Президент РК назвал условия мирного сосуществования в регионе
Мощные вооруженные силы и союз с Соединенными Штатами являются ключом к установлению прочного мира на Корейском полуострове, передает ТАСС заявление президента РК Мун Чжэ Ина по случаю 70-летней годовщины создания Вооруженных сил республики.
Он напомнил, что в регионе в настоящее время активно идут мирные процессы, однако на этом пути ещё немало трудностей, которые только предстоит преодолеть.
Поэтому мощные вооруженные силы важны как никогда – у республики должна быть уверенность в том, что она способна защитить себя, противостоять любым угрозам.
Президент подчеркнул также важность военного союза между Южной Кореей и США, благодаря которому создается мир как на полуострове, так и во всей Северо-Восточной Азии.
Напомним, 20 сентября главы оборонных ведомств Юга и Севера подписали соглашение, направленное на снижение напряженности в районе межкорейской границы, которое уже названо экспертами «пактом о ненападении».
Кроме того, в рамках договоренностей стороны приступили к разминированию демилитаризованной зоны (ДМЗ), пересекающей полуостров с запада на восток. Ширина это приграничной полосы достигает 4 километров. Ликвидация мин и неразорвавшихся снарядов позволит сторонам, в том числе, приступить к совместным мероприятиям по поиску останков бойцов, погибших в ходе Корейской войны (1950-1953 гг.)
Ранее в Сеуле отмечали, что в ДМЗ может находиться в общей сложности несколько десятков тысяч взрывоопасных предметов. Там же находятся останки около 500 военнослужащих.
Он напомнил, что в регионе в настоящее время активно идут мирные процессы, однако на этом пути ещё немало трудностей, которые только предстоит преодолеть.
Поэтому мощные вооруженные силы важны как никогда – у республики должна быть уверенность в том, что она способна защитить себя, противостоять любым угрозам.
Президент подчеркнул также важность военного союза между Южной Кореей и США, благодаря которому создается мир как на полуострове, так и во всей Северо-Восточной Азии.
Напомним, 20 сентября главы оборонных ведомств Юга и Севера подписали соглашение, направленное на снижение напряженности в районе межкорейской границы, которое уже названо экспертами «пактом о ненападении».
Кроме того, в рамках договоренностей стороны приступили к разминированию демилитаризованной зоны (ДМЗ), пересекающей полуостров с запада на восток. Ширина это приграничной полосы достигает 4 километров. Ликвидация мин и неразорвавшихся снарядов позволит сторонам, в том числе, приступить к совместным мероприятиям по поиску останков бойцов, погибших в ходе Корейской войны (1950-1953 гг.)
Ранее в Сеуле отмечали, что в ДМЗ может находиться в общей сложности несколько десятков тысяч взрывоопасных предметов. Там же находятся останки около 500 военнослужащих.
- Использованы фотографии:
- https://puerrtto.livejournal.com
Ctrl Enter
Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter