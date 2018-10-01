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Индия передаст России раритетные МиГ-21

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Ожидается, что на саммите Россия-Индия, который пройдет в Нью-Дели 4-5 октября, премьер-министр Индии Нарендра Моди подарит Владимиру Путину «винтажные» истребители МиГ-21, пишет издание The Hindu.



Сообщается, что «подарок» российской стороне подготовлен по просьбе Минобороны РФ. В комплект войдут три истребителя – МиГ-21БИС (тип-75) и два МиГ-21ФЛ (тип 77).


По данным ресурса, самолеты находятся в достойном (летном) состоянии и будут являться, главным образом, своеобразным символом неувядающей дружбы и стратегического партнерства между двумя государствами.

Самолеты получат новые регистрационные номера и будут использоваться Россией для «винтажных рейсов», говорится в материале.

Издание напоминает, что МиГ-21 – один из самых распространенных сверхзвуковых истребителей, выпускавшихся в СССР с 1959-го по 1985 год. Он поставлялся в более чем 50 стран. Всего было построено более 11 тысяч машин.

Напомним, Владимир Путин посетит Индию с официальным визитом 4-5 октября. В ходе переговоров будут рассмотрены основные вопросы развития российско-индийского стратегического партнерства. Главы государств также обменяются мнениями по ключевым вопросам внешнеполитической деятельности, подпишут ряд двусторонних документов.

Кроме того, Путин проведет встречу с президентом Индии Рамом Ковиндом.
Использованы фотографии:
http://forum.militaryparitet.com
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18 комментариев
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  1. Грац
    Грац Сегодня, 11:31
    -9
    Я так и не понял зачем нам этот хлам, наверняка у нас в отстойниках этого добра навалом стоит
    1. фигвам
      фигвам Сегодня, 11:37
      +17
      Это не хлам, а прекрасный самолёт и история нашей авиации. У нас такие раритеты в лётном состоянии не сохранились.
    2. NEOZ
      NEOZ Сегодня, 11:38
      -2
      Цитата: Грац
      Я так и не понял зачем нам этот хлам

      утеряны компетенции по производству миг21?
      Цитата: Грац
      у нас в отстойниках этого добра навалом

      нет у нас ничего, все слили в 1991г.
      1. Серый брат
        Серый брат Сегодня, 12:03
        +1
        Цитата: NEOZ
        утеряны компетенции по производству миг21?

        Многие технологические цепочки давно утеряны, это общемировая тенденция - многие и более простую технику построить уже не могут.

        30 мая 2016
        «Танк "Магах" (версия американского М48) был потерян израильской армией во время ливанской войны в бою у южноливанского местечка Султан-Яакуб. Судьба трёх членов его экипажа с тех пор остаётся неизвестной», – пишет агентство.
        В настоящее время израильская машина находится в подмосковном музее.

        «Я благодарю президента России Владимира Путина за то, что он ответил согласием на мою просьбу о возвращении танка, участвовавшего в битве при Султан-Яакубе», – отметил Нетаньяху.

        Вопрос об этом израильский премьер поднял в ходе апрельского визита в Москву.
    3. Anchonsha
      Anchonsha Сегодня, 11:44
      +5
      Вникайте в суть статьи. Нам нужен не хлам, а именно сохранившиеся и пригодные МИГ-21 ...." и будут использоваться Россией для «винтажных рейсов», говорится в материале"
      1. Безликий
        Безликий Сегодня, 12:04
        0
        Глядишь на МАКСе в составе исторической экспозиции летать будут))
    4. Товарищ Берия
      Товарищ Берия Сегодня, 11:45
      +6
      Вот из-за таких мышлений про "хлам" у нас не осталось ни одного самолета времен Великой отечественной войны, кроме восстановленных реплик, которые летают.

