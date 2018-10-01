Бомба "Дрель" прошла испытания. "Просверлила" успешно

Согласно заявлению Кочкина, испытания проходят по плану, все заявленные характеристики бомбы подтверждены. Опасений, что госиспытания закончатся неудачно, нет. По планам российского Минобороны и согласно программе заказчика, госиспытания бомбы "Дрель" должны завершиться до конца этого года.





Планирующая авиабомба "Дрель" калибра 500 кг была разработана НПО "Базальт" (входит в Техмаш) в 2016 году. Бомба предназначена для вооружения самолетов оперативно-тактической авиации и способна поражать бронетанковую технику, наземные РЛС, пункты управления и зенитные ракетные комплексы. Вооруженный такими авиабомбами самолет может не заходить в зону поражения вражеского ПВО. После сброса с носителя, может планировать свыше 30 км, при этом почти не отображается на радарах. На высоте около 250 метров над целью раскрывается кассетный заряд. Наведение на цель осуществляется при помощи системы ГЛОНАСС.



Ранее заявлялось, что в перспективе авиабомба "Дрель" может поступить и на вооружение российских истребителей пятого поколения Су-57.

Разрабатываемая концерном "Техмаш" в интересах российских ВКС новейшая планирующая авиабомба "Дрель" в ходе государственных испытаний успешно подтвердила заявленные характеристики, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заместителя гендиректора концерна Александра Кочкина.