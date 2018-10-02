Мнения

Королевство кривых зеркал

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За кого из ранее участвовавших в президентской гонке марта 2018 года вы бы проголосовали, если бы подобные выборы состоялись в ближайшее воскресенье?

Сергей Бабурин - 3 (2.48%)
2.48%
Павел Грудинин - 61 (50.41%)
50.41%
Владимир Жириновский - 10 (8.26%)
8.26%
Владимир Путин - 42 (34.71%)
34.71%
Ксения Собчак - 3 (2.48%)
2.48%
Максим Сурайкин - 2 (1.65%)
1.65%
Борис Титов - 0 (0%)
0%
Григорий Явлинский - 0 (0%)
0%
Нам солнца не надо, нам партия светит,
Нам пенсий не надо – работу давай.
Мы партию спросим, она нам ответит,
И честно поделит большой каравай.


По просьбам трудящихся



В последнее время на сайте “ВО” появилось много очень острых статей, касающихся внутренних проблем страны. Примечательно, что в них всё больше острой критики президента. Также примечательно то, что в своих комментариях многие читатели осознают сложившееся положение и задаются вопросом: что же тогда делать?

На мой взгляд, это один из самых простых вопросов, если даже не самый простой. По-моему, он прост до безобразия, и я на него отвечу в конце этой статьи.

Что же случилось в последнее время такого, что так сильно взбудоражило общественность (в т.ч. и нас)?

Основное это – планы руководства страны повысить НДС до 20% и, самое главное, повышение пенсионного возраста. Плюс произошедшие митинги. Это затрагивает подавляющее большинство населения, и люди негодуют.

Мы рассуждаем о том, что экономическая программа правительства неправильная и предлагаем свои программы, о том, что в пенсионном фонде денег нет, но зато они есть в бюджете, и надо было всё сделать по-другому, обсуждаем огромное количество других, безусловно, важных вопросов.

Думается, надо посмотреть в суть. Как говорится, зри в корень. Собственно, ничего такого нового ведь не произошло – поменялся всего лишь способ. Да, сейчас уж слишком нагло, по-хамски, пытаются залезть в наш карман. Но в принципе, что нового?

Что мы требуем от действующей власти? В основном только того, чтобы она вела себе менее нагло, и, дорвавшись до материальных благ, делилась бы с нами. Есть, конечно, призывы остановить вакханалию, например, в образовании и культуре, в том числе от постоянных авторов “ВО”, но на общем фоне они выглядят как глас вопиющего в пустыне. Даже многие из нас в комментариях пишут, что ‘всё проплачено’, ‘отработка гонорара’, ‘плач Ярославны’, ‘не нравится – чемодан, вокзал…’, ‘всёпропальщики’ и т.п. Хотя даже если бы кто-то за написание хорошей правильной статьи, руководствуясь своей совестью, получил бы гонорар (я не про себя, я не журналист), он что, «недостойнее» всех тех, кто совершенно бесплатно, из лакейских побуждений, из чувства чинопочитательства и человекоугодия пред сильными мира сего, руководствуясь рабской психологией, поёт хвалу этим сильным, несмотря на их аморальное поведение?! Как такое вообще возможно?

Вот смотрите. Майские указы. Выполнение 16%. Но правительство работает хорошо. Или вручную решение проблем на местах в регионах (на фоне тех, кто должен этим непосредственно заниматься, очень респектабельно выглядит). Но губернаторы остаются на местах. Или “Газпром – народное достояние”. Но… Хотя, конечно, народное, чьё же ещё?

Или образование. Тут подробнее. Путин на форуме «Общероссийского народного фронта» в Пензе по теме "Качественное образование во имя страны" отметил: «К сожалению, есть примеры государств, которые, к сожалению, частично утратили воспитательную и гуманистическую составляющие образования. Это еще многим аукнется. Что мы сегодня наблюдаем? Всплеск национализма, утрату семейных, нравственных ценностей, культурных традиций, идентичности. Это добром не заканчивается, как правило» (РИА «Новости»). Также Путин добавил, что сегодня педагоги должны помогать вырабатывать жизненную позицию, отличать правду ото лжи.

Хочу напомнить, что бывший министр образования (2012-2016 гг.) Ливанов в 2015 году начал масштабную реформу по реорганизации вузов. (“Скрестить” технический университет с педагогическим – каково, а? Это дорогого стоит.) Также хочу напомнить, что сказал бывший министр образования (2004-2012 г.г.) Фурсенко: «Недостатком советской системы образования была попытка формирования человека-творца, а сейчас наша задача заключается в том, что вырастить квалифицированного потребителя».

А вот потом президент назначает нового министра – Ольгу Юрьевну Васильеву, которая почти сразу после вступления в должность объявила о прекращении объединения вузов до тех пор, пока министерство не разберётся в каждой конкретной ситуации. Кроме этого, она заявила о разработке поистине революционного ФГОСа, призванного вернуть нас к лучшим традициям русской (советской) школы. За это она подверглась негодующей критике разрушителей русской школы, в т.ч. ректора ВШЭ Кузьминова и директора Федерального института развития образования А. Асмолова. Кроме этого, на сайте некоей «Гильдии словесников» публикуется «Открытое письмо учителей литературы, методистов, вузовских преподавателей», в котором “Подготовленные Минобрнауки документы перечеркивают логику развития всей системы школьного образования за последние десятилетия, лишая школу вариативности в построении программ, попирая основы закона об образовании и те академические свободы, которые определены школам”.

Словом, критике всех тех, кто так неистово вводил данную систему образования, в т.ч. наряду с господами Фурсенко и Ливановым.

Т.е. О.Ю. Васильева взялась за решение того, что уже “наразвивали” во всей системе школьного образования за последние десятилетия? Одумались? Решили исправить? Прекрасно. Ну а где же сейчас эти господа, например, г-н Фурсенко? А он… с 21 мая 2012 г. – помощник президента Российской Федерации.

Получается, вы там, Ольга Юрьевна, выполняйте поставленные задачи, а если вдруг у вас начнёт получаться, мы вам советниками поможем? Или как вариант, министерство разделим?

Или вот из ежегодного послания к Федеральному собранию. По словам президента, современные цивилизационные изменения и решения, принимаемые сегодня Россией, определяют судьбу нашей страны на десятилетия вперёд. Наш накопленный громадный технологический потенциал «позволяет совершить настоящий рывок в повышении качества жизни людей, в модернизации экономики, инфраструктуры и государственного управления». И про необходимость воспользоваться энергией технологической революции: «Не сделаем этого – не будет будущего ни у нас, ни у наших детей, ни у нашей страны. И вопрос не в том, что кто-то придёт, захватит и разорит нашу землю. …Именно отставание – вот главная угроза и вот наш враг. И если не переломим ситуацию, оно будет неизбежно усиливаться…» И про достигнутую макроэкономическую стабильность как фундамент для рывка в будущее:«Повторю: прочный фундамент для этого создан». «Мы продолжим и активную работу по развитию нашего общего образования, причём на всех уровнях. При этом подчеркну: современное, качественное образование должно быть доступно для каждого ребёнка. Равные образовательные возможности – мощный ресурс для развития страны и обеспечения социальной справедливости». «Опираясь на лучшие практики и опыт, нам нужно в короткие сроки провести модернизацию системы профессионального образования, добиться качественных изменений в подготовке студентов, прежде всего по передовым направлениям технологического развития…»

Сказано замечательно, всё правильно. Также правильно создание 20-ти миллионов новых высокотехнологичных рабочих мест. Всего один вопрос – где всё это? Как говорится, no comments.

Кстати, патриарх Кирилл в своём обращении к президенту поблагодарил его “за исправление кривизны 90-ых”, в т.ч. приведя аргумент, что «Россия сегодня – это богатая страна. Тот факт, что сегодня в Испании, когда это одна из процветающих стран, массово продаётся недвижимость испанцами и массово покупается россиянами, очень хороший сигнал всему миру – страна, которая бедная, которая в кризисе, не может позволить себе то, что не позволяют богатые страны». Снова – no comments. Если честно, не ожидал. Поразил, удивил, огорчил.

Кстати, лидеры так называемых "оппозиционных" партий недалеко ушли. (Стоит ли на этом фоне удивляться действиям г-на Золотова. Поступает в соответствиями со своими личными нравственными нормами, а на фоне остальных кажется просто честнейшим человеком: да хоть не лицемерит, говорит прямо, идите вы все со своим соком, а кто против – тот мерзавец, иду на вы.)

Вернёмся к теме статьи. Ведь это всё было до планов о повышении НДС и пенсионного возраста. Что же только сейчас все возбудились? (Прошу прощения за некорректное слово – это сарказм, а не цинизм.) А дело в том, что сейчас – явный обман. Я про пенсионный возраст – обещали не повышать, теперь собираются. А что, лицемерие — это не обман, не ложь, пусть не явная, но всё-таки? Кстати, высшая форма лжи – это как раз лицемерие. Знаете, есть такая хорошая поговорка про человека, которому всё к лицу.

Я в своей прошлой статье уже приводил официальную ужасающую статистику по росту с каждым годом преступлений, совершаемых против несовершеннолетних в нашей стране. Ну вот, теперь взялись за пожилых. Очень интересно, какое будущее может быть у страны, которая так защищает своих детей и так заботится о своих стариках? Почему же с нами происходит то, что происходит?

Мы всё хотим, чтобы о нас заботились (я о проблеме в целом, а не о каждом в отдельности), решали наши проблемы, несли за нас ответственность, не воровали, думали о народном благе, да ещё и не повышали пенсионный возраст.

Это с какого перепуга? Ведь те люди, от которых мы требуем моральных поступков, не возникли из ниоткуда, они не с Марса и даже не из США. Они учились с нами в одной школе и играли с нами в одном дворе. Железобетонный аргумент многих – был бы там, тоже действовал бы так же. Кто-нибудь сможет объяснить, почему практически в любом съезде в лес, особенно рядом с населёнными пунктами, свалка? Почему доступные места на берегах рек загажены? Почему кабинки для переодевания на российском черноморском побережье утыканы средствами использованной женской гигиены? Почему ничего нельзя оставить без присмотра, даже ненадолго? Почему достигнутые договорённости очень часто пытаются нарушить в одностороннем порядке? Почему много где (при устройстве на работу, при оплате выполненной работы, в автоцентре, медцентре и т.д. и т.п. и пр.) тебя пытаются обмануть? Почему нетерпимы и агрессивны друг к друг? (Кто сомневается, пусть посмотрит ситуацию на дорогах, кто не бывает на дорогах, может почитать некоторые комментарии хотя бы даже на этом сайте). Почему «уверенные» в себе потомки победителей позволяют себе ездить с надписями на а/м “В Берлин за немками”? (Нас и так несправедливо обвиняют в изнасиловании 2 млн. немок.) Почему в интернете становится популярным мем «Кто не согласен с итогами 2-ой мировой, можем перепоказать»? (Как показывает практика, зачастую, кто может, тот не угрожает, а угрожает тот, кто не может.) Кстати, из той же оперы слова Киселёва с телеэкранов про то, что мы – единственная в мире страна, которая может превратить Штаты в радиоактивную пыль. Да, и ещё мультфильмы про ракеты – тоже. Очевидно, что уровень интеллекта клеящих такие наклейки на стёкла а/м, высказывающихся о радиоактивной пыли и развлекающихся мультиками примерно одинаков. Он, наверное, очень высок.

