Королевство кривых зеркал
Нам солнца не надо, нам партия светит,
Нам пенсий не надо – работу давай.
Мы партию спросим, она нам ответит,
И честно поделит большой каравай.
Нам пенсий не надо – работу давай.
Мы партию спросим, она нам ответит,
И честно поделит большой каравай.
По просьбам трудящихся
В последнее время на сайте “ВО” появилось много очень острых статей, касающихся внутренних проблем страны. Примечательно, что в них всё больше острой критики президента. Также примечательно то, что в своих комментариях многие читатели осознают сложившееся положение и задаются вопросом: что же тогда делать?
На мой взгляд, это один из самых простых вопросов, если даже не самый простой. По-моему, он прост до безобразия, и я на него отвечу в конце этой статьи.
Что же случилось в последнее время такого, что так сильно взбудоражило общественность (в т.ч. и нас)?
Основное это – планы руководства страны повысить НДС до 20% и, самое главное, повышение пенсионного возраста. Плюс произошедшие митинги. Это затрагивает подавляющее большинство населения, и люди негодуют.
Мы рассуждаем о том, что экономическая программа правительства неправильная и предлагаем свои программы, о том, что в пенсионном фонде денег нет, но зато они есть в бюджете, и надо было всё сделать по-другому, обсуждаем огромное количество других, безусловно, важных вопросов.
Думается, надо посмотреть в суть. Как говорится, зри в корень. Собственно, ничего такого нового ведь не произошло – поменялся всего лишь способ. Да, сейчас уж слишком нагло, по-хамски, пытаются залезть в наш карман. Но в принципе, что нового?
Что мы требуем от действующей власти? В основном только того, чтобы она вела себе менее нагло, и, дорвавшись до материальных благ, делилась бы с нами. Есть, конечно, призывы остановить вакханалию, например, в образовании и культуре, в том числе от постоянных авторов “ВО”, но на общем фоне они выглядят как глас вопиющего в пустыне. Даже многие из нас в комментариях пишут, что ‘всё проплачено’, ‘отработка гонорара’, ‘плач Ярославны’, ‘не нравится – чемодан, вокзал…’, ‘всёпропальщики’ и т.п. Хотя даже если бы кто-то за написание хорошей правильной статьи, руководствуясь своей совестью, получил бы гонорар (я не про себя, я не журналист), он что, «недостойнее» всех тех, кто совершенно бесплатно, из лакейских побуждений, из чувства чинопочитательства и человекоугодия пред сильными мира сего, руководствуясь рабской психологией, поёт хвалу этим сильным, несмотря на их аморальное поведение?! Как такое вообще возможно?
Вот смотрите. Майские указы. Выполнение 16%. Но правительство работает хорошо. Или вручную решение проблем на местах в регионах (на фоне тех, кто должен этим непосредственно заниматься, очень респектабельно выглядит). Но губернаторы остаются на местах. Или “Газпром – народное достояние”. Но… Хотя, конечно, народное, чьё же ещё?
Или образование. Тут подробнее. Путин на форуме «Общероссийского народного фронта» в Пензе по теме "Качественное образование во имя страны" отметил: «К сожалению, есть примеры государств, которые, к сожалению, частично утратили воспитательную и гуманистическую составляющие образования. Это еще многим аукнется. Что мы сегодня наблюдаем? Всплеск национализма, утрату семейных, нравственных ценностей, культурных традиций, идентичности. Это добром не заканчивается, как правило» (РИА «Новости»). Также Путин добавил, что сегодня педагоги должны помогать вырабатывать жизненную позицию, отличать правду ото лжи.
Хочу напомнить, что бывший министр образования (2012-2016 гг.) Ливанов в 2015 году начал масштабную реформу по реорганизации вузов. (“Скрестить” технический университет с педагогическим – каково, а? Это дорогого стоит.) Также хочу напомнить, что сказал бывший министр образования (2004-2012 г.г.) Фурсенко: «Недостатком советской системы образования была попытка формирования человека-творца, а сейчас наша задача заключается в том, что вырастить квалифицированного потребителя».
