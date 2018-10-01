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Бомба "Дрель" прошла испытания. "Просверлила" успешно

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Разрабатываемая концерном "Техмаш" в интересах российских ВКС новейшая планирующая авиабомба "Дрель" в ходе государственных испытаний успешно подтвердила заявленные характеристики, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заместителя гендиректора концерна Александра Кочкина.

Бомба "Дрель" прошла испытания. "Просверлила" успешно


Согласно заявлению Кочкина, испытания проходят по плану, все заявленные характеристики бомбы подтверждены. Опасений, что госиспытания закончатся неудачно, нет. По планам российского Минобороны и согласно программе заказчика, госиспытания бомбы "Дрель" должны завершиться до конца этого года.


Планирующая авиабомба "Дрель" калибра 500 кг была разработана НПО "Базальт" (входит в Техмаш) в 2016 году. Бомба предназначена для вооружения самолетов оперативно-тактической авиации и способна поражать бронетанковую технику, наземные РЛС, пункты управления и зенитные ракетные комплексы. Вооруженный такими авиабомбами самолет может не заходить в зону поражения вражеского ПВО. После сброса с носителя, может планировать свыше 30 км, при этом почти не отображается на радарах. На высоте около 250 метров над целью раскрывается кассетный заряд. Наведение на цель осуществляется при помощи системы ГЛОНАСС.

Ранее заявлялось, что в перспективе авиабомба "Дрель" может поступить и на вооружение российских истребителей пятого поколения Су-57.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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30 комментариев
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  1. Серж Горелый
    Серж Горелый Сегодня, 12:37
    +4
    Бармалеи - народ рукастый... Им без "дрели" никак... Пусть ловят.
  2. КВУ-НСвД
    КВУ-НСвД Сегодня, 12:40
    +3
    На высоте около 250 метров над целью раскрывается кассетный заряд. Н
    А фугасный вариант надеюсь тоже есть ?
  3. Rus_87
    Rus_87 Сегодня, 12:46
    +1
    По ходу скрестили КАБ-500С с РБК-500. Все гениальное просто soldier
  4. Alexey-74
    Alexey-74 Сегодня, 12:53
    +3
    Очень нужная вещь при уничтожении любых целей , защищенных ПВО ближнего действия
  5. Genry
    Genry Сегодня, 12:54
    +6
    Ну почему статьи очень часто такие недоделанные и напоминают разговор бабулек.
    Это планирующая бомбовая кассета ПБК-500.

    http://www.arms-expo.ru/articles/124/71665/

  6. OrcSWAT
    OrcSWAT Сегодня, 12:55
    +6
    "После сброса с носителя, может планировать свыше 30км"
    Не маловато ? Всё-же у ПВО радиус действия значительно больше...
    1. Серый брат
      Серый брат Сегодня, 13:01
      +3
      Цитата: OrcSWAT
      "После сброса с носителя, может планировать свыше 30км"

      Я по этому предложению вообще ничего понять не могу, потому что мой рост свыше 30 см.
    2. Vladimir 5
      Vladimir 5 Сегодня, 13:43
      +1
      Я о том же, изральские ВВС бомбят Сирию планирующими на расстояние 90-120 км, - прямо скопировать (лучшие мировые образцы только копировать) и даже в худшем варианте расстояние сбрасывания удвоится, а это очень важный показатель.....
      1. aleksandrs95
        aleksandrs95 Сегодня, 13:52
        +3
        масса боезаряда намного ниже+ двигатель.+цена.Тут же можно накрутить много недорогих бомбочек.
        1. Серый брат
          Серый брат Сегодня, 14:15
          0
          Цитата: aleksandrs95
          +3
          масса боезаряда намного ниже+ двигатель.+цена.

          В результате получается крылатая ракета, только убогая.
          1. bober1982
            bober1982 Сегодня, 14:21
            0
            Цитата: Серый брат
            В результате получается крылатая ракета, только убогая.

            У крылатой ракеты двигатель есть, у этой бомбы никакого двигателя нет,поэтому и сравнение с ракетой не корректно.
  7. Вальдемар
    Вальдемар Сегодня, 12:58
    +1
    Странная какая-то классификация. Что за калибр 500кг. Может масса боевой части или тротиловый эквивалент или масса бомбы. Калибр тут причём?
    1. bober1982
      bober1982 Сегодня, 13:08
      +5
      Цитата: Вальдемар
      Странная какая-то классификация. Что за калибр 500кг.

