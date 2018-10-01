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Македонцы сказали "Нет" НАТО и ЕС. Референдум провалился

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Македонский референдум о переименовании страны провалился. Плебисцит македонское правительство проводило де-факто под диктовку официальных Афин, которые занимаются откровенным политическим шантажом. По требованию властей Греции, страна с названием Македония должна исчезнуть с карты мира, так как право на такое название имеет только историческая область Греции. На картах Европы в Греции Македонию давно не обозначают так, как официально принято в самой Македонии, а помечают либо как Северная Македония, либо как Скопье – по названию столицы республики.



Афины ранее заявили, что закроют македонцам путь в ЕС и НАТО, если те не позаботятся о переименовании своей страны. Это первый случай подобного рода в новой истории. В итоге в Македонии появилась обширная протестная группа, которая выражала недовольство самим фактом подготовки к референдуму. В этой группе и ряд ведущих македонских чиновников. Группа объявила бойкот плебисциту, что на Западе уже восприняли как «влияние Кремля».


Проводили референдум с одним вопросом, сформулированным с большой степенью лукавства: Поддерживаете ли вы вступление в ЕС и НАТО с принятием договора между Республикой Македония и Греческой Республикой?

Никаких слов о том, что договор подразумевает автоматический отказ республики от своего названия, в бюллетене не было.

Итог голосования такой: за договор с Грецией высказались около 91,25% пришедших на участки. Но пришедших на участки оказалось меньше, чем необходимо для признания референдума состоявшимся. Планка, которую необходимо было преодолеть по конституции республики, составляла 50% полюс 1 голос. Свои голоса отдали менее 37% македонцев. Такой результат после подсчёта более 85% голосов несколько минут назад озвучил глава ЦИК Македонии Оливер Дерковски. По словам Дерковски, в любом случае референдум следует признать несостоявшимся.

В Афинах назвали итоги македонского референдума противоречивыми и отметили, что необходимо продолжать диалог. При этом в греческом кабинете министров заявили, что недоверие к референдуму в «Скопье» вызвали такие факторы как «атмосфера национализма, подозрительности и поток фейковых новостей».
Использованы фотографии:
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22 комментария
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  1. ДРЕВНЕЙШИЙ
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 10:39
    0
    тогда уж проще или грекам принять всё как есть,или им же переименовать грецию...
    1. alatanas
      alatanas Сегодня, 11:09
      +3
      Для греков этот вопрос является щекотливым. Эгейская Македония(бывшая болгарская територия до 1918 г.) после ПМВ являлась подмандатной територией ОН ( Лиги наций) и потом была отдана грекам и не фигурирует в Лозанском договоре (1923 г.).
      Кстати, Византийская тема (провинция) "Македония" находилась совсем не там, а в области Адрианополя (Одрин или Едирне - тур.).
      1. Стирбьорн
        Стирбьорн Сегодня, 11:36
        0
        Цитата: alatanas
        Эгейская Македония(бывшая болгарская територия до 1918 г.) после ПМВ являлась подмандатной територией ОН ( Лиги наций) и потом была отдана грекам и не фигурирует в Лозанском договоре (1923 г.).

        Ну так проще Македонии присоединится к Болгарии, хотя бы на правах автономии, и все проблемы будут решены. Все равно один народ по сути, тем более бывшая провинция. Болгария и в НАТО и в ЕС.
        1. alexmach
          alexmach Сегодня, 11:47
          0
          Кто один народ то? Албанцы и болгары?
          1. alexmach
            alexmach Сегодня, 11:58
            0
            А нет, Албанцы там оказывается пока меньшинство...
            Выходит Балканы опять закипают?
      2. artak
        artak Сегодня, 11:41
        +1
        Нынешняя Республика Македония никаким боком не имеет отношения к древнему Македонскому царству и к великим его правителям - Филиппу и его сыну Александру Великому.Кого хотят обмануть эти ,по сути,болгары,обозначив свою страну как Македонию?Так же наши соседи назвали свою страну Азербайджаном и претендуют на историческое наследие народов Аррана и Агванка.Уже настолько уверились в своем вранье ,что даже осмеливаются на этом сайте писать,что армяне - пришлый народ и их не было на Южном Кавказе вплоть до 1828 года. wassat И это пишут потомки тюрок - сельджуков,въехавших в наш регион на своих конях в 12 веке .Македонцам не помешает немного полечить свою голову.С больной головой далеко не уедешь!
        1. Slinqshot
          Slinqshot Сегодня, 12:10
          +1
          Так и современные греки не имеют никакого отношения к древней Элладе - все они потомки албанцев, понаехавших в сильно обезлюдевшую Грецию в 13-16 вв. Это примерно как поляки (славяне) считающие себя потомками сарматов (иранцы).
  2. Labrador
    Labrador Сегодня, 10:41
    +2
    за договор с Грецией высказались около 91,25% пришедших на участки. Но пришедших на участки оказалось меньше, чем необходимо для признания референдума состоявшимся.