А вот потом президент назначает нового министра – Ольгу Юрьевну Васильеву, которая почти сразу после вступления в должность объявила о прекращении объединения вузов до тех пор, пока министерство не разберётся в каждой конкретной ситуации. Кроме этого, она заявила о разработке поистине революционного ФГОСа, призванного вернуть нас к лучшим традициям русской (советской) школы. За это она подверглась негодующей критике разрушителей русской школы, в т.ч. ректора ВШЭ Кузьминова и директора Федерального института развития образования А. Асмолова. Кроме этого, на сайте некоей «Гильдии словесников» публикуется «Открытое письмо учителей литературы, методистов, вузовских преподавателей», в котором “Подготовленные Минобрнауки документы перечеркивают логику развития всей системы школьного образования за последние десятилетия, лишая школу вариативности в построении программ, попирая основы закона об образовании и те академические свободы, которые определены школам”.
Словом, критике всех тех, кто так неистово вводил данную систему образования, в т.ч. наряду с господами Фурсенко и Ливановым.
Т.е. О.Ю. Васильева взялась за решение того, что уже “наразвивали” во всей системе школьного образования за последние десятилетия? Одумались? Решили исправить? Прекрасно. Ну а где же сейчас эти господа, например, г-н Фурсенко? А он… с 21 мая 2012 г. – помощник президента Российской Федерации.
Получается, вы там, Ольга Юрьевна, выполняйте поставленные задачи, а если вдруг у вас начнёт получаться, мы вам советниками поможем? Или как вариант, министерство разделим?
Или вот из ежегодного послания к Федеральному собранию. По словам президента, современные цивилизационные изменения и решения, принимаемые сегодня Россией, определяют судьбу нашей страны на десятилетия вперёд. Наш накопленный громадный технологический потенциал «позволяет совершить настоящий рывок в повышении качества жизни людей, в модернизации экономики, инфраструктуры и государственного управления». И про необходимость воспользоваться энергией технологической революции: «Не сделаем этого – не будет будущего ни у нас, ни у наших детей, ни у нашей страны. И вопрос не в том, что кто-то придёт, захватит и разорит нашу землю. …Именно отставание – вот главная угроза и вот наш враг. И если не переломим ситуацию, оно будет неизбежно усиливаться…» И про достигнутую макроэкономическую стабильность как фундамент для рывка в будущее:«Повторю: прочный фундамент для этого создан». «Мы продолжим и активную работу по развитию нашего общего образования, причём на всех уровнях. При этом подчеркну: современное, качественное образование должно быть доступно для каждого ребёнка. Равные образовательные возможности – мощный ресурс для развития страны и обеспечения социальной справедливости». «Опираясь на лучшие практики и опыт, нам нужно в короткие сроки провести модернизацию системы профессионального образования, добиться качественных изменений в подготовке студентов, прежде всего по передовым направлениям технологического развития…»
Сказано замечательно, всё правильно. Также правильно создание 20-ти миллионов новых высокотехнологичных рабочих мест. Всего один вопрос – где всё это? Как говорится, no comments.
Кстати, патриарх Кирилл в своём обращении к президенту поблагодарил его “за исправление кривизны 90-ых”, в т.ч. приведя аргумент, что «Россия сегодня – это богатая страна. Тот факт, что сегодня в Испании, когда это одна из процветающих стран, массово продаётся недвижимость испанцами и массово покупается россиянами, очень хороший сигнал всему миру – страна, которая бедная, которая в кризисе, не может позволить себе то, что не позволяют богатые страны». Снова – no comments. Если честно, не ожидал. Поразил, удивил, огорчил.
Кстати, лидеры так называемых "оппозиционных" партий недалеко ушли. (Стоит ли на этом фоне удивляться действиям г-на Золотова. Поступает в соответствиями со своими личными нравственными нормами, а на фоне остальных кажется просто честнейшим человеком: да хоть не лицемерит, говорит прямо, идите вы все со своим соком, а кто против – тот мерзавец, иду на вы.)
Вернёмся к теме статьи. Ведь это всё было до планов о повышении НДС и пенсионного возраста. Что же только сейчас все возбудились? (Прошу прощения за некорректное слово – это сарказм, а не цинизм.) А дело в том, что сейчас – явный обман. Я про пенсионный возраст – обещали не повышать, теперь собираются. А что, лицемерие — это не обман, не ложь, пусть не явная, но всё-таки? Кстати, высшая форма лжи – это как раз лицемерие. Знаете, есть такая хорошая поговорка про человека, которому всё к лицу.
