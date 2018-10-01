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Президент РК назвал условия мирного сосуществования в регионе

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Мощные вооруженные силы и союз с Соединенными Штатами являются ключом к установлению прочного мира на Корейском полуострове, передает ТАСС заявление президента РК Мун Чжэ Ина по случаю 70-летней годовщины создания Вооруженных сил республики.



Он напомнил, что в регионе в настоящее время активно идут мирные процессы, однако на этом пути ещё немало трудностей, которые только предстоит преодолеть.


Поэтому мощные вооруженные силы важны как никогда – у республики должна быть уверенность в том, что она способна защитить себя, противостоять любым угрозам.

Президент подчеркнул также важность военного союза между Южной Кореей и США, благодаря которому создается мир как на полуострове, так и во всей Северо-Восточной Азии.

Напомним, 20 сентября главы оборонных ведомств Юга и Севера подписали соглашение, направленное на снижение напряженности в районе межкорейской границы, которое уже названо экспертами «пактом о ненападении».

Кроме того, в рамках договоренностей стороны приступили к разминированию демилитаризованной зоны (ДМЗ), пересекающей полуостров с запада на восток. Ширина это приграничной полосы достигает 4 километров. Ликвидация мин и неразорвавшихся снарядов позволит сторонам, в том числе, приступить к совместным мероприятиям по поиску останков бойцов, погибших в ходе Корейской войны (1950-1953 гг.)

Ранее в Сеуле отмечали, что в ДМЗ может находиться в общей сложности несколько десятков тысяч взрывоопасных предметов. Там же находятся останки около 500 военнослужащих.
Использованы фотографии:
https://puerrtto.livejournal.com
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1 комментарий
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  1. ДРЕВНЕЙШИЙ
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 12:21
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    чепуху сказал южнокореец-только сами, оба корейских народа должны всё решить, и, в первую очередь кореи должны быть свободны от любых войск на своих землях.