Уже слышал мнения (даже на этом сайте, мнения некоторых авторов в статьях, комментаторов), что власть – отдельно, народ – отдельно. Или – они параллельны. Кто так считает, тот очень сильно заблуждается. Так не бывает. Помните, “Каждый народ имеет то правительство, которое он заслуживает”, но то Ж. де Местр да Ш. Монтескье, это их правда. А вот истина: «Нет власти не от Бога», апостол Павел (автор вовсе не считает, что нынешняя власть имеет божественное происхождение, тут о другом). Ну как тут не вспомнить отказ Иисуса Христа от искушения (первого из трёх) сатаны превратить камни в хлеба и накормить всех. (Кстати, тот же Ф.М. Достоевский давным-давно разобрал по косточкам суть этих искушений.)

Знаете, почему? Кстати, это всех касается – и членов общества, и власть имущих. Потому, что накормить безнравственного человека в принципе невозможно. Накормишь хлебом – мяса попросит, мясом накормишь – попросит пива, дашь пива – попросит водки. Посмотрите на многих тех, кто у власти – всё никак наесться (хотя более подходит другое слово) не могут. И не наедятся.

Ошибочно думать, что нравственный человек (из нашего окружения, как иначе – среди нас только высокоморальные люди) при попадании во власть именно там и “испортился”. Потому что очень большое заблуждение считать, что деньги и власть портят человека. Соблазны, конечно, есть, но не портят. Нравственный человек преодолевает эти соблазны. Безнравственный – подчиняется им. Поэтому, если кажется, что деньги и власть кого-то “испортили”, то это не так – он таким и был, просто соблазны помогли вскрыть его безнравственность. Я знаю много людей, которые и власть имеют (какую-никакую, но всё же), и в материальном плане вполне себе, но они при этом очень нравственные (порядочные, честные, как хотите) люди. И это не исключение, подчёркивающие правило, ибо их не единицы. А безнравственным что мало власти (как в поговорке “меньше власть – больше начальник”), что много – всё едино.

Все наши проблемы лежат не в области экономики или политики, и т.п. Они лежат в области нравственности.

Мы требуем нравственности и духовности там, где их нет. И получается очень интересно – мы требуем от аморальных людей моральных поступков. Но ведь результат заранее предсказуем. Он уже налицо.

Чуть выше – абзац со многими “почему?”. Вот когда мы, нет, не ответим на эти почему, а когда в принципе не будет этих вопросов, вот тогда у нас и будут самые лучшие в мире власти, а у наших властей – самый благополучный народ. Ещё раз скажу: счастливое общество – это сумма счастливых людей, не наоборот.

Ведь действительно, мы можем “просаботировать” выборы, можем проголосовать назло за почти никому не известного кандидата, или за кандидата, который всё равно не пройдёт (считают ведь другие), и ещё многое чего можем. Только толку будет ноль. Могут прийти другие, кто за небольшую мзду отдаст свой голос, или просто правильно могут посчитать, вариантов масса. Сами подумайте: что бы каждый из нас в отдельности экстраординарного сейчас ни решил, это будет или неэффективно, или незаконно, но тоже неэффективно. Ну а пока – кто во что горазд.

В конце августа, во время моего отпуска, мне дали очень интересный ответ. На берегу реки, в труднодоступном месте, в понедельник (!) четверо молодых здоровых парней, которым пахать и пахать, на мой вопрос “А почему, уважаемые, вы не на работе, вы, что, неработни?”, смеясь, ответили: ”А сейчас на П…на никто работать не хочет”. Вот так, часть народа уже ушла в глухую оборону, без всяких там призывов и митингов во главе с Навальным.

Кстати, лень тоже из нравственной области. Ну что делать, если нам лень думать и лень делать. Наверное, это тяжело и больно. Ведь в обществе какой запрос? Нам нужен царь (президент/император/вождь, да хоть генерал-губернатор или пахан), главное, чтобы он всё за нас решил, а мы с благодарностью это примем и насладимся свалившимся сверху благополучием. Вот за нас и решают, кто и сколько будет зарабатывать, кто и как будет голосовать, кто и чему будет учить наших детей, и куда они потом пойдут работать, какие телепередачи смотреть, где и как проводить досуг – в библиотеках или в ТРЦ, сколько нужно платить старикам, чтобы они не загибались уж слишком явно, и т.д. и т.п. Сейчас вот – во сколько они должны умирать.

Что мы ругаем власть? Она же наша, родная, плоть от плоти. Причём самая что ни на есть законная. (77, 146, 400% – это вам не фунт изюму.) Хлеба для народа уже не хватает – дадим зрелища. Они по-другому мыслить и не умеют. Мы сами доверили им решение наших проблем, ну вот и решают. Уж как умеют. Как говорится, кто на что учился. Даже вспомните конец 80-ых и 90-ые, те “реформаторы”, которые сейчас всё решают, они что, не поддерживались большинством?! Да и сейчас поддерживаются. Даже если и не большинством, то достаточным количеством людей, достаточным потому, что остальным “пофигу” – меня не трогают, и ладно.

У нас же как? Публично – поддержка малого бизнеса. По факту – указание налоговой собрать побольше налогов. Вы попробуйте открыть ИП – ещё до того как вы заработаете (если ещё заработаете) первый рубль, вы уже должны несколько тысяч рублей, вот по факту должны, и всё тут. Ведь, в принципе, каждый должен исполнять законы, даже если они, как нам кажется, людоедские, но одно дело исполнять, а другое – с особым рвением, с лизоблюдством, с преданным взглядом. Точно: заставь дурака молиться, он себе лоб расшибёт. (Вот за что люблю русский язык и литературу – там уже давно есть ответы почти на все вопросы.) Заставь собирать налоги – стараются обобрать, заставь проверять или контролировать – у такого начальника сразу получается, что все другие (за исключением его начальства) просто пыль, заставь поддержать общественный порядок – дадут дубинкой, заставь дубинкой – ударят ногами. Ущербные, что ли, с комплексом неполноценности? Прошу понять меня правильно, я не про всех, я по-прежнему считаю, что хороших людей больше, я про тенденцию. Хорошие просто почему-то молчат.

Так что власти тут ни при чём, ну, или почти ни при чём. Вот представьте, что в коллектив людей (не закрытый) с низкой моралью главой этого коллектива извне поставили высокоморального человека. Сможет он ими управлять? Да они его просто не поймут. Или наоборот – в высокоморальный коллектив во главу извне поставили аморального человека. Как считаете, пойдут за ним? Изменения возможны, только если эти люди появятся не извне, а внутри этого самого коллектива (не закрытого), и процесс этот будет долгий и мучительный (в любом из двух случаев).

Ведь подумайте: люди во власти нам говорят, что не знают зарплату своих ближайших чиновников, руководителей госкорпораций, да и свою-то не знают (на карточку приходит и всё), когда им говорят сколько, отвечают, что меньше платить не могут из-за того, что в Европе такая. Это при том, что 20 млн. граждан за чертой бедности. Позволяют публично афишировать свой развод, улыбаясь при этом. Самое главное, автор их нисколько не осуждает, пусть делают в личном плане что угодно. Непонятно другое: у нас такая низкая собственная норма морали, что перечисленное плюс лицемерие, для нас пока ещё не красная черта? А что тогда удивляемся?

Хорошо, допустим, власти нас услышали, и пенсионный возраст поднимать не стали. Один вопрос: дальше что? Всеобщее счастье наступит? Газпром станет народным достоянием? Все олигархи и все чиновники, а также уже и их дети покаются и начнут думать о народе? Возвратят миллиард (или два) в Росгвардию? Перестанут детей в школах, а граждан с экранов ТВ дебилизировать? Кто-то в это искренне верит? Это всё возможно, только если в обществе исчезнут перечисленные тенденции, и оно станет более нравственным, думающим и ответственным.

А до тех пор мы так и будем кичиться, какие мы великие и непобедимые (нет, я понимаю – наши предки, а у нас в чём наше величие – в Берлин за немками? Штаты в пыль? Ракетами по континентам? Это мания величия, отягчённая манией преследования? Кстати, до 1945-го, в 1941-ом у людей не было радостного настроения, не было коррумпированной властной олигархии, зато была мощнейшая промышленность, качественное образование, развитое сельское хозяйство, и у людей была идея и осознание того, что “Газпром их”. Как результат – Берлин, и то, какой ценой. А вот в 1914-ом – всё наоборот, но до Берлина мы так и не дошли. Кстати, а настоящее время с каким из перечисленных периодов у кого как ассоциируется?). Мы так и будем нетерпимы друг к другу, навешивая ярлыки, и пытаясь обвинить других в глупости. Вот очень хотел обойти стороной статью «Царь и бояре», но это выше моих сил, при всём уважении. “Поэтому давайте будем объективны – в политике Путин хорош, и нужно быть совсем глупым человеком, чтобы этого не замечать. А вот в экономике, к огромному сожалению, подбор кадров отвратительный”. Я тоже предлагаю быть объективным, и вспомнить, что политика (я так понимаю, речь шла о внешней, ибо во внутренней вообще мрак) от экономики лишь производная, но уж никак не первообразная. “Мы довольно хорошо выглядим на внешних фронтах”. Потеря Украины, непонятно что в Белоруссии, в Сирии американцы просто нас ставят в известность (и на том спасибо), когда собираются нанести ракетный удар по дружественным нам войскам (в момент написания статьи – Израиль, мои глубокие соболезнования близким людям погибших), Япония одолевает со “своими” “спорными территориями”, Казахстан переходит с кириллицы на латиницу, а Армения просто переходит – это всё хорошо?! А тогда как плохо? Натовская оккупация? А мы с кем сравниваем, с Сомали, Пакистаном или с США или ФРГ? Ведь, как я понимаю, мы позиционируем себя великой и могучей державой (судя по многим причинам), а для великой державы всё перечисленное – это хорошо?