Я в своей прошлой статье уже приводил официальную ужасающую статистику по росту с каждым годом преступлений, совершаемых против несовершеннолетних в нашей стране. Ну вот, теперь взялись за пожилых. Очень интересно, какое будущее может быть у страны, которая так защищает своих детей и так заботится о своих стариках? Почему же с нами происходит то, что происходит?
Мы всё хотим, чтобы о нас заботились (я о проблеме в целом, а не о каждом в отдельности), решали наши проблемы, несли за нас ответственность, не воровали, думали о народном благе, да ещё и не повышали пенсионный возраст.
Это с какого перепуга? Ведь те люди, от которых мы требуем моральных поступков, не возникли из ниоткуда, они не с Марса и даже не из США. Они учились с нами в одной школе и играли с нами в одном дворе. Железобетонный аргумент многих – был бы там, тоже действовал бы так же. Кто-нибудь сможет объяснить, почему практически в любом съезде в лес, особенно рядом с населёнными пунктами, свалка? Почему доступные места на берегах рек загажены? Почему кабинки для переодевания на российском черноморском побережье утыканы средствами использованной женской гигиены? Почему ничего нельзя оставить без присмотра, даже ненадолго? Почему достигнутые договорённости очень часто пытаются нарушить в одностороннем порядке? Почему много где (при устройстве на работу, при оплате выполненной работы, в автоцентре, медцентре и т.д. и т.п. и пр.) тебя пытаются обмануть? Почему нетерпимы и агрессивны друг к друг? (Кто сомневается, пусть посмотрит ситуацию на дорогах, кто не бывает на дорогах, может почитать некоторые комментарии хотя бы даже на этом сайте). Почему «уверенные» в себе потомки победителей позволяют себе ездить с надписями на а/м “В Берлин за немками”? (Нас и так несправедливо обвиняют в изнасиловании 2 млн. немок.) Почему в интернете становится популярным мем «Кто не согласен с итогами 2-ой мировой, можем перепоказать»? (Как показывает практика, зачастую, кто может, тот не угрожает, а угрожает тот, кто не может.) Кстати, из той же оперы слова Киселёва с телеэкранов про то, что мы – единственная в мире страна, которая может превратить Штаты в радиоактивную пыль. Да, и ещё мультфильмы про ракеты – тоже. Очевидно, что уровень интеллекта клеящих такие наклейки на стёкла а/м, высказывающихся о радиоактивной пыли и развлекающихся мультиками примерно одинаков. Он, наверное, очень высок.
Уже слышал мнения (даже на этом сайте, мнения некоторых авторов в статьях, комментаторов), что власть – отдельно, народ – отдельно. Или – они параллельны. Кто так считает, тот очень сильно заблуждается. Так не бывает. Помните, “Каждый народ имеет то правительство, которое он заслуживает”, но то Ж. де Местр да Ш. Монтескье, это их правда. А вот истина: «Нет власти не от Бога», апостол Павел (автор вовсе не считает, что нынешняя власть имеет божественное происхождение, тут о другом). Ну как тут не вспомнить отказ Иисуса Христа от искушения (первого из трёх) сатаны превратить камни в хлеба и накормить всех. (Кстати, тот же Ф.М. Достоевский давным-давно разобрал по косточкам суть этих искушений.)
Знаете, почему? Кстати, это всех касается – и членов общества, и власть имущих. Потому, что накормить безнравственного человека в принципе невозможно. Накормишь хлебом – мяса попросит, мясом накормишь – попросит пива, дашь пива – попросит водки. Посмотрите на многих тех, кто у власти – всё никак наесться (хотя более подходит другое слово) не могут. И не наедятся.
Ошибочно думать, что нравственный человек (из нашего окружения, как иначе – среди нас только высокоморальные люди) при попадании во власть именно там и “испортился”. Потому что очень большое заблуждение считать, что деньги и власть портят человека. Соблазны, конечно, есть, но не портят. Нравственный человек преодолевает эти соблазны. Безнравственный – подчиняется им. Поэтому, если кажется, что деньги и власть кого-то “испортили”, то это не так – он таким и был, просто соблазны помогли вскрыть его безнравственность. Я знаю много людей, которые и власть имеют (какую-никакую, но всё же), и в материальном плане вполне себе, но они при этом очень нравственные (порядочные, честные, как хотите) люди. И это не исключение, подчёркивающие правило, ибо их не единицы. А безнравственным что мало власти (как в поговорке “меньше власть – больше начальник”), что много – всё едино.