    Ну и где же:
    Македонцы сказали "Нет" НАТО и ЕС

    Они просто не все дошли :)
    1. Kurare
      Kurare Сегодня, 11:02
      +4
      Цитата: Labrador
      Они просто не все дошли :)

      Не все дошли только потому, что "рука Кремля" их по пути на участки остановила в грубейшей форме! Лично Путин контролировал осуществление бойкота! laughing
      Думаю, так будут выглядеть утренние заголовки европейских газет.
      1. Barzha
        Barzha Сегодня, 11:13
        +3
        Не все дошли только потому, что "рука Кремля" их по пути на участки остановила в грубейшей форме!

        Не думаю. Лавров же сказал, что "мы сейчас занимаемся референдумом в Каталонии". laughing
    2. майор Юрик
      майор Юрик Сегодня, 11:15
      0
      Резвятся в гейропе бюрократы! Надо македонцам выдвинуть встречное предложение Греции. Переименовываться так и тем и другим, если они Северная Македония, то пусть греки переименуются в Древнюю Грецию, и все будут довольны! laughing
  3. seregatara1969
    seregatara1969 Сегодня, 10:42
    +6
    и грузию переименовать тоже - а то в америке есть с таким названием штат - путаница одна!
  4. Yrec
    Yrec Сегодня, 10:45
    +1
    В Европе опять зашатались пограничные столбы. Мигранты спровоцировали всплеск национализма и взаимного недоверия. Членство в ЕС и НАТО для простого обывателя ничего хорошего не приносит. Подождём ещё выборов в конгресс, думаю, жить станет веселее.
  5. КВУ-НСвД
    КВУ-НСвД Сегодня, 10:58
    +2
    Были б они были очень важны для нато , то Греции давно бы намекнули о целесообразности заткнуться . А по результатам ... ? Очевидно , что пришли ярые сторонники , а остальные забили .. и правильно сделали , ибо менять название страны по требованию соседей , ну всё равно , что если б моим соседям моя фамилия не нравилась - очень чётко бы им рассказал куда идти ...
  6. Комментарий был удален.
  7. Timtam
    Timtam Сегодня, 11:05
    -2
    за договор с Грецией высказались около 91,25% пришедших на участки.
    Однозначно за. Сделают ещё один и спросят, а не хотите ли вы обратно к камунизму.
    1. Плотник 2329
      Плотник 2329 Сегодня, 11:38
      0
      Было бы кому подпрыгивать!
      Грекам... Ловили бы своих устриц с мидиями, да туристов ублажали. И сидели бы ровно, не дёргались.
  8. Barzha
    Barzha Сегодня, 11:12
    +1
    Македонцы сказали "Нет" НАТО

    Здесь хорошо, что хоть референдум по этому вопросу провели. В Черногории, вон, по всем соцопросам больше двух третей населения было против вступления в НАТО. Тогда просто взяли и не стали проводить ни какие референдумы. Скупщина просто взяла и приняла закон о вступлении в НАТО и всё!
    1. Грац
      Грац Сегодня, 11:30
      +2
      В Македонии президент был против, видимо он и не дал таким же образом как в Черногории замылить народное волеизъявление
  9. _Ugene_
    _Ugene_ Сегодня, 11:26
    0
    Поддерживаете ли вы вступление в ЕС и НАТО с принятием договора между Республикой Македония и Греческой Республикой?
    у нас бы таким образом поставленный вопрос вообще бы не допустили к референдуму ибо очень уж туманная формулировка
  10. Грац
    Грац Сегодня, 11:29
    0
    я вообще не понимаю зачем македонцам идти грекам на уступки, они им ничего не должны, с чего они взяли что в Ес им будет лучше, вон их соседи в болгарии и румынии всё на себе испытали, а зачем им нато кто то хочет на них напасть? нато все равно не будет вмешиваться за них если албанцы очередную бузу устроят,
    Македонцы должны плевать на все греческие хотелки
  11. voyaka uh
    voyaka uh Сегодня, 12:14
    0
    Результаты хорошие - как для ЕС, так и для Македонии. Македония - самая экономически отсталая страна Европы. Ей нечего делать в ЕС. Сначала развейтесь экономически, хоть чуток, потом - Евросоюзы.
  12. Mark68
    Mark68 Сегодня, 12:18
    0
    Из результатов референдума можно сделать вывод:
    - македонцы не очень сильно придают озвученной проблеме значение;
    - в принципе не против переименования своей страны из "Республика Македония" в "Республику Северная Македония";
    - в принципе не против вступления в Евросоюз и вступления в НАТО.