Так что пока нам только и остаётся, что сравнивать президента с больным зубом, успокаиваясь при мысли, что пациент скорее жив, нежели мёртв, пусть и болен, но болен стабильно (!).

Всё ясно, добро пожаловать в объединённое Королевство кривых зеркал и Зазеркалья. Наверное, только в таком королевстве сторонники одного лидера, который сам подтверждает, что он либерал, который заявляет, что в России будет только либеральная экономика, который назначает и поддерживает либеральное правительство, призывает голосовать за либеральную партию, не знает даже з/п своих либеральных сторонников, могут противников его мнения называть либералами! И исходя из логики кривых зеркал, сторонники его курса – патриоты. Что это? Как говорит незабвенный не к ночи помянутый г-н Киселёв, чтоб он был всегда здоров, – совпадение? Не думаю!

А можно ещё, всех убаюкивая, агрессивно обвинять других в “раскачивании лодки”, при этом самим втихаря отпиливая транец, даже не важно, сознательно или по недомыслию. Хочу заметить, что в первом случае не факт, что она перевернётся (тут всё от мотивов зависит), может, ещё и на верный курс встанет, а вот без транца – точно ко дну пойдёт, невзирая на всякую там мотивацию. Аргументация поражает: "Кошка бросила котят – это ...!" Да все уже давно поняли, что виноваты Трамп с Меркель. Да кто угодно, все виновны, кроме «я» – я люблю сам себя и надеюсь, что это взаимно. Только в Зазеркалье имеет смысл говорить о бедном животном, которое и котят-то никогда не бросало, в отличие от людей.

Автор ошибочно надеялся, что после назначения нового старого правительства иллюзий ни у кого не останется. И есть убеждение, в противовес некоторым мнениям, что подавляющее большинство оставшихся с иллюзиями не "проплачено". Кстати, знаете, почему говорят, что наивный глупец хуже предателя? Потому, что он подкупает окружающих своей искренностью. (Хотя, может быть, просто бояться признаться, что ошибались. Или по мотивам, означенным в начале статьи.) Ибо, по этому мнению (лишь бы не было войны/майдана/какнаукраине) почти со всем, в принципе, можно было бы смириться и всё объяснить.

Безобразие в экономике, станкостроении, строительной отрасли, науке и много где ещё – не беда, поправим. Социальное неравенство – не беда, поделимся. Безобразие в здравоохранении – тоже исправим (правда, безвременно ушедших не вернуть).

Но вот что делать с образованием?! Сколько лет надо, чтобы всё исправить? Они у нас есть? Или, как в 30-ые 20 века, пробежим за десять лет расстояние, которые Запад преодолевал десятилетиями? Цену пробега напомнить? Народ согласен “переповторить” (“перепоказать”)? Если и готов, возможная цена не смущает? Если смущает, не самое время уже сейчас задуматься? Это ещё нам тогда технологии предоставляли. Сейчас тоже точно предоставят? И дадут возможность “перепоказывать”?

Да и армия, даже вооружённая самым современным оружием, с высоким моральным духом, с необходимым мобилизационным ресурсом (допустим, что генерал-лейтенант Соболев и генерал-полковник Ивашов, да и некоторые уважаемые авторы статей на этом сайте, ошибаются), сколь долго сможет быть боеспособной при слабой экономике? Какая армия может воевать без надёжного тыла? Армия Наполеона, например, в Москве не смогла. Да и армия Российской империи рухнула после распада тыла. Противоположные примеры есть?

А тем временем продолжатся все перечисленные безобразия, продолжатся награждения орденами и медалями особых людей, присвоение спортивных званий “лучшей” в мире сборной, не сумевшей дойти до полуфинала.

Продолжатся наши непонимания готовности многих людей голосовать за ненавидимую ими власть.

Продолжатся наши ожидания красивых ходов конём (ну, или лошадью), хитроумных хитрых планов, а взамен мы снова увидим банальный финт ушами.

Продолжатся наши удивления в комментариях на тему о возможности присвоения «таких» званий зам. министру и др. (Кстати, не желая кидать камень в огород министра, при всём к нему уважении, вы слишком много вопросов задаёте в комментариях. Ведь возможно присвоение генерал-майора сразу после лейтенанта запаса (после военной кафедры), министерства разные. Из-за этих вопросов, видимо и приходится править ту же, например Википедию, дописывая “недостающие” звания, правда, с пометкой “источник не указан”. Хотя, повторюсь, ничего против в данном случае не имею.)

Двум уважаемым авторам интересно уже в сентябре, в чём будет состоять декабрьское поздравление. Лично мне в мае тоже было интересно, а вот сейчас уже даже и неинтересно, вот совсем вопросов не осталось, разве только личного характера.

Да, а ещё можно попробовать, как в недавней статье и в некоторых комментариях к ней, обвинить во всём (ну или очень во многом) женщин. Чем не выход? Отмечу лишь то, что женщина всегда есть отражение мужчины, и что только мужчина несёт всю ответственность за все решения, как женщины, так и мужчины. За свои – понятно почему, за решения женщины – потому, что позволил женщине принять ответственное (не цвет обоев в детской комнатке) решение, которое должен был принять сам. Как себя ведём – так женщины и отражают. Нечего пенять на зеркало, если рожа кривая. Ну что поделать, если у нас большое количество мужчин разучилось трезво мыслить, очень часто жалеет себя, и не может терпеть боль и лишения, свалить всё на женщин? Тогда осталось только подождать, когда они сами спасут Россию.

В общем и целом у нас общество (надеюсь, скоро пройдёт) "здорово". Главное, "стабильно" "здорово". Как больной зуб. И действительно, немалому количеству людей (по их же словам) для ощущения полной свободы (я не про сам факт возможности использования, а именно про истинную свободу), необходим ствол. Тяжело в деревне без нагана? А то! Погнали наши городских в сторону деревни! Нет слов.

Другому немалому количеству людей, и не детей, заметьте, для поднятия собственной самооценки наверное, необходимы "дутые звания" (я про Орден Торквемады на сайте, сначала даже не сразу въехал, хотя обычно схватываю информацию на лету, о чём пишут уважаемые авторы, не 1-ое апреля. Тоже мне, Ку-клукс-клан). А мы тогда вообще о чём говорим?!

Давайте проверим наше понимание ситуации и наше к ней отношение. Помня итоги голосования на сайте "ВО" после мартовских выборов, обращаюсь с просьбой: "Уважаемая редакция “ВО”, в случае если сочтёте это возможным, проведите, пожалуйста, голосование среди посетителей сайта. Вопрос: "За кого из ранее участвовавших в президентской гонке в марте 2018 года вы бы проголосовали, если бы подобные выборы состоялись в ближайшее воскресенье?"

В начале статьи было обещание ответить на простой вопрос: что делать? Всё просто. Да ничего делать не надо, в смысле, ничего нового, надо работать, как и прежде. Разве что начать думать и совершенствоваться. Автор не предлагает смириться перед мракобесием, просто хочу заметить, что, как уже до меня сказал один уважаемый автор, всё делать с "умом и пониманием ситуации", ну и опираясь только на нравственные принципы.

Здесь, думается, более уместен другой вопрос: чего не надо делать?

Не надо быть равнодушным ("меня это не касается"), чёрствым ("моя хата с краю"), алчным ("главное – деньги", "все воруют"), завистливым ("у него есть, а у меня нет", "он что, лучше меня?!"), ленивым ("от меня всё равно ничего не зависит"), агрессивным ("сейчас мы всех порвём", "бей своих, чтоб чужие боялись"), горделивым ("я люблю лишь себя и надеюсь, что это взаимно"), и вообще, бережно относиться к окружающей природе и друг к другу. Это может каждый в отдельности. Нести свою частичку вклада в нравственную копилку, либо – в копилку бесовства и лицемерия. Или – или. Чуть беременным быть не получится. А обществу в целом – осознать, что оно народ, а не население. Вот тогда и произойдёт консолидация здорового общества, и наверх будут проходить его достойные члены, а не жульё, ворьё да лицемеры.

А пока мы спим, времени остаётся всё меньше и меньше. Очень бы не хотелось, чтобы пробуждение было похмельным. И это реализм, а не пессимизм автора, потому как не всё ещё потеряно. Нам слишком долго при нашем же участии (не важно, активном или пассивном) снижали истинные нормы морали, и то, что когда-то было неприемлемым, сейчас приемлемо, а порой и приветствуется.



Давайте хотя бы ради будущего наших детей и внуков осознаем свои ошибки и исправим их. Будет очень тяжело, но не невозможно. А то, что у нас получится, если мы этого очень захотим, вот лично я нисколько не сомневаюсь.

Всем силы, здоровья и терпения.
Автор:
Степан
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113 комментариев
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  1. 3vs
    3vs Сегодня, 06:15
    +24
    "Автор не предлагает смириться перед мракобесием, просто хочу заметить, что, как уже до меня сказал один уважаемый автор, всё делать с "умом и пониманием ситуации", ну и опираясь только на нравственные принципы."

    А вот как с этим мириться:
    В Саратовской области за мошенничество осудили безработную мать двоих детей (у одного из них тяжелое заболевание). Женщине поставили в вину, что она несколько раз помыла полы в кафе, в то же время получая пособие по безработице. Местная полиция возбудила в отношении женщины уголовное дело по статье 159.2 УК России – «Мошенничество при получении выплат». Подрабатывая мытьем полов, по версии следствия, с которой согласился суд, она одновременно незаконно, по мнению правоохранителей, получала пособие по безработице - 4,9 тысячи рублей в месяц. Наказание за данное преступление может разниться от штрафа в сумме до 120 тысяч рублей до ареста сроком на четыре месяца. Ольге суд назначил 120 часов обязательных работ.

