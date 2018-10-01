Китайский "Цзилун" испытали скольжением. Теперь осталось взлететь с воды

Крупнейший на сегодняшний день в мире самолет-амфибия "Цзилун" (AG600), разрабатываемый Китаем, прошел очередной этап испытаний. Как сообщили в китайской корпорации авиационной промышленности (AVIC), были проведены испытания на воде, в ходе которых специалисты оценивали скольжение судна по водной поверхности на высокой скорости. Испытания проводились на гидроаэродроме "Чжанхэ" в провинции Хубэй.Согласно заявлению корпорации, с момента прибытия на гидроаэродром 27 августа этого года, самолет уже прошел тесты на скольжение по воде на всех режимах скоростей, в ходе которых удалось проверить способность руления по прямой, маневренность судна, устойчивость во время движения, а также водонепроницаемость. Следующим этапом будет взлет с поверхности воды, так как этот этап испытаний еще не отрабатывался в отличие от взлета с аэродрома.​Китайский самолет-амфибия "Цзилун" (AG600) разрабатывается с 2009 года. Самолет предназначен для тушения пожаров и проведения спасательных работ на воде. Он оснащен четырьмя турбовинтовыми двигателям, способен набирать на борт 12 тонн воды за 20 секунд. Максимальный взлетный вес AG600 составляет 53,5 тонны, длина корпуса — 39,3 метра, размах крыльев — 38,8 метра, а максимальная дальность полета — 4,5 тысячи километров.Кстати, если российская Объединенная авиастроительная компания (ОАК) возобновит производство самолета-амфибии А-40 "Альбатрос" еще советской разработки, то китайский AG600 потеряет первое место среди самых больших самолетов-амфибий, ведь максимальная взлетная масса "Альбатроса" составляет 90 тонн, в отличии от 53,5 тонн китайского аналога.