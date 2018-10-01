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В ОДК началась разработка двигателя для перспективного бомбардировщика

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Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) приступила к разработке двигателя для перспективного комплекса дальней авиации (ПАК ДА), сообщает Интерфакс.



Ранее на сайте госзакупок появилась информация о заказе ОКР по разработке агрегатов двигателей для «изделия 80» (ПАК ДА). Отмечалось, что контракт на создание самого двигателя заключен между ОДК и "Туполевым" в июне 2018 года.


По словам представителя ОДК, речь в заказе идет об «изготовлении опытных узлов и поставке матчасти для изделия».

В документации, в том числе, указывается, что «электронная система двигателя должна обеспечивать прогнозирование состояния изделия и его систем»; агрегаты топливной и гидромеханической систем регулирования должны быть работоспособны при околонулевых и отрицательных перегрузках до 2,7 g. Кроме того, все агрегаты силовой установки должны обеспечивать устойчивую работу при температуре окружающей среды от - 60 до +50°С, а также быть приспособлены к эксплуатации в прибрежной морской зоне.

Срок службы двигателя ПАК ДА определен в 12 лет (впоследствии может быть увеличен до 21 года).

В прошлом году в ОДК сообщили, что эскизный проект двигателя уже завершен. Он будет обладать тягой на 23 тс.

Ранее в компании «Туполев» рассказали, что ПАК ДА будет дозвуковым и выполнен по аэродинамической схеме «летающее крыло». По данным источника, на вооружении самолета будут находиться как гиперзвуковые ракеты, так и ракеты для обороны класса «воздух-воздух», что позволит ему летать без сопровождения.

Кроме того, гендиректор «Туполева» Александр Конюхов сообщал, что выкатка первого опытного образца перспективного бомбардировщика планируется в 2021-2022 годах.
Использованы фотографии:
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24 комментария
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  1. Железякин
    Железякин Сегодня, 10:05
    0
    Любопытно, кто двигатели делать будет?
    1. Гиря
      Гиря Сегодня, 10:08
      +4
      *думаю* что РФ lol
    2. Вадим237
      Вадим237 Сегодня, 10:13
      +1
      СНТК Кузнецов.
  2. ДРЕВНЕЙШИЙ
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 10:08
    +1
    за многие проекты взялись,хотя ,в основном это всё хорошо забытое старое..
    1. URAL72
      URAL72 Сегодня, 10:35
      +1
      Странно. Если дозвуковой, что логично и экономично, то почему не ПД-14, или ПД-35? Бомберов не будет много, использование модификации гражданского двигателя, это огромная экономия как на разработке, так и на эксплуатации, а в случае с ПД-14/18, это ещё и экономия времени. Если такая мощность и дозвуковой, то что, опять мастодонт в 300т? Или два двигателя? Тупо, я надеюсь будет машина в весовой категории Ту-22М3, это решит много проблем с базированием, повысив живучесть.
      1. bulvas
        bulvas Сегодня, 10:39
        0
        Цитата: URAL72
        Странно. Если дозвуковой, что логично и экономично, то почему не ПД-14, или ПД-35?



        Кто сказал, что ПД.. не будут использоваться, хотя бы как основа или наработки из них?



      2. Чича сквад
        Чича сквад Сегодня, 10:54
        0
        Может потому что у ПД-14 тяга 14 тонн, а ПД-35 даже на бумаге нету. Мощность нужна может потому что ракеты тяжёлые, 12 ракет х-101 мало весят что ли?
        1. Zaurbek
          Zaurbek Сегодня, 11:16
          0
          А вообще, могли бы и два ПД-35 поставить
      3. Kurare
        Kurare Сегодня, 11:11
        +1
        Цитата: URAL72
        Странно. Если дозвуковой, что логично и экономично, то почему не ПД-14, или ПД-35?