    Вот сюжет!
    1. Vard
      Vard Сегодня, 06:18
      +23
      Ну что можно сказать... В судейском обществе все больше становится представителей с пониженной социальной ответственностью... Причем как женщин... Так и мужчин...
      1. Stas157
        Stas157 Сегодня, 07:02
        +15
        . Я про пенсионный возраст – обещали не повышать, теперь собираются. А что, лицемерие — это не обман, не ложь, пусть не явная, но всё-таки? Кстати, высшая форма лжи – это как раз лицемерие.[b][/b]

        Действительно, Православная церковь утверждает, что лицемерие, это высшая форма лжи. Чтож с этим трудно не согласиться! В полной мере свою лицемерную позицию, по отношению к своему народу, ВВП показал на выборах.
        . Вам не кажется, что с избирателями поступили очень подло? Путин ни слова не говорил, какой неприятный сюрприз он готовит для народа сразу же после выборов! А ведь 76% избирателей, если не врёт избирком, доверило ему будущее, свое собственное и страны в целом. Совсем, совсем не того ожидали люди от своего выбора! И Путин это прекрасно знал! Но поступил не честно, коварно, выверенно и подло... все подгодал, даже мундиаль использовал, чтобы эту неприятную новость сообщить!
        1. Chertt
          Chertt Сегодня, 07:06
          -6
          Цитата: Stas157
          И Путин это прекрасно знал! Но поступил не честно, коварно

          Да, вас опять обманули, сотый раз. Может пора сделать выводы, и понять что вам нельзя ходить на выборы, потому что вы ...... wink
          1. Ингвар 72
            Ингвар 72 Сегодня, 07:16
            +8
            Цитата: Chertt
            и понять что вам нельзя ходить на выборы, потому что вы ......

            Это вы о населении России? wink
            1. Chertt
              Chertt Сегодня, 07:31
              0
              Цитата: Ингвар 72
              Это вы о населении России?

              Хотел категорично ответить "нет". Потом подумал, а может вы и правы -о населении России wink
          2. Stas157
            Stas157 Сегодня, 07:17
            +11
            Цитата: Chertt
            Да, вас опять обманули, сотый раз. Может пора сделать выводы

            Да что вы все на личности переводите(переходите)! Если уж вам так интересна моя персона, то могу сообщить вам, что за Путина и его предшественника Ельцина, я никогда не голосовал. Голосовал только за Зюганова и Грудинина.
            Цитата: Chertt
            вам нельзя ходить на выборы, потому что вы ......

            Кто?
            1. Chertt
              Chertt Сегодня, 07:29
              -3
              Цитата: Stas157
              Да что вы все на личности переводите

              Вы ведь тоже, от значительной части граждан пишите, не правда ли
              Цитата: Stas157
              Кто?

              ...непрофессионал, что ли. Без обид . Вообще люди таких взглядов и эмоций как ваши, нужны стране. Плохо когда они волной накрывают все другие
          3. KOCMOC
            KOCMOC Сегодня, 09:49
            0
            Цитата: Chertt
            Да, вас опять обманули, сотый раз

            https://aftershock.news/?q=node/667371
        2. Голован Джек
          Голован Джек Сегодня, 07:37
          -7
          Цитата: Stas157
          Путин ни слова не говорил, какой неприятный сюрприз он готовит для народа сразу же после выборов

          А его (сюрприз) - точно лично Путин готовил? wink

          Цитата: Stas157
          поступил не честно, коварно, выверенно и подло... все подгодал, даже мундиаль использовал, чтобы эту неприятную новость сообщить

          Когда до вас, наконец, дойдет, что "наверху" (как, впрочем, и везде... вплоть до районной больницы) идет непрекращающаяся борьба "бобра с ослом" - жизнь для вас станет проще и понятнее. Дело за малым - понять такую, казалось бы, простую вещь laughing
          1. Ингвар 72
            Ингвар 72 Сегодня, 07:43
            +6
            Цитата: Голован Джек
            А его (сюрприз) - точно лично Путин готовил?

            Он был не в курсе? belay
            Цитата: Голован Джек
            идет непрекращающаяся борьба "бобра с ослом"

            Ослы как правило побеждают, ибо не обременены правилами морали.
            1. Голован Джек
              Голован Джек Сегодня, 09:33
              0
              Цитата: Ингвар 72
              Он был не в курсе?

              Вы действительно с утра не догоняете, или прикидываетесь?

              Цитата: Голован Джек
              Когда до вас, наконец, дойдет, что "наверху" (как, впрочем, и везде... вплоть до районной больницы) идет непрекращающаяся борьба "бобра с ослом" - жизнь для вас станет проще и понятнее

              К вам это относится, пожалуй, даже больше, чем к Стасу157.

              Высоцкого-то зачем сюда приплели, правдоруб вы наш, по достоинству неоцененный? negative
          2. Вишневая девятка
            Вишневая девятка Сегодня, 08:33
            +3
            Цитата: Голован Джек
            А его (сюрприз) - точно лично Путин готовил?

            Путин был в ярости, когда узнал.
            Цитата: Голован Джек
            идет непрекращающаяся борьба "бобра с ослом" - жизнь для вас станет проще и понятнее

            Были, говорят, противоречия между тов. Ягодой и тов. Ежовым, (или, если хотите, г-ном Чубайсом и г-ном Сосковцом), но проще от этого не стало никому.
          3. Stas157
            Stas157 Сегодня, 08:38
            +9
            О, Голован пожаловал! Чего то сегодня - с утра и без грубостей! Это на вас так "баня" благотворно влияет?
            Цитата: Голован Джек
            Когда до вас, наконец, дойдет ... ... жизнь для вас станет проще и понятнее. Дело за малым - понять такую, казалось бы, простую вещь

            Но, вы то ведь поняли! Ну и слава богу! А мне позвольте, черное называть черным, а белое - белым. Я не буду оправдывать лицемерие и подлость тем, что:
            Цитата: Голован Джек
            "наверху" ... идет непрекращающаяся борьба "бобра с ослом"
            1. Голован Джек
              Голован Джек Сегодня, 09:35
              -5
              Цитата: Stas157
              мне позвольте, черное называть черным, а белое - белым

              Да хоть обназывайтесь laughing

              Только вы цвета постоянно порой путаете. Ну, ладно хоть не педали wink
            2. виктор н
              виктор н Сегодня, 11:46
              0
              Ещё не открыв глаза нужно придумать, чем сегодня себя радовать. И никогда не забывать, что никто не обязан о тебе заботиться кроме тебя самого.
          4. Vladimir 5
            Vladimir 5 Сегодня, 12:23
            0
            А вы уверенны, что этот сегодняшний экстраверт и говорун,что отличается полностью от интраверта и мало говорящего настоящего В.В Путина и является В.В Путин. Да и сравнения черепа, роста, даже возраст не совпадают...В.В Путин с 2005 года болел прогрессирующей злокачественной опухалью хребта, диагноз однозначно летальный...А которого лжепутина имеем сегодня, их показывают несколько, и по разным поводам...Сперва уяснить, какие силы действуют под подставным ВВП, тогда и дальнейшее более ясное станет......
        3. Severok
          Severok Сегодня, 08:33
          +6
          Причем православные иерархи тоже от души лицемерят, поучают жить проповедями не имея на то ни малейшего морального и нравственного права, ибо забыли заповеди о нестяжательстве, о скромности катаясь на премиум авто, пользуясь услугами ФСО, жируя в то время, как их бараны затягивают пояса на последние дырочки, торгуя в храмах и прикрывая это торгашество словоблудием о пожертвовании.

          А власть в России - с 53 года предательская, а с 90-х открыто уб-ная и воровская.
          1. виктор н
            виктор н Сегодня, 11:50
            0
            Чтож Вы так обо всех? Добрее надо к людям относиться: не судите и не судимы будете.
        4. Silvestr
          Silvestr Сегодня, 09:19
          +7
          Цитата: Stas157
          Православная церковь утверждает, что лицемерие, это высшая форма лжи.

          1. Комментарий был удален.
    2. Бультерьер
      Бультерьер Сегодня, 06:27
      -7
      Ну по факту закон же нарушен?
      1. kitt409
        kitt409 Сегодня, 06:44
        +6
        А подробности узнать не пробовали? Как минимум то, что уже после того, как наши правоохранители об этом узнали, они еще время потянули - чтобы увеличить сумму полученную и тяжесть содеянного увеличить, это - по Вашему, нормально?
        1. Окорок
          Окорок Сегодня, 06:57
          +4
          для мусоров - нормально...точно так же поступит коп в любой стране мира, что в Гренландии, что в Китайландии...
          1. kitt409
            kitt409 Сегодня, 07:12
            +1
            Не относился к этой категории никогда, да и спрашиваю остальных, а не эту категорию...
        2. Бультерьер
          Бультерьер Сегодня, 07:17
          -5
          Я не об этом. Закон нарушен или нет?
          1. kitt409
            kitt409 Сегодня, 07:32
            +3
            А вот я именно об этом - в топку такие законы, и еще - то, что такие законы, или законы о пенсионном возрасте принимают те, ну кого ну никоим образом вопрос о пенсии НЕ занимает, вас не смущает?)
            1. Бультерьер
              Бультерьер Сегодня, 08:04
              -1
              Зачем эти выкрутасы? Закон нарушен? Отвечать надо . А то в этой патриотической риторике вы все время это обходите. Да, я тоже против того что бы эту женщину наказали. Но закон есть закон. Вы считаете это единичный случай? Я вас огорчу. Тысячи случаев когда люди имеющие достаток вполне нормальный выёживаются и получают то чего не заслужили. В топку говорите?
              1. kitt409
                kitt409 Сегодня, 11:18
                0
                Именно такие - в топку, у нас скорее посадят за кражу продуктов из магаза, чем за хищение миллионов и миллиардов...
                это нормально, по Вашему?
          2. Вишневая девятка
            Вишневая девятка Сегодня, 08:38
            +5
            Цитата: Бультерьер
            Закон нарушен или нет?

            Вы к тому, что претензии не к "правоохранителям", а, прости Господи, "законодателю"? Вы правы, но только отчасти. На процессах по денацификации такие аргументы не очень проходили.

            Кстати. В таких историях, почему-то, мало кто вспоминает о роли, прости Господи, "судьи".
      2. albert
        albert Сегодня, 07:33
        +3
        Цитата: Бультерьер
        Ну по факту закон же нарушен?

        А по совести?Хотя совесть ,наверное, не про наше правительство.
        1. сорок восьмой
          сорок восьмой Сегодня, 09:41
          +5
          Цитата: albert
          А по совести?Хотя совесть ,наверное, не про наше правительство.

