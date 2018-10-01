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Норвегия подтвердила размещение британского контингента

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Намерение Лондона разместить в Норвегии в следующем году около 800 «коммандос» не противоречит планам норвежской стороны по развитию обороны, передает ТАСС заявление главы военного ведомства страны Франка Бакке-Йенсена.

Норвегия подтвердила размещение британского контингента


Ранее министр обороны Британии Гэвин Уильямсон сообщил о планах направить в Норвегию 800 спецназовцев и морских пехотинцев для сдерживания «агрессии России» и слежению за ее подводными лодками, активизировавшимися в Арктике.


По словам Бакке-Йенсена, уже многие годы британские военные проходят в Норвегии подготовку в зимних условиях. Численность контингента варьировалась от 600 до 1,1 тыс. человек. Пребывание союзников на норвежской территории и проведение совместных тренировок заложены в долгосрочные планы оборонного ведомства. Со следующего года тренировки будут проводиться в районе Индре Трумс, где дислоцированы норвежские части, уточнил он.

Министр добавил, что размещение военнослужащих не означает создание в стране британской военной базы.

Как писала британская пресса, Лондон разработал новую стратегию, направленную на сдерживание России в Арктике в течение следующих 10 лет. В правительстве Великобритании эту стратегию назвали «предупредительным выстрелом» в сторону РФ. Предполагается, что в слежении за российскими субмаринами в Заполярье британским военнослужащим поможет специальная аппаратура и патрульные самолеты P-8 Poseidon.
Использованы фотографии:
ru.warriors.wikia.com/UK Ministry of Defence
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16 комментариев
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  1. Балу
    Балу Сегодня, 13:03
    0
    Норвегия подтвердила размещение новых мишений. wassat
  2. raw174
    raw174 Сегодня, 13:06
    +1
    Не серьёзно 800 человек... Через Дюнкерк гораздо большей толпой бежали!
    1. фигвам
      фигвам Сегодня, 13:26
      +1
      А тем временем америкосы опять изучают размещение наших С-300.
    2. Гиря
      Гиря Сегодня, 13:49
      +1
      800 человек с оружием, а если еще и спецы-это очень много
      1. raw174
        raw174 Сегодня, 14:22
        0
        Зависит от специализации и целей их прибывания. Если для слежения и мониторинга обстановки, тогда да, не мало, если для возможных войсковых и специальных операций, то мало. Это скорее демонстрация намерений, нежели показ реальной силы.
  3. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 13:08
    +2
    Имхо сейчас для начала войны против РФ не обязательно как в ВОВ подгонять к границе массы народа, Ракеты авиация,автобаны. Надеюсь в случае шухера хватит решимости ТЯО отработать.
  4. Jerk
    Jerk Сегодня, 13:09
    +3
    уже многие годы британские военные проходят в Норвегии подготовку в зимних условиях.

    https://www.ridus.ru/news/156690
    Если пошукать, найдете и оригинал в норвежской газете...
    Страшные морозы до -20 градусов по шкале Цельсия, отсутствие туалетных кабинок в норвежских лесах, где проходят учения НАТО – вынуждают морскую пехоту Её Величества королевы Великобритании отказываться от выполнения приказов и сидеть в казармах.
    Командующий военной норвежский базой в местечке Порсангер в регионе Финнмарк подполковник Тронд Томассен (Trond Thomassen), рассказал, что британские морпехи отказываются проходить какую-либо профессиональную подготовку всякий раз, когда столбик термометра опускается ниже восьми градусов – берегут здоровье.
    Британцы поясняют, что в такие морозы они не в состоянии пользоваться памперсами, которые выдаются им на время длительных учений: если ходить под себя, начинают мёрзнуть гениталии. Так, у двоих спецназовцев гениталии буквально примёрзли ко внутренней поверхности одноразового подгузника. Отлить в сугроб, как это делают, к примеру, норвежцы, британцы не способны - "утрачен навык".

    wassat
    Я так думаю, если подлодка всплывет под перископ и увидит британских спецназЁров, пытающихся друг у друга оторвать от задницы мороженый памперс - лодка нафиг потеряет боеготовность, пока все не проржутся.
    1. Генерал Песчаных Карьеров
      Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 13:50
      0
      Будет этот "спецнас" сидеть и звенеть бубенцами, генерал Мороз не любит шуток laughing
    2. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 14:18
      -2
      У российских читателей о таких статеек вырабатывается совершенно искаженный образ англичан.
      На самом деле они "спартанцы": зимой и летом ходят в одинаковых шортах и рубашечках с короткими рукавами, живут в нетопленных квартирах, едят простую и невкусную пищу. И воевать за тысячи километров от дома - для них норма. Я понимаю, что для россиян англичане - враги, но врага надо правильно представлять, иначе можно нарваться на неприятности.
      Вспомните финнов в Зимнюю войну, которые истребили пару пехотных дивизий Красной армии до последнего человека - никто не вернулся. А тоже любили потешаться над "чухней".
      В Фолклендской войне, кстати, английский спецназ вырезали кинжалами роту аргентинцев, спящими в казарме. Высадили десант в ледяной воде. Сняли часовых, вошли без звука и единого выстрела.
      Так что, не злоупотребляйте статейкам о памперсах.
      1. UMA-UMA
        UMA-UMA Сегодня, 14:26
        0
        Израиль наш враг. Сбил наш самолет. Обойдемся без вражьих нравоучений.
        1. raw174
          raw174 Сегодня, 14:55
          0
          Цитата: UMA-UMA
          Израиль наш враг. Сбил наш самолет.

          Если Вы про недавний случай, то сбили сирийцы sad
      2. Jerk
        Jerk Сегодня, 14:44
        0
        Привет "чукче не читателю". Один маленький недочетик у вас - статья норвежская, НОРВЕГИ ЛЮБЯТ ПОТЕШАТЬСЯ НАД МЕЛКОБРИТАНЦАМИ. Попутно вспоминая, как драпали от норвегов оккупационные войска мелкобрехании в начале ВМВ
    3. raw174
      raw174 Сегодня, 14:27
      0
      Слабо верится в правдивость сей информации...
      1. Jerk
        Jerk Сегодня, 14:48
        0
        https://www.thelocal.no/20140226/british-troops
        Я ж говорю, к примеру по фамилии подпола поискали бы. Там вообще долгая история была, потом Гардиан взял интервью у каптера британского - и Британию затопило огнепуканием, каптер еще круче отмазал спецназ британский - да не, тренируемся, но в казармах. А на улицу не ходим, потому что техника не заводится. А сам я не тренируюсь - я ж каптер wassat
  5. UMA-UMA
    UMA-UMA Сегодня, 14:24
    0
    Блин. Мне это не нравится. Полк сасовцев ни с того, ни с сего перекинули к нашим границам. Гражанские теоретики зря ерничают - полк пехоты этот не вызывает опасений, а вот полк сас... это неприятный зсмес.
  6. Гиря
    Гиря Сегодня, 14:33
    0
    Цитата: raw174
    для возможных войсковых и специальных операций, то мало.

    Даже много для специальных операции...а для войсковых- для захвата небольшого города- с попой хватит. Не думайте что там *деби.лы* служат-вам СМИ еще не то напишут