      Странного ничего нет, существуют принятые калибры по среднему весу авиабомбы, основная характеристика бомбы.
  8. mvg
    mvg Сегодня, 13:09
    +1
    GBU-39/B - до 100 км, "шуруповерт" - 30 км, в чем прелесть. Или это противотанковая, кассетная, в расчете на то, что колонна бронетехники защищена только ПВО ближнего радиуса, типа Стрела-10 и ЗСУ-57*2 request
    1. bober1982
      bober1982 Сегодня, 13:15
      +5
      Именно по танкам и работать, кстати в отличии от американской бомбы, различает "своих" и "чужих" в танковой битве, и может работать ,в том числе и по "холодным" танкам, во всяком случае так заявлено.
      1. ramzes1776
        ramzes1776 Сегодня, 13:24
        0
        Получается, что она предназначена для действий непосредственно на поле боя и в ближайшем тылу противника, где ЗРК ближнего боя ей будут не помеха. Ну и для борьбы с бармалеями, куда же без них)
        1. bober1982
          bober1982 Сегодня, 13:39
          0
          Да, всё правильно, такие бомбы хорошо использовать в локальных конфликтах или ударах по террористам, как и американские бомбы.При полномасштабных боевых действиях - проблемы с ПВО противника будут как и у нас,так и у американцев.
      2. mvg
        mvg Сегодня, 14:09
        0
        различает "своих" и "чужих" в танковой битве

        Это как? В каждой кассете Мукунка за штурвалом сидит? Не верю. А по холодным как? ГСН с теленаведением? В 500 кг бомбе, да еще и корректируемой?
        Из серии очевидное-невероятное. Что то наше МО начинает напоминать МО Ирана, там тоже самолеты стелс делают пачками и МБР уже готова...
        1. bober1982
          bober1982 Сегодня, 14:15
          0
          Цитата: mvg
          да еще и корректируемой?

          Какая же она корректируемая,это совсем другое, грубо говоря - это обычная РБК-500 со спутниковым наведением, и бросать надо с очень большой высоты, чтобы достичь эти самые планирующие 30 км
      3. Серый брат
        Серый брат Сегодня, 14:13
        0
        Цитата: bober1982
        Именно по танкам и работать,

        Элементы могут разные быть, в том числе осколочные и бетонобойные.
        1. bober1982
          bober1982 Сегодня, 14:22
          0
          Согласен, и цели могут быть разные.
  9. фрезер
    фрезер Сегодня, 13:11
    0
    Американская планирующая бомба AGM-154
    Вес 495кг. Максимальная дальность 110 км.
    1. Серый брат
      Серый брат Сегодня, 13:17
      +1
      Цитата: фрезер
      Вес 495кг. Максимальная дальность 110 км.

      Думаю что при сбросе на сверхзвуке ей все культяпки оторвёт.
      1. Мимопроходил
        Мимопроходил Сегодня, 14:15
        +1
        Так эта Дрель тоже на дозвуке запускается, как и другие КАБы. На скорости 700-1100 км\ч
        1. Серый брат
          Серый брат Сегодня, 14:26
          0
          Цитата: Мимопроходил
          На скорости 700-1100 км\ч

          1100 км\ч становятся сверхзвуковой скоростью на высоте примерно 10-11 км.
    2. Корсар0304
      Корсар0304 Сегодня, 14:07
      0
      Цитата: фрезер
      Американская планирующая бомба AGM-154
      Вес 495кг. Максимальная дальность 110 км.

      Думаю здесь еще немаловажный вопрос играет соотношение цена-массовость-эффективность.
      Сколько стоит заокеанская, сколько времени нужно чтобы ее произвести и сколько таких сверхдальних у них есть в запасе? Ну и соответственно - сравнить с нашим изделием.
      Гитлеровские "Тигры" тоже были высокотехнологичными, что уж тут говорить, однако же..
  10. nalogoplatelschik
    nalogoplatelschik Сегодня, 13:21
    -12
    Типа я со своим увеличенным пенсионным возрастом эту дрель тачать удеем? Да? Я тебя и всю твою семью конёмвыебусволочь.
    1. aziat
      aziat Сегодня, 13:49
      +6
      Цитата: nalogoplatelschik
      Типа я со своим увеличенным пенсионным возрастом эту дрель тачать удеем? Да? Я тебя и всю твою семью конёмвыебусволочь.

      Первая жертва lol
    2. MKPU-115
      MKPU-115 Сегодня, 14:35
      0
      Цитата: nalogoplatelschik
      Типа я со своим увеличенным пенсионным возрастом эту дрель тачать удеем? Да? Я тебя и всю твою семью конёмвыебусволочь.

      fool тихо шифером шурша , крыша едет не спеша...
  11. san4es
    san4es Сегодня, 14:51
    0
    Разрабатываемая концерном "Техмаш" в интересах российских ВКС новейшая планирующая авиабомба "Дрель" ...


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