          Здесь даже совесть ни при чем. Судья обязан принимать во внимание все обстоятельства, в том числе социальную опасность деяния и наступившие последствия. В таких условиях совершенно ясно, что условный усманов, получающий пособие по безработице и многодетная мать, помывшая полы за 500 р., - по сути разные деяния. Судья ЛЕГКО могла признать, с учетом вреда, нанесенного государству, и иных обстоятельств, преступление малозначительным.
      3. Sovetskiy
        Sovetskiy Сегодня, 10:52
        +2
        Цитата: Бультерьер
        Ну по факту закон же нарушен?

        lol Ну да, ну да...
        Одним повышение НДС до 20%, другим - отмена налогов,- их же санкциями "обидели"! laughing
        Так вот и получается, что в нашей стране закон что дышло, куда поверну туда и вышло. Особенно если им "поворачивает" сам Гарант. И все "это" особенно интересно со стороны декларируемой властью идее свободного рынка и конкуренции "равных" условий на базе ВТО, куда и затащила страну эта парочка. Теперь, когда дали по шапке санкциями, откуда восполнить потери при уничтоженной промышленной базе страны, как условия встраивания в глобальный "рынок"? Аллилуйя! Есть же "дойная корова" в виде своего же "пипла". Мы его будем меньше кормить и больше доить. Ну а че? Их же много,вот пусть и платят, а "обиженных" надо холить и лелеять, да не кредитами под процент как для остальных "смертных" , а отменой налогов.
        Вот и получается: "Ну по факту закон же нарушен али нет?" lol
    3. Окорок
      Окорок Сегодня, 06:41
      -10
      ой какая душераздирающая история!
      одно не пойму что в ней не так...её незаконно осудили?
      к сведению: судейка и так ей назначил самое МЯГКОЕ наказание какое существует по этой статье, меньше он просто не мог дать ПО ЗАКОНУ
      "понять и простить" он её тоже не мог - состав преступления на лицо...
      не надо было бумажки подписывать (написано пером - не вырубишь топором,ага) и показания на себя давать...
      95% населения России - юридически не грамотно, отсюда проблемы
      1. kitt409
        kitt409 Сегодня, 06:51
        +12
        А кто у нас такие законы принимает? И не будет население никогда юридически грамотным, поинтересуйтесь, что даже с правоведением в ВУЗах происходит - "умные не надобны. надобны верные..."(с)
        1. Окорок
          Окорок Сегодня, 06:59
          0
          """И не будет население никогда юридически грамотным, поинтересуйтесь, что даже с правоведением в ВУЗах происходит""
          купить себе ук с комментариями (а лучше ещё и упк!) и разобраться может каждый и без вузов...
          1. kitt409
            kitt409 Сегодня, 07:10
            +5
            А еще УПК, ГК, ГПК да и кодекс торгового мореплавания тоже не повредит, чего мелочиться то), только вот вопрос - а государство тогда зачем?
            если самому во всем разбираться нужно?)
            1. Голован Джек
              Голован Джек Сегодня, 07:39
              +1
              Цитата: kitt409
              вопрос - а государство тогда зачем?
              если самому во всем разбираться нужно?)

              Гм... так можно дойти до того, что государство обязано Вас приучать не мочиться на тротуар, например...

              Хотя оно это и так делает - попробуйте, поймете laughing
              1. kitt409
                kitt409 Сегодня, 08:00
                +3
                Ну если Вы считаете, что государство только и именно для этого и предназначено - это сугубо ВАШИ хотелки и мнение)
                П.С. А СОВЕТЫ ТАКИЕ КОМУ ДРУГОМУ ПРЕДЛОЖИТЕ)))
                1. Голован Джек
                  Голован Джек Сегодня, 09:21
                  +1
                  Цитата: kitt409
                  если Вы считаете, что государство только и именно для этого и предназначено

                  Государство предназначено... для многого. В том числе - и для нивелирования особо"ярких" yes

                  Но наличие Государства совершенно не заменяет наличие собственной головы на плечах, уж поверьте request
                  1. kitt409
                    kitt409 Сегодня, 10:22
                    0
                    Конечно, вот такой яркой эта тетушка и была, да?)
                    1. Голован Джек
                      Голован Джек Сегодня, 12:13
                      0
                      Я, собственно, Вас в виду имел. С Вашим мегавопросом:

                      Цитата: kitt409
                      а государство тогда зачем? если самому во всем разбираться нужно?)

                      Ответ я дал:

                      Цитата: Голован Джек
                      наличие Государства совершенно не заменяет наличие собственной головы на плечах

                      Берите, пользуйтесь yes
      2. 3vs
        3vs Сегодня, 08:26
        +7
        А Вы не задавались вопросом - как жить на 4900 рублей в месяц с двумя детьми да ещё с тяжелобольным
        ребёнком?

        И туда же в тему:
        Российские миллиардеры стали богаче на $13,9 млрд с начала года
        Совокупное состояние 24 российских долларовых миллиардеров в Bloomberg Billionaires Index с января выросло на $13,956 млрд.

        Подробнее на РБК:
        https://www.rbc.ru/finances/01/08/2018/5b61e8529a79470fa9e075b5
        1. dsk
          dsk Сегодня, 09:26
          0
          Цитата: 3vs
          как жить на 4900 рублей в месяц с двумя детьми да ещё с тяжелобольным ребёнком?

          1 Октября 2018 23:55 / ТВ "Царьград"/
          "На наших глазах произраильское, проамериканское лобби диктует условия России" - Константин Малофеев
          «Наше проамериканское лобби, оно же произраильское, чувствует себя весьма вольготно и пользуется возможностями, например, руководить нашей финансовой политикой. И, к сожалению, ни прямые санкции против нашей страны, ни этот самолет так и не являются той последней каплей, которая переполнит чашу терпения в отношении этого американо-израильского лобби, которое по-прежнему диктует всей стране и в финансах, и в либеральных СМИ, где мы находим самые разные оценки того, что происходит, но никогда не находим русофильской».
          Лоббисты присутствуют в нашей жизни постоянно, 24 часа в сутки.
          «Они говорят на русском, находятся в Москве. Но при этом являются совершеннейшими русофобами. Мы все это терпим. И доколе мы будем это терпеть? К сожалению, я ответить на этот вопрос не могу»
        2. Бультерьер
          Бультерьер Сегодня, 09:57
          -4
          Ой,да ладно? Богатые люди стали богаче. Ужас какой!!!
        3. виктор н
          виктор н Сегодня, 11:59
          0
          А пособия на детей она почему не оформила? И как довела свою жизненную ситуацию до такого? А Закон правильный!
      3. Вишневая девятка
        Вишневая девятка Сегодня, 08:43
        +2
        Цитата: Окорок
        ПО ЗАКОНУ

        Такие как Вы пишут капсом "закон" и думают, что на этом разговор окончен.

        Любой человек, бывший в процессе, знает, что закон - пустая бумажка. Плохо ли, хорошо ли, но это так.
        Цитата: Окорок
        "понять и простить" он её тоже не мог

        Мог. У него есть для этого полномочия.
    4. Altona
      Altona Сегодня, 08:26
      +5
      Цитата: 3vs
      Вот сюжет!

      ---------------------------
      Логика власти такова, что женщин, фальсифицирующих выборы в Приморье, судить не надо. Безработную мать-одиночку с больными детьми для улучшения отчетности участкового-НАДО!
    5. sib.ataman
      sib.ataman Сегодня, 09:41
      0
      Про мать мошейницу и говорить не о чем-это всё про того дурака, которого заставили Бьогу молиться! Хотя формально!.. Закон должны соблюдать все.
  2. Бультерьер
    Бультерьер Сегодня, 06:23
    -13
    Лично мое мнение и мои хотелки. Я в жизни не проголосую за человека от коммунистов. Это партия предателей. После тех унижений, которые были с моей семьей я за красным флагом даже от дождя прикрыться не встану. Я сейчас живу как хочу,моя семья ни в чем не нуждается. Я могу себе позволить многое,включая еще детей( жену правда фиг уговоришь)) и мне вообще нафиг не уперлись болтуны с красным флагом,которые проспали огромную страну и пустили миллионы людей в нищету.
    1. Ингвар 72
      Ингвар 72 Сегодня, 07:13
      +11
      Цитата: Бультерьер
      Я в жизни не проголосую за человека от коммунистов. Это партия предателей.

      А я голосую за человека, а не за партию. И так получается, что я, человек с монархическими взглядами, считающий Ленина частью заговора против России, голосую за коммунистов. Потому что каждому неравнодушному человеку, умеющему сопоставлять факты и достижения, выбор кандидата очевиден.
      Вопрос к вам на засыпку - кто лучше по вашему? Кто ваш кандидат? hi
      1. Бультерьер
        Бультерьер Сегодня, 07:18
        0
        Я согласен с вами. Надо за людей голосовать. Но на местах. В регионах. Но не за президента.
      2. Бультерьер
        Бультерьер Сегодня, 07:20
        -12
        Меня мой президент вполне устраивает. Моя жизнь с его появлением улучшилась в разы. Я не убеждаю за него,просто факты.
        1. Ингвар 72
          Ингвар 72 Сегодня, 07:34
          +6
          Цитата: Бультерьер
          Моя жизнь с его появлением улучшилась в разы.

          По сравнению с чем улучшилась? Жизнь основной массы населения ухудшилась в разы с распадом СССР, после этого алкаш довел страну до состояния маразма. После этого Путин её слегка приподнял. Вернее слегка ослабил удавку. Но до уровня 70-х годов времен эпохи Союза мы так и не вышли. На ТВ по прежнему рулят Малахов, Пугачева с Киркоровым и Волочкова. Автор правильно подметил о потери народом нравственности. Нет у нас пропаганды нравственности и морали, процесс перерождения творцов в потребителей почти закончен. Страна становится больше похожа на Бразилию. hi
          1. Бультерьер
            Бультерьер Сегодня, 08:08
            -1
            Вы мне ещё про голодающих в Африке расскажите.в 90 годах я выпучились из училища. В никуда. 90 процентов офицеров в моей части готовились уволится нафиг. Охраняли стоянки, кабаки. Сравним с сейчас?!
            1. Ингвар 72
              Ингвар 72 Сегодня, 08:39
              +7
              Цитата: Бультерьер
              Сравним с сейчас?!

              А с 70-ми годами сравним? wink Или с началом 80-х? Сравнивая сейчас с 90-ми, не забывайте о том, что сравнивать нужно не с худшими годами, а с лучшими.
              Про 90-е не надо, за них ЕБН в Ебурге дворец-памятник воздвигли, и Путин с ДАМой там на открытии дифирамбы пели. И про Чубайса ВВП сказал, что он "Эффективный менеджер". Только без кавычек. Вся страна знает, где ДОЛЖЕН быть Чубайс, а Путин этого не знает.
              По нарушением на выборах в Приморье никто не наказан, всего лишь выдвинули нового ЕДросса, откатив выборы. Золотов так и не отчитался по фактам в навальновском фильме, впрочем как и ДАМа. Это при том, что у нас есть статья 128.1 УК РФ(клевета и оговор).
              1. Бультерьер
                Бультерьер Сегодня, 10:03
                -2
                Я говорю о своей жизни.и сужу тоже о прожитом.
              2. Голован Джек
                Голован Джек Сегодня, 12:08
                0
                Цитата: Ингвар 72
                Цитата: Бультерьер
                Сравним с сейчас?!

