
      +2
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      сейчас на дыбы встанут два государства

      Это точно.
      Хотя Обама, возможно, поступил неправильно, когда вывел из Ирака солдат, но вводить их туда было, по моему мнению, самой большой ошибкой, которую когда-либо совершали в истории нашей страны.— Дональд Трамп, 45-й президент США./20/09/18.

      израильское лобби заставит Трампа начать войну против Ирана.
      1. хрыч
        хрыч Сегодня, 09:14
        +2
        Цитата: dsk
        Это точно

        Пристреливаются как к Израилю, так и к Аравии Саудов
    2. Deniska999
      Deniska999 Сегодня, 09:11
      0
      Интересно знать, в Заевфратье наносились удары или в пустыне Дейр-эз-Зора.
    3. t-4
      t-4 Сегодня, 09:15
      0
      В Тегеране в подготовке боевиков обвинили США и Израиль, отметив, что террористов тренировали в Саудовской Аравии.

      Исходя из этого, совершенно логично: "Нанесли удар по восточной части Сирии" belay
  2. tanker
    tanker Сегодня, 08:37
    0
    Ну вот, теперь и по Ирану, матрасам, типо есть за что.
  3. seregatara1969
    seregatara1969 Сегодня, 08:40
    +1
    всем насолили эти бармалеи - воюют против всех разом! придавить необходимо это гнездо жестоко ну чтоб не повадно было
    1. aybolyt678
      aybolyt678 Сегодня, 08:45
      0
      Цитата: seregatara1969
      всем насолили эти бармалеи - воюют против всех разом! придавить необходимо это гнездо жестоко ну чтоб не повадно было

      А причину войны как устранить??
    2. SSR
      SSR Сегодня, 09:23
      0
      Цитата: seregatara1969
      всем насолили эти бармалеи - воюют против всех разом! придавить необходимо это гнездо жестоко ну чтоб не повадно было

      И получается что по этим бармалеям фанатикам, иранцы нанесли удар мечём пророка Мухаммеда " Зульфикаром".
      ПС.
      ИМХА. Это выпад в сторону как говорят некоторые, "шестерёнчатых".
  4. Грац
    Грац Сегодня, 08:41
    +1
    хех, а вот это уже интересно, из ирана может вырасти хороший противовес израилю в регионе, я думаю персам надо маленько помочь
    1. Бшкаус
      Бшкаус Сегодня, 08:48
      +4
      Иран и так является противовесом Израилю, куда уж дальше? (официально не признает право Израиля на существование). Интересно другое - он (Иран) применил Ракеты средней дальности, конечно Израиль и раньше понимал что эти ракеты есть и могут его накрыть, но сейчас это продемонстрировано наглядно.
    2. Сыщик
      Сыщик Сегодня, 08:52
      +2
      Этот противовес вырос давно. И это единственное государство в регионе проводящее действительно суверенную политику, что особенно Израиль и нервирует.
  5. JonnyT
    JonnyT Сегодня, 08:48
    -1
    ракеты это хорошо, а как с целеуказанием и разведкой? есть ли у Ирана технологии, позволяющие вести точную разведку и наводить ракеты на цель, или они запустили на кого Аллах пошлет?
    1. гранат
      гранат Сегодня, 09:04
      +1
      Я думаю если подумать то ответ очевиден...
    2. mvd ru
      mvd ru Сегодня, 09:21
      +1
      В ночь на понедельник Иран запустил 6 ракет по объектам террористов, которые 22 сентября совершили теракт в Ахваз. После ракетного удара, также 7 беспилотников КСИР разбомбили позицию террористов.
      По данным заявления КСИР, в результате ракетного удара Ирана ликвидировано большое количество террористов и многие пострадали. Также были разрушены объекты террористов.
  6. Yrec
    Yrec Сегодня, 09:08
    0
    Интересно, а Иран запрашивал коридор прохода ракеты над Ираком? Если да, то как Ирак с "коалицией" это согласовал? А средства ПВО "коалиции" в Ираке есть? А как они к такому аншлюсу отнеслись? Много вопросов по этому поводу.
    1. Задира
      Задира Сегодня, 09:28
      0
      А применительно к баллистической ракете разве существует понятие как прохождение на территорией сопредельного государства? Она с территории Ирана ушла в ближний космос, а из космоса уже опустилась в Сирию. Не так?
  7. Avior
    Avior Сегодня, 09:09
    0
    Иран нанес удар по Суверенной стране- Сириию
    Нужно его бомбить немедленно lol
  8. Monster_Fat
    Monster_Fat Сегодня, 09:12
    -1
    Выстралили....а куда "попали"? Судя по всему, у этой ракеты КВО около километра, на максимальной дальности.... Или -не важно в какую точку пустыни упадет ракета, главное евреев попугать?
    1. Vard
      Vard Сегодня, 09:24
      0
      150 метров... При весе боеголовки 750 кг...
  9. RoXX7
    RoXX7 Сегодня, 09:13
    0
    Так и нужно делать. Однако сами события спровоцировал таким образом, чтобы подвести Иран под такой ответный ход. Теперь политики введут жёсткие санкции против Ирана якобы, чтобы взять под контроль его ракетную программы. Похожее было в Ираке и в Сирии, когда искали химическое оружие
    1. RoXX7
      RoXX7 Сегодня, 09:14
      0
      В итоге выигрыше окажутся США и израиль
  10. Варага
    Варага Сегодня, 09:19
    +1
    Вот это дело. Давно пора Ирану показать зубы "янко-евреям". Я так понимаю, что эта ракета аналог нашего ОТРК "Искандер". А ведь она может быть снаряжена и ЯБЧ. В перспективе.
    Ой, кое-кому сейчас ссыкотно стало!.. am
  11. Timtam
    Timtam Сегодня, 09:25
    0
    Иран нанёс ракетный удар по восточной части Сирии
    A не пострадали ли при том российские граждане, коиx в ИГИЛ как известно, очень много.
  12. san4es
    san4es Сегодня, 09:27
    0
    КСИР применил баллистическую ракету «Зульфикар», которая поразила цели на расстоянии около 750 км.