Все наши проблемы лежат не в области экономики или политики, и т.п. Они лежат в области нравственности.
Мы требуем нравственности и духовности там, где их нет. И получается очень интересно – мы требуем от аморальных людей моральных поступков. Но ведь результат заранее предсказуем. Он уже налицо.
Чуть выше – абзац со многими “почему?”. Вот когда мы, нет, не ответим на эти почему, а когда в принципе не будет этих вопросов, вот тогда у нас и будут самые лучшие в мире власти, а у наших властей – самый благополучный народ. Ещё раз скажу: счастливое общество – это сумма счастливых людей, не наоборот.
Ведь действительно, мы можем “просаботировать” выборы, можем проголосовать назло за почти никому не известного кандидата, или за кандидата, который всё равно не пройдёт (считают ведь другие), и ещё многое чего можем. Только толку будет ноль. Могут прийти другие, кто за небольшую мзду отдаст свой голос, или просто правильно могут посчитать, вариантов масса. Сами подумайте: что бы каждый из нас в отдельности экстраординарного сейчас ни решил, это будет или неэффективно, или незаконно, но тоже неэффективно. Ну а пока – кто во что горазд.
В конце августа, во время моего отпуска, мне дали очень интересный ответ. На берегу реки, в труднодоступном месте, в понедельник (!) четверо молодых здоровых парней, которым пахать и пахать, на мой вопрос “А почему, уважаемые, вы не на работе, вы, что, неработни?”, смеясь, ответили: ”А сейчас на П…на никто работать не хочет”. Вот так, часть народа уже ушла в глухую оборону, без всяких там призывов и митингов во главе с Навальным.
Кстати, лень тоже из нравственной области. Ну что делать, если нам лень думать и лень делать. Наверное, это тяжело и больно. Ведь в обществе какой запрос? Нам нужен царь (президент/император/вождь, да хоть генерал-губернатор или пахан), главное, чтобы он всё за нас решил, а мы с благодарностью это примем и насладимся свалившимся сверху благополучием. Вот за нас и решают, кто и сколько будет зарабатывать, кто и как будет голосовать, кто и чему будет учить наших детей, и куда они потом пойдут работать, какие телепередачи смотреть, где и как проводить досуг – в библиотеках или в ТРЦ, сколько нужно платить старикам, чтобы они не загибались уж слишком явно, и т.д. и т.п. Сейчас вот – во сколько они должны умирать.
Что мы ругаем власть? Она же наша, родная, плоть от плоти. Причём самая что ни на есть законная. (77, 146, 400% – это вам не фунт изюму.) Хлеба для народа уже не хватает – дадим зрелища. Они по-другому мыслить и не умеют. Мы сами доверили им решение наших проблем, ну вот и решают. Уж как умеют. Как говорится, кто на что учился. Даже вспомните конец 80-ых и 90-ые, те “реформаторы”, которые сейчас всё решают, они что, не поддерживались большинством?! Да и сейчас поддерживаются. Даже если и не большинством, то достаточным количеством людей, достаточным потому, что остальным “пофигу” – меня не трогают, и ладно.
У нас же как? Публично – поддержка малого бизнеса. По факту – указание налоговой собрать побольше налогов. Вы попробуйте открыть ИП – ещё до того как вы заработаете (если ещё заработаете) первый рубль, вы уже должны несколько тысяч рублей, вот по факту должны, и всё тут. Ведь, в принципе, каждый должен исполнять законы, даже если они, как нам кажется, людоедские, но одно дело исполнять, а другое – с особым рвением, с лизоблюдством, с преданным взглядом. Точно: заставь дурака молиться, он себе лоб расшибёт. (Вот за что люблю русский язык и литературу – там уже давно есть ответы почти на все вопросы.) Заставь собирать налоги – стараются обобрать, заставь проверять или контролировать – у такого начальника сразу получается, что все другие (за исключением его начальства) просто пыль, заставь поддержать общественный порядок – дадут дубинкой, заставь дубинкой – ударят ногами. Ущербные, что ли, с комплексом неполноценности? Прошу понять меня правильно, я не про всех, я по-прежнему считаю, что хороших людей больше, я про тенденцию. Хорошие просто почему-то молчат.
