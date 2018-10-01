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Китайский "Цзилун" испытали скольжением. Теперь осталось взлететь с воды

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Крупнейший на сегодняшний день в мире самолет-амфибия "Цзилун" (AG600), разрабатываемый Китаем, прошел очередной этап испытаний. Как сообщили в китайской корпорации авиационной промышленности (AVIC), были проведены испытания на воде, в ходе которых специалисты оценивали скольжение судна по водной поверхности на высокой скорости. Испытания проводились на гидроаэродроме "Чжанхэ" в провинции Хубэй.

Китайский "Цзилун" испытали скольжением. Теперь осталось взлететь с воды


Согласно заявлению корпорации, с момента прибытия на гидроаэродром 27 августа этого года, самолет уже прошел тесты на скольжение по воде на всех режимах скоростей, в ходе которых удалось проверить способность руления по прямой, маневренность судна, устойчивость во время движения, а также водонепроницаемость. Следующим этапом будет взлет с поверхности воды, так как этот этап испытаний еще не отрабатывался в отличие от взлета с аэродрома.


​Китайский самолет-амфибия "Цзилун" (AG600) разрабатывается с 2009 года. Самолет предназначен для тушения пожаров и проведения спасательных работ на воде. Он оснащен четырьмя турбовинтовыми двигателям, способен набирать на борт 12 тонн воды за 20 секунд. Максимальный взлетный вес AG600 составляет 53,5 тонны, длина корпуса — 39,3 метра, размах крыльев — 38,8 метра, а максимальная дальность полета — 4,5 тысячи километров.

Кстати, если российская Объединенная авиастроительная компания (ОАК) возобновит производство самолета-амфибии А-40 "Альбатрос" еще советской разработки, то китайский AG600 потеряет первое место среди самых больших самолетов-амфибий, ведь максимальная взлетная масса "Альбатроса" составляет 90 тонн, в отличии от 53,5 тонн китайского аналога.
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com/
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Китайский «Цзилун» прошел лётные испытания
Крупнейший в мире самолет-амфибия AG600 начинает тестовые испытания
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5 комментариев
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  1. Svarog
    Svarog Сегодня, 11:52
    0
    Опят с нас срисовали..
    1. Chertt
      Chertt Сегодня, 11:59
      +1
      Цитата: Svarog
      Опят с нас срисовали..

      Нет, не смогли
      ведь максимальная взлетная масса "Альбатроса" составляет 90 тонн, в отличии от 53,5 тонн китайского аналога.
  2. КВУ-НСвД
    КВУ-НСвД Сегодня, 11:58
    0
    Кстати, если российская Объединенная авиастроительная компания (ОАК) возобновит производство самолета-амфибии А-40 "Альбатрос" еще советской разработки, то китайский AG600 потеряет первое место среди самых больших самолетов-амфибий, ведь максимальная взлетная масса "Альбатроса" составляет 90 тонн, в отличии от 53,5 тонн китайского аналога.
    А оно надо ? Времена технических рекордов ради рекордов вроде прошли . Да и насчёт целесообразности китайского "супергидросамолёта" есть определённые сомнения - хотя как противолодочный был бы в тему в свете оборонительных концепций Китая .
  3. Русфанер
    Русфанер Сегодня, 12:00
    +5
    Хоть это и "водяная" реинкарнация Ан-12, то всё равно китайцы молодцы! Делают свой ероплан, а не покупают "за речкой".
  4. ДРЕВНЕЙШИЙ
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 12:15
    +1
    альбатрос по факту и есть крупнейший в мире гидросамолет, а не эта китайская копия. am