                А с 70-ми годами сравним? wink Или с началом 80-х?

                Игорь, а если слон на кита налезет - кто кого сборет? (с) Лев Кассиль.

                Вы призываете сравнивать именно слона с китом. СССР и РФ. Это разные звери государства, живущие в совершенно разных условиях и в разное время к тому же. Таки хотите их сравнивать? Ну, вольно вам об стенку головой биться...

                Цитата: Ингвар 72
                сравнивать нужно не с худшими годами, а с лучшими

                Сравнивать нужно сопоставимые величины. Это как минимум yes
                Цитата: Ингвар 72
                По нарушением на выборах в Приморье никто не наказан, всего лишь выдвинули нового ЕДросса, откатив выборы. Золотов так и не отчитался по фактам в навальновском фильме, впрочем как и ДАМа

                Типичный троллячий прием, кстати. Называется - "размывание темы". Игорь, где вы такой бяке научились? negative
        2. kitt409
          kitt409 Сегодня, 07:34
          +2
          Вы нас убеждаете фактами из своей биографии?)
          1. Бультерьер
            Бультерьер Сегодня, 08:08
            +1
            Я просто живой человек, который в этой стране живет. Мое мнение не имеет значения?
            1. kitt409
              kitt409 Сегодня, 10:25
              0
              А сравнить никак?? не только свое но и окружающих тоже, в разумных пределах, конечно?
              1. Бультерьер
                Бультерьер Сегодня, 10:53
                0
                Ок. Сравним. У отца пенсия 40000 у мамы 15000. Живут в квартире которую при этой власти получили. Моя жена врач,получает 100-150 тысяч в месяц. Я больше. В моей семье две дорогих машины,трое детей. Дети в Тайланд ездят два раза в год. Им там нравится. Мой брат руководит строительной фирмой в которой 1500 человек работает. А в моем доме живет мужик,который от бывшей прячется,алименты не платит,от детей бегает но все время власть обвиняет! его хотите сравнить?
                1. kitt409
                  kitt409 Сегодня, 11:14
                  +1
                  Вас почитаешь и возникает вопрос - где же это такой оазис капитализма? Где должен жить и работать врач чтобы 100 получать, да и пенсии такие - где?
                  И получить нынче квартиру - это насколько реально?
                  размеры пенсий тоже вдохновляют)
                  Но даже не подвергая сомнению достоверность информации, вопрос то все равно возникает - насколько типична и массова ТАКАЯ ситуация?
                2. Вишневая девятка
                  Вишневая девятка Сегодня, 11:33
                  0
                  Цитата: Бультерьер
                  У отца пенсия 40000

                  Военный?
                  Цитата: Бультерьер
                  у мамы 15000

                  возможно.
                  Цитата: Бультерьер
                  Живут в квартире которую при этой власти получили.

                  Отец военный или silovik.
                  Цитата: Бультерьер
                  Моя жена врач,получает 100-150 тысяч в месяц

                  Стоматолог, частная клиника или минимум завотделением. Похоже, речь о Москве или городе первой десятки.
                  Цитата: Бультерьер
                  Я больше

                  Поздравляю. Верхние 10% в Москве, верхний 1% за МКАД.
                  Цитата: Бультерьер
                  его хотите сравнить?

                  Сравните с собственной матерью, например. Если без отца, а Вас с братом посадили. Квартиру будет сдавать?
                  1. kitt409
                    kitt409 Сегодня, 11:37
                    0
                    Проблема отчасти то и в том, что подобные скорее исключения выдают, ну или хотят выдать за обычный вариант, а так ли это?
                    Понятно, что нет - это скорее исключение из правила...
      3. Голован Джек
        Голован Джек Сегодня, 07:24
        -4
        Цитата: Ингвар 72
        каждому неравнодушному человеку, умеющему сопоставлять факты и достижения

        Это вы себя так характеризуете? Ну, сам себя не похвалишь - фиг дождесся, ессно laughing

        Цитата: Ингвар 72
        выбор кандидата очевиден

        И кто же это на сегдня?

        Цитата: Ингвар 72
        я голосую за человека, а не за партию

        Глупо. Ни один человек сам по себе в системе ничего не определяет. Точнее - чем выше его, человека, положение в системе, тем меньше он может руководствоваться своими хотелками и больше вынужден следовать вектору, задаваемому системой. Хотите - оспорьте.
        1. Ингвар 72
          Ингвар 72 Сегодня, 07:38
          +4
          Цитата: Голован Джек
          Это вы себя так характеризуете?

          Да. Мое понимание слова Родина не заканчивается на пороге квартиры.
          Цитата: Голован Джек
          И кто же это на сегдня?

          Грудинин. Во время выборов на него вылили ушата грязи и кучи обвинений. Хоть одно дошло до суда? wink
          Цитата: Голован Джек
          Глупо. Ни один человек сам по себе в системе ничего не определяет.

          Люди создают систему. Сталин это доказал.
          1. Бультерьер
            Бультерьер Сегодня, 08:16
            0
            Точно. Нам во главе страны колхозник просто необходим под красным флагом. Мы просто жаждем этого)))
            1. Ингвар 72
              Ингвар 72 Сегодня, 08:52
              +1
              Цитата: Бультерьер
              Нам во главе страны колхозник просто необходим под красным флагом. Мы просто жаждем этого)))

              По вашей логике, перевертыш(!) КГБшник лучше? wink И да, Грудинин лучше, потому что тратит свои личные деньги на улучшение жизни своих колхозников, а не покупает дворцы\яхты.
              1. Андрей ВОВ
                Андрей ВОВ Сегодня, 12:32
                0
                Какой Грудинин колхозник скажите мне?сколько там пахотной земли и земли под клубникой??слезы!прекратите его называть тем,кем он не является...клубникой заработал,я Вас умоляю...детям расскажите.....про 90 е и его бурную деятельность тогда лучше вообще молчать...в архиве бывшего 16 межрайонного отдела РУБОП много интересного хранится...и на машинке печатной и от руки написанного
          2. Голован Джек
            Голован Джек Сегодня, 10:01
            -3
            Цитата: Ингвар 72
            Мое понимание слова Родина не заканчивается на пороге квартиры

            Это вовсе не говорит о том, что вы являетесь именно человеком,

            Цитата: Ингвар 72
            ... умеющим сопоставлять факты и достижения...

            Ваши же здесь выступления говорят скорее об обратном yes

            Цитата: Ингвар 72
            Грудинин. Во время выборов на него вылили ушата грязи и кучи обвинений. Хоть одно дошло до суда?

            Понятно. Комментариев не имею.

            Цитата: Ингвар 72
            Люди создают систему. Сталин это доказал

            Сколько (по времени) Сталин создавал "свою" систему? И сколько понадобилось, чтобы система самоликвидировалась после его смерти?
        2. Вишневая девятка
          Вишневая девятка Сегодня, 08:45
          +3
          Цитата: Голован Джек
          Точнее - чем выше его, человека, положение в системе, тем меньше он может руководствоваться своими хотелками и больше вынужден следовать вектору, задаваемому системой. Хотите - оспорьте.

          Попробуйте развернуть свою мысль на примере т. Сталина и т. Хрущева.
          1. Голован Джек
            Голован Джек Сегодня, 10:08
            -2
            Цитата: Вишневая девятка
            Цитата: Голован Джек
            Точнее - чем выше его, человека, положение в системе, тем меньше он может руководствоваться своими хотелками и больше вынужден следовать вектору, задаваемому системой. Хотите - оспорьте.

            Попробуйте развернуть свою мысль на примере т. Сталина и т. Хрущева.

            Неформат для комментария, жесткий. Это статью надо писать, а для этого у меня нет ни времени, ни желания.

            Если коротко - то так:
            1. Уберите Хрущова из списка laughing Ставить этого чорта рядом со Сталиным есть кощунство.
            2. Даже Сталин не был полностью свободен в принятии решений. Хотя и действовал уже в Системе, лично (и "под себя") отстроенной.
            1. Вишневая девятка
              Вишневая девятка Сегодня, 10:22
              +1
              Вы не поняли. Плохо ли, хорошо ли, но разворот вектора системы в середине 50-х был вполне нагляден.
              1. Голован Джек
                Голован Джек Сегодня, 11:09
                0
                Цитата: Вишневая девятка
                Плохо ли, хорошо ли, но разворот вектора системы в середине 50-х был вполне нагляден

                Он был изначально заложен в Системе. ИМХО.
                1. Вишневая девятка
                  Вишневая девятка Сегодня, 11:20
                  0
                  Цитата: Голован Джек
                  Он был изначально заложен в Системе. ИМХО.

                  Но мог произойти на 10 лет раньше или на 10 лет позже, как в Китае. В КНДР он до сих пор произошел не для всех. Не следует впадать в детерминизм.
  3. parusnik
    parusnik Сегодня, 06:45
    +14
    Вот тогда и произойдёт консолидация здорового общества, и наверх будут проходить его достойные члены, а не жульё, ворьё да лицемеры
    .:
  4. Nix1986
    Nix1986 Сегодня, 07:04
    0
    Вангую статье минуса, тут не принято обсуждать солнцеликого и поведение наших людей. А по теме согласен, меня всегда тоже удивлял один вопрос, ок, советский союз мощь и островок нравственности, так как же там родились и выросли Ельцин, Береза, Чубайс и прочие?!
    1. Chertt
      Chertt Сегодня, 07:13
      +12
      Цитата: Nix1986
      так как же там родились и выросли Ельцин, Береза, Чубайс и прочие?!