Так что власти тут ни при чём, ну, или почти ни при чём. Вот представьте, что в коллектив людей (не закрытый) с низкой моралью главой этого коллектива извне поставили высокоморального человека. Сможет он ими управлять? Да они его просто не поймут. Или наоборот – в высокоморальный коллектив во главу извне поставили аморального человека. Как считаете, пойдут за ним? Изменения возможны, только если эти люди появятся не извне, а внутри этого самого коллектива (не закрытого), и процесс этот будет долгий и мучительный (в любом из двух случаев).
Ведь подумайте: люди во власти нам говорят, что не знают зарплату своих ближайших чиновников, руководителей госкорпораций, да и свою-то не знают (на карточку приходит и всё), когда им говорят сколько, отвечают, что меньше платить не могут из-за того, что в Европе такая. Это при том, что 20 млн. граждан за чертой бедности. Позволяют публично афишировать свой развод, улыбаясь при этом. Самое главное, автор их нисколько не осуждает, пусть делают в личном плане что угодно. Непонятно другое: у нас такая низкая собственная норма морали, что перечисленное плюс лицемерие, для нас пока ещё не красная черта? А что тогда удивляемся?
Хорошо, допустим, власти нас услышали, и пенсионный возраст поднимать не стали. Один вопрос: дальше что? Всеобщее счастье наступит? Газпром станет народным достоянием? Все олигархи и все чиновники, а также уже и их дети покаются и начнут думать о народе? Возвратят миллиард (или два) в Росгвардию? Перестанут детей в школах, а граждан с экранов ТВ дебилизировать? Кто-то в это искренне верит? Это всё возможно, только если в обществе исчезнут перечисленные тенденции, и оно станет более нравственным, думающим и ответственным.
А до тех пор мы так и будем кичиться, какие мы великие и непобедимые (нет, я понимаю – наши предки, а у нас в чём наше величие – в Берлин за немками? Штаты в пыль? Ракетами по континентам? Это мания величия, отягчённая манией преследования? Кстати, до 1945-го, в 1941-ом у людей не было радостного настроения, не было коррумпированной властной олигархии, зато была мощнейшая промышленность, качественное образование, развитое сельское хозяйство, и у людей была идея и осознание того, что “Газпром их”. Как результат – Берлин, и то, какой ценой. А вот в 1914-ом – всё наоборот, но до Берлина мы так и не дошли. Кстати, а настоящее время с каким из перечисленных периодов у кого как ассоциируется?). Мы так и будем нетерпимы друг к другу, навешивая ярлыки, и пытаясь обвинить других в глупости. Вот очень хотел обойти стороной статью «Царь и бояре», но это выше моих сил, при всём уважении. “Поэтому давайте будем объективны – в политике Путин хорош, и нужно быть совсем глупым человеком, чтобы этого не замечать. А вот в экономике, к огромному сожалению, подбор кадров отвратительный”. Я тоже предлагаю быть объективным, и вспомнить, что политика (я так понимаю, речь шла о внешней, ибо во внутренней вообще мрак) от экономики лишь производная, но уж никак не первообразная. “Мы довольно хорошо выглядим на внешних фронтах”. Потеря Украины, непонятно что в Белоруссии, в Сирии американцы просто нас ставят в известность (и на том спасибо), когда собираются нанести ракетный удар по дружественным нам войскам (в момент написания статьи – Израиль, мои глубокие соболезнования близким людям погибших), Япония одолевает со “своими” “спорными территориями”, Казахстан переходит с кириллицы на латиницу, а Армения просто переходит – это всё хорошо?! А тогда как плохо? Натовская оккупация? А мы с кем сравниваем, с Сомали, Пакистаном или с США или ФРГ? Ведь, как я понимаю, мы позиционируем себя великой и могучей державой (судя по многим причинам), а для великой державы всё перечисленное – это хорошо?
Так что пока нам только и остаётся, что сравнивать президента с больным зубом, успокаиваясь при мысли, что пациент скорее жив, нежели мёртв, пусть и болен, но болен стабильно (!).
