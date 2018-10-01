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В Хабаровске вынесен приговор вербовщику ИГ

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Дальневосточный окружной военный суд вынес обвинительный приговор жителю Хабаровска, пытавшегося склонить военнослужащих к сотрудничеству с террористической группировкой ИГ (запрещена в РФ), передает РИА Новости.



При рассмотрении дела было установлено, что подсудимый поддерживал тесную связь с представителями террористических организаций. В 2015 году прошел «теологическое обучение», после чего вернулся в Хабаровск и занялся вербовочной деятельностью как среди гражданского населения, так и среди военнослужащих хабаровского гарнизона. Одного из них даже подготовил к отправке в Сирию.


Вербовщик был задержан в марте текущего года в Москве и затем этапирован в Хабаровск для привлечения к уголовной ответственности. В его квартире, в том числе, обнаружены портативные средства радиосвязи и религиозная литература, внесенная в федеральный список экстремистских материалов.

Суд признал 23-летнего А. Бобоева виновным в совершении 2 преступлений («содействие террористической деятельности») и приговорил его к 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Бобоев свою вину признал полностью и в содеянном раскаялся. Данное обстоятельство было учтено судом при назначении наказания.

Ранее за такое же преступление был осужден соучастник Бобоева – гражданин Таджикистана. Он получил 4,5 года лишения свободы. Приговоры обжалованы не были и вступили в законную силу.

Накануне Директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов сообщил, что главари ИГ в настоящее время активно занимаются переброской в Афганистан боевиков организации из других стран. По его словам, они перевозятся в эту страну не для того, чтобы воевать против иностранных войск. Боевиков готовят к дестабилизации обстановки во всех странах Центральной Азии, к созданию там новых опорных центров.
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com
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6 комментариев
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  1. Svarog
    Svarog Сегодня, 10:53
    +4
    Что то сроки маленькие 3- 4 года..За ведро картошки 3 года дают.. а тут терроризм.. еще и вербовка..
    1. Jolly oldster sailor
      Jolly oldster sailor Сегодня, 11:05
      +3
      Законы такие у нас...Ладно,хоть не цветы вручили при стечении народном.
    2. Yrec
      Yrec Сегодня, 11:31
      0
      Наверное, очень продуктивно посотрудничал со следствием. Про его работодателей не слова. Скорее всего размотали небольшую вербовочную цепочку.
  2. КВУ-НСвД
    КВУ-НСвД Сегодня, 11:10
    +3
    Выйдет через года три и опять за старое примется , только действовать будет хитрее - таких бы в шахту урановую лет на двадцать пять с добавкой срока , раз уж мы за гуманизм и против стенки ..
  3. ДРЕВНЕЙШИЙ
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 11:29
    +2
    за такое нужно давать минимум лет7 , и по этой статье никакой амнистии,или условно-досрочного-только от звонка,и до звонка.
  4. Siberiya
    Siberiya Сегодня, 11:56
    0
    В основном идут туда из-за денег, идейных там очень мало, была бы работа достойная тогда бы и шансов у них не было.