        У них двухконтурность слишком высокая для такой схемы (летающее крыло) бомбера, ротор низкого давления очень большого диаметра. А вот газогенератор можно использовать.
        Хотя, насколько известно на даный момент, будут делать на основе НК-32.
      4. Бшкаус
        Бшкаус Сегодня, 11:16
        0
        что логично и экономично, то почему не ПД-14, или ПД-35
        Задача своевременный уход с аэродрома и ответно-встречный удар с неожиданного направления. Например, самолет в угрожаемый период уходит в центр тихого океана и барражирует там более суток, естественно, перехватить его в таких условиях истребительная авиация не может, а если рядом нет вражеского флота, то самолет становится неуязвим, а прорывом ПВО будут заниматься ракеты.
        Все это требует от двигателя такой экономичности, которой возможно, не видели даже ультрасовременные гражданские самолеты.
        1. Dagen
          Dagen Сегодня, 12:12
          0
          В центре Тихого океана - Гавайи, штаб 13-й воздушной армии. И место базирования транспортного авиакрыла. В описываемом вами случае очень маловероятно, что на базе не будет боевых самолётов. Лезть туда для любого нашего ракетоносца будет смерти подобно.
        2. Гильятон
          Гильятон Сегодня, 12:24
          0
          Барражировать нужно беспилотникам, а ДА нужно иметь мощные и надежные двигатели и зачастую они экономичными не являются, ибо слишком много противоречий. hi
  3. Alexey-74
    Alexey-74 Сегодня, 10:22
    +2
    Ну что ж, ждать осталось не так уж много. Хотелось бы увидеть в 22 году новейший ПАК ДА.
  4. Правда
    Правда Сегодня, 10:38
    -5
    Сегодня в отделе пропаганды премию дали? Как проклятые байки сочиняют...гиперлет пассажирский, оружие электомагнитное, не имеющий аналогов подбросок, двигатель для звездалета космических сил. Кокаин аргентинский дошёл-таки?
  5. ССИ
    ССИ Сегодня, 10:42
    +1
    Комментаторы, НК-32 не пробовали посмотреть в инете? Он и будет на бомбере....Других моторов на нынешний день, у нас нет... И не надо про ПД...Очень прошу, не надо.
    1. Zaurbek
      Zaurbek Сегодня, 11:13
      +2
      НК-32 за основу и планировали брать, по крайней мере его горячую часть. Наверное повысят двухконтурность, наверное, поставят новую систему управления. В итоге, новый двигатель и получиться. Он же, вероятно, пойдет и на ремоторизацию Русланов. Там , как раз, 22-25тн нужет ТРД.
  6. Avior
    Avior Сегодня, 10:51
    0
    заканцовки крыла у него складываются или это винглеты криво нарисованы?
    1. Zaurbek
      Zaurbek Сегодня, 11:14
      0
      Винглетты плохо влияют на РЛС заметность.
  7. синоби
    синоби Сегодня, 11:08
    +1
    Не бомбер,а скорее летающая ракетная платформа.Дозвуковикам в современной войне делать нечего,их ещё на подходе к цели с неба снимут.
    1. КВУ-НСвД
      КВУ-НСвД Сегодня, 11:16
      +1
      Цитата: синоби
      Не бомбер,а скорее летающая ракетная платформа.Дозвуковикам в современной войне делать нечего,их ещё на подходе к цели с неба снимут.

      Да он к цели и подходить то будет на дальность Х-101 , а это очень далеко ... от цели .
    2. Zaurbek
      Zaurbek Сегодня, 12:03
      0
      Тогда не пойму, что не сделать просто хороший дальнемагистральник ( с дозаправкой, радарами и тд)и не нагрузить его ракетами? И не морочить людям голову.
      1. КВУ-НСвД
        КВУ-НСвД Сегодня, 12:23
        0
        Цитата: Zaurbek
        Тогда не пойму, что не сделать просто хороший дальнемагистральник ( с дозаправкой, радарами и тд)и не нагрузить его ракетами? И не морочить людям голову.

        У ПАК ДА предполагается ещё и пониженная ЭПР . ну и как всякий военный агрегат имеет и повышенные требования к ресурсу , помехозащищённости , всепогодности и тп . Если всё это воплотить в модификации гражданского лайнера , то получится дозвуковой вариант Ту-160 , а зачем он такой нужен ?
  8. УВБ
    УВБ Сегодня, 11:44
    0
    По поводу сайта госзакупок. С одной стороны вроде понятно- прозрачность, борьба с коррупцией. Но с другой стороны- сведения относящиеся к ВПК в открытом доступе?! Не понимаю!
  9. МИМО ПРОХОДИЛ
    МИМО ПРОХОДИЛ Сегодня, 12:15
    0
    СНТК Кузнецов фирма очень серьезная и наработки новых движков, с установкой на двигатели теплонапряженных деталей со специальной теплозащитой проработала еще при СССР (буквально перед самым распадом).
    Так что да новое - хорошо забытое старое. К сожалению при Горби все это направление пошло под нож.
    А технология была очень интересная - 3D принтеров еще не было, а печать керамического покрытия на металлических деталях сложной формы, с заданной толщиной по профилю уже была.
    К сожалению программа комментариев блокирует фото акта испытаний за подписью генерального конструктора. но что было - то было.