      По статистике, в любом обществе есть определенный, достаточно стабильный процент социопатов, гениев, аутистов, гомосексуалистов, творцов и.т.д. Вопрос в том, какая группа формирует элиту
      1. Ингвар 72
        Ингвар 72 Сегодня, 07:21
        +10
        Цитата: Chertt
        Вопрос в том, какая группа формирует элиту

        Согласно теории Григория Климова, одна из упомянутых вами групп имеет патологический комплекс власти, стремясь проникнуть в неё, независимо от строя. И дорвавшись до нее, они несут свои взгляды в общество, практически полностью повторяя процесс развития раковой опухоли. И лечение в данном случае только оперативное вмешательство с резекцией пораженной части организма.
        1. Chertt
          Chertt Сегодня, 07:41
          0
          Цитата: Ингвар 72
          Согласно теории Григория Климова

          *******являются чётким указанием на наличие дегенерации — «если не в порядке между ног, то не в порядке и в голове», (с)
  5. ДРЕВНЕЙШИЙ
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 07:20
    +1
    автор hi 1-путин говорил не о 20 ,а о 25 миллионах новых высококвалифыицированных рабочих мест,2-исходя из ваших выводов вы и сами не знаете что нужно делать,иначе бы не писали''что делать-а ничего делать не надо''..и далее по тексту.только один вопрос-а зачем писать такую статью,не имея своего варианта выхода из сложившейся ситуации am
  6. Улиточник N9
    Улиточник N9 Сегодня, 07:39
    +10
    Да....современная "школа" -это "что-то" с "чем-то". Я тут нашел на просторах инета вот такое:

    Школа через 10-15 лет:
    "Зашел в школу, показал на входе результаты анализов, карту прививок, справку об отсутствии судимости и плохих мыслей.
    Расписался, что пришел, поставил подпись, что пришел вовремя, сделал отпечаток пальца, что пришел сам.
    В учительской расписался в ежедневном табеле, что не разглашаешь персональные данные. Взял журнал, расписался там, что взял журнал.
    Перед уроком пришел в класс. Ученики расписались, что претензий к учителю не имеют. Послушали ежедневный инструктаж о правильном мытье доски, намочении тряпки и пользованию мелом. Ученики расписались. Отправил ежедневный отчет в РОНО о количестве детей.
    Начался урок. Урок транслируется на сайт Министерства, в электронные дневники, на сайт школы, на ресурс для сторонних наблюдателей.
    Домашнее задание не спрашивается, так как нельзя спрашивать без свободного волеизъявления ученика. Оценки выставляются с письменного согласия ученика.
    После урока видеозапись отправляется экспертом и в Надзор. Ученики ставят роспись, что прослушали урок в полном объеме и претензий по образовательным услугам не имеют.
    На перемене учитель составляет анализ урока, подтверждает его печатью у директора и росписью у завуча, отправляет отчет в РОНО.
    В начале перемены учащиеся проходят инструктаж по правилам поведения на перемене. Расписываются.

    ***
    Шесть уроков закончилось. Учащимся зачитывается инструктаж о правилах перемещения на территории вне школы. Учащиеся расписываются, идут домой.
    Учитель пишет отчет по проведенному дню, делает анализ оценок, пишет план на следующий день, составляется диагностическая карта успеваемости и отправляется в РОНО.
    Собирается педсовет по итогам проведенного дня. Протокол педсовета отправляется в Министерство.
    Учитель обзванивает родителей учеников, чтобы узнать – дошли ли дети. Напоминает им о ежедневном фотоотчете досуга детей.
    Запись телефонного звонка сохраняется в базе школы.
    На выходе из школы учитель проверяется на наличие мела в карманах, денег в кошельке, незарегистрированных на вынос школьных тетрадей.
    Домa учитель консолидирует фотоотчеты родителей в единый отчет, отправляет в департамент. Вечером проводит обязательный онлайн-урок по своему предмету. Делает отчет по посещаемости урока, анализирует свои ошибки, планирует самообразование. Отправляет отчет в РОНО.
    Ложится спать с хорошими и радостными мыслями. Во сне ему снится сон в рамках закона."

    Моя жена педагог со стажем (уже два года на пенсии) послала это своим, еще работающим коллегам и получила от них ответ, что все идет именно, по этому "сценарию", мало того, что чуть-ли не половина из описанного, уже, введено в "школьный образовательный процесс". Происходит это из-за того, что произошло смещение в обществе от производительных сил, занятых реальным производством и распределения национального продукта, в сторону паразитической его части-которая, напрямую не участвует в этом производстве, но делает все, чтобы показать свою значимость и необходимость. Отсюда и происходит появления всяко разных управляющих, регламентирующих, проверяющих, законосоздающих, фискальных организаций, контор и комиссий. Люди, которые там, типа, "работают" стараются обеспечить себе постоянное воспроизводство-сделать так, чтобы общество чувствовало их необходимость, поэтому они стараются пропихнуть и законодательно закрепить свою "необходимость" в как можно больших сферах жизни общества и государства. При этом, этим всем "паразитическим" структурам уже, зачастую не хватает воображения-как же обосновать необходимость создания новых паразитических структур и навязывание не нужных обществу законов и правил. Отсюда и приветствуется в таких структурах, так называемое "не обычное видение". Сейчас в тренде так называемая "креативность" то есть специально навязанная обществу "ненормальность" видения всего. Опасность креативности в том, что она разрушает традиционные ценности, привычное восприятие вещей, приводит к созданию новых, ненужных обществу структур и принятию абсурдных законов и нормативов.
    1. dsk
      dsk Сегодня, 09:48
      +1
      Цитата: Улиточник N9
      Опасность креативности в том, что она разрушает традиционные ценности, привычное восприятие вещей

      01 Октября 2018 19:15 / ТВ "Царьград"/
      Нобелевская премия за вклад в русофобию. Номинанты от России
      Либеральные издания со ссылкой на агентство Рейтер триумфально сообщают, что в этом году на Нобелевскую премию мира от России номинированы «Новая газета» и общество «Мемориал»
      Помимо красивой медали, лауреат получает еще и серьезное денежное вознаграждение – более одного миллиона долларов. На Западе деньги считать умеют и уж точно хотят все оставить, что называется, «в семье», то есть отдать приз своим. Еще в 2016 году российские журналисты выяснили, что «Новая газета» получала прямую государственную денежную поддержку от правительства Нидерландов, а 10% акций газеты принадлежат нобелевскому лауреату Михаилу Горбачеву.
      1. Улиточник N9
        Улиточник N9 Сегодня, 10:42
        +2
        Ну, а как, еще, "иуде" выплачивать, легально, его "30 сребренников"?
  7. bober1982
    bober1982 Сегодня, 07:53
    0
    Кстати, патриарх Кирилл в своём обращении к президенту поблагодарил его.......... Поразил,удивил,огорчил., конец авторской цитаты.
    Автор, Степан, это вы поразили,удивили и огорчили.
    Это было не обращение Святейшего Патриарха к президенту, а выступление Патриарха в 2012году на встрече Председателя правительства Путина В.В. с лидерами традиционных религиозных общин России.
    1. Ингвар 72
      Ингвар 72 Сегодня, 07:59
      +2
      Цитата: bober1982
      Это было не обращение Святейшего Патриарха к президенту, а выступление Патриарха в 2012году на встрече Председателя правительства Путина В.В. с лидерами традиционных религиозных общин России.

      Так Кирилл благодарил именно Путина, или ко всем обращался? wink
      1. bober1982
        bober1982 Сегодня, 08:12
        +1
        Это было выступление Патриарха и он,в том числе, благодарил главу Правительства.
        Автор ,как говорится, вырвал цитату из контекста, тем более это выступление было в 2012году, и уважаемый Степан по всей видимости всё это время ходит удивлённый и огорчённый.
  8. FANTOM-72
    FANTOM-72 Сегодня, 08:06
    0
    Автор завтра лично готов возглавить государство ( имеет своего , компетентного премьера с кабмином, думу в составе идеальных законотворцев, совет федерации и т.д. и волшебную палочку или щуку ) и через сутки сотворить рай на одной шестой части суши? Нет? Тогда о чем столько текста?
    Каждый мнит себя стратегом , видя бой со стороны. Занимайтесь своей семьёй, детьми, хозяйством. Общество состоит из семей. Чем больше здоровых семей, тем здоровее общество и никакой царь, и никакие бояре никакими законами не смогут сделать то, что может сделать глава семьи. И нечего на школу пенять.
    А транцы рубили по команде, но в другой ситуации.
    1. Ингвар 72
      Ингвар 72 Сегодня, 08:24
      +5
      Цитата: FANTOM-72
      Каждый мнит себя стратегом , видя бой со стороны.

      Поверьте, ошибки борцов, гораздо более опытных, чем ты, виднее именно со стороны.
      Цитата: FANTOM-72
      Занимайтесь своей семьёй, детьми, хозяйством. Общество состоит из семей.

      Вы идеалист. Содержать семью из года в год сложнее. Средний житель России все больше времени вынужден проводить на работе, а детьми занимается улица, ТВ и интернет. А ценности там иные. И на школу пенять все таки надо, именно школа является тем местом, где дети должны получать знания, в том числе о нравственности и морали. А не быть инкубатором, где искусственно выращивают бройлеров-потребителей.
  9. Гиря
    Гиря Сегодня, 08:20
    0
    Вас прислiдуе Путiн? Ви всюди бачите *Руку Кремля* ??? Берегiвська Областна Психiатрична Лiкарня ГОТОВА ВАМ ПОДАТИ РУКУ ДОПОМОГИАдрес: Мужиевская ул.41 Берегово,Закарпатська обл, Украина ,90200 Телефон: +380 3141 22077
  10. Alex66
    Alex66 Сегодня, 08:21
    +6
    Собственно, ничего такого нового ведь не произошло – поменялся всего лишь способ. Да, сейчас уж слишком нагло, по-хамски, пытаются залезть в наш карман
    Да пенсионный грабеж расставил все точки, если раньше верил, что есть какой то план, хоть самый малюсенький, сейчас все ясно, будут грабить. Чубайс с нанотехнологиями, Путин с 20 млн. новых высокоэффективных рабочих мест и прочая чиновничья рать их задача себе урвать и как Скрынник за границу жить умотать. Поэтому за корупцию не расстреливают как в Китае, не конфискуют награбленное как СССР, а как Васильевой дают зону месяц потоптать, а любовник ее не подсуден. У нас голодная старушка скорее сядет за пакет молока.
    1. DigitalError
      DigitalError Сегодня, 08:58
      -1
      Так она вроде и не топтала - клипы разные снимала, то в тапочках, то без... А Анатолий при госдолжности нехилой. Может и не виноват он вовсе. А то, что женат на Юлии Похлебениной, дочери Виктора Зубкова, так это ни при чем - свезло парню, а вы и завидуете, бесталанные...
  11. DigitalError
    DigitalError Сегодня, 08:27
    0
    Спасибо автору за шикарный разбор hi . В июне пришел к тем же выводам, поэтому впервые в жизни счел для себя возможным принять участие в протестах. И именно ради будущего детей.
    Также Путин добавил, что сегодня педагоги должны помогать вырабатывать жизненную позицию, отличать правду ото лжи.

    Возможно, именно поэтому Рособрнадзор начал проверять компетенцию российских учителей еще в 2015 году. Тогда первыми участниками проверки выступили около 6 тыс. учителей истории и обществознания. История и понимание основ функционирования общества должны быть "классово правильными", а то выражают, понимаешь, при детях - сомнения в исторической ценности музея Б.Н. Ельцина.
    Бывший министр образования (2004-2012 г.г.) Фурсенко: Недостатком советской системы образования была попытка формирования человека-творца...