Всё ясно, добро пожаловать в объединённое Королевство кривых зеркал и Зазеркалья. Наверное, только в таком королевстве сторонники одного лидера, который сам подтверждает, что он либерал, который заявляет, что в России будет только либеральная экономика, который назначает и поддерживает либеральное правительство, призывает голосовать за либеральную партию, не знает даже з/п своих либеральных сторонников, могут противников его мнения называть либералами! И исходя из логики кривых зеркал, сторонники его курса – патриоты. Что это? Как говорит незабвенный не к ночи помянутый г-н Киселёв, чтоб он был всегда здоров, – совпадение? Не думаю!
А можно ещё, всех убаюкивая, агрессивно обвинять других в “раскачивании лодки”, при этом самим втихаря отпиливая транец, даже не важно, сознательно или по недомыслию. Хочу заметить, что в первом случае не факт, что она перевернётся (тут всё от мотивов зависит), может, ещё и на верный курс встанет, а вот без транца – точно ко дну пойдёт, невзирая на всякую там мотивацию. Аргументация поражает: "Кошка бросила котят – это ...!" Да все уже давно поняли, что виноваты Трамп с Меркель. Да кто угодно, все виновны, кроме «я» – я люблю сам себя и надеюсь, что это взаимно. Только в Зазеркалье имеет смысл говорить о бедном животном, которое и котят-то никогда не бросало, в отличие от людей.
Автор ошибочно надеялся, что после назначения нового старого правительства иллюзий ни у кого не останется. И есть убеждение, в противовес некоторым мнениям, что подавляющее большинство оставшихся с иллюзиями не "проплачено". Кстати, знаете, почему говорят, что наивный глупец хуже предателя? Потому, что он подкупает окружающих своей искренностью. (Хотя, может быть, просто бояться признаться, что ошибались. Или по мотивам, означенным в начале статьи.) Ибо, по этому мнению (лишь бы не было войны/майдана/какнаукраине) почти со всем, в принципе, можно было бы смириться и всё объяснить.
Безобразие в экономике, станкостроении, строительной отрасли, науке и много где ещё – не беда, поправим. Социальное неравенство – не беда, поделимся. Безобразие в здравоохранении – тоже исправим (правда, безвременно ушедших не вернуть).
Но вот что делать с образованием?! Сколько лет надо, чтобы всё исправить? Они у нас есть? Или, как в 30-ые 20 века, пробежим за десять лет расстояние, которые Запад преодолевал десятилетиями? Цену пробега напомнить? Народ согласен “переповторить” (“перепоказать”)? Если и готов, возможная цена не смущает? Если смущает, не самое время уже сейчас задуматься? Это ещё нам тогда технологии предоставляли. Сейчас тоже точно предоставят? И дадут возможность “перепоказывать”?
Да и армия, даже вооружённая самым современным оружием, с высоким моральным духом, с необходимым мобилизационным ресурсом (допустим, что генерал-лейтенант Соболев и генерал-полковник Ивашов, да и некоторые уважаемые авторы статей на этом сайте, ошибаются), сколь долго сможет быть боеспособной при слабой экономике? Какая армия может воевать без надёжного тыла? Армия Наполеона, например, в Москве не смогла. Да и армия Российской империи рухнула после распада тыла. Противоположные примеры есть?
А тем временем продолжатся все перечисленные безобразия, продолжатся награждения орденами и медалями особых людей, присвоение спортивных званий “лучшей” в мире сборной, не сумевшей дойти до полуфинала.
Продолжатся наши непонимания готовности многих людей голосовать за ненавидимую ими власть.
Продолжатся наши ожидания красивых ходов конём (ну, или лошадью), хитроумных хитрых планов, а взамен мы снова увидим банальный финт ушами.
Продолжатся наши удивления в комментариях на тему о возможности присвоения «таких» званий зам. министру и др. (Кстати, не желая кидать камень в огород министра, при всём к нему уважении, вы слишком много вопросов задаёте в комментариях. Ведь возможно присвоение генерал-майора сразу после лейтенанта запаса (после военной кафедры), министерства разные. Из-за этих вопросов, видимо и приходится править ту же, например Википедию, дописывая “недостающие” звания, правда, с пометкой “источник не указан”. Хотя, повторюсь, ничего против в данном случае не имею.)
