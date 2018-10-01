В ОДК началась разработка двигателя для перспективного бомбардировщика
Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) приступила к разработке двигателя для перспективного комплекса дальней авиации (ПАК ДА), сообщает Интерфакс.
Ранее на сайте госзакупок появилась информация о заказе ОКР по разработке агрегатов двигателей для «изделия 80» (ПАК ДА). Отмечалось, что контракт на создание самого двигателя заключен между ОДК и "Туполевым" в июне 2018 года.
По словам представителя ОДК, речь в заказе идет об «изготовлении опытных узлов и поставке матчасти для изделия».
В документации, в том числе, указывается, что «электронная система двигателя должна обеспечивать прогнозирование состояния изделия и его систем»; агрегаты топливной и гидромеханической систем регулирования должны быть работоспособны при околонулевых и отрицательных перегрузках до 2,7 g. Кроме того, все агрегаты силовой установки должны обеспечивать устойчивую работу при температуре окружающей среды от - 60 до +50°С, а также быть приспособлены к эксплуатации в прибрежной морской зоне.
Срок службы двигателя ПАК ДА определен в 12 лет (впоследствии может быть увеличен до 21 года).
В прошлом году в ОДК сообщили, что эскизный проект двигателя уже завершен. Он будет обладать тягой на 23 тс.
Ранее в компании «Туполев» рассказали, что ПАК ДА будет дозвуковым и выполнен по аэродинамической схеме «летающее крыло». По данным источника, на вооружении самолета будут находиться как гиперзвуковые ракеты, так и ракеты для обороны класса «воздух-воздух», что позволит ему летать без сопровождения.
Кроме того, гендиректор «Туполева» Александр Конюхов сообщал, что выкатка первого опытного образца перспективного бомбардировщика планируется в 2021-2022 годах.
Ранее на сайте госзакупок появилась информация о заказе ОКР по разработке агрегатов двигателей для «изделия 80» (ПАК ДА). Отмечалось, что контракт на создание самого двигателя заключен между ОДК и "Туполевым" в июне 2018 года.
По словам представителя ОДК, речь в заказе идет об «изготовлении опытных узлов и поставке матчасти для изделия».
В документации, в том числе, указывается, что «электронная система двигателя должна обеспечивать прогнозирование состояния изделия и его систем»; агрегаты топливной и гидромеханической систем регулирования должны быть работоспособны при околонулевых и отрицательных перегрузках до 2,7 g. Кроме того, все агрегаты силовой установки должны обеспечивать устойчивую работу при температуре окружающей среды от - 60 до +50°С, а также быть приспособлены к эксплуатации в прибрежной морской зоне.
Срок службы двигателя ПАК ДА определен в 12 лет (впоследствии может быть увеличен до 21 года).
В прошлом году в ОДК сообщили, что эскизный проект двигателя уже завершен. Он будет обладать тягой на 23 тс.
Ранее в компании «Туполев» рассказали, что ПАК ДА будет дозвуковым и выполнен по аэродинамической схеме «летающее крыло». По данным источника, на вооружении самолета будут находиться как гиперзвуковые ракеты, так и ракеты для обороны класса «воздух-воздух», что позволит ему летать без сопровождения.
Кроме того, гендиректор «Туполева» Александр Конюхов сообщал, что выкатка первого опытного образца перспективного бомбардировщика планируется в 2021-2022 годах.
- Использованы фотографии:
- Кинокомпания Офицеры ВВС и ВМФ Росси
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