    и именно поэтому подавляющее большинство людей смогло "вписаться в рынок" - были к этому подготовлены. А сейчас - впишутся?
    Кстати, патриарх Кирилл... Поразил, удивил, огорчил.

    Возьму на заметку - и сказал все, что думает, и чувства верующих пожалел hi
    наверх будут проходить его достойные члены, а не жульё, ворьё да лицемеры.

    А вот здесь не соглашусь - пока существуют муниципальные фильтры и "министерство правды" в лице госувзятственных СМИ - не бывать этому.
  12. народник
    народник Сегодня, 08:49
    +2
    Что мы ругаем власть? Она же наша, родная, плоть от плоти

    Досмотрел до сего момента. Дальше нет смысла читать. Сплошное словоблудие. negative
  13. BAI
    BAI Сегодня, 09:04
    0
    Перед статьей голосование. Голосование проходит, а результаты не показывает.
    1. bober1982
      bober1982 Сегодня, 09:09
      +1
      Надо проголосовать,тогда результаты увидите.
  14. Голован Джек
    Голован Джек Сегодня, 09:30
    -2
    Статья про #всепропалиполимеры. Смешались в кучу кони, люди, и залпы тысячи орулий.

    Для ВО - как раз, флейм обеспечен. Минус request
  15. ваняватный
    ваняватный Сегодня, 09:36
    +2
    что все так возбуждены то? фразу :,, правительство живет на другой планете .,, слышали , но не поняли ?а многие давно все поняли , потому согнутую в локте руку и пфр и фнс и выходу на городской субботник ... ну нет желания участвовать в галимых экспериментах недоучек с хорошими родственными связями , можете забрать силой ? берите , все механизмы есть , а добровольно сотрудничать с представителями власти , повадками напоминающих оккупантов ( а это одни и те же рожи лет двадцать с гаком) да еще и с полицаями ( слава очередной никчемной и бесконечной реформе) да ну. своей глупостью , черствостью и импотенцией власть сузила интересы до ближнего круга близких и родственников , нескончаемая сменами правил игры не позволяет вменяемому человеку ( уж простите за субъективность ) верить во все эти бредни , да еще и скидываться сокращающимися доходами , и можете лепить любой ярлык , хоть непатриотом назовите , Родина и государство сейчас снова не вместе , и к чему же это может привести страну? в третий раз за сто лет .
  16. ЛИБ
    ЛИБ Сегодня, 09:50
    -2
    Надо же, больше трети до сих пор за Путина. У нас серьёзно повреждён генофонд нации, нужна серьёзная чистка.
    1. Голован Джек
      Голован Джек Сегодня, 10:21
      +2
      Цитата: ЛИБ
      У нас серьёзно повреждён генофонд нации, нужна серьёзная чистка.

      Начните с себя.

      PS: Госсс... это насколько же, кхм, неадекватым надо быть, чтобы такое написать recourse
      1. bober1982
        bober1982 Сегодня, 10:33
        0
        Михаилу Юрьевичу Артемьеву, слава рукопожатных не даёт покоя.
    2. Бультерьер
      Бультерьер Сегодня, 10:30
      0
      Вы своим генофондом займитесь.
  17. Altona
    Altona Сегодня, 10:05
    +2
    Цитата: FANTOM-72
    Занимайтесь своей семьёй, детьми, хозяйством. Общество состоит из семей. Чем больше здоровых семей, тем здоровее общество

    -----------------------------
    Это все правильно лишь отчасти, не надо все проблемы уводить в мещанское болото.
  18. Altona
    Altona Сегодня, 10:09
    0
    Цитата: ваняватный
    Родина и государство сейчас снова не вместе , и к чему же это может привести страну? в третий раз за сто лет .

    ------------------------
    Страна по факту оккупирована, мы стали арендаторами на родной земле. Нами правят люди, которые нас стравливают и регулярно обирают под патриотические лозунги. Сейчас они решили попробовать открытый геноцид коренного населения под видом пенсионной реформы, фактически широкого спектра экономических удавок.
  19. Altona
    Altona Сегодня, 10:12
    +2
    Цитата: Голован Джек
    Смешались в кучу кони, люди, и залпы тысячи орулий.

    --------------------
    Да Джек, сегодня я согласен с парой ваших тезисов, даже заминусованных другими. Один из них, что против действующей системы не попрешь, не имея поддержки альтернативной системы. Тут больше собственных эмоций и наблюдений выплеснулось в статье, которые заглушили попытки анализа. Хотя проблемы поднятые автором требуют отдельного содержательного рассмотрения.
    1. Бультерьер
      Бультерьер Сегодня, 10:32
      0
      Другая система это где мы ходим строем и боимся слово сказать?)
    2. Голован Джек
      Голован Джек Сегодня, 10:38
      +3
      Цитата: Altona
      против действующей системы не попрешь, не имея поддержки альтернативной системы

      Именно. Плюс belay

      Цитата: Altona
      Тут больше собственных эмоций и наблюдений выплеснулось в статье

      Ну, для "здесь" - ИМХО в самый раз. Комментариев под две-три сотни будет, me guarantee laughing

      Цитата: Altona
      проблемы поднятые автором требуют отдельного содержательного рассмотрения

      Там на десяток статей хватит. ИМХО.
  20. Altona
    Altona Сегодня, 10:26
    +1
    Цитата: sib.ataman
    Про мать мошейницу и говорить не о чем-это всё про того дурака, которого заставили Бьогу молиться! Хотя формально!.. Закон должны соблюдать все.

    --------------------------
    Женщина была в безвыходном материальном положении и оказалась удобной мишенью для "расследования". По закону ей вполне можно было вернуть в бюджет полученное пособие по безработице и её бы сняли с учета. Всё! Вот нормальное, гуманное и этичное решение проблемы. А еще можно было бы принять её легально в ту организацию, где она проводила уборку, и доплачивать ей из службы занятости до минималки-11200 примерно. По факту так и было, там она получала 7000 и в службе занятости наверное , там максимальное пособие 4900.
  21. sib.ataman
    sib.ataman Сегодня, 10:42
    +2
    Степан! Ну навертел, ну накрутил! Не дают покоя лавры Даманцева или Капцова? Хотя сама постановка вопроса понятна и актуальна. Трудно не согласиться, что дальше жить без нравственных принципов самоубийственно! Одни пъяные дебоши в транспорте чего стоят?! Но вот по-поводу: власть наша-плоть от плоти народа-не соглашусь! Там нет случайных людей! Должности уже давным-давно, с глубоко советских времён, передаются во власти по родственному или кумовскому принципу! Это уже давным-давно сформировавшаяся замкнутая каста, которая никому в своём кругу не позволит жить и работать по др. правилам не принятым в этом кругу! И постов и должностей лишаются не потому, что кто-то решил навести порядок, а что бы место освободить своему человеку! Отсюда неконтролируемые хамство и наглость с их стороны по-любому поводу, или вообще без него! Они никогда не смешивают себя с народом ни в чём! Поверьте, увы!, моему горькому опыту! Бывают, конечно, редкие исключения, но белая ворона в этой стае не жилец! До первого же подходящего повода! А за места свои они держаться зубами и когтями, и всеми четырьмя конечностями!
    А вот народ-то наш, к сожалению, копирует и повторяет поступки, а то и моральные принципы этих самых чиновников, то ли по-незнанию, а то ли по-тупости! А может в знак протеста? А может по принципу: им можно, а мы что-рыжие? Но копируют всё же худшее, ведь власти сверху, и их негатив ото всюду видать! А вот о последствиях этого кривого отражения в кривом зеркале думать точно никто не хочет! Тут уместно выражение-пир во время чумы!
    И по-поводу транца! Он точно никак не влияет на остойчивость лодки, т.к., служит для смягчения удара борта об стенку причала при швартовке! Изготавливается из каната небольшим узлом и весом, т.к., иногда его используют как утяжелитель на конце каната для заброски конца каната на пирс, или соседний борт.
  22. Beholder
    Beholder Сегодня, 11:00
    0
    ... Здесь, думается, более уместен другой вопрос: чего не надо делать?

    Не надо быть равнодушным...

    Хочется спросить автора: а кто из всех перечисленных им людей (
    Что мы ругаем власть? Она же наша, родная, плоть от плоти.
    ) будет "...бережно относиться к окружающей природе и друг к другу" ? Кто? Если власть продолжение народа, а народ смотрит на власть, то как выйти из круга?
    Сытый голодного...- разве есть необходимость продолжать?
    Всегда вспоминаю: начальник ест мясо, а я капусту, но в среднем по стране все едят голубцы.
  23. barsuk
    barsuk Сегодня, 11:50
    +1
    Не надо быть равнодушным ("меня это не касается"), чёрствым ("моя хата с краю"), алчным ("главное – деньги", "все воруют"), завистливым ("у него есть, а у меня нет", "он что, лучше меня?!"), ленивым ("от меня всё равно ничего не зависит"), агрессивным ("сейчас мы всех порвём", "бей своих, чтоб чужие боялись"), горделивым ("я люблю лишь себя и надеюсь, что это взаимно"), и вообще, бережно относиться к окружающей природе и друг к другу. Это может каждый в отдельности. Нести свою частичку вклада в нравственную копилку, либо – в копилку бесовства и лицемерия. Или – или. Чуть беременным быть не получится. А обществу в целом – осознать, что оно народ, а не население. Вот тогда и произойдёт консолидация здорового общества, и наверх будут проходить его достойные члены, а не жульё, ворьё да лицемеры.

    Дорогой Степан, хотите изменить мир начните с себя.
  24. Altona
    Altona Сегодня, 12:09
    0
    Цитата: Бультерьер
    Другая система это где мы ходим строем и боимся слово сказать?)

    ------------------------
    А сейчас мы строем не ходим конечно, но и слово наше много ниже боярского. Такое положение видимо много лучше. Партия "Единая Россия" де-факто является филиалом Демпартии США, по крайней мере проводит такую же политику. Есть еще путь частичного как у Трампа или полного изоляционизма как у Ына. Есть вариант социально равновесной системы как было у нас до 1991 года, но такую систему надо выстраивать в рамках нескольких стран и конечно с учетом ошибок СССР, СЭВ и ВД. Одна она слишком хрупкая для внешних воздействий.
  25. Altona
    Altona Сегодня, 12:11
    0
    Цитата: barsuk
    Дорогой Степан, хотите изменить мир начните с себя.

    ------------------
    Богат не тот у кого много, а кому хватает. Если постоянно повышать уровень требований к своему быту, то он может расти бесконечно.