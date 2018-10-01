В Хабаровске вынесен приговор вербовщику ИГ
Дальневосточный окружной военный суд вынес обвинительный приговор жителю Хабаровска, пытавшегося склонить военнослужащих к сотрудничеству с террористической группировкой ИГ (запрещена в РФ), передает РИА Новости.
При рассмотрении дела было установлено, что подсудимый поддерживал тесную связь с представителями террористических организаций. В 2015 году прошел «теологическое обучение», после чего вернулся в Хабаровск и занялся вербовочной деятельностью как среди гражданского населения, так и среди военнослужащих хабаровского гарнизона. Одного из них даже подготовил к отправке в Сирию.
Вербовщик был задержан в марте текущего года в Москве и затем этапирован в Хабаровск для привлечения к уголовной ответственности. В его квартире, в том числе, обнаружены портативные средства радиосвязи и религиозная литература, внесенная в федеральный список экстремистских материалов.
Суд признал 23-летнего А. Бобоева виновным в совершении 2 преступлений («содействие террористической деятельности») и приговорил его к 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима.
Бобоев свою вину признал полностью и в содеянном раскаялся. Данное обстоятельство было учтено судом при назначении наказания.
Ранее за такое же преступление был осужден соучастник Бобоева – гражданин Таджикистана. Он получил 4,5 года лишения свободы. Приговоры обжалованы не были и вступили в законную силу.
Накануне Директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов сообщил, что главари ИГ в настоящее время активно занимаются переброской в Афганистан боевиков организации из других стран. По его словам, они перевозятся в эту страну не для того, чтобы воевать против иностранных войск. Боевиков готовят к дестабилизации обстановки во всех странах Центральной Азии, к созданию там новых опорных центров.
При рассмотрении дела было установлено, что подсудимый поддерживал тесную связь с представителями террористических организаций. В 2015 году прошел «теологическое обучение», после чего вернулся в Хабаровск и занялся вербовочной деятельностью как среди гражданского населения, так и среди военнослужащих хабаровского гарнизона. Одного из них даже подготовил к отправке в Сирию.
Вербовщик был задержан в марте текущего года в Москве и затем этапирован в Хабаровск для привлечения к уголовной ответственности. В его квартире, в том числе, обнаружены портативные средства радиосвязи и религиозная литература, внесенная в федеральный список экстремистских материалов.
Суд признал 23-летнего А. Бобоева виновным в совершении 2 преступлений («содействие террористической деятельности») и приговорил его к 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима.
Бобоев свою вину признал полностью и в содеянном раскаялся. Данное обстоятельство было учтено судом при назначении наказания.
Ранее за такое же преступление был осужден соучастник Бобоева – гражданин Таджикистана. Он получил 4,5 года лишения свободы. Приговоры обжалованы не были и вступили в законную силу.
Накануне Директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов сообщил, что главари ИГ в настоящее время активно занимаются переброской в Афганистан боевиков организации из других стран. По его словам, они перевозятся в эту страну не для того, чтобы воевать против иностранных войск. Боевиков готовят к дестабилизации обстановки во всех странах Центральной Азии, к созданию там новых опорных центров.
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