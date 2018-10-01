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В РФ разрабатывается пассажирский самолёт на водороде

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Центральный аэрогидродинамический институт им. Жуковского ведет совместную разработку проекта пассажирского гиперзвукового самолета с двигателями на жидком водороде, передает ТАСС сообщение директора ЦАГИ Кирилла Сыпало.

В РФ разрабатывается пассажирский самолёт на водороде


Он рассказал, что работы ведутся совместно с европейским сообществом в рамках проекта RUMBLE, а также отдельно с КБ «Туполева» и Московским авиационным институтом. Это будет не один самолет – выстраивается концепция целой линейки машин, начиная от сверхзвукового пассажирского самолета до лайнера большей вместимости, а впоследствии и до гиперзвукового самолета, способного выполнять орбитальные полеты, который в разы сократит время доставки грузов и пассажиров на удаленные расстояния.


Совместный проект RUMBLE как раз и предполагает использование двигателя на жидком водороде. При этом крайне важны вопросы распределения энергии и энергосовместимости различных подсистем.

Одна из основных проблем, по его словам, является акустическое воздействие и звуковой удар как в аэропортовой зоне, так и на маршруте самолета. В настоящее время конструкторам, кажется, удалось найти компромисс между акустическим эффектом и энергетической эффективностью сверхзвуковой машины, которая определяется, прежде всего, сочетанием аэродинамики, расположением двигателей и их конфигурацией.

Сыпало добавил, что основной задачей, стоящей перед разработчиками, сделать сверхзвуковой самолет дешевым и безопасным.

Он добавил, что первая серийная машина может быть готова в 2030-2031 годах. А первые демонстраторы должны появиться в 2020-2021 годах.

Ранее в ОАК сообщали, что в сверхзвуковом пассажирском самолете могут быть использованы наработки Ту-160.

Напомним, над созданием сверхзвукового пассажирского самолета работали в Европе и США с конца 1950-х годов. В СССР такие работы начались в начале 1960-х. До серийного производства и коммерческого использования дошли только два проекта – российский Ту-144 и французско-британский Concorde. Правда, коммерческая эксплуатация Ту-144 продолжалась лишь 7 месяцев. Среди причин прекращения полетов были названы катастрофа опытного экземпляра Ту-144Д и нерентабельность перелетов.
Использованы фотографии:
https://www.374.ru
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7 комментариев
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  1. RoXX7
    RoXX7 Сегодня, 09:22
    +1
    В свое время существовал проект Ту-154 на аналогичном топливе
    1. SSR
      SSR Сегодня, 09:27
      0
      Цитата: RoXX7
      В свое время существовал проект Ту-154 на аналогичном топливе

      Ну, гражданской и авиации в целом, так или иначе, всё равно надо делать следующий "скачок".
  2. ДРЕВНЕЙШИЙ
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 09:23
    +1
    так и был ту155,летавший на водороде,всё уже разработано давно,проблема только в желании начать производить ,и эксплуатировать.а вот с последним проблемы,ибо гиперзвуковой пассажирский самолет будет в эксплуатации очень уж дорогим..
    1. Svarog
      Svarog Сегодня, 09:27
      0
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      так и был ту155,летавший на водороде,всё уже разработано давно,проблема только в желании начать производить ,и эксплуатировать.а вот с последним проблемы,ибо гиперзвуковой пассажирский самолет будет в эксплуатации очень уж дорогим..

      Теперь то у нас есть люди, которые могут платить... Сечин, как то летел с Москвы во Владивосток.. устал, седалище затекло.. ну и родилась идея.. вот бы до Владика за 1,5 часа.. так и решено было возродить этот проект.. Проект хороший, в любом случае, но сомнения, что медведьев денег найдет.. А вообще, вот ведь,сколько лет прошло, а каков задел у СССР .. до сих пор пользуются наработками.. а в России современной, к сожалению, ничего нового родить не в силах..
  3. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 09:25
    0
    Только что в метро на мониторах было про поезда на водороде. Видимо будет на смену "инновациям" в инфополе нашем.
  4. Rzzz
    Rzzz Сегодня, 09:33
    0
    А что не на метане? Чуть хуже эффективность, но в разы дешевле. И экологичнее, чем на водороде.
  5. Alexey-74
    Alexey-74 Сегодня, 09:33
    0
    Гражданское авиастроение тоже не должно стоять на месте, как говорится следующий шаг....