Двум уважаемым авторам интересно уже в сентябре, в чём будет состоять декабрьское поздравление. Лично мне в мае тоже было интересно, а вот сейчас уже даже и неинтересно, вот совсем вопросов не осталось, разве только личного характера.
Да, а ещё можно попробовать, как в недавней статье и в некоторых комментариях к ней, обвинить во всём (ну или очень во многом) женщин. Чем не выход? Отмечу лишь то, что женщина всегда есть отражение мужчины, и что только мужчина несёт всю ответственность за все решения, как женщины, так и мужчины. За свои – понятно почему, за решения женщины – потому, что позволил женщине принять ответственное (не цвет обоев в детской комнатке) решение, которое должен был принять сам. Как себя ведём – так женщины и отражают. Нечего пенять на зеркало, если рожа кривая. Ну что поделать, если у нас большое количество мужчин разучилось трезво мыслить, очень часто жалеет себя, и не может терпеть боль и лишения, свалить всё на женщин? Тогда осталось только подождать, когда они сами спасут Россию.
В общем и целом у нас общество (надеюсь, скоро пройдёт) "здорово". Главное, "стабильно" "здорово". Как больной зуб. И действительно, немалому количеству людей (по их же словам) для ощущения полной свободы (я не про сам факт возможности использования, а именно про истинную свободу), необходим ствол. Тяжело в деревне без нагана? А то! Погнали наши городских в сторону деревни! Нет слов.
Другому немалому количеству людей, и не детей, заметьте, для поднятия собственной самооценки наверное, необходимы "дутые звания" (я про Орден Торквемады на сайте, сначала даже не сразу въехал, хотя обычно схватываю информацию на лету, о чём пишут уважаемые авторы, не 1-ое апреля. Тоже мне, Ку-клукс-клан). А мы тогда вообще о чём говорим?!
Давайте проверим наше понимание ситуации и наше к ней отношение. Помня итоги голосования на сайте "ВО" после мартовских выборов, обращаюсь с просьбой: "Уважаемая редакция “ВО”, в случае если сочтёте это возможным, проведите, пожалуйста, голосование среди посетителей сайта. Вопрос: "За кого из ранее участвовавших в президентской гонке в марте 2018 года вы бы проголосовали, если бы подобные выборы состоялись в ближайшее воскресенье?"
В начале статьи было обещание ответить на простой вопрос: что делать? Всё просто. Да ничего делать не надо, в смысле, ничего нового, надо работать, как и прежде. Разве что начать думать и совершенствоваться. Автор не предлагает смириться перед мракобесием, просто хочу заметить, что, как уже до меня сказал один уважаемый автор, всё делать с "умом и пониманием ситуации", ну и опираясь только на нравственные принципы.
Здесь, думается, более уместен другой вопрос: чего не надо делать?
Не надо быть равнодушным ("меня это не касается"), чёрствым ("моя хата с краю"), алчным ("главное – деньги", "все воруют"), завистливым ("у него есть, а у меня нет", "он что, лучше меня?!"), ленивым ("от меня всё равно ничего не зависит"), агрессивным ("сейчас мы всех порвём", "бей своих, чтоб чужие боялись"), горделивым ("я люблю лишь себя и надеюсь, что это взаимно"), и вообще, бережно относиться к окружающей природе и друг к другу. Это может каждый в отдельности. Нести свою частичку вклада в нравственную копилку, либо – в копилку бесовства и лицемерия. Или – или. Чуть беременным быть не получится. А обществу в целом – осознать, что оно народ, а не население. Вот тогда и произойдёт консолидация здорового общества, и наверх будут проходить его достойные члены, а не жульё, ворьё да лицемеры.
А пока мы спим, времени остаётся всё меньше и меньше. Очень бы не хотелось, чтобы пробуждение было похмельным. И это реализм, а не пессимизм автора, потому как не всё ещё потеряно. Нам слишком долго при нашем же участии (не важно, активном или пассивном) снижали истинные нормы морали, и то, что когда-то было неприемлемым, сейчас приемлемо, а порой и приветствуется.
Давайте хотя бы ради будущего наших детей и внуков осознаем свои ошибки и исправим их. Будет очень тяжело, но не невозможно. А то, что у нас получится, если мы этого очень захотим, вот лично я нисколько не сомневаюсь.
Всем силы, здоровья и терпения.
- Автор:
- Степан
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