      При всем моем неуважении к англичанам (сами виноваты), у них военно-воздушные парады открывают спитфайры тех времен.
  2. ДРЕВНЕЙШИЙ
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 11:33
    +4
    вот ,у себя не смогли сохранить ,и теперь у циган циганим am
    1. Svarog
      Svarog Сегодня, 11:37
      +4
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      вот ,у себя не смогли сохранить ,и теперь у циган циганим am

      Нужно просто клич по деревням кинуть.. наверняка у кого то в сарае простаивает.. laughing
      1. faiver
        faiver Сегодня, 12:00
        +1
        ну да в одной деревеньке видел Ми-2 (видно что уже не летный экземпляр) в огороде, уж не знаю может как игрушка для детей bully
      2. vadimtt
        vadimtt Сегодня, 12:18
        0
        Нифига нигде ничего не простаивает. Вот был у меня рядом с дачей пионерлагерь, а в нем стоял памятник - МИГ-21 в прекрасном состоянии, с полным комплектом авионики в кабине и с движком, закрытым люками. Т.е. это был даже не экспонат, а полноценный самолет, который поставили на постамент. И вот пришел 1997 год и пионерлагерь умер. И ровно через три недели там не стало мига. Остался только постамент, обломки фонаря и алюминиевая пудра в траве. Все порезали на цветмет.
        Совсем-же недавно, пару лет назад, уже дошли до того, что тяжелой техникой вырывают бетонные плиты из под асфальтовых дорог и куда-то увозят. Грабеж этого пионерлагеря вот уже больше 20 лет идет. Еще стены остались и огромная кирпичная труба котельной. Вот думаю когда же её бахнут и кирпич начнут вывозить ...
    2. Товарищ Берия
      Товарищ Берия Сегодня, 11:40
      +6
      Древнейшие должны помнить, что "Шел цЫган на цЫпочках, нес цЫпленка, и говорил ему цЫц". Ухо не режет, а вот глаза даже очень от нынешнего отношения к русскому языку. wink
    3. Yujanin
      Yujanin Сегодня, 12:05
      0
      теперь у циган циганим

      В конце передайте их другим цыганам вместо кредитных СУ-35)
  3. Jerk
    Jerk Сегодня, 11:36
    +2
    Путин проведет встречу с президентом Индии Рамом Ковиндом

    "И Ковинда ваша ничего. Жидковата, конечно, но ничего"(с) И люди вы видно выносливые - 10 лет хари кришну орать вместо того, чтоб сказать, какие самолеты и у кого покупаете - это не каждый сдюжит.
    Партнер они тот еще, да и в политике у них там такой бардак, что наши - отдыхают.
  4. пиф-пяв
    пиф-пяв Сегодня, 11:38
    -2
    Новый подход Индии: махнем не глядя: вот вам 3 МиГа, давайте 3 Су-57 )
  5. Комментарий был удален.
  6. Николай Фёдоров
    Николай Фёдоров Сегодня, 11:49
    0
    Цитата: из статьи
    ...самолеты находятся в достойном (летном) состоянии и будут являться, главным образом, своеобразным символом неувядающей дружбы и стратегического партнерства между двумя государствами.

    Путину хорошо бы подарить премьер-министру Индии Нарендре Моди тоже символ неувядающей дружбы - набор попользованных индийских благовоний и чтоб они (благовония) находились в достойном состоянии (пригодном для повторного использования).
    В принципе, неплохая тема... Это точно ХПП (хитрый план Путина). Наверное, такую моду нынче решил ввести - дарить бывшую собственность обратно. Типа ты купил у меня что-то когда-то давно, а теперь давай дари мне это обратно. Кажется, кто-то кому-то Аляску продавал давным давно? Пора дарить обратно! bully
  7. Димка75
    Димка75 Сегодня, 11:49
    -1
    Цитата: Грац
    Я так и не понял зачем нам этот хлам

    перемога или зрада ?
  8. Slinqshot
    Slinqshot Сегодня, 12:14
    0
    Нужно, чтобы ещё 23 и 27 подкинули