Македонцы сказали "Нет" НАТО и ЕС. Референдум провалился

Македонский референдум о переименовании страны провалился. Плебисцит македонское правительство проводило де-факто под диктовку официальных Афин, которые занимаются откровенным политическим шантажом. По требованию властей Греции, страна с названием Македония должна исчезнуть с карты мира, так как право на такое название имеет только историческая область Греции. На картах Европы в Греции Македонию давно не обозначают так, как официально принято в самой Македонии, а помечают либо как Северная Македония, либо как Скопье – по названию столицы республики.Афины ранее заявили, что закроют македонцам путь в ЕС и НАТО, если те не позаботятся о переименовании своей страны. Это первый случай подобного рода в новой истории. В итоге в Македонии появилась обширная протестная группа, которая выражала недовольство самим фактом подготовки к референдуму. В этой группе и ряд ведущих македонских чиновников. Группа объявила бойкот плебисциту, что на Западе уже восприняли как «влияние Кремля».Проводили референдум с одним вопросом, сформулированным с большой степенью лукавства:Никаких слов о том, что договор подразумевает автоматический отказ республики от своего названия, в бюллетене не было.: за договор с Грецией высказались около 91,25% пришедших на участки. Но пришедших на участки оказалось меньше, чем необходимо для признания референдума состоявшимся. Планка, которую необходимо было преодолеть по конституции республики, составляла 50% полюс 1 голос. Свои голоса отдали менее 37% македонцев. Такой результат после подсчёта более 85% голосов несколько минут назад озвучил глава ЦИК Македонии Оливер Дерковски. По словам Дерковски, в любом случае референдум следует признать несостоявшимся.В Афинах назвали итоги македонского референдума противоречивыми и отметили, что необходимо продолжать диалог. При этом в греческом кабинете министров заявили, что недоверие к референдуму в «Скопье» вызвали такие факторы как «атмосфера национализма, подозрительности